РУС
Новости Выборы в Украине заседание фракции слуга народа
8 824 165

Зеленский заявил "слугам народа" о намерении баллотироваться на следующих выборах, - Politico

Подробности встречи Зеленского с фракцией Слуга народа

Президент Владимир Зеленский провел закрытое заседание фракции "Слуга народа" на прошлой неделе, на котором заявил о разочаровании в собственной партии, посетовал на нардепов, активистов гражданского общества и журналистов, поскольку те не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров.

Об этом пишет Politico со ссылкой на членов фракции, которые согласились говорить на условиях анонимности "из-за опасений вызвать гнев президента", передает Цензор.НЕТ.

Встреча Зеленского и фракции "Слуга народа"

Депутаты описали встречу как "напряженную".

"Ссылаясь на сообщения о коррупции и нарушении прав, президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться - на военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников", - говорится в материале.

Депутаты ожидали, что Зеленский будет более мягким, особенно учитывая недавнюю попытку уничтожить антикоррупционную инфраструктуру, что спровоцировало массовые протесты.

Монополизация власти

Зато, пишет издание, Зеленский сосредоточился на состоянии войны "и четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся после этого".

"И похоже, что уже не только партийные соперники Зеленского беспокоятся о ползучей монополизации власти", - отметили журналисты.

Автор пишет, что в рядах "Слуги народа" растут сомнения и нарекания относительно высокоперсонализированного метода правления Зеленского и его склонности пренебрежительно относиться к парламенту, к тому же, шаги против антикоррупционных органов до сих пор раздражают некоторых его собственных нардепов.

Офис Президента попытался переложить именно на Верховную Раду вину за попытку ликвидировать независимость НАБУ и САП. Politico пишет, что этот эпизод заставил многих законодателей задуматься, как Зеленский и его советники вообще не смогли предвидеть такой бурной реакции общественности.

Опросы общественного мнения постоянно показывают, что даже в военное время украинцы считают коррупцию главной внутренней проблемой страны.

Политические оппоненты давно жалуются на "популистскую нетерпеливость украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врожденную колючесть к критике". Однако защитники Зеленского игнорируют эти жалобы. По их словам, "война требует твердой, решительной руки". В начале года глава ОП Ермак сказал: "Особенно во время войны решения должны приниматься быстро и четко".

Помощники Зеленского отмечают, что президент пользуется высокой благосклонностью в опросах общественного мнения.

Несмотря на то, что многие критики соглашаются с тем, что "шум демократии не должен угрожать стране, которая ведет экзистенциальную войну", но они отмечают, что другие лидеры военного времени применили поразительно другой подход, в частности британец Уинстон Черчилль, который стремился привлечь лучших, самых ярких и способных представителей страны со всего политического спектра, чтобы заполнить ряды бюрократии военного времени.

Западные партнеры обеспокоены

Не только партийные соперники Зеленского обеспокоены стремлением к централизации власти. Западные союзники хоть и сдерживаются от любой публичной критики, чтобы не дать РФ пространство для пропаганды, трое европейских посланников на условиях анонимности выразили обеспокоенность. Некоторые депутаты "Слуги народа" также ставят под сомнение недавние события, в частности увольнение мэров и давление на государственные учреждения, которые должны быть независимыми.

Контроль правительства Верховной Радой

Правительство еще до начала полномасштабного вторжения нетерпеливо относилось к парламентскому контролю. Теперь же оно фактически отказалось от процедуры отчетности министров парламентским комитетам и избегает заседаний, пишет издание.

В то же время Офис Президента, отмечает автор, все больше пытается собрать голоса, необходимые для принятия необходимых законопроектов. Все потому, что действующие нардепы все больше сопротивляются давлению администрации президента, и опасаются, что именно их будут обвинять избиратели, когда что-то пойдет не так.

Кадровые решения

Также издание описывает недавние перестановки в Кабмине, которые привели к вынужденному уходу с должности известных лиц, таких как министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Упоминается и отставка Валерия Залужного.

Politico пишет, что каждая перестановка приводила к тому, что "неуклюжая когорта доверенных друзей и советников президента получает все больше власти и контроля", тогда как аутсайдеры, готовые ставить под сомнение и бросать вызов, или те, кто демонстрирует черты независимости, оказываются вне власти.

