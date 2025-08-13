УКР
Новини Богуцька про зустріч студентів з Єрмаком
5 793 83

"Єрмак - друга особа в державі. У чому полягає узурпація?" - "слуга народу" Богуцька

єрмак

Народна депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька не задоволена темами, які порушували студенти на зустрічі з Головою ОП Андрієм Єрмаком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутатка від "Слуги народу" написала у фейсбуці.

"Перше враження, що стаття носить характер суб'єктивного негативного відношення до Голови ОП. Вона просто насичена негативними конотаціями. На мій погляд", - зауважила Богуцька.

На думку нардепки, може, хтось і аплодує сміливості студентів задати Голові ОП "гострі" питання, але практично всі питання, про які йдеться в статті, були лише про НАБУ і САП, їх незалежність, яка має чи не саме велике значення для країни. Ще про Татарова і про БЕБ, про поліграф, який "не є сертифікованим обладнанням, що може дати точну оцінку відповідям".

Також читайте: Андрію Борисовичу, вам задали три питання і ви не відповіли на жодне, - український студент дав оцінку словам Єрмака

"В мене чомусь... (чомусь!) виникло відчуття, що цю молодь не хвилювало ніщо (хоча Андрій Єрмак робив декілька пасажів в сторону до діяльності Президента, СБУ, або своєї міжнародної роботи", - наголосила нардепка.

Як зауважує Богуцька, особливо її вразило питання про "зменшення узурпації влади".

"Уявіть собі, що студенти, демонструючи своїми гострими питаннями (практично до другої людини в країні) рівень демократії в Україні, питають про зменшення узурпації влади. Тобто вона є і їм хочеться її трохи зменшити. До якого рівня? В чому проявляється узурпація?", - наголошує нардепка.

Ще Богуцьку обурила відсутність запитань про хід перемовин у Стамбулі: "Що цікаво: на питання про швидкість підписання Президентом ЗП про "позбавлення незалежності НАБУ і САП", Єрмак відповів, що не володіє інформацією, чому так швидко, тому що в цей час перебував з Рустемом Умєровим в Стамбулі на перемовинах.І що?Жодного питання (з тих, що в статті) про хід перемовин, про деталі, натяки, ймовірності або підготовку чи висновки. Взагалі - не цікаво!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про екстрарежим підписання закону про НАБУ і САП: "Я був у дорозі до Туреччини, коли це відбулось"

"Я вітаю взагалі формат зустрічей з молоддю. Ну хоча б для розуміння, чим вона дихає. І ще. Позитив саме в таких "гострих" запитаннях, які демонструють відкритість влади і рівень демократії в воюючій країні, де російський інформаційний вплив нікуди не зник.

Якби були лагідні питання і сахарні відповіді - та ж сама ЕП написала б, що зустріч була заздалегідь підготовлена Офісом і чи не сам Єрмак відбирав питання, щоб вправно на них відповідати", - резюмувала депутатка.

Що передувало?

1 серпня Глава ОП Андрій Єрмак 1 серпня провів закриту зустріч зі студентами Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії.

Автор: 

Богуцька Ліза (69) Єрмак Андрій (1410)


+35
Яким хріном голова офісу президента, тобто просто технічний працівник, раптом стає "другою людиною в країні"? Це перше запитання, яке треба було задати Єрмаку, і на яке немає ніякої коректної відповіді. Бо те, що голова офісу президента, якого ніхто не обирав, претендує на звання другої людини в державі, це, власне, і є узурпація влади.
13.08.2025 15:22 Відповісти
+33
яка тупа. не нравиться - їдь в расєю, там підготовленими на зустрічі приходять
13.08.2025 15:16 Відповісти
+32
дєрьмакам палає у дупі.
13.08.2025 15:15 Відповісти
дєрьмакам палає у дупі.
13.08.2025 15:15 Відповісти
приходить розуміння, що на важливі міжнародні перемовини їздять два великих НІФУЯ...
Д`Єрьмак та ЗЄлідор
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
не знаю де ви взяли скриншот цих коментарів, але якщо перейти за посиланням на сторінку убогуцької, то її читачі також незадоволені: "проплаченою", "проросійською", неосвіченою молоддю, а, ну й звісно ж - Порошенко вже має власну армію, якщо що.
показати весь коментар
13.08.2025 15:34 Відповісти
Сергей Дмитрук на скріншоті авторку вказано. https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/pfbid02wurMLUmmg7X9MnJ7ymvb1qoKXqM2e1j4mHPEmMZLvPYUUAt9ev8RCKJLVXtf144Nl?locale=uk_UA Marina Daniluk-Yarmolaeva тут посилання пост.
показати весь коментар
13.08.2025 15:50 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/IZJk3bG1ckE

