Учасник форумів Суркова та соратник Медведчука залишається проректором вишу Харкова, - ЗМІ. ФОТО

У Харківському національному університеті радіоелектроніки продовжує працювати на посаді проректора учасник проросійських заходів та депутат облради Василь Россіхін.

Як зазначає видання, 9 травня 2022 року члени проросійської ОПЗЖ у Харківській облраді склали повноваження, 12 із них увійшли до депутатської групи, яку назвали "Відновлення України", а інші залишилися позафракційними депутатами, зокрема Василь Россіхін.

Вперше, за даними видання, Россіхін балотувався у 2015 році від партії "Ліва опозиція", яка раніше називалась "Нова держава". Нею керували Петро Симоненко та Наталя Вітренко. Одночасно він балотувався і в Харківську міську, і в обласну ради. Проте програв.

У маніфесті "Лівої опозиції" йшлося: "З метою об'єднання України та подолання розбрату, який несе режим націоналістів і олігархів, Ліва опозиція "буде вимагати надання російській мові статусу другої державної, буде рішуче протидіяти знущанню над історичною правдою, приниженню подвигу радянського народу у Великій Вітчизняній війні, реабілітації та героїзації пособників гітлерівських окупантів".

16 червня 2022 року восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію "Ліва Опозиція".

Участь у проросійських заходах

"8 липня 2015 року у "Президент-Готелі" в центрі Києва відбувся форум, де українські регіони представляли одесити, головна комуністка Харкова Алла Александровська, юрист Василь Россіхін, зрадник Євгеній Мураєв та ін. Пізніше було встановлено, що усі ці форуми з метою підірвати єдність України організовував помічник Путіна Сурков, в Україні його дирижером був Інал Ардзінба. ...

Далі за сценарієм "шабаші" відбуваються у Харкові. Один із них не допустив "Правий сектор", інший відбувся 22 липня 2015 року у пресцентрі Status Quo. На цьому заході просували ідею створення економічної спеціальної зони для Харківщини. Там кажуть, що не йдеться про політичний проєкт, а "виключно про свободу регіону". Спікерами виступали тодішні депутати міської ради Перепелиця та Завгородній. Вони говорили про те, що проводити декомунізацію задорого для міста. Василя Россіхіна представляла в якості юриста "по освіті"", - пише видання.

Тоді на Харківщині намагалися просувати ідею створення економічної спецзони "Слобожанщина". Тоді Россіхін навіть пропонував внести зміни до Конституції України.

Вже 27 листопада 2015 року у Харкові провели форуми "Про особливий регіон розвитку "Слобожанщина" та правові засади створення на Харківщині пільгового режиму для інвестиційної діяльності".

Спікерами була тодішня нардепка-комуністка Алла Александровська, адвокат Дмитро Тихоненков (захищав обвинувачених у справі про вибух біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, внаслідок якого загинули чотири особи та 11 постраждали) та депутат з Ізюму Анатолій Фомічевський (зараз його судять заочно за те, що він показав російським військовим дорогу в Ізюм у 2022 році).

Тоді за підсумками було оприлюднено звернення про створення спецрегіону "Слобожанщина", які поширювалися медіа.

У 2016 році Александровську затримали. За даними СБУ, вона та її син Олександр намагалися підкупити керівництво і депутатів місцевих рад Харківської області для прийняття на сесіях звернень до парламенту і Президенту щодо змін до Конституції з питань федералізації.

"Після ув'язнення Александровської став частіше виринати у прокремлівській команді Бойка-Медведчука. Доцента Россіхіна називають лідером харківського осередку руху кума Путіна "Украинский выбор — право народа". Мімікруючи під Медведчука, він ще у 2015 році заснував у Харкові громадську організацію "Права народу" як таку, що допомагає людям із дотриманням соціальних гарантій. Саме його ГО починає надавати юридичні послуги ректорам кількох українських вишів, яких тодішня міністр освіти Лілія Гриневич звільнила як людей з команди проросійського політика Дмитра Табачника", - пише ЗМІ.

У 2017 році юрист Василь Россіхін стає проректором ХНУРЕ з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування.

У 2018-2020 рр. Россіхін бере участь у заходах за участю Юрія Бойка та Наталі Королевської.

