Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу"

Напередодні увечері відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із депутатами фракції "Слуга народу".

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Провели засідання фракції за участі президента. Зустріч в Офісі президента тривала півтори години.

Обговорили питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу", - зауважила вона.

Палійчук уточнила УП, що частина нардепів не прийшла, оскільки вони залученні до консультацій щодо держбюджету на 2026 рік, частина у відрядженні, а частина захворіла.