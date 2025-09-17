УКР
Новини Засідання фракції Слуга народу
Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу"

Напередодні увечері відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із депутатами фракції "Слуга народу".

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Провели засідання фракції за участі президента. Зустріч в Офісі президента тривала півтори години.

Обговорили питання захисту ВПО, роботу держслужби під час війни, гарантії безпеки для України і готовність України до мирного процесу", - зауважила вона.

Палійчук уточнила УП, що частина нардепів не прийшла, оскільки вони залученні до консультацій щодо держбюджету на 2026 рік, частина у відрядженні, а частина захворіла.

Зеленський Володимир (25483) фракція (121) Слуга народу (2852)
+37
Він її очолює.
17.09.2025 07:32 Відповісти
+31
Стежте за руками зелених бабуїнів- знов якусь корупційно-диктаторську ×уйню просуватимуть у ВР.
17.09.2025 07:22 Відповісти
+27
Нічого нового - все забуте старе:
Слава партии "Слуга народу"
17.09.2025 07:27 Відповісти
Стежте за руками зелених бабуїнів- знов якусь корупційно-диктаторську ×уйню просуватимуть у ВР.
17.09.2025 07:22 Відповісти
17.09.2025 08:15 Відповісти
В ішака, вчергове, підгорає. Мохнате чмо немає підтримки, навіть, у зелених дармоїдів у ВР. Повне фіаско не за горами.
17.09.2025 07:26 Відповісти
Ці дармоїди в першу чергу підтримують своє безстрокове і безкарне перебування на посадах. І якщо щаради цього треба раз в півроку зімітувати підтримку курсу нашого незламного лідора, то так тому і бути.
17.09.2025 07:46 Відповісти
Нічого нового - все забуте старе:
Слава партии "Слуга народу"
17.09.2025 07:27 Відповісти
Найбільша біда України, після кацапів, це коррупція !!! Але Зеленський вперто не хоче займатись цією проблемою.
17.09.2025 07:31 Відповісти
Він її очолює.
17.09.2025 07:32 Відповісти
Шо ви мелети шо Zе не займаєтся корупцією коли він корупцію очолює.
17.09.2025 07:33 Відповісти
Zе зустрився зі Слугами *****. Тобто провів сходняк крадіїв та зрадників
17.09.2025 07:31 Відповісти
Хто тут режисер з Москви приїхав? Молодець. Ось тобі завод, будеш Фламінгу проізводіть.
17.09.2025 07:32 Відповісти
Палійчук уточнила УП, що частина нардепів не прийшла, оскільки вони залученні до консультацій щодо держбюджету на 2026 рік, частина у відрядженні, а частина захворіла. - Частина «слуг» *уй клала на янєлоха, частина давно здриснула за кордон, а частина перейшла на сторону кацапів, а частина «слуг» так зайнята дерибаном бюджету, що навіть 1,5 години не знайшли для НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДЕРА **********.
Обговорили питання захисту ВПО - обговорили майбутніх голосувальників за ЗЄшобло.
17.09.2025 07:32 Відповісти
Назва "слуга народа"-це знущання з того самого народа,що голоснув "па пріколу і хоть паржом"..
17.09.2025 07:37 Відповісти
Ні разу не згадувалося Слуги саме якого народу, так що все чесно.
17.09.2025 07:40 Відповісти
17.09.2025 07:42 Відповісти
Зате кількість дегенератів серед українців стабільна. Починаючи з того, коли проголосували не за В.Чорновола, а за Л.Кравчука...
17.09.2025 08:07 Відповісти
До виборчого бюлетеня по виборах Президента України було включено 6 кандидатів - В. Гриньова, Л. Кравчука, Л. Лук'яненка, Л. Табурянського, В. Чорновола, І. Юхновського.
Опозиція не спромоглася виставити єдиного кандидата: Рух висунув голову Львівської обласної Ради В. Чорновола, однак його лідери І. Драч і М. Горинь, як і Українська республіканська партія, агітували за голову УРП Л. Лук'яненка, Партія демократичного відродження України (ПДВУ) - за керівника Народної Ради в парламенті України академіка І. Юхновського та за одного з лідерів ПДВУ, народного депутата В. Гриньова.

Уже в першому турі, набравши 61,6 % голосів, переміг Голова Верховної Ради України, в недалекому минулому завідуючий ідеологічним відділом ЦК КПУ, секретар ЦК КПУ, Леонід Макарович Кравчук.
Він і став першим Президентом незалежної України (1991-1994).
17.09.2025 08:40 Відповісти
Чорновіл мав підтримку більшості лише у трьох західних областях, а для решти країни, яка все ще залишалася суто радянською, саме колишній партійний функціонер Леонід Кравчук був кандидатом, який влаштовував більшість.
17.09.2025 08:56 Відповісти
Володимир Фесенка: Леонід Кравчук був саме тією людиною, яка була потрібна Україні в той час.