Настроение во властной партии не улучшила и печально известная ссора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Явка на встрече с фракцией "Слуги народа"

По данным издания, нардепы ожидали, что Зеленский попытается успокоить свою партию на встрече на прошлой неделе. Однако собеседники заявили, что все пошло не так. Президент был недоволен низким уровнем явки на заседание фракции - около сотни нардепов не пришли. Напряженность лишь возросла, когда один из парламентариев поставил под сомнение целесообразность сокращения антикоррупционных органов в то время, когда они сосредотачивались на сотрудниках Офиса президента.

Хотя Зеленский и сказал, что в будущем он будет чаще консультироваться с ними, "это кажется маловероятным", - с сожалением заметил один из нардепов. "Вся эта история указывает на дальнейшее затягивание гаек дома. По мнению Офиса Президента, вы либо с Зеленским, либо вы российская марионетка".

Затягивание гаек

Politico отмечает, что гайки действительно затягиваются.

"Например, только в этом месяце группа из примерно 20 бывших и отставных украинских дипломатов и посланников была включена в постановление, которое запрещает законодателям и чиновникам путешествовать за границу без прямого разрешения властей", - говорится в материале.

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба сказал:

"Трудно понять, почему на четвертом году войны вдруг стало таким важным запретить выезд за границу группе не более 20 человек - людям, которые имеют контакты и полномочия продвигать интересы Украины среди иностранной аудитории. Единственным объяснением может быть политическое.

Как только такая политическая логика закрепляется, становится возможным произвольно решать, каким категориям людей разрешено или запрещено делать определенные вещи. Послы - это лишь пример, но тот, который раскрывает гораздо более глубокую проблему".

Топ комментарии
+36
У нього виходу немає! Бо інакше-сяде (як не втече)
показать весь комментарий
23.09.2025 11:19 Ответить
+36
"Українці - чемпіони світу з суіциду. Бо це вибір народу, який хоче померти. І хто я такий, щоб їм заважати?" (с) Лесь Подерв'янський

