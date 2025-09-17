РУС
заседание фракции слуга народа
На встречу с Зеленским пришла только половина фракции "Слуга народа", - Богуцкая

16 сентября 2025 года на встречу фракции "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским пришла, в лучшем случае, половина депутатов фракции.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая написала в фейсбуке, комментируя вчерашнюю встречу Зеленского с фракцией "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, "вечер с Президентом" был содержательным с точки зрения вопросов к нему двух-трех депутатов.

"Другие были или об одном и том же вопросе, только с разной заглавной буквы, или о том, что кого-то не уважает местная власть. И что президент должен "что-то сделать", - пишет нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все президенты вместе не сделали столько, сколько маленький Зеленский" - "слуга народа" Богуцкая

Также она рассказала, что встречу многие "слуги народа" проигнорировали.

"Грустно об этом писать, но на встречу пришла, в лучшем случае, половина фракции. То есть у депутатов, которые не пришли, вопросов к Зеленскому нет, а претензии о "недостаточной коммуникации" - есть. Честно говоря, как фракция, мы должны (даже если устали) понимать, как устал президент, у которого график работы не предусматривает выходных, отдыха, иногда даже общения с семьей", - добавила Богуцкая.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что 10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили.

Зеленский Владимир Богуцкая Лиза Слуга народа
Де Ви побачили короля? Обикновений брехун і совок, який навчився читати тексти ворогів України і корчити із себе патріота. Воно ненавидить Україну.
17.09.2025 09:33
+26
17.09.2025 09:38
+24
Утомленные солнцем!...
Падлюки!
17.09.2025 09:35
І навіщо така ВР потрібна???
17.09.2025 09:26
Утомленные солнцем!...
Падлюки!
17.09.2025 09:35
Чим , менше " слуг" зеленого д'явола , тим краще З них усіх , ніякого толку , для Держави- тільки брехня, маніпуляції , зрада , мегамародерство на крові і шкурні інтереси замовників від олігархів , суддів -бандитів , які їх охороняють!
17.09.2025 12:45
«Служки» з недофракції приблуд95, добре знають, що і як, саме вони з 2019 року, в «ТУРБОРЕЖИМІ», з разумковим/стефанчуком-зеленським, нагадили для Українців та України, що призвело саме їх діяльностю до смертей та крові Українців!! Каса, уже перед ними!!
17.09.2025 10:31
Король то голий!
17.09.2025 09:28
Де Ви побачили короля? Обикновений брехун і совок, який навчився читати тексти ворогів України і корчити із себе патріота. Воно ненавидить Україну.
17.09.2025 09:33
17.09.2025 09:36
17.09.2025 09:38
Схожий на оригінал, такаж дебільна посмішка " зделаем іх вместе", неголенісь чмогевари. Дійсно віслюк чи навіть алтайський сайгак.
17.09.2025 10:20
Входные билеты оказались очень дорогие. Нищие слуги народа не потянули. Особенно те, кто сбежал, но зарплату в вр получает.
17.09.2025 11:03
То, мабуть, алегорія. Бо з блазня король... Хіба що, у хворій уяві його прихильників. А їх таки катастрофічно багато.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:14
16 вересня 2025 року на зустріч фракції "Слуги народу" з президентом Володимиром Зеленським прийшла в кращому випадку половина депутатів фракції. ((( "зезедент" зробив "найбільше",.та на стільки багато, що більша половина його "слуг" забила...на зустріч з ним....
17.09.2025 09:29
Зрозумів що сказав?
Що таке "більша половина"?
Тоді виходить є і менша половина? І ці половини, за визначенням слова "половина", рівні між собою?
17.09.2025 09:44
в "більшу половину" входять ті, котрі прийшли , але теж "забили" .Зрозумів???
показать весь комментарий
Я тобі про математичні терміни.
ПОЛОВИНА, и, ж. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD Одна з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85 двох https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рівних https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 частин https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чого-небудь.
Як може бути більша і менша половини?
Зрозумів, чи ні?
17.09.2025 09:56
Ну не хаває чувак математику, таке життя, воно складне і багатогранне.
От як пЬ/_іда_расу пояснити що він пі_ дар;ас, а не хедлайнер мейнстрима анального мироприйняття?
17.09.2025 11:36
Так, з точки зору математичних понять, таке словосполучення "більша половина" - абсурд, бо входить у протиріччя з самим визначенням терміну "половина", тобто, одна з двох рівних частин. Але у простій розмові таке фраза зустрічається дуже часто, і ні у кого не виникає намірів і бажання дискутувати на тему доцільності вживання такого словосполучення. На мій погляд, тут "половина" замінює слово "частина". Отака вона, мова.
17.09.2025 12:24 Ответить
Хто чи що заважає використовувати слово "частина"? Не така щелепа?
17.09.2025 12:58
Богуцька:
- Они называли тебя земляным червяком!
- Так они называли меня жёлтой рыбой?
- Да! Да! Рыбой! И ещё червяком! Земляным червяком!
- Они называли меня пятнистой лягушкой?
- Да! Да! Лягушкой! И ещё земляным червяком!
17.09.2025 09:30
- О, мудрый удав Каа! Ты знаешь, что Маугли называет тебя земляным червяком?
- Знаю!
- А еще он тебя называет одним матерным словом!
- Ну что поделаешь, если похож…
17.09.2025 09:35
Мабуть щури щось знають.
17.09.2025 09:31
потужний вже не в авторитеті???або частина найрозумніша і таки здогадується до якої жопи тягне їх ,,лідор,,
17.09.2025 09:34
Не знаю: чи плакати чи сміятися...
17.09.2025 09:37
Потужність впала
17.09.2025 09:39
Обвисла, на очах Світу….
17.09.2025 10:33
«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я як гарант Конституції зобов'язаний гарантувати права громадян України".

