"Все президенты вместе не сделали столько, сколько маленький Зеленский" - "слуга народа" Богуцкая

Владимир Зеленский
Фото: Офіс Президента

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая уверена, что президент Владимир Зеленский уже сделал для Украины больше, чем все предыдущие президенты, вместе взятые.

Об этом она написала в фейсбуке, комментируя вчерашнюю встречу Зеленского с фракцией "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что некоторые нардепы ощутимо устали.

"Но уже ощутимо, как многим депутатам чешется. Причем подавляющему количеству многих чешется еще с 19-го года. Они считают, что Зеленский стал президентом несправедливо. Более того, это несправедливо именно сейчас, когда Украину уважают во всем мире. "А на этом месте должен был быть я!" - уверена "слуга народа".

Также читайте: "Ермак - второе лицо в государстве. В чем заключается узурпация?" - "слуга народа" Богуцкая

"Надо больше уважения к человеку, который делает столько, сколько не сделал не то чтобы кто-то из предшественников, а больше, чем они все вместе сделали суммарно. То есть - Кравчук, Кучма, Ющенко, Януко...(простите), ПОRoshenKo... - все они вместе в куче не сделали для Украины столько, сколько один маленький Зеленский", - убеждает Богуцкая.

Она отметила, что депутаты уйдут, и их никто уже через год не вспомнит, а президент останется в истории.

"И надо ценить, что это именно НАШ президент. Он нас привел в политику, а мы ему должны помочь сделать Украину сильной, свободной, независимой. Поэтому должны работать столько, сколько сможем, а потом - столько, сколько надо.

Полгода, или год... Я не знаю. Но не ошибусь, если напишу, что до следующих выборов", - отметила нардеп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа".

Богуцкая скрин
Богуцкая скрин

Автор: 

Зеленский Владимир (21938) Богуцкая Лиза (70) Слуга народа (2663)
Молодець, правильно підмітила, ніхто стільки території не здав, і такої кількості людей не положив.
17.09.2025 09:15 Ответить
Це точно... Напаскудив він, в Україні, більше за всіх... Одні сотні тисяч смертей мирних жителів, яких "Блазень" годував "травневими шашликами", замість підготування країни до війни, чого варті...
17.09.2025 09:17 Ответить
Гарно лизнула
17.09.2025 09:14 Ответить
Зробило навіть окремий закон для свого народу.(це не про українців).
17.09.2025 12:07 Ответить
??????

ти клоун, чи касап?
17.09.2025 12:23 Ответить
І в більшості загинули,обравши двох Вов ху+зє.
А як радісно співали "аби не Порошенко,а то путін нападет!".
17.09.2025 13:00 Ответить
https://t.me/dragonspech/9361 Дмитро Каленчук-Вовнянко:
Команда Зеленського переконана, що війна завершиться незабаром - зараз от станеться щось, що примусить Москву завершити війну, Зеленський це запише собі у заслугу і піде на вибори практично переможцем. І це - головна помилка діючої влади.
Так, я сам про це регулярно пишу, війна завершиться тоді коли Москві забракне грошей на комплектуючі для Шахедів та ФПВ.
Завершення війни не буде для нас легким. Нам доведеться дотриматися до дня, коли Москва не матиме ресурсів для продовження війни. Єдина альтернатива для нас - це капітуляція зі значними територіальними поступками. Якщо Зеленський піде на таке - його порвуть його ж власні виборці. Тому воювати ми будемо поки в Москви не закінчаться гроші.
Це замирення не влаштує нікого. Народ-богоносець буде відчувати себе приниженим - бо він не переміг. Він бажатиме реваншу. Українці ж розумітимуть що, по-перше, війна може знову спалахнути щомиті, а по-друге, вони бачитимуть результат війни - териториальні втрати та країна у руїні. Серед людей виникне питання - як таке взагалі сталося?! Українці захопляться улюбленою справою - почнуть шукати винного. І повірте - знайдуть. І це будуть зовсім не ті настої суспільства на які розраховує зелена влада.
17.09.2025 12:22 Ответить
І вона каже правду - стільки лиха, скільки наробило зелене чмо, жоден президент не наробив. навіть від Януковоща шкоди було менше..
17.09.2025 12:24 Ответить
Це потрібно мати дар, щоб просрати так південь на шашликах, і мільйон українців угробити ........
17.09.2025 12:53 Ответить
Три роки готував відведенями і розмінуванями,скороченями ЗСУ, знищуючи оборону побудовану Порошенком.
17.09.2025 13:03 Ответить