показать весь комментарий
23.09.2025 11:28 Ответить
+28
Скракобородько йди на*уй!
показать весь комментарий
23.09.2025 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Найпоширеніша помилка розумних - дурні знають і розуміють не гірше за них.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:55 Ответить
Я не здогадувався, що поруч зі мною стільки дурнів.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:36 Ответить
Нажаль їх - більшість. ~80% з IQ нижче середнього.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:47 Ответить
Це просто якійсь треш... Ще невідомо коли ті вибори, а вже тошно від того, що мудрий нарід може дати шанс 7-8 менеджерам та потужному на керування. Ненакерувалися мабуть...
показать весь комментарий
23.09.2025 11:46 Ответить
І чи доживе він до цих виборів,чи помре за віком.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:57 Ответить
Діти підрастають. Їх годувати треба.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:37 Ответить
Бабка надвоє казала...
показать весь комментарий
23.09.2025 11:46 Ответить
"Непохитний образ України"? 500 000 євро за одноденний візит в Австрію. Оце я розумію "образ".
показать весь комментарий
23.09.2025 11:48 Ответить
якщо буде коля мітболкотлєта,та люся обдристовіч з мандяною безмозглою,то в дпугому турі голобородька може програти
показать весь комментарий
23.09.2025 11:50 Ответить
Ні, хриплявий пролізе у другий тур. Десь купить голоси, десь змахлює, десь пенси єдиномарафонні додадуть, десь адмінресурс... Але у другому турі він пролетить, як фанера. Скоріше перед другим туром воно втече
показать весь комментарий
23.09.2025 12:03 Ответить
🤣👏
показать весь комментарий
23.09.2025 12:12 Ответить
ще не вмерла Україна? піду на другий термін....
показать весь комментарий
23.09.2025 11:51 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 11:54 Ответить
МОЛОДЕЦ! Теперь, кому интересно знает, что делать и как будет!
показать весь комментарий
23.09.2025 11:51 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 12:28 Ответить
А виборні ділянки будуть в ТЦК, голосовува за Зе, маешь бронь. Голосував за інших, відразу в бусік.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:56 Ответить
Йшов 2057 рік, гєнсєк "Слуги Урода" володимир олександрович балотується на слідуючий термін.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:57 Ответить
Браво!!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:03 Ответить
Було одразу видно що цей зеленоколінчатий потомок комуніздів бачить себе або ****** або бульбою
показать весь комментарий
23.09.2025 12:36 Ответить
хто б сумнівався, тепер у нас буде свій путлер )
показать весь комментарий
23.09.2025 11:57 Ответить
А де ми всі зараз?
показать весь комментарий
23.09.2025 12:28 Ответить
Нахєр йому той монозброд потрібен?!
У нього ж є візір-Єрмак та його єрмачня.
Вава, давай в диктатори, ти ж хочішь!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:04 Ответить
Зеленского больше не выберут. У него был шанс стать Украинским Гавелом или Валенсой, а стал продажно-коррупционным продолжателем дела ющенки-янека-порошенки.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:06 Ответить
Не було в нього шансів. Його ще з 2003го фсб вела по творчості і по бізнесу
показать весь комментарий
23.09.2025 12:13 Ответить
Не було в нього тих шансів. Для цього потрібні мізки Гавела чи Валенси.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:40 Ответить
Ти його і зробив президентом і моносброд завів в вру.Насолоджуйся
показать весь комментарий
23.09.2025 12:44 Ответить
таку заяву вкинути від першої морди лиця 🤡 , можно тільки коли, кремль з китаєм , цьому кремлівському козачку ,свою підтримку ...а вже українці повинні вирішити ,чи згодні мати життя нескінченно розгробованими , і чи згодні їх діти жити так , по горло в крові ?!!! ...
показать весь комментарий
23.09.2025 12:07 Ответить
маю надію, що люди не зроблять знову страшну помилку, до цієї влади з самого початку багато питань.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:13 Ответить
Здохни зрадник,чмо неголене.На дереві місце
показать весь комментарий
23.09.2025 12:14 Ответить
Або зе або єрмак.Третього не буде
показать весь комментарий
23.09.2025 12:17 Ответить
Ні Єрмак, ні зєля. Виграє Залужний, Марченко, Кривоніс, ще якийсь нормальний генерал, але треба, щоб усі знялись на його користь ще у першому турі. Нехай хоч жереб кидають
показать весь комментарий
23.09.2025 12:26 Ответить
Я також так думав, який в дідька блазень? А вийшло наввпаки, тупе бидло вибрало блазня для поржать. І навідь зараз, судячи по опитуванню, яке нам надають, шут попереду всіх. Правда, в це моло хто вірить. Як і в 2019 році.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:39 Ответить
То що, вішатись? Борітесь і поборите!! Альо!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:46 Ответить
А я про що?Тобі прізвище потрібне,тобі потрібн цар хороший.А про вру всі чомусь забули.Тому ми приречені
показать весь комментарий
23.09.2025 12:45 Ответить
Пан прийшов сюди, щоб зневіру пропогувати? Може булоб краще промовчати?
показать весь комментарий
23.09.2025 12:48 Ответить
Фу.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:18 Ответить
Це ті , шо розповідали про те, шо в них немає амбіцій на вибори.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:19 Ответить
Цікаво хто його обирати буде , бо перед виборами треба скасувати воєнний стан і видурити кордони , а до чого це призведе усі знають.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:23 Ответить
Вже по підрахунками відбуде мінімум 1,5 каденції,обіцяв 1строк,але так пригрівся що від кормушки відірватись проблематично.Ще світа,яка наскільки на всіх "президентських"програмах нагріла руки,а"охолоджувати"ну ніяк не хочеться.Ще йде на другий термін тому що надіється запобігти притягненню до кримінальної відповідальності не тільки друзів,а і самого себе.Якщо у путіна руки по вуха в крові то в ЗЕленського совість закривавлена кров'ю як захисників так і мирного населення так що не відмитись.Рейтинги ж малюють на замовлення,хто платить той і музику замовляє.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:23 Ответить
Передвиборча програма Випадкового:
Народовладдя через референдуми
Одразу хочу запевнити - іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього.
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:23 Ответить
а якщо не доведи господи фофан виграє наступні вибори то як йому рахуватимуть те що він пересидів на посаді . мабуть обнулять як *****
показать весь комментарий
23.09.2025 12:28 Ответить
бідося. такий тягар несе на своїх плєчіках. курва ненависна.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:32 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 12:33 Ответить
Прозріваю:
👀ТРИ річна зарплати українського вчителя на понти.
Вчора не надали особливого значення новині про те, що якийсь «мажор» подарував своїх пасії квіткового медведика за 536 ТИСЯЧ гривень. Ну подарував і подарував, ясно, що навіть при грошах не всі люди свідомі того, що країна бореться за існування і виживання, що для фронту ці кошти були б значно важливіші, ніж для понтів перед дівчиною. Інтелекту ж не докупиш на ці гроші.
‼️АЛЕ сьогодні історія знайшла своє продовження. Тому що виявляється, цей «мажор» насправді не мажор, а звичайний депутат від Зеленського! Черговий ноунейм зі списку, який виграв округ у Деснянському район виключно завдяки імені бубочки - такий собі Артем Дубнов.
І ось тут вже навіть в нас щелепа відвисла. Бо бути восьмий рік в Раді і дупля не відбивати, що так робити не можна - це треба бути невиліковним довбограєм!
🤬А головне - Дубнов виграв той округ, де головним його суперником був Борислав Береза, який навіть без депутатського мандату за ці роки зробив значно більше за «новоє ліцо».
А уявіть, якби він був депутатом і відстоював інтереси держави в парламентській опозиції!
Хотілось би, щоб тепер цим ліцом зайнялись НАБУ з НАЗК, бо цензурні слова для таких «слуг народу» вже вичерпались. Покидьки.

