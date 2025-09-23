Зеленский заявил "слугам народа" о намерении баллотироваться на следующих выборах, - Politico

Президент Владимир Зеленский провел закрытое заседание фракции "Слуга народа" на прошлой неделе, на котором заявил о разочаровании в собственной партии, посетовал на нардепов, активистов гражданского общества и журналистов, поскольку те не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров.

Об этом пишет Politico со ссылкой на членов фракции, которые согласились говорить на условиях анонимности "из-за опасений вызвать гнев президента", передает Цензор.НЕТ.

Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа"

Депутаты описали встречу как "напряженную".

"Ссылаясь на сообщения о коррупции и нарушении прав, президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников", - говорится в материале.

Депутаты ожидали, что Зеленский будет более мягким, особенно учитывая недавнюю попытку уничтожить антикоррупционную инфраструктуру, что спровоцировало массовые протесты.

Монополизация власти

Зато, пишет издание, Зеленский сосредоточился на состоянии войны "и четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся после этого".

"И похоже, что уже не только партийные соперники Зеленского беспокоятся о ползучей монополизации власти", - отметили журналисты.

Автор пишет, что в рядах "Слуги народа" растут сомнения и нарекания относительно высокоперсонализированного метода правления Зеленского и его склонности пренебрежительно относиться к парламенту, к тому же, шаги против антикоррупционных органов до сих пор раздражают некоторых его собственных нардепов.

Офис Президента попытался переложить именно на Верховную Раду вину за попытку ликвидировать независимость НАБУ и САП. Politico пишет, что этот эпизод заставил многих законодателей задуматься, как Зеленский и его советники вообще не смогли предвидеть такой бурной реакции общественности.

Опросы общественного мнения постоянно показывают, что даже в военное время украинцы считают коррупцию главной внутренней проблемой страны.

Политические оппоненты давно жалуются на "популистскую нетерпеливость украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врожденную колючесть к критике". Однако защитники Зеленского игнорируют эти жалобы. По их словам, "война требует твердой, решительной руки". В начале года глава ОП Ермак сказал: "Особенно во время войны решения должны приниматься быстро и четко".

Помощники Зеленского отмечают, что президент пользуется высокой благосклонностью в опросах общественного мнения.

Несмотря на то, что многие критики соглашаются с тем, что "шум демократии не должен угрожать стране, которая ведет экзистенциальную войну", но они отмечают, что другие лидеры военного времени применили поразительно другой подход, в частности британец Уинстон Черчилль, который стремился привлечь лучших, самых ярких и способных представителей страны со всего политического спектра, чтобы заполнить ряды бюрократии военного времени.

Западные партнеры обеспокоены

Не только партийные соперники Зеленского обеспокоены стремлением к централизации власти. Западные союзники хоть и сдерживаются от любой публичной критики, чтобы не дать РФ пространство для пропаганды, трое европейских посланников на условиях анонимности выразили обеспокоенность. Некоторые депутаты "Слуги народа" также ставят под сомнение недавние события, в частности увольнение мэров и давление на государственные учреждения, которые должны быть независимыми.

Контроль правительства Верховной Радой

Правительство еще до начала полномасштабного вторжения нетерпеливо относилось к парламентскому контролю. Теперь же оно фактически отказалось от процедуры отчетности министров парламентским комитетам и избегает заседаний, пишет издание.

В то же время Офис Президента, отмечает автор, все больше пытается собрать голоса, необходимые для принятия необходимых законопроектов. Все потому, что действующие нардепы все больше сопротивляются давлению администрации президента, и опасаются, что именно их будут обвинять избиратели, когда что-то пойдет не так.

Кадровые решения

Также издание описывает недавние перестановки в Кабмине, которые привели к вынужденному уходу с должности известных лиц, таких как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Упоминается и отставка Валерия Залужного.

Politico пишет, что каждая перестановка приводила к тому, что "неуклюжая когорта доверенных друзей и советников президента получает все больше власти и контроля", тогда как аутсайдеры, готовые ставить под сомнение и бросать вызов, или те, кто демонстрирует черты независимости, оказываются вне власти.

Настроение во властной партии не улучшила и печально известная ссора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Явка на встрече с фракцией "Слуги народа"

По данным издания, нардепы ожидали, что Зеленский попытается успокоить свою партию на встрече на прошлой неделе. Однако собеседники заявили, что все пошло не так. Президент был недоволен низким уровнем явки на заседание фракции - около сотни нардепов не пришли. Напряженность лишь возросла, когда один из парламентариев поставил под сомнение целесообразность сокращения антикоррупционных органов в то время, когда они сосредотачивались на сотрудниках Офиса президента.

Хотя Зеленский и сказал, что в будущем он будет чаще консультироваться с ними, "это кажется маловероятным", - с сожалением заметил один из нардепов. "Вся эта история указывает на дальнейшее затягивание гаек дома. По мнению Офиса Президента, вы либо с Зеленским, либо вы российская марионетка".

Затягивание гаек

Politico отмечает, что гайки действительно затягиваются.

"Например, только в этом месяце группа из примерно 20 бывших и отставных украинских дипломатов и посланников была включена в постановление, которое запрещает законодателям и чиновникам путешествовать за границу без прямого разрешения властей", - говорится в материале.

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба сказал:

"Трудно понять, почему на четвертом году войны вдруг стало таким важным запретить выезд за границу группе не более 20 человек - людям, которые имеют контакты и полномочия продвигать интересы Украины среди иностранной аудитории. Единственным объяснением может быть политическое.

Как только такая политическая логика закрепляется, становится возможным произвольно решать, каким категориям людей разрешено или запрещено делать определенные вещи. Послы - это лишь пример, но тот, который раскрывает гораздо более глубокую проблему".

