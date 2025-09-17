На встречу с Зеленским пришла только половина фракции "Слуга народа", - Богуцкая

16 сентября 2025 года на встречу фракции "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским пришла, в лучшем случае, половина депутатов фракции.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая написала в фейсбуке, комментируя вчерашнюю встречу Зеленского с фракцией "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, "вечер с Президентом" был содержательным с точки зрения вопросов к нему двух-трех депутатов.

"Другие были или об одном и том же вопросе, только с разной заглавной буквы, или о том, что кого-то не уважает местная власть. И что президент должен "что-то сделать", - пишет нардеп.

Также она рассказала, что встречу многие "слуги народа" проигнорировали.

"Грустно об этом писать, но на встречу пришла, в лучшем случае, половина фракции. То есть у депутатов, которые не пришли, вопросов к Зеленскому нет, а претензии о "недостаточной коммуникации" - есть. Честно говоря, как фракция, мы должны (даже если устали) понимать, как устал президент, у которого график работы не предусматривает выходных, отдыха, иногда даже общения с семьей", - добавила Богуцкая.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что 10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили.




