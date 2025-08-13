РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9616 посетителей онлайн
Новости Богуцкая о встрече студентов с Ермаком
7 726 95

Эту молодежь волновало только НАБУ и САП, - "слуга народа" Богуцкая недовольна студентами на встрече с Ермаком

єрмак

Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая не довольна темами, которые поднимали студенты на встрече с председателем ОП Андреем Ермаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат от "Слуги народа" написала в фейсбуке.

"Первое впечатление, что статья носит характер субъективного негативного отношения к Председателю ОП. Она просто насыщена негативными коннотациями. На мой взгляд", - отметила Богуцкая.

По мнению нардепа, может, кто-то и аплодирует смелости студентов задать Главе ОП "острые" вопросы, но практически все вопросы, о которых говорится в статье, были только о НАБУ и САП, их независимости, которая имеет едва ли не самое большое значение для страны. Еще о Татарове и о БЭБе, о полиграфе, который "не является сертифицированным оборудованием, которое может дать точную оценку ответам".

Также читайте: Андрей Борисович, вам задали три вопроса и вы не ответили ни на один, - украинский студент дал оценку словам Ермака

"У меня почему-то... (почему-то!) возникло ощущение, что эту молодежь не волновало ничто (хотя Андрей Ермак делал несколько пассажей в сторону деятельности Президента, СБУ, или своей международной работы", - отметила нардеп.

Как отмечает Богуцкая, особенно ее поразил вопрос об "уменьшении узурпации власти".

"Представьте себе, что студенты, демонстрируя своими острыми вопросами (практически ко второму человеку в стране) уровень демократии в Украине, спрашивают об уменьшении узурпации власти. То есть она есть и им хочется ее немного уменьшить. До какого уровня? В чем проявляется узурпация?", - отмечает нардеп.

Еще Богуцкую возмутило отсутствие вопросов о ходе переговоров в Стамбуле: "Что интересно: на вопрос о скорости подписания Президентом ЗП о "лишении независимости НАБУ и САП", Ермак ответил, что не владеет информацией, почему так быстро, потому что в это время находился с Рустемом Умеровым в Стамбуле на переговорах. И что? Ни одного вопроса (из тех, что в статье) о ходе переговоров, о деталях, намеках, вероятности или подготовке или выводах. Вообще - не интересно!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в пути в Турцию, когда это произошло"

"Я приветствую вообще формат встреч с молодежью. Ну хотя бы для понимания, чем она дышит. И еще. Позитив именно в таких "острых" вопросах, которые демонстрируют открытость власти и уровень демократии в воюющей стране, где российское информационное влияние никуда не исчезло.

Если бы были ласковые вопросы и сахарные ответы - та же ЭП написала бы, что встреча была заранее подготовлена Офисом и не сам ли Ермак отбирал вопросы, чтобы умело на них отвечать", - резюмировала депутат.

Что предшествовало?

1 августа Глава ОП Андрей Ермак 1 августа провел закрытую встречу со студентами Киевской школы экономики (KSE), Украинского католического университета и Киево-Могилянской академии.

Автор: 

Богуцкая Лиза (69) Ермак Андрей (1296)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+45
Яким хріном голова офісу президента, тобто просто технічний працівник, раптом стає "другою людиною в країні"? Це перше запитання, яке треба було задати Єрмаку, і на яке немає ніякої коректної відповіді. Бо те, що голова офісу президента, якого ніхто не обирав, претендує на звання другої людини в державі, це, власне, і є узурпація влади.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:22 Ответить
+43
дєрьмакам палає у дупі.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:15 Ответить
+39
яка тупа. не нравиться - їдь в расєю, там підготовленими на зустрічі приходять
показать весь комментарий
13.08.2025 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дєрьмакам палає у дупі.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:15 Ответить
приходить розуміння, що на важливі міжнародні перемовини їздять два великих НІФУЯ...
Д`Єрьмак та ЗЄлідор
показать весь комментарий
13.08.2025 15:20 Ответить
не знаю де ви взяли скриншот цих коментарів, але якщо перейти за посиланням на сторінку убогуцької, то її читачі також незадоволені: "проплаченою", "проросійською", неосвіченою молоддю, а, ну й звісно ж - Порошенко вже має власну армію, якщо що.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:34 Ответить
Сергей Дмитрук на скріншоті авторку вказано. https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/posts/pfbid02wurMLUmmg7X9MnJ7ymvb1qoKXqM2e1j4mHPEmMZLvPYUUAt9ev8RCKJLVXtf144Nl?locale=uk_UA Marina Daniluk-Yarmolaeva тут посилання пост.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:50 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/IZJk3bG1ckE

ніжно українською про Богуцьку
показать весь комментарий
13.08.2025 16:12 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:55 Ответить
Іпанько -богуцька в тебє ,жовта картка , як їв Безуглоі ⁉️Дві сестрічкі венерічкі з сектою на морді
показать весь комментарий
13.08.2025 16:24 Ответить
Ну, Zе хочь по Конституції це положено, а от шо та робить завгосп, навіть не держслужбовець, а саме завгосп, ось у чому питання.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
А потім ця дурепа пише, де ж ви бачите узурпацію влади...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hinufroGp2Q

тиск на студентів з обіжєної зільоної ОПУ-ЗАЖопи
показать весь комментарий
13.08.2025 15:46 Ответить

******* ОПУЗАЖОПНА дипломатія України - два ригоахметівськоПРикремлівські борови з самим ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:58 Ответить
яка тупа. не нравиться - їдь в расєю, там підготовленими на зустрічі приходять
показать весь комментарий
13.08.2025 15:16 Ответить
Лізавєта Баґуцкая...
показать весь комментарий
13.08.2025 15:48 Ответить
Прикинь, Ліза!
Їх не тільки не цікавив єрмак - вони навіть посміли сказати йому, що він ніхто.
В ти все "друга людина, друга людина".

