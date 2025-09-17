На встречу с Зеленским пришла только половина фракции "Слуга народа", - Богуцкая
16 сентября 2025 года на встречу фракции "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским пришла, в лучшем случае, половина депутатов фракции.
Об этом нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая написала в фейсбуке, комментируя вчерашнюю встречу Зеленского с фракцией "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, "вечер с Президентом" был содержательным с точки зрения вопросов к нему двух-трех депутатов.
"Другие были или об одном и том же вопросе, только с разной заглавной буквы, или о том, что кого-то не уважает местная власть. И что президент должен "что-то сделать", - пишет нардеп.
Также она рассказала, что встречу многие "слуги народа" проигнорировали.
"Грустно об этом писать, но на встречу пришла, в лучшем случае, половина фракции. То есть у депутатов, которые не пришли, вопросов к Зеленскому нет, а претензии о "недостаточной коммуникации" - есть. Честно говоря, как фракция, мы должны (даже если устали) понимать, как устал президент, у которого график работы не предусматривает выходных, отдыха, иногда даже общения с семьей", - добавила Богуцкая.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что 10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили.
Що таке "більша половина"?
Тоді виходить є і менша половина? І ці половини, за визначенням слова "половина", рівні між собою?
ПОЛОВИНА, и, ж. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD Одна з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85 двох https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рівних https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 частин https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C чого-небудь.
Як може бути більша і менша половини?
Зрозумів, чи ні?
Блаблободимир Зеленський
21 травня 2019 року...
Опитування Центру Розумкова: у квітні 2019 рівень довіри до Верховної Ради - 12%;
Опитування Центру Розумкова: у квітні 2025 "Повністю довіряє ВР" - 1,9%.
ВоВа!
Шо з арифметикой?!
Завжди тікають першими....
З 230 депутатів Верховної Ради України від політичної партії "Слуга народу" на зустріч з Зеленським прийшло 128 депутатів. Картки решти депутатів, які активно голосують на засіданнях ВР, очевидно живуть власним життям без участі своїх власників, які давно втекли подалі від своїх виборців.