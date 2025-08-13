Эту молодежь волновало только НАБУ и САП, - "слуга народа" Богуцкая недовольна студентами на встрече с Ермаком
Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая не довольна темами, которые поднимали студенты на встрече с председателем ОП Андреем Ермаком.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат от "Слуги народа" написала в фейсбуке.
"Первое впечатление, что статья носит характер субъективного негативного отношения к Председателю ОП. Она просто насыщена негативными коннотациями. На мой взгляд", - отметила Богуцкая.
По мнению нардепа, может, кто-то и аплодирует смелости студентов задать Главе ОП "острые" вопросы, но практически все вопросы, о которых говорится в статье, были только о НАБУ и САП, их независимости, которая имеет едва ли не самое большое значение для страны. Еще о Татарове и о БЭБе, о полиграфе, который "не является сертифицированным оборудованием, которое может дать точную оценку ответам".
"У меня почему-то... (почему-то!) возникло ощущение, что эту молодежь не волновало ничто (хотя Андрей Ермак делал несколько пассажей в сторону деятельности Президента, СБУ, или своей международной работы", - отметила нардеп.
Как отмечает Богуцкая, особенно ее поразил вопрос об "уменьшении узурпации власти".
"Представьте себе, что студенты, демонстрируя своими острыми вопросами (практически ко второму человеку в стране) уровень демократии в Украине, спрашивают об уменьшении узурпации власти. То есть она есть и им хочется ее немного уменьшить. До какого уровня? В чем проявляется узурпация?", - отмечает нардеп.
Еще Богуцкую возмутило отсутствие вопросов о ходе переговоров в Стамбуле: "Что интересно: на вопрос о скорости подписания Президентом ЗП о "лишении независимости НАБУ и САП", Ермак ответил, что не владеет информацией, почему так быстро, потому что в это время находился с Рустемом Умеровым в Стамбуле на переговорах. И что? Ни одного вопроса (из тех, что в статье) о ходе переговоров, о деталях, намеках, вероятности или подготовке или выводах. Вообще - не интересно!"
"Я приветствую вообще формат встреч с молодежью. Ну хотя бы для понимания, чем она дышит. И еще. Позитив именно в таких "острых" вопросах, которые демонстрируют открытость власти и уровень демократии в воюющей стране, где российское информационное влияние никуда не исчезло.
Если бы были ласковые вопросы и сахарные ответы - та же ЭП написала бы, что встреча была заранее подготовлена Офисом и не сам ли Ермак отбирал вопросы, чтобы умело на них отвечать", - резюмировала депутат.
Что предшествовало?
1 августа Глава ОП Андрей Ермак 1 августа провел закрытую встречу со студентами Киевской школы экономики (KSE), Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии.
Д`Єрьмак та ЗЄ
лідор
ніжно українською про Богуцьку
тиск на студентів з обіжєної зільоної ОПУ-ЗАЖопи
******* ОПУЗАЖОПНА дипломатія України - два ригоахметівськоПРикремлівські борови з самим ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ.
Їх не тільки не цікавив єрмак - вони навіть посміли сказати йому, що він ніхто.
В ти все "друга людина, друга людина".
Доречі. A "перша людина" хто?
я ж кажу!
зелені дегенерати мародери, запускають всякий непотріб, бо треба терміново відволікати від аляски!
"Всьо.
Дістали.
Треба цим студентам відстрочку скасувати, нах...
Тоді вони і питання з темників почнуть задавати...
... і професори, які їх такому навчили, хай також ідуть
нах....посадку штурмувати
Де там той Лісний міністр освіти і науки?
Зараз щось таке зашкваримо по обов'язкові двомісячні практичні заняття з військової підготовки здобувачів вищої освіти... на нулі... разом з кураторами зі складу науково-педагогічних працівників випускових кафедр університетів...
що вони і про НАБУ і про САП забудуть...."
Ну а народному депутату має бути очевидно що якщо по результатах зустрічі можна щось сказати суспільству то це кажуть, без потреби підвести до відповіді запитаннями.
скажи тварина ш о ще ***** не дали
Але є такий гарний вислів: хто не вчить історію, той приречений її повтроювати. Єрмак забув про Шкарлета та його історію (був такий собі міністр освіти). Саме спудеї Могилянки були одним зі активних ініціаторів протесту.
І ось Єрмак обирає УКУ, Могилянку, сподіваючись на теплу вану., забувши історію Шкарлета. І ось тут всплило Л.Богуцька, намагаючись ****** брудом Могилянку та "неправльних" спудеєв Могилянки. Таких "рятувальників" Єрмака буде ще чимало, але головне, що усі 6 років зеленської політики, накштал, "сайдьомся гдє-то пасєрєдінє" не вбили відчуття демократії в молоді!
Дурепа кончена, яким боком цей товариш став другою людиною в країні? У нас взагалі-то ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка. Ви, дебіли зелені, навіть не розумієте що несете і самі ж підтверджуєете цю саму узурпацію якоюсь ОПою.
Все незараз.
Та при наступній зустрічі,студенти подадуть такі запити
та студенти мали на коліна стати і дякувати
"дякуємо що не втік" ,
"такої влади не було з часів Ярослава Мудрого",
"такого президента не було й не буде"
А молодь наша ще не спорчена і задає правильні питання. Зелень має проаналізувати ці питання та зробити висновки для себе: кого нова влада буде саджати в першу чергу. А не обурюватись, що їм ці питання не подобаються. Фактично ці питання зараз в голові кожного свідомого українця
🥀Як можна допускати до міжнародних перемовин людину, яку студенти розмазали по підлозі, як пролитий суп, елементарними питаннями на предмет закону і права?
Це ж до якого плінтуса треба було клавішам опустити власну країну навіть не за ради ковбаси, а лише за обіцянку ковбаси?
І оцей от ломом підпоясаний переросток "півтори Івана" Єрмак у нас вершитель доль, це, курва мать, радник і соратник найвеличнішого лідера **********, це, *****, регент!
Тобто, у дофіна в треніках розумовий рівень ще нижче, ніж можна було собі уявити, якщо воно без отакенного радника кроку не робить.
І ви хочете з оцим всім недорозвиненим дебілятником перемоги у війні?
Та вони в шашки не виграють! Дошку з шашками спи*дити прилюдно можуть на раз-два, і навіть оком не кліпнуть, отут вони профі, а от перемогти ні, це не про них.
📝Олена Яблунька
Ні! Навіть на це нездатні!
зермак побачив, що студенти послали їх на йух і з ними не домовитись, тому вирішили відкрити кордони та позбутися молоді у такий спосіб!
Наобирали в 2019-му,... ну що, ржом????
Їм би замовчати тему, але ж мілованови, лєщі, богуццькі, в своїй холуйській манері,
погнали піну з гівна,
та прям у сюрло єрмака...
А студенти - красені! Їх гундосіками не забаюкаєш...
Ага,хрін вгадали...😁
неправильні питання, не такі як їй
хочеться , ще й намагається зробити з
молодих людей активних споживачів
кацапської пропаганди. Ця ,зелена падаль, покине владу тільки з великою кров"ю.