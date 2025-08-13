Эту молодежь волновало только НАБУ и САП, - "слуга народа" Богуцкая недовольна студентами на встрече с Ермаком

Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая не довольна темами, которые поднимали студенты на встрече с председателем ОП Андреем Ермаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат от "Слуги народа" написала в фейсбуке.

"Первое впечатление, что статья носит характер субъективного негативного отношения к Председателю ОП. Она просто насыщена негативными коннотациями. На мой взгляд", - отметила Богуцкая.

По мнению нардепа, может, кто-то и аплодирует смелости студентов задать Главе ОП "острые" вопросы, но практически все вопросы, о которых говорится в статье, были только о НАБУ и САП, их независимости, которая имеет едва ли не самое большое значение для страны. Еще о Татарове и о БЭБе, о полиграфе, который "не является сертифицированным оборудованием, которое может дать точную оценку ответам".

"У меня почему-то... (почему-то!) возникло ощущение, что эту молодежь не волновало ничто (хотя Андрей Ермак делал несколько пассажей в сторону деятельности Президента, СБУ, или своей международной работы", - отметила нардеп.

Как отмечает Богуцкая, особенно ее поразил вопрос об "уменьшении узурпации власти".

"Представьте себе, что студенты, демонстрируя своими острыми вопросами (практически ко второму человеку в стране) уровень демократии в Украине, спрашивают об уменьшении узурпации власти. То есть она есть и им хочется ее немного уменьшить. До какого уровня? В чем проявляется узурпация?", - отмечает нардеп.

Еще Богуцкую возмутило отсутствие вопросов о ходе переговоров в Стамбуле: "Что интересно: на вопрос о скорости подписания Президентом ЗП о "лишении независимости НАБУ и САП", Ермак ответил, что не владеет информацией, почему так быстро, потому что в это время находился с Рустемом Умеровым в Стамбуле на переговорах. И что? Ни одного вопроса (из тех, что в статье) о ходе переговоров, о деталях, намеках, вероятности или подготовке или выводах. Вообще - не интересно!"

"Я приветствую вообще формат встреч с молодежью. Ну хотя бы для понимания, чем она дышит. И еще. Позитив именно в таких "острых" вопросах, которые демонстрируют открытость власти и уровень демократии в воюющей стране, где российское информационное влияние никуда не исчезло.

Если бы были ласковые вопросы и сахарные ответы - та же ЭП написала бы, что встреча была заранее подготовлена Офисом и не сам ли Ермак отбирал вопросы, чтобы умело на них отвечать", - резюмировала депутат.

Что предшествовало?

1 августа Глава ОП Андрей Ермак 1 августа провел закрытую встречу со студентами Киевской школы экономики (KSE), Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии.