Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа"

заседание фракции Слуга народа

Накануне вечером состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Провели заседание фракции с участием президента. Встреча в Офисе президента длилась полтора часа.

Обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу", - отметила она.

Палийчук уточнила УП, что часть нардепов не пришла, поскольку они привлечены к консультациям по госбюджету на 2026 год, часть - в командировке, а часть - заболела.

+27
Він її очолює.
+24
Стежте за руками зелених бабуїнів- знов якусь корупційно-диктаторську ×уйню просуватимуть у ВР.
17.09.2025 07:22 Ответить
+20
Нічого нового - все забуте старе:
Слава партии "Слуга народу"
17.09.2025 07:27 Ответить
В ішака, вчергове, підгорає. Мохнате чмо немає підтримки, навіть, у зелених дармоїдів у ВР. Повне фіаско не за горами.
17.09.2025 07:26 Ответить
Ці дармоїди в першу чергу підтримують своє безстрокове і безкарне перебування на посадах. І якщо щаради цього треба раз в півроку зімітувати підтримку курсу нашого незламного лідора, то так тому і бути.
Найбільша біда України, після кацапів, це коррупція !!! Але Зеленський вперто не хоче займатись цією проблемою.
17.09.2025 07:31 Ответить
Шо ви мелети шо Zе не займаєтся корупцією коли він корупцію очолює.
Zе зустрився зі Слугами *****. Тобто провів сходняк крадіїв та зрадників
Палійчук уточнила УП, що частина нардепів не прийшла, оскільки вони залученні до консультацій щодо держбюджету на 2026 рік, частина у відрядженні, а частина захворіла. - Частина «слуг» *уй клала на янєлоха, частина давно здриснула за кордон, а частина перейшла на сторону кацапів, а частина «слуг» так зайнята дерибаном бюджету, що навіть 1,5 години не знайшли для НАЙВЕЛИЧНІШОГО ЛІДЕРА **********.
Обговорили питання захисту ВПО - обговорили майбутніх голосувальників за ЗЄшобло.
Назва "слуга народа"-це знущання з того самого народа,що голоснув "па пріколу і хоть паржом"..
Ні разу не згадувалося Слуги саме якого народу, так що все чесно.
Зате кількість дегенератів серед українців стабільна. Починаючи з того, коли проголосували не за В.Чорновола, а за Л.Кравчука...
До виборчого бюлетеня по виборах Президента України було включено 6 кандидатів - В. Гриньова, Л. Кравчука, Л. Лук'яненка, Л. Табурянського, В. Чорновола, І. Юхновського.
Опозиція не спромоглася виставити єдиного кандидата: Рух висунув голову Львівської обласної Ради В. Чорновола, однак його лідери І. Драч і М. Горинь, як і Українська республіканська партія, агітували за голову УРП Л. Лук'яненка, Партія демократичного відродження України (ПДВУ) - за керівника Народної Ради в парламенті України академіка І. Юхновського та за одного з лідерів ПДВУ, народного депутата В. Гриньова.

Уже в першому турі, набравши 61,6 % голосів, переміг Голова Верховної Ради України, в недалекому минулому завідуючий ідеологічним відділом ЦК КПУ, секретар ЦК КПУ, Леонід Макарович Кравчук.
Він і став першим Президентом незалежної України (1991-1994).
Чорновіл мав підтримку більшості лише у трьох західних областях, а для решти країни, яка все ще залишалася суто радянською, саме колишній партійний функціонер Леонід Кравчук був кандидатом, який влаштовував більшість.
Володимир Фесенка: Леонід Кравчук був саме тією людиною, яка була потрібна Україні в той час.

"Він був майже ідеальною перехідною фігурою. Таким я б сказав державно-політичним містком як особистість між радянською Україною і незалежною Україною. Він - один із колишніх керівників компартії України, але людина з українською ідентичністю, яка коли треба було зробила все необхідне, щоб незалежна суверенна Україна відбулася. Він опинився у потрібний час у потрібному місці як Голова Верховної Ради України. Саме Верховна Рада відіграла вирішальну роль в отриманні Україною незалежності. Безумовно тут відіграли роль і таланти Кравчука: його гнучкість, дипломатичність, намагання уникати гострих кутів, згладжувати протиріччя, знаходити спільну мову між прокомуністичною більшістю у Верховній Раді і націонал-демократичною меншістю. Попри свій м′який політичний обережний стиль він, коли треба було, міг ухвалювати достатньо швидкі і рішучі рішення. Як це було із Актом проголошення незалежності України. Потім домовленості з Єльциним про розподіл Чорноморського флоту і про розподіл майна Радянського Союзу. Тут іноді Леоніда Макаровича критикували за те, що були певні поступки. Але знову ж таки, він ішов свідомо на компроміси, щоб зменшити ризик конфліктів", - Володимир Фесенко.
"Було головне завдання - створити незалежну українську державу"
100% підтримую
Запропонував перевірені офшори для накрадених грошей? За малую долю?
Навіть зелені слуги положили на Вову БОЛТ.
А так то да.
Найвеличніший лідор ********** 😆
Вони вже до такої межі поофуїли що навіть клали болт на лідора.
Виборів не буде - пожиттєві сенатори, **ать їх в голову....
Будуть вибори. Будуть. Якщо ми будемо їх вимагати
"В разі погіршення ситуації на фронті,Україна змушена буде ухвалювати складні рішення "-Зеленський.
Стоп-стоп. У нас же все добре. З чого би погіршення?
Це що сказав
Та я зрозумів. Це (гіркий) сарказм, не в вашу сторону.
Партія наш рулєвой!
Хтось готується до виборів? А то раніше ж казали, що дефіцит в бюджеті...
Знайдіть Відмінність
Яке щастя прийшло до ЗЕбанутих виродків і найвеличнішого. Поки в країні військовий стан, ця банда, обгадившись по самі вуха, сидить на своїх кріслах і краде такими масштабами, що хватить і їм, і їх дітям, внукам і правнукам. Поки українці проливають кров на війні з дикою кацапською ордою, ця зграя ЗЕбанутих шакалів наживається.
Обговорювали через який кордон краще тікати?
бєня каламойський - це доктор Зло. він геніально провів у владу підконтрольних собі людей, навіть не людей, а біомусор, і найнікчемнішого, найтупішого, безпринципного аморального хробака зробив президентом
Вечірня сходка?..
Є такі що повірили? На мою думку, поділили бюджет і намітили хто скільки має повернути відкатом на потужнього і найвеличнішого!
Засідання ЗЕлупної фракції