Доречі. A "перша людина" хто?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:56 Ответить
!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:56 Ответить
Багнюцькій на болотах саме місце.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:50 Ответить
ооо...
я ж кажу!
зелені дегенерати мародери, запускають всякий непотріб, бо треба терміново відволікати від аляски!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:16 Ответить
страшна фіздота...
показать весь комментарий
13.08.2025 15:16 Ответить
Дуже добре що молодь не примітивна і її не цікавлять різні єрмаки та богуцьки.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:16 Ответить
Студентам не подобається шахрайська і брехлива влада. Владі не подобаються запити на справедливість студентів, а не бездумне милування її діями. Хтось має піти геть. І це не студенти.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:51 Ответить
Вибачте що не поцілували у сраку і завдали тим дискомфорту.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:17 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
13.08.2025 15:32 Ответить
перші слова д'Єрмака після зустрічі зі студентами:

"Всьо.
Дістали.
Треба цим студентам відстрочку скасувати, нах...
Тоді вони і питання з темників почнуть задавати...

... і професори, які їх такому навчили, хай також ідуть нах.... посадку штурмувати

Де там той Лісний міністр освіти і науки?
Зараз щось таке зашкваримо по обов'язкові двомісячні практичні заняття з військової підготовки здобувачів вищої освіти... на нулі... разом з кураторами зі складу науково-педагогічних працівників випускових кафедр університетів...
що вони і про НАБУ і про САП забудуть...."
показать весь комментарий
13.08.2025 17:08 Ответить
Тому що корупція - це пліснява, яка сприяє загниванню усього державного організму. Студенти це розуміють.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:17 Ответить
Тому що студентам було очевидно що згадка Єрмаком зустрічі у Стамбулі це те що може пустити розмову в інше русло.
Ну а народному депутату має бути очевидно що якщо по результатах зустрічі можна щось сказати суспільству то це кажуть, без потреби підвести до відповіді запитаннями.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:18 Ответить
намудрили - Єрмак ПРосто втік з Києва в день корупційного голосування , вони так думали представити його не причетність - СПАЛІЛСІ БОРАВ
показать весь комментарий
13.08.2025 16:27 Ответить
Сколько до вас было депутатов? О них кто то помнит? Кого интересует, кроме тебя), что ты там подумала? Небожители, Плять! Смешно ( с вас) и страшно( за Украину)!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:19 Ответить
Translator

скажи тварина ш о ще ***** не дали
показать весь комментарий
13.08.2025 15:19 Ответить
Перше враження, що стаття носить характер суб'єктивного негативного відношення до Голови ОП. Вона просто насичена негативними конотаціями. На мій погляд", - зауважила Богуцька. ""зелена антиукраїнська лярва " не насичуй , зелена шельмо, негативними анотаціями українське суспільство ,про українську молодь, яка відчуває в єрмаку людину,котра є носієм як антиукраїнського лайна.що від рашиста, а значить і по відношенні до української молоді.....
показать весь комментарий
13.08.2025 15:20 Ответить
Цю молодь хвилювала ваша корупція та кумівство,і це не просто молодь це наше майбутнє
показать весь комментарий
13.08.2025 15:20 Ответить
Хочеться сказати єрмакам та богуцьким - це ваш вирок!
показать весь комментарий
13.08.2025 17:00 Ответить
Студенти не задовільнили Богуцьку. 😁
показать весь комментарий
13.08.2025 15:20 Ответить
студенти стільки не вип'ють, що б навіть, подумати про задоволення богуцької.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:26 Ответить
Отже, про добровільні зміни ситуації не йдеться. ОП чекає наступного стимулювання
показать весь комментарий
13.08.2025 15:21 Ответить
Яким хріном голова офісу президента, тобто просто технічний працівник, раптом стає "другою людиною в країні"? Це перше запитання, яке треба було задати Єрмаку, і на яке немає ніякої коректної відповіді. Бо те, що голова офісу президента, якого ніхто не обирав, претендує на звання другої людини в державі, це, власне, і є узурпація влади.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:22 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏
показать весь комментарий
13.08.2025 15:34 Ответить
Дякую за ваш коментар. Жодного зайвого слова! Ідеальна логіка!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:36 Ответить
Але ж у тому самому дописі, від того самого автора звучить питання: "про яку узурпацію йдеться?"
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
Як яким хріном? Бо наступила ера завгоспів...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:14 Ответить
он говорит что думает Зеленский или что ему говорит
показать весь комментарий
13.08.2025 17:22 Ответить
Шо хотіли тей запитували а ти б їм роти позашивала - так?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:25 Ответить
то йде вона нафуй
показать весь комментарий
13.08.2025 15:25 Ответить
Єрмак хотів здобути трохи популярності серед студентів. ОП відчула, що всі загравання з молоддю від роздачі готівки на книжки до заборони мобілізації - не працює в повній мірі. Це наочно показали протести проти атаки Зеленського на незалежність НАБУ та САП.

Але є такий гарний вислів: хто не вчить історію, той приречений її повтроювати. Єрмак забув про Шкарлета та його історію (був такий собі міністр освіти). Саме спудеї Могилянки були одним зі активних ініціаторів протесту.

І ось Єрмак обирає УКУ, Могилянку, сподіваючись на теплу вану., забувши історію Шкарлета. І ось тут всплило Л.Богуцька, намагаючись ****** брудом Могилянку та "неправльних" спудеєв Могилянки. Таких "рