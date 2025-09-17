"Всі президенти разом не зробили стільки, скільки маленький Зеленський" - "слуга народу" Богуцька
Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька впевнена, що президент Володимир Зеленський вже зробив для України більше, ніж всі попередні президенти разом.
Про це вона написала у фейсбуку, коментуючи вчорашню зустріч Зеленського із фракцією "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.
Вона зауважила, що деякі нардепи відчутно втомилися.
"Але вже відчутно, як багатьом депутатам свербить. Причому переважної кількості багатьох свербить ще з 19 року. Вони вважають, що Зеленський став Президентом несправедливо. Більш того, це несправедливо саме зараз, коли Україну поважають в усьому Світі. "А на этом месте должен был быть я!", - впевнена "слуга народу".
"Треба більше поваги до людини, яка робить стільки, скільки не зробив не те щоб хтось з попередників, а більше, ніж вони всі разом зробили сумарно. Тобто - Кравчук, Кучма, Ющенко, Януко..(вибачте), ПОRoshenKo... - всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський", - переконує Богуцька.
Вона зауважила, що депутати підуть і їх ніхто вже через рік не згадає, а президент залишиться в Історії.
"І треба цінити, що це саме НАШ Президент. Він нас привів в політику, а ми йому маємо допомогти зробити Україну Сильною, Вільною, Незалежною. Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім - стільки, скільки треба.
Пів року, або рік... Не знаю. Але не помилюсь, якщо напишу, що до наступних Виборів", - зазначила нардепка.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".
працював в очистціграв на роялі?
дуже хочуть, знову у парламент.
повномасштабну війну в Украіну , здавши Південь нашоі краіни !!
Богуцька , психічнохвора потвора 😡
Та і всі не зробили стільки лиха ,як він,починаючи з Київської Русі.
«Жахлива думка, але було б зрозуміло, якби вони (кацапи) стирали з землі Західну Україну. Типу, боролися б з "бандерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме південний схід, який вони вважали "малоросією" - це за межею»
- А хзр. Але точно, більше, чим попередники!