ніжно українською про Богуцьку
показати весь коментар
13.08.2025 16:12 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.08.2025 16:55 Відповісти
Іпанько -богуцька в тебє ,жовта картка , як їв Безуглоі ⁉️Дві сестрічкі венерічкі з сектою на морді
показати весь коментар
13.08.2025 16:24 Відповісти
Ну, Zе хочь по Конституції це положено, а от шо та робить завгосп, навіть не держслужбовець, а саме завгосп, ось у чому питання.
показати весь коментар
13.08.2025 16:30 Відповісти
А потім ця дурепа пише, де ж ви бачите узурпацію влади...
показати весь коментар
13.08.2025 16:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hinufroGp2Q

тиск на студентів з обіжєної зільоної ОПУ-ЗАЖопи
показати весь коментар
13.08.2025 15:46 Відповісти

******* ОПУЗАЖОПНА дипломатія України - два ригоахметівськоПРикремлівські борови з самим ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ.
показати весь коментар
13.08.2025 15:58 Відповісти
Лізавєта Баґуцкая...
показати весь коментар
13.08.2025 15:48 Відповісти
Прикинь, Ліза!
Їх не тільки не цікавив єрмак - вони навіть посміли сказати йому, що він ніхто.
В ти все "друга людина, друга людина".

Доречі. A "перша людина" хто?
показати весь коментар
13.08.2025 15:56 Відповісти
Багнюцькій на болотах саме місце.
показати весь коментар
13.08.2025 16:50 Відповісти
ооо...
я ж кажу!
зелені дегенерати мародери, запускають всякий непотріб, бо треба терміново відволікати від аляски!
показати весь коментар
13.08.2025 15:16 Відповісти
страшна фіздота...
показати весь коментар
13.08.2025 15:16 Відповісти
Дуже добре що молодь не примітивна і її не цікавлять різні єрмаки та богуцьки.
показати весь коментар
13.08.2025 15:16 Відповісти
Студентам не подобається шахрайська і брехлива влада. Владі не подобаються запити на справедливість студентів, а не бездумне милування її діями. Хтось має піти геть. І це не студенти.
показати весь коментар
13.08.2025 15:51 Відповісти
Вибачте що не поцілували у сраку і завдали тим дискомфорту.
показати весь коментар
13.08.2025 15:17 Відповісти
перші слова д'Єрмака після зустрічі зі студентами:

"Всьо.
Дістали.
Треба цим студентам відстрочку скасувати, нах...
Тоді вони і питання з темників почнуть задавати...

... і професори, які їх такому навчили, хай також ідуть нах.... посадку штурмувати