"Він був майже ідеальною перехідною фігурою. Таким я б сказав державно-політичним містком як особистість між радянською Україною і незалежною Україною. Він - один із колишніх керівників компартії України, але людина з українською ідентичністю, яка коли треба було зробила все необхідне, щоб незалежна суверенна Україна відбулася. Він опинився у потрібний час у потрібному місці як Голова Верховної Ради України. Саме Верховна Рада відіграла вирішальну роль в отриманні Україною незалежності. Безумовно тут відіграли роль і таланти Кравчука: його гнучкість, дипломатичність, намагання уникати гострих кутів, згладжувати протиріччя, знаходити спільну мову між прокомуністичною більшістю у Верховній Раді і націонал-демократичною меншістю. Попри свій м′який політичний обережний стиль він, коли треба було, міг ухвалювати достатньо швидкі і рішучі рішення. Як це було із Актом проголошення незалежності України. Потім домовленості з Єльциним про розподіл Чорноморського флоту і про розподіл майна Радянського Союзу. Тут іноді Леоніда Макаровича критикували за те, що були певні поступки. Але знову ж таки, він ішов свідомо на компроміси, щоб зменшити ризик конфліктів", - Володимир Фесенко.
"Було головне завдання - створити незалежну українську державу"
17.09.2025 08:57 Відповісти
100% підтримую
17.09.2025 08:48 Відповісти
Запропонував перевірені офшори для накрадених грошей? За малую долю?
17.09.2025 07:50 Відповісти
Навіть зелені слуги положили на Вову БОЛТ.
А так то да.
Найвеличніший лідор ********** 😆
17.09.2025 07:55 Відповісти
Вони вже до такої межі поофуїли що навіть клали болт на лідора.
Виборів не буде - пожиттєві сенатори, **ать їх в голову....
17.09.2025 08:02 Відповісти
Будуть вибори. Будуть. Якщо ми будемо їх вимагати
17.09.2025 08:17 Відповісти
"В разі погіршення ситуації на фронті,Україна змушена буде ухвалювати складні рішення "-Зеленський.
17.09.2025 08:04 Відповісти
Стоп-стоп. У нас же все добре. З чого би погіршення?
17.09.2025 08:55 Відповісти
Це що сказав
17.09.2025 09:03 Відповісти
Та я зрозумів. Це (гіркий) сарказм, не в вашу сторону.
17.09.2025 09:16 Відповісти
Не так зрозумів.
показати весь коментар
17.09.2025 09:37 Відповісти
Буває. А так - типове для них (не дуже розумне) промацування реакції суспільства. Не бачать когнитивного дисонансу у своїх заявах, ну що ж тут поробиш.
17.09.2025 09:56 Відповісти
Партія наш рулєвой!
17.09.2025 08:07 Відповісти
Хтось готується до виборів? А то раніше ж казали, що дефіцит в бюджеті...
17.09.2025 08:11 Відповісти
17.09.2025 08:13 Відповісти
Знайдіть Відмінність
17.09.2025 08:16 Відповісти
17.09.2025 08:17 Відповісти
Яке щастя прийшло до ЗЕбанутих виродків і найвеличнішого. Поки в країні військовий стан, ця банда, обгадившись по самі вуха, сидить на своїх кріслах і краде такими масштабами, що хватить і їм, і їх дітям, внукам і правнукам. Поки українці проливають кров на війні з дикою кацапською ордою, ця зграя ЗЕбанутих шакалів наживається.
17.09.2025 08:18 Відповісти
Обговорювали через який кордон краще тікати?
17.09.2025 08:20 Відповісти
бєня каламойський - це доктор Зло. він геніально провів у владу підконтрольних собі людей, навіть не людей, а біомусор, і найнікчемнішого, найтупішого, безпринципного аморального хробака зробив президентом
17.09.2025 08:24 Відповісти
Вечірня сходка?..
17.09.2025 08:27 Відповісти
Є такі що повірили? На мою думку, поділили бюджет і намітили хто скільки має повернути відкатом на потужнього і найвеличнішого!
17.09.2025 08:34 Відповісти
17.09.2025 08:46 Відповісти
Засідання ЗЕлупної фракції
17.09.2025 08:55 Відповісти
...підсумки зустрічі- смоктали всі!
17.09.2025 09:24 Відповісти
Зібралися, пострашали одне одного і домовилися триматися далі - грабувати країну, затискати українців, подвоїти наповнення конвертів зрадникам, бо їх відсторонення від годівницки(влади) кожному загрожує пожиттєве.
17.09.2025 09:40 Відповісти
 
 