показать весь комментарий
23.09.2025 12:35 Ответить
Печера Дракона:
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.
Тут одне з двох. Або, вебкамщиця нарешті прийшла до успіху та знайшла собі багатого "папіка" який через її ФОП розпилює бюджетні кошти.
Або - працьовита дівчина накопила собі стартовий капітал у дещо креативний спосіб, і тепер чесно працює. Ще й зміцнює обороноздатність країни.
Навіть не сумніваюся, якщо скандал не загасне, влада буде поширювати саме другу версію. У влади достатньо блогеринь потужністю у 100-200 лайків, які заходяться волати: "Ну й що що вебкамщиця? Зеленський оно за кордоном Україну з порноактрисою порівнював і кіно знімав на московські гроші. А нині - орел! Усвідомила дівчина, працює! Які претензії?!"
Та нуль претензій, насправді. Якщо тільки не з'ясується, що правдива таки перша версія і на обороні країни тупо тирять гроші. Бо я пригадую як деякі блогерині доводили що яйця по 17 грн - це об'єктивна реальність і благо. А от щойно САП передала до суду справу про крадіжки на харчах в МО. Цікаво - тут таке не повториться?
показать весь комментарий
23.09.2025 12:37 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 12:42 Ответить
Його треба гнати. Але ж повно ще живих і не виїхавших зебілів, які свято вірять в зе-месію.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:33 Ответить
Дуже "послідовний" гівнюк...
показать весь комментарий
23.09.2025 12:38 Ответить
А НАХРЕН ти потрібний?!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:42 Ответить
Достойна відповідь справжнього громадянина України. Яка непохитна впевненість в навиліковному ідіотизмі більшої частини співгромадян. Ніяких сумнівів, вагань.Бравісімо.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:56 Ответить
правильно робить, 73% дебілів нікуди не ділось
показать весь комментарий
23.09.2025 12:46 Ответить
Навіщо ти так про себе? Я вірю в тебе, що ти станеш нормальним до виборів
показать весь комментарий
23.09.2025 13:00 Ответить
досі дратують деяких його власних нардепів.

В нього немає власних нардепів. Євласна скумбрія, той-на-якого-не-налізе-бронік, ларьочнік, інше шобло. Але ще не один Президент України не мав вланих нардепів.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:53 Ответить
Ну всё, Зе Гевара закусил удила.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:57 Ответить
Дайте йому ще одну Україну. Він навчиться.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:57 Ответить
Ви на перший строк в сізо готуйтесь,а не на другий термін в парламенті,покидьки.
показать весь комментарий
23.09.2025 13:01 Ответить
Погано закінчить.
показать весь комментарий
23.09.2025 13:10 Ответить
Главное что бы США не дали этому тупому уролу провести выборы через дию, так как это единственный способ которым он может выиграть.
показать весь комментарий
23.09.2025 13:15 Ответить
Клоуну треба с завгоспом збиратися до суду за геноцид Українців а не на вибори
показать весь комментарий
23.09.2025 13:21 Ответить
Тупе зелене падло!
показать весь комментарий
23.09.2025 13:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 