"Єрмак - друга особа в державі. У чому полягає узурпація?" - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька не задоволена темами, які порушували студенти на зустрічі з Головою ОП Андрієм Єрмаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутатка від "Слуги народу" написала у фейсбуці.

"Перше враження, що стаття носить характер суб'єктивного негативного відношення до Голови ОП. Вона просто насичена негативними конотаціями. На мій погляд", - зауважила Богуцька.

На думку нардепки, може, хтось і аплодує сміливості студентів задати Голові ОП "гострі" питання, але практично всі питання, про які йдеться в статті, були лише про НАБУ і САП, їх незалежність, яка має чи не саме велике значення для країни. Ще про Татарова і про БЕБ, про поліграф, який "не є сертифікованим обладнанням, що може дати точну оцінку відповідям".

"В мене чомусь... (чомусь!) виникло відчуття, що цю молодь не хвилювало ніщо (хоча Андрій Єрмак робив декілька пасажів в сторону до діяльності Президента, СБУ, або своєї міжнародної роботи", - наголосила нардепка.

Як зауважує Богуцька, особливо її вразило питання про "зменшення узурпації влади".

"Уявіть собі, що студенти, демонструючи своїми гострими питаннями (практично до другої людини в країні) рівень демократії в Україні, питають про зменшення узурпації влади. Тобто вона є і їм хочеться її трохи зменшити. До якого рівня? В чому проявляється узурпація?", - наголошує нардепка.

Ще Богуцьку обурила відсутність запитань про хід перемовин у Стамбулі: "Що цікаво: на питання про швидкість підписання Президентом ЗП про "позбавлення незалежності НАБУ і САП", Єрмак відповів, що не володіє інформацією, чому так швидко, тому що в цей час перебував з Рустемом Умєровим в Стамбулі на перемовинах.І що?Жодного питання (з тих, що в статті) про хід перемовин, про деталі, натяки, ймовірності або підготовку чи висновки. Взагалі - не цікаво!"

"Я вітаю взагалі формат зустрічей з молоддю. Ну хоча б для розуміння, чим вона дихає. І ще. Позитив саме в таких "гострих" запитаннях, які демонструють відкритість влади і рівень демократії в воюючій країні, де російський інформаційний вплив нікуди не зник.

Якби були лагідні питання і сахарні відповіді - та ж сама ЕП написала б, що зустріч була заздалегідь підготовлена Офісом і чи не сам Єрмак відбирав питання, щоб вправно на них відповідати", - резюмувала депутатка.

Що передувало?

1 серпня Глава ОП Андрій Єрмак 1 серпня провів закриту зустріч зі студентами Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії.