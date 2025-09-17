"Все президенты вместе не сделали столько, сколько маленький Зеленский" - "слуга народа" Богуцкая

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая уверена, что президент Владимир Зеленский уже сделал для Украины больше, чем все предыдущие президенты, вместе взятые.

Об этом она написала в фейсбуке, комментируя вчерашнюю встречу Зеленского с фракцией "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что некоторые нардепы ощутимо устали.

"Но уже ощутимо, как многим депутатам чешется. Причем подавляющему количеству многих чешется еще с 19-го года. Они считают, что Зеленский стал президентом несправедливо. Более того, это несправедливо именно сейчас, когда Украину уважают во всем мире. "А на этом месте должен был быть я!" - уверена "слуга народа".

"Надо больше уважения к человеку, который делает столько, сколько не сделал не то чтобы кто-то из предшественников, а больше, чем они все вместе сделали суммарно. То есть - Кравчук, Кучма, Ющенко, Януко...(простите), ПОRoshenKo... - все они вместе в куче не сделали для Украины столько, сколько один маленький Зеленский", - убеждает Богуцкая.

Она отметила, что депутаты уйдут, и их никто уже через год не вспомнит, а президент останется в истории.

"И надо ценить, что это именно НАШ президент. Он нас привел в политику, а мы ему должны помочь сделать Украину сильной, свободной, независимой. Поэтому должны работать столько, сколько сможем, а потом - столько, сколько надо.

Полгода, или год... Я не знаю. Но не ошибусь, если напишу, что до следующих выборов", - отметила нардеп.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа".



