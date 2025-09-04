УКР
Учасник форумів Суркова та соратник Медведчука залишається проректором вишу Харкова, - ЗМІ. ФОТО

У Харківському національному університеті радіоелектроніки продовжує працювати на посаді проректора учасник проросійських заходів та депутат облради Василь Россіхін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Kharkiv Today.

Як зазначає видання, 9 травня 2022 року члени проросійської ОПЗЖ у Харківській облраді склали повноваження, 12 із них увійшли до депутатської групи, яку назвали "Відновлення України", а інші залишилися позафракційними депутатами, зокрема Василь Россіхін.

Соратник Медведчука працює проректором у Харківському виші

Вперше, за даними видання, Россіхін балотувався у 2015 році від партії "Ліва опозиція", яка раніше називалась "Нова держава". Нею керували Петро Симоненко та Наталя Вітренко. Одночасно він балотувався і в Харківську міську, і в обласну ради. Проте програв.

У маніфесті "Лівої опозиції" йшлося: "З метою об'єднання України та подолання розбрату, який несе режим націоналістів і олігархів, Ліва опозиція "буде вимагати надання російській мові статусу другої державної, буде рішуче протидіяти знущанню над історичною правдою, приниженню подвигу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, реабілітації та героїзації пособників гітлерівських окупантів".

Соратник Медведчука працює проректором у Харківському виші

16 червня 2022 року восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію "Ліва Опозиція".

Участь у проросійських заходах

"8 липня 2015 року у "Президент-Готелі" в центрі Києва відбувся форум, де українські регіони представляли одесити, головна комуністка Харкова Алла Александровська, юрист Василь Россіхін, зрадник Євгеній Мураєв та ін. Пізніше було встановлено, що усі ці форуми з метою підірвати єдність України організовував помічник Путіна Сурков, в Україні його дирижером був Інал Ардзінба. ...

Далі за сценарієм "шабаші" відбуваються у Харкові. Один із них не допустив "Правий сектор", інший відбувся 22 липня 2015 року у пресцентрі Status Quo. На цьому заході просували ідею створення економічної спеціальної зони для Харківщини. Там кажуть, що не йдеться про політичний проєкт, а "виключно про свободу регіону". Спікерами виступали тодішні депутати міської ради Перепелиця та Завгородній. Вони говорили про те, що проводити декомунізацію задорого для міста. Василя Россіхіна представляла в якості юриста "по освіті"", - пише видання.

Тоді на Харківщині намагалися просувати ідею створення економічної спецзони "Слобожанщина". Тоді Россіхін навіть пропонував внести зміни до Конституції України.

Вже 27 листопада 2015 року у Харкові провели форуми "Про особливий регіон розвитку "Слобожанщина" та правові засади створення на Харківщині пільгового режиму для інвестиційної діяльності".

Спікерами була тодішня нардепка-комуністка Алла Александровська, адвокат Дмитро Тихоненков (захищав обвинувачених у справі про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули чотири особи та 11 постраждали) та депутат з Ізюму Анатолій Фомічевський (зараз його судять заочно за те, що він показав російським військовим дорогу в Ізюм у 2022 році).

Соратник Медведчука працює проректором у Харківському виші

Тоді за підсумками було оприлюднено звернення про створення спецрегіону "Слобожанщина", які поширювалися медіа.

У 2016 році Александровську затримали. За даними СБУ, вона та її син Олександр намагалися підкупити керівництво і депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до парламенту і Президенту щодо змін до Конституції з питань федералізації.

"Після ув'язнення Александровської став частіше виринати у прокремлівській команді Бойка-Медведчука. Доцента Россіхіна називають лідером харківського осередку руху кума Путіна "Украинский выбор — право народа". Мімікруючи під Медведчука, він ще у 2015 році заснував у Харкові громадську організацію "Права народу" як таку, що допомагає людям із дотриманням соціальних гарантій. Саме його ГО починає надавати юридичні послуги ректорам кількох українських вишів, яких тодішня міністр освіти Лілія Гриневич звільнила як людей з команди проросійського політика Дмитра Табачника", - пише ЗМІ.

Соратник Медведчука працює проректором у Харківському виші

Соратник Медведчука працює проректором у Харківському виші

У 2017 році юрист Василь Россіхін стає проректором ХНУРЕ з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування.

У 2018-2020 рр. Россіхін бере участь у заходах за участю Юрія Бойка та Наталі Королевської.

