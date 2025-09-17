Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа"
Накануне вечером состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с депутатами фракции "Слуга народа".
Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Провели заседание фракции с участием президента. Встреча в Офисе президента длилась полтора часа.
Обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу", - отметила она.
Палийчук уточнила УП, что часть нардепов не пришла, поскольку они привлечены к консультациям по госбюджету на 2026 год, часть - в командировке, а часть - заболела.