Де там той Лісний міністр освіти і науки?
Зараз щось таке зашкваримо по обов'язкові двомісячні практичні заняття з військової підготовки здобувачів вищої освіти... на нулі... разом з кураторами зі складу науково-педагогічних працівників випускових кафедр університетів...
що вони і про НАБУ і про САП забудуть...."
показати весь коментар
13.08.2025 17:08 Відповісти
Тому що корупція - це пліснява, яка сприяє загниванню усього державного організму. Студенти це розуміють.
показати весь коментар
13.08.2025 15:17 Відповісти
Тому що студентам було очевидно що згадка Єрмаком зустрічі у Стамбулі це те що може пустити розмову в інше русло.
Ну а народному депутату має бути очевидно що якщо по результатах зустрічі можна щось сказати суспільству то це кажуть, без потреби підвести до відповіді запитаннями.
показати весь коментар
13.08.2025 15:18 Відповісти
намудрили - Єрмак ПРосто втік з Києва в день корупційного голосування , вони так думали представити його не причетність - СПАЛІЛСІ БОРАВ
показати весь коментар
13.08.2025 16:27 Відповісти
Сколько до вас было депутатов? О них кто то помнит? Кого интересует, кроме тебя), что ты там подумала? Небожители, Плять! Смешно ( с вас) и страшно( за Украину)!
показати весь коментар
13.08.2025 15:19 Відповісти
скажи тварина ш о ще ***** не дали
показати весь коментар
13.08.2025 15:19 Відповісти
Перше враження, що стаття носить характер суб'єктивного негативного відношення до Голови ОП. Вона просто насичена негативними конотаціями. На мій погляд", - зауважила Богуцька. ""зелена антиукраїнська лярва " не насичуй , зелена шельмо, негативними анотаціями українське суспільство ,про українську молодь, яка відчуває в єрмаку людину,котра є носієм як антиукраїнського лайна.що від рашиста, а значить і по відношенні до української молоді.....
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
Цю молодь хвилювала ваша корупція та кумівство,і це не просто молодь це наше майбутнє
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
Хочеться сказати єрмакам та богуцьким - це ваш вирок!
показати весь коментар
13.08.2025 17:00 Відповісти
Студенти не задовільнили Богуцьку. 😁
показати весь коментар
13.08.2025 15:20 Відповісти
студенти стільки не вип'ють, що б навіть, подумати про задоволення богуцької.
показати весь коментар
13.08.2025 15:26 Відповісти
Отже, про добровільні зміни ситуації не йдеться. ОП чекає наступного стимулювання
показати весь коментар
13.08.2025 15:21 Відповісти
Дякую за ваш коментар. Жодного зайвого слова! Ідеальна логіка!
показати весь коментар
13.08.2025 15:36 Відповісти
Але ж у тому самому дописі, від того самого автора звучить питання: "про яку узурпацію йдеться?"
показати весь коментар
13.08.2025 16:03 Відповісти
Як яким хріном? Бо наступила ера завгоспів...
показати весь коментар
13.08.2025 16:14 Відповісти
Шо хотіли тей запитували а ти б їм роти позашивала - так?
показати весь коментар
13.08.2025 15:25 Відповісти
то йде вона нафуй
показати весь коментар
13.08.2025 15:25 Відповісти
Єрмак хотів здобути трохи популярності серед студентів. ОП відчула, що всі загравання з молоддю від роздачі готівки на книжки до заборони мобілізації - не працює в повній мірі. Це наочно показали протести проти атаки Зеленського на незалежність НАБУ та САП.

Але є такий гарний вислів: хто не вчить історію, той приречений її повтроювати. Єрмак забув про Шкарлета та його історію (був такий собі міністр освіти). Саме спудеї Могилянки були одним зі активних ініціаторів протесту.

І ось Єрмак обирає УКУ, Могилянку, сподіваючись на теплу вану., забувши історію Шкарлета. І ось тут всплило Л.Богуцька, намагаючись ****** брудом Могилянку та "неправльних" спудеєв Могилянки. Таких "рятувальників" Єрмака буде ще чимало, але головне, що усі 6 років зеленської політики, накштал, "сайдьомся гдє-то пасєрєдінє" не вбили відчуття демократії в молоді!
показати весь коментар
13.08.2025 15:27 Відповісти
"Уявіть собі, що студенти, демонструючи своїми гострими питаннями (практично до другої людини в країні)"
Дурепа кончена, яким боком цей товариш став другою людиною в країні? У нас взагалі-то ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка. Ви, дебіли зелені, навіть не розумієте що несете і самі ж підтверджуєете цю саму узурпацію якоюсь ОПою.
показати весь коментар
13.08.2025 15:27 Відповісти
Не сцялись від згадування Найвеличнішого, і не опускали очі перед Єрмаком?
показати весь коментар
13.08.2025 15:27 Відповісти
Богуцька мала на увазі події,в яких він замішаний: вагнергейт",омангейт,служба в фсб під позивним козир в чині генерал-лейтенанта: чому запитання по таких подіях не проходили?
Все незараз.
Та при наступній зустрічі,студенти подадуть такі запити
показати весь коментар
13.08.2025 15:27 Відповісти
13.08.2025 15:28 Відповісти
РУБІО- "отам позаду двері -пшьолнах!"
показати весь коментар
13.08.2025 16:02 Відповісти
Знайшли кого відправити на розмову до молоді. Гіршого подразника для студентів ніж Єрмак важко уявити. Ні, можно звичайно ще Стефанчука або Арахамію з Татаровим, але Єрмак - це класика жанру. Зелені зовсім не розуміють настрої в суспільстві, посилаючи максимально токсичну людину порозумітися з молоддю.
показати весь коментар
13.08.2025 15:28 Відповісти
Єрмаку не питання треба задавати, а мазати лоба зеленкою. "Узгоджено 20 нових точок розмінування та чотири нові точки розведення, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу Президента Андрій Єрмак". Но у нас можно все. Захотів - побіг к москалям, став президентом ЛНР. Дєлов-то.
показати весь коментар
13.08.2025 15:31 Відповісти
Та отож...а цей пескарь вирішив поплавати з ними в одному озері...
показати весь коментар
13.08.2025 16:19 Відповісти
і зовсім не хвилювала історичність постаті найвеличнішого лідера **********! Зовсім схиблена молодь пішла!
показати весь коментар
13.08.2025 15:31 Відповісти
Коли дочитав до "до другої людини в країні " 🤔просто переконався хто в Україні приймає закони...Безмежна тупість....
показати весь коментар
13.08.2025 15:31 Відповісти
поганий народ дістався служкам. і що взагалі за молодь пішла.