Соратник Медведчука працює проректором у Харківському виші

Бойко Юрій (441) Медведчук Віктор (1717) облрада (284) Харків (5862)
+16
Для Зе і його команди Василь Россохін, медведчук і Бойко це свої. От Парубій і Порошенко чужі і вороги для братів "слуг" і ОПЗЖ.
показати весь коментар
04.09.2025 11:30 Відповісти
+5
А чого тут дивного? Он Підрахуй вже скільки років керує навчанням юристів "іменем України"!
показати весь коментар
04.09.2025 11:58 Відповісти
+4
По ходу, воно як і Татаров з ОПи, мочив чеченців, захищаючі Харків...
показати весь коментар
04.09.2025 11:34 Відповісти
Для Зе і його команди Василь Россохін, медведчук і Бойко це свої. От Парубій і Порошенко чужі і вороги для братів "слуг" і ОПЗЖ.
показати весь коментар
04.09.2025 11:30 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка !!!
показати весь коментар
04.09.2025 12:24 Відповісти
при Порошенку і ти інше писав на Цензорі, тільки зараз прозрів чи перевзувся, як той россіхін...
показати весь коментар
04.09.2025 13:09 Відповісти
При Порошенку не було повномасшабного вторгнення кацапів і нарід Харкова вибирав Доп і Геп та більше вшановував "День перемоги" чим "Вшанування пам'яті загиблих", вважаючи кацапів братами. Та і в Харківській облраді більшість мали ОПЗЖ, а не "Солідарність". Ворог сьогодні відкрив своє обличчя і показав ворожий оскал і показав харківянам, що він ворог. І Порошенку Ви і такі як Ви вже дали, хоч і неправдиву, але оцінку в 2019 році.
показати весь коментар
04.09.2025 13:11 Відповісти
По ходу, воно як і Татаров з ОПи, мочив чеченців, захищаючі Харків...
показати весь коментар
04.09.2025 11:34 Відповісти
Приклад, з 2019 року, активної співпраці зеленського разом з монобільшістю у ВРУ під орудою стефанчуків-разумковим та аброхамієм, із злчинцями ригоАНАЛАМИ, які знищували все Українське, на догоду отримання собі грошей та майна під контролем ****** та його наглядачів, як деркач-сівкович з СБУ!!
показати весь коментар
04.09.2025 11:44 Відповісти
Можна не сумніватись на кого працює ця істота ,а може і ракети наводить на Харків.
показати весь коментар
04.09.2025 11:52 Відповісти
А чого тут дивного? Он Підрахуй вже скільки років керує навчанням юристів "іменем України"!
показати весь коментар
04.09.2025 11:58 Відповісти
БЕЗ ПЕРЕРВНО!!!!
показати весь коментар
04.09.2025 12:04 Відповісти
з підрахуєм не все так однозначно ..він подвійний чи потрійний агент ...хочь якась користь ...
показати весь коментар
04.09.2025 12:06 Відповісти
це надає переваг бути над Законом та поводитися наче Великий князь Правосуддя???
показати весь коментар
04.09.2025 12:13 Відповісти
Від двійників - трійників зазвичай ніякої користі, окрім шкоди.
показати весь коментар
04.09.2025 12:16 Відповісти
А чим він гірше Зе-ОПи, всіляких радників перерадників Зеленского, і всієї влади до нижчого штабеля?
показати весь коментар
04.09.2025 12:08 Відповісти
це лише показує що зрадниками ніхто насправді не займається
показати весь коментар
04.09.2025 12:15 Відповісти
агенти фсб приподають в ВУЗах, а потім такі: ой, а звідки в нас стільки рашистів, диверсантів та наводчиків...
показати весь коментар
04.09.2025 12:16 Відповісти
Кацапською: преподают, а українською: викладають.
показати весь коментар
04.09.2025 12:42 Відповісти
Агенти фсб саме "приподають", і аж ніяк не "викладають".
показати весь коментар
04.09.2025 12:46 Відповісти
"приподають" - У словнику української мови Б. Грінченка не вдалося знайти потрібне слово.

Ой-ой! Слово "приподають" відсутнє в базі! Будь ласка, перевірте правильність написання. - Словник UA
показати весь коментар
04.09.2025 13:13 Відповісти
..Ну от , про яке виховання патріотизму у молоді - може бути мова , коли на керівних посадах у закладах освіти і досі сидить прокацапське лайно !?
Чому воно там сидить ,хотілося б запитати пана міністра ? Чому воно і досі керує навчальними закладами ?
У вас директора шкіл через одного - натуральні совки , тому що по віку вони вже давно пенси , і їхній світогляд формувався ще при совку ! А іноді трапляються і взагалі - ждуни .!
Ви почнете вже хоч коли небудь , хоч потроху чистити " авгієві стайні " , які залишилися ще з аж часів Овоча !? Що вам заважає , ОПа ? Ну так чому ви про це не заявите ?
показати весь коментар
04.09.2025 12:21 Відповісти
Це для нашої та для російської влади святе.
показати весь коментар
04.09.2025 12:26 Відповісти
Мабуть Россіхін, у минулому кавеенщик. Свій.
показати весь коментар
04.09.2025 12:26 Відповісти
Та там всі прокацапські видно по фаміліям
показати весь коментар
04.09.2025 12:28 Відповісти
"Харькаф - рускі ґорат!"
показати весь коментар
04.09.2025 12:48 Відповісти
НІМЕЧЧИНА 19 34 - 19 38.
БІЛЬШОВИКИ +,- ТІХ ЖЕ РОКІВ
Без суда і слідства.

А вообще мне нравится как борцы с ,,совком", ,,антикоммунисты", ,,антибольшевики" ТЕМИ ЖЕ БОЛЬШЕВИСТСКИМИ МЕТОДАМИ ХОТЯТ НАВЕСТИ ОРДНУНГ...

Воюя с гражданами собственной же страны за место у кормушки.

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИШЧИ. (по его же заветам).
показати весь коментар
04.09.2025 13:05 Відповісти
 
 