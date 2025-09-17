УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11379 відвідувачів онлайн
Новини Засідання фракції Слуга народу
2 910 71

"Всі президенти разом не зробили стільки, скільки маленький Зеленський" - "слуга народу" Богуцька

Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька впевнена, що президент Володимир Зеленський вже зробив для України більше, ніж всі попередні президенти разом.

Про це вона написала у фейсбуку, коментуючи вчорашню зустріч Зеленського із фракцією "Слуги народу", інформує Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що деякі нардепи відчутно втомилися.

"Але вже відчутно, як багатьом депутатам свербить. Причому переважної кількості багатьох свербить ще з 19 року. Вони вважають, що Зеленський став Президентом несправедливо. Більш того, це несправедливо саме зараз, коли Україну поважають в усьому Світі. "А на этом месте должен был быть я!", - впевнена "слуга народу".

Також читайте: "Єрмак - друга особа в державі. У чому полягає узурпація?" - "слуга народу" Богуцька

"Треба більше поваги до людини, яка робить стільки, скільки не зробив не те щоб хтось з попередників, а більше, ніж вони всі разом зробили сумарно. Тобто - Кравчук, Кучма, Ющенко, Януко..(вибачте), ПОRoshenKo... - всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський", - переконує Богуцька.

Вона зауважила, що депутати підуть і їх ніхто вже через рік не згадає, а президент залишиться в Історії.

"І треба цінити, що це саме НАШ Президент. Він нас привів в політику, а ми йому маємо допомогти зробити Україну Сильною, Вільною, Незалежною. Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім - стільки, скільки треба.

Пів року, або рік... Не знаю. Але не помилюсь, якщо напишу, що до наступних Виборів", - зазначила нардепка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу".

Богуцька скрін
Богуцька скрін

Автор: 

Зеленський Володимир (25483) Богуцька Ліза (69) Слуга народу (2852)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Молодець, правильно підмітила, ніхто стільки території не здав, і такої кількості людей не положив.
показати весь коментар
17.09.2025 09:15 Відповісти
+24
Це точно, ділов він наворотив конкретних
показати весь коментар
17.09.2025 09:15 Відповісти
+22
Гарно лизнула
показати весь коментар
17.09.2025 09:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну те що лізка-дебілка всім відомо....
показати весь коментар
17.09.2025 09:14 Відповісти
Я думаю вона не лизнула, а правду матку в англійському стилі. Бо такої куйні ніхто ще не робив (ні сцикло Кравчук, ні батько алігархів Кучма, а також Овоч так не жер державу, бо мабуть і його дурній голові він розумів що грабувати останні це вже зашквар), а воно вони як вийшло, прийшов комарік і п'є кров з кодлом. Мал клоп да вонюч.
показати весь коментар
17.09.2025 09:43 Відповісти
Гарно лизнула
показати весь коментар
17.09.2025 09:14 Відповісти
Звідки вона знає, що маленький?
показати весь коментар
17.09.2025 10:02 Відповісти
І наступне питання - як же він працював в очистці грав на роялі?
показати весь коментар
17.09.2025 10:33 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
17.09.2025 09:14 Відповісти
А Богуцьку в психіатрів перевіряли?
показати весь коментар
17.09.2025 09:14 Відповісти
З приводу чого? Там притомні не потрібні - відповідно ЩО перевіряти...Макаки, орангутанги, гібони, горили ну і т.п.
показати весь коментар
17.09.2025 09:19 Відповісти
Вона сама психіатр за освітою, але перевіряти варто не її. Якось же вона стала депутатом.
показати весь коментар
17.09.2025 09:21 Відповісти
Ну як стала? - їх набирали для кучності - під Зелю - раз він такий улюблинець долі - то в його партії не можуть же бути прохіндєї
показати весь коментар
17.09.2025 09:31 Відповісти
Це точно, ділов він наворотив конкретних
показати весь коментар
17.09.2025 09:15 Відповісти
І в цей момент десь нервово курить бамбук янукович
показати весь коментар
17.09.2025 09:42 Відповісти
Молодець, правильно підмітила, ніхто стільки території не здав, і такої кількості людей не положив.
показати весь коментар
17.09.2025 09:15 Відповісти
Малий клоп - та вонючий!
показати весь коментар
17.09.2025 09:16 Відповісти
Це точно... Напаскудив він, в Україні, більше за всіх... Одні сотні тисяч смертей мирних жителів, яких "Блазень" годував "травневими шашликами", замість підготування країни до війни, чого варті...
показати весь коментар
17.09.2025 09:17 Відповісти
віртуозка. А звідки майстерність? А від страху відповідальності, бо сама співучасниця
показати весь коментар
17.09.2025 09:17 Відповісти
більше в хорошому сенсі, чи??....
показати весь коментар
17.09.2025 09:17 Відповісти
"...всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський..." - ну тут вона права. І до бабки не ходи. Стільки біди в країні, скільки наробив блаЗЕнь зі своєю шоблою навіть чивокуня з азіровим не змогли наробити.
показати весь коментар
17.09.2025 09:17 Відповісти
10000% всі разом президенти так не мородерили,брехали,грабували та зраджували Україну як це маленьке,брехливе,самолюбиве зеЛайно.
показати весь коментар
17.09.2025 09:18 Відповісти
Це точно! Такого жоден президент не наробив!
показати весь коментар
17.09.2025 09:19 Відповісти
Мабуть, вона мала на увазі несумісність пересидента з чорними клавішами, а всі одразу на тітку накинулись.
показати весь коментар
17.09.2025 09:19 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:20 Відповісти
побігли холуї навипередки смоктати у найвеличнішого!
дуже хочуть, знову у парламент.