Блаблободимир Зеленський
21 травня 2019 року...

Опитування Центру Розумкова: у квітні 2019 рівень довіри до Верховної Ради - 12%;
Опитування Центру Розумкова: у квітні 2025 "Повністю довіряє ВР" - 1,9%.

ВоВа!
Шо з арифметикой?!
17.09.2025 09:43
Чого ви до дитинки, яка постійно під кайфом, доколупуєтесь?! Ну не вчать в університеті Маслякова математику, там тільки гроші вчать рахувати. Воно ж не винувате, що не прийшлося ніде більше вчитися, так доля важко склалася. Абнять і плакать...
17.09.2025 12:27
І що? Голосуватимуть все-одно як їм скажуть.
17.09.2025 09:45
Даже слуги поняли , что он пустое место.
17.09.2025 09:45
В навіщо вони взагалі прийшли ?
17.09.2025 09:48
навідь зеушльопки не поважають 4мо
17.09.2025 09:54
Ці то знають, хто насправді рулить, а хто бутафорія на фоні хромакей
17.09.2025 09:56
Куницький не приходив часом ?
17.09.2025 09:56
С каким ************, каштантилипацай. 🤣🤣🤣
17.09.2025 09:59
Это не имеет никакого значения, Слуга Народа, это клеймо которое уже не отмыть...
17.09.2025 10:02
Пацюкт зрозуміли, що з награбованим потрібно буде бігти один наперед одного.
17.09.2025 10:02
або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити
17.09.2025 10:11
Поки шукала пост з де Голлем, ви вже процитували інтелектуального інваліда.
17.09.2025 10:15
або про те, що когось не поважає місцева влада. І що Президент має "щось зробити",

17.09.2025 10:13
Богуцька спочатку втече в свій рідний Крим, а потім в Сизрань, коли владу в Криму отримають кримські татари за допомогою Ердогана
17.09.2025 10:22
Подруга питає, а що, zeлена богуцька вже відсиділа строк за вбивство людини?
17.09.2025 10:30
???
17.09.2025 10:33
Смертельну аварію зробила.
17.09.2025 10:41
"...як стомився Президент, в якого графік роботи не передбачає вихідних, ..." - мінуточку, а Буковель з рюмкою чаю, а красні трусєля в Одесі на пляжі, а між краплинками фонтану в Маріуполі замість підготовки до війни - часу вистачало. А зараз немає де й покрасуватися. Ще й кадирівці на нього полюють, замах за замахом скоюють. Бідося. Обнять і плакать.
17.09.2025 10:43
Ну ось, i де ви бачили той рейтинг?
17.09.2025 10:50
Мабуть Президент для частини фракції є "токсічнним"
17.09.2025 11:03
Могли б зустрітись всі разом на концерті Кобзона...
17.09.2025 11:08
Якщо втомився то пишеш заяву,всьо
17.09.2025 11:11
Зелена нікчема могильщик України.
17.09.2025 11:15
Щурі дуже чутливі тварини що до загрози небезпеки...
Завжди тікають першими....
17.09.2025 11:32
Богуцька, Безугла... а какая разніца?
17.09.2025 11:58
Депутати не прийшли, бо вже почали готувати угоду з парашею, а голосувати за таке мало бажаючих
17.09.2025 12:47
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 17.‎09.‎2025:

З 230 депутатів Верховної Ради України від політичної партії "Слуга народу" на зустріч з Зеленським прийшло 128 депутатів. Картки решти депутатів, які активно голосують на засіданнях ВР, очевидно живуть власним життям без участі своїх власників, які давно втекли подалі від своїх виборців.
17.09.2025 12:51
 
 