та студенти мали на коліна стати і дякувати

"дякуємо що не втік" ,

"такої влади не було з часів Ярослава Мудрого",

"такого президента не було й не буде"
показати весь коментар
13.08.2025 15:33 Відповісти
Питання до цієї "народної" депутатки: звідки вона взяла, що завхоз президента - друга людина в Україні? Вона що - з'глузду з'їхала? Видно, що неписьменна.
А молодь наша ще не спорчена і задає правильні питання. Зелень має проаналізувати ці питання та зробити висновки для себе: кого нова влада буде саджати в першу чергу. А не обурюватись, що їм ці питання не подобаються. Фактично ці питання зараз в голові кожного свідомого українця
показати весь коментар
13.08.2025 15:35 Відповісти
Ну і кому це малахольне створіння цікаве?
показати весь коментар
13.08.2025 15:36 Відповісти
та правильно вона все зауважила. студенти крім питань стосовно НАБУ і САП повинні були задати ще питання, чому Зермак підім'яв під себе усю українську дипломатію наслідком чого стало те, що під чутким керівництвом Зермака був повністю просраний саміт миру. чому просраний саміт миру? через некомпетенцію Зермака? чи через свідому роботу його як Козира? якщо через некомпетенцію, то тоді навіщо було прибирати під свій контроль ціле Міністерство Закордонних справ. навіть на фото видно, коли була зустріч українських дипломатів з угорськими, то навпроти Сціярто сидів не Кулеба, а Зермак, а Кулеба десь збоку сидів (хоча було би краще, щоб його у цей момент фотосесії послали десь за кавою, щоб взагалі на кадрі не було його видно). Чому на міжнародному дипломатичному рівні не лунав заклик української дипломатії під керівництвом Зермака про право України вимагати колективної оборони від агресора згідно статті 51 Статуту ООН? такі заклики повинні були ще лунати 24.02.22. чому мовчали? і разом із цією статтею 51 одночасно потірбно було піднімати питання і про Будапештський меморандум. не окремо, а разом піднімати в одному пакеті (і статтю 51 і Будапештський меморандум). Тобто крім цих важливих питань про НАБУ і САП, потрібно було студентам задати ще ці, не менш, а по факту навіть більш важливі питання.
показати весь коментар
13.08.2025 15:36 Відповісти
Звісно, їх не хвилювала авоська на мордуленції цього нещастя.
показати весь коментар
13.08.2025 15:39 Відповісти
Найкраща статейка що б прямо ураган срачу викликати.
показати весь коментар
13.08.2025 15:41 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
🥀Як можна допускати до міжнародних перемовин людину, яку студенти розмазали по підлозі, як пролитий суп, елементарними питаннями на предмет закону і права?
Це ж до якого плінтуса треба було клавішам опустити власну країну навіть не за ради ковбаси, а лише за обіцянку ковбаси?
І оцей от ломом підпоясаний переросток "півтори Івана" Єрмак у нас вершитель доль, це, курва мать, радник і соратник найвеличнішого лідера **********, це, *****, регент!
Тобто, у дофіна в треніках розумовий рівень ще нижче, ніж можна було собі уявити, якщо воно без отакенного радника кроку не робить.
І ви хочете з оцим всім недорозвиненим дебілятником перемоги у війні?
Та вони в шашки не виграють! Дошку з шашками спи*дити прилюдно можуть на раз-два, і навіть оком не кліпнуть, отут вони профі, а от перемогти ні, це не про них.
📝Олена Яблунька
показати весь коментар
13.08.2025 15:44 Відповісти
Ну чому ви так про гру у шашки...у "чапаєва" вони може і виграють, сподіваюсь що хтось ще не забув таку гру у шашки...
показати весь коментар
13.08.2025 16:33 Відповісти
Бо корупція вбиває і на фронті, і в тилу, розпещує "державний" діячі і руйную державу, знищує майбутнє. Молодь розуміє, що ці депутатські покидькі і решта зеленої банди мріють знищити антикорупційні органи, ще б права Верховного суду тимчасово, років на 50, передати до Лондонського суду...
показати весь коментар
13.08.2025 15:45 Відповісти
Ой які ми нєжні. Я ж кажу - завтра САП чи СБУ буде у Могилянці
показати весь коментар
13.08.2025 15:48 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому зе запропонував закон який дозволяє виїзд чоловікам до 24 років:
зермак побачив, що студенти послали їх на йух і з ними не домовитись, тому вирішили відкрити кордони та позбутися молоді у такий спосіб!
показати весь коментар
13.08.2025 15:54 Відповісти
ця ліза - яскравий приклад прояву ефекту Даннінга-Крюгера серед нардепів з числа слуг уродів.