показати весь коментар
17.09.2025 09:20 Відповісти
То він в Аврорі вантажником?
показати весь коментар
17.09.2025 10:04 Відповісти
Цей блазень знищив все , що до нього було зроблено і привів
повномасштабну війну в Украіну , здавши Південь нашоі краіни !!
Богуцька , психічнохвора потвора 😡
показати весь коментар
17.09.2025 09:20 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:21 Відповісти
Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька впевнена, що президент Володимир Зеленський вже зробив для України більше, ніж всі попередні президенти разом. - кількість могил на кладовищах,сиріт ,вдів,калік та сотні квадратних км окупованої української землі ,як і кількість українців, котрі залишили Україну на завжди підписуються під словами "лизунки" Єлисавети
показати весь коментар
17.09.2025 09:21 Відповісти
ЗЕлена мерзота Богуцька вилизує сраку ЗЄлябобіку! Зробив війну і винищення сотень тисяч найкращих українців. Поц хабадський супєрхєрой по винищенню гоїв.
показати весь коментар
17.09.2025 09:21 Відповісти
Навіть, голодомор не зменьшив кількість українців, на половину...
показати весь коментар
17.09.2025 09:21 Відповісти
Стільки території ще ніхто не пройобував.
показати весь коментар
17.09.2025 09:22 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:26 Відповісти
Оце лизнула Лізавета Богуцька!
показати весь коментар
17.09.2025 09:22 Відповісти
Не можу не погодитися, що лиха він приніс більше за всіх!
показати весь коментар
17.09.2025 09:23 Відповісти
Що маленький,то факт-не збрехала.
Та і всі не зробили стільки лиха ,як він,починаючи з Київської Русі.
показати весь коментар
17.09.2025 09:24 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:24 Відповісти
*********...
показати весь коментар
17.09.2025 09:24 Відповісти
ліза глибока глотка
показати весь коментар
17.09.2025 09:24 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:24 Відповісти
Ага , залижуть його дупу до кривавих пухирів
показати весь коментар
17.09.2025 09:35 Відповісти
Стільки біди, стільки смертей, стільки руйнувань... Таке дійсно, ще нікому не вдавалось, тут вона таки права...
показати весь коментар
17.09.2025 09:24 Відповісти
Це ще раз говорить про те що конституція гіаняча і відповідно гівняче законодавство. Була б нормальна відповідальність за ухилянство скажімо ще з 14 року, то бубочка бігав би з адвокатами і прокурорами, а не влаштовувася президентом. Так само аферисти зі всієї країни не стали би нардепами, а саме слугами народу. Неможливо би було призначити содоля генералом. Тобто побудована совкова зелена система, за яку зелений картель буде триматися руками, ногами і зубами. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.09.2025 09:26 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:26 Відповісти
Богуцька завжди хотіла бути і хитрою і розумною.Але як була нікчема обмежена так і залишилась. Чи не вміє робити аналіз всіх подій,чи просто тупе і дурне. Хочеш когось лизати--лижи,це твоє право,а писати таку фігню,це і аморально і гидко. Пяту частину України окуповано ,знищено. Сотні тисяч загиблих,міліони покинули свої домівки і побіраються на чужині,а ти хвалиш свою і вашу зраду.неспроможність керувати державою. Нормальні люди при таких ситуаціях просто мовчать,за свої "успіхи" Гнида ти лізка
показати весь коментар
17.09.2025 09:26 Відповісти
Вона і тупа, і дурна. Як у розумній голові могло народитися отаке лайно?
«Жахлива думка, але було б зрозуміло, якби вони (кацапи) стирали з землі Західну Україну. Типу, боролися б з "бандерівщиною". Але вбивати масово і знищувати саме південний схід, який вони вважали "малоросією" - це за межею»
показати весь коментар
17.09.2025 10:31 Відповісти
"Якби не він, то хрін би я потрапила у ВР. Слава нашому найкращому лідору!" - додала Богуцька.
показати весь коментар
17.09.2025 09:27 Відповісти
І дійсно, навіть усі попередні президенти не змогли зробити такого з краіною як зміг зеленський : півкраіни в руінах, півкраіни в могилах, сльози та кров річками течуть, крики та плач матерей, дружин та дітей-сирот які стоять над краіною кожного дня коли ховають загиблих героів,і сотні тисяч загиблих , скалічених, згвалтованих, закатованих українців, 20%окупованої території, розруха, хаос ,мародерство, грабіж владою держказни.... Зеленський вже увійшов в історію- бо такого страхіття забути буде неможливо...І до цих зелених істот-сраколизів ще не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті, що зараз твориться в Україні...
показати весь коментар
17.09.2025 09:29 Відповісти
Кім че зе так горя Українцям наробив с завгоспом своїми шашликами на покоління наперед
показати весь коментар
17.09.2025 09:30 Відповісти
Може вона мала на увазі: Всі президенти разом не вкрали стільки, скільки маленький Зеленский.
показати весь коментар
17.09.2025 09:32 Відповісти
Згоден. Така концентрована шкода - це вперше.
показати весь коментар
17.09.2025 09:33 Відповісти
- Так ЩО Ж ВІН ЗРОБИВ?!
- А хзр. Але точно, більше, чим попередники!
показати весь коментар
17.09.2025 09:35 Відповісти
І як не крути, а Богуцька права. Такої шкоди і ганьби Україні не зробили всі президенти разом взяті разом із зеком-януковичем як зробив за 6 з хвостиком років Боневтік Потужно-Брехливий.
показати весь коментар
17.09.2025 09:37 Відповісти
Жадібний , тупий курдупель , а не "маленький " .
показати весь коментар
17.09.2025 09:38 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 09:38 Відповісти
Погоджуюсь, такою х...йнею, яку замутив НЕлох навіть янукович хєр похвалиться.
показати весь коментар
17.09.2025 09:40 Відповісти
ЗЕбануті тварюки своїм тупим мізком, чи як там у них називається ця субстанція, не зрозуміли, що саме блазень привів повномасштабну війну в Україну. Фюрер свинорейху ***** подивилось, що замість справжнього президента Порошенка, який серйозно займався обороною, бидло вибрало блазня-дебіла, який не звертав найменшої уваги на застереження США, публікації в західній пресі планів війни ***** проти нас, кукурікав з кожного утюга, що то все "проіскі"заходу, кукурікав про шашлики в травні, замість фінансування ракетниз програм Пороха заявляв, що зустрінеться з *****м десь посередині і все вирішить, розмінував на Чонгарі 3 мости і 4 дамби. За всі "подвиги" блазня його жде суд за зраду Батьківщини