Наобирали в 2019-му,... ну що, ржом????
показати весь коментар
13.08.2025 15:58 Відповісти
Ну за ці страшні роки квартал 95 у клітці ВР, як на долоні , а студенти виросли під мабуть добрими лекціями викладачів ... А Міловано з Єрмаком залишилися в зільоному болоті своєї найвеличнішості - тому й переслідують зараз студентів, котрі виклали факти закритого стибоного зрЄліща з Ларьочниом
показати весь коментар
13.08.2025 16:06 Відповісти
Ти бачь які "нахалюги" ті студенти - незручні питання ставили..... Андрюшка д'Єрмак до такого не звик, він звик що його всі бояться й президент на розливі седить(фото всі бачили)..... а тут таке "свавілля".... "ужас таварісчі".....
показати весь коментар
13.08.2025 16:03 Відповісти
Ліза Багнюцька
показати весь коментар
13.08.2025 16:03 Відповісти
Молодь баче куди ЗЕлені гниди гнули-до авторитаризму,до впливу і тиску на правоохоронні органи.Їх не обдуриш.Єрмак та людина яка займається цим у ЗЕленського.НАБУ і САП це той момент коли всі ЗЕлені обісралися з приняттям закону.
показати весь коментар
13.08.2025 16:11 Відповісти
Звернить увагу,ця лярва з кодли Слуги *****, ЗАВГОСПА, навіть не держслужбовця, називаю ДРУГА ЛЮДИНА в країні.
показати весь коментар
13.08.2025 16:15 Відповісти
Влада - це люди з картонками!
показати весь коментар
13.08.2025 16:27 Відповісти
Тварина думає що воно вічно буде сидіти і і мародерити , мусорня і нквд які захищають усе це фсбешне шобло невічні
показати весь коментар
13.08.2025 16:29 Відповісти
Сволочи неблагодарные - такой хорошей власти такой хреновый народ достался.
показати весь коментар
13.08.2025 16:37 Відповісти
А студенты вообще днище - нет, чтобы поблагодарить Андрея Борисовича - вопросы ему задавать начали, да еще и провокационные
показати весь коментар
13.08.2025 16:39 Відповісти
"(практично до другої людини в країні)" - а потім ця дуринда не розуміє - "в чому проявляється узурпація?" Джерело: https://censor.net/ua/n3568467
показати весь коментар
13.08.2025 16:41 Відповісти
Соска не задоволена,як один студент опустив шістку кацапського гру?
показати весь коментар
13.08.2025 16:50 Відповісти
З якого хера Єрмак став другою людиною в державі, це яке знущаня до студентів котрі мали свою думку.Ця **** не знає як прогнутися . Чому грьобаний марафон не показав зустріч студентів з Єрмаком.
показати весь коментар
13.08.2025 17:03 Відповісти
 
 