показати весь коментар
17.09.2025 09:41 Відповісти
Ага. Втратив 20% території і сотні тисяч вбитих.
показати весь коментар
17.09.2025 09:43 Відповісти
Ця дебілка права. Стільки зла, скільки воно зробило Україні, всі разом взяті президенти до нього не зробили.
показати весь коментар
17.09.2025 09:46 Відповісти
Цікаво-Лізка маску знімає,коли лиже дупу найвеличнішому?
показати весь коментар
17.09.2025 09:47 Відповісти
Гальмівну сорочку цій марухі.
показати весь коментар
17.09.2025 09:49 Відповісти
Може, таки гамівна?
показати весь коментар
17.09.2025 10:29 Відповісти
Сосна нещасна !
показати весь коментар
17.09.2025 09:52 Відповісти
Що сосна - на сто згідний, зате маю сумніви що "нещасна".
показати весь коментар
17.09.2025 10:23 Відповісти
Маленький зелінский зробив стільки гівна стільки не одне покоління розгрібати українцям, "мал клоп да вонюч"
показати весь коментар
17.09.2025 09:55 Відповісти
дадада!! Жителі Маруіполя,Бучі, зараз Херсона, Запоріжжя і Харкова ( ті, хто вижили , звичайно ) це підтвердять. Як і жителі Києва - які добре памятають , що з перших днів повномаштабного і до сьогодняшнього дня -Київ з неба захищає ПВО Порошенко, а не відосики ( справу клістронів теж пом"ятаємо.
показати весь коментар
17.09.2025 09:59 Відповісти
Шо насрал бальшее всех. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.09.2025 10:02 Відповісти
Досить богуцькій вилизувати у ЗЕленського.Впевнений що будуть кримінальні справи відносно ЗЕленського,бо дійсно він зробив стільки зла і горя,що всі попередні президенти разом не зробили скільки За що він не брався,починаючи з його програми "Велике крадівництво" все догори ногами.Тут і смартфони для бабусь,і мільярд дерев і ін.Саме основне це не те що провальна,а відсутня підготовка до війни.Це службова недбалість та злочинна халатність.Він лузер,це його карма.Добавити ще "ворогам закон"-друзям все,звідси і детальна кадрова розстановка під тиском Єрмака-сірого кардинала.
показати весь коментар
17.09.2025 10:05 Відповісти
в курсі дєла, шо у зєлі маленький )))
показати весь коментар
17.09.2025 10:19 Відповісти
Відпрацьовує майбутню якусь посаду, якогось посла в якійсь державі... Працює кобіта на перспективу, ну, щоб і "внукам хватило". Ото зелепуги мерзенні...
показати весь коментар
17.09.2025 10:21 Відповісти
Взагалі бездарний політик,ККД як президента на рівні 5%.Всупереч цій дебільний владі з її "5-6 потужними менеджерами" ЗСУ могли встояти з початком широкомасштабки і продовжують чинити опір.Саме видовищне що він вміє-це записати черговий відосик і гундосим голосом щось нікому не потрібне пролепетати.
показати весь коментар
17.09.2025 10:27 Відповісти
Ви про котрого політика? Про цього клоуна-наркомана?
показати весь коментар
17.09.2025 10:32 Відповісти
Оце прямо в глаза - МАЛЕНЬКИЙ президент гордої країни. Такий собі наполеончик на мінімалках
показати весь коментар
17.09.2025 10:33 Відповісти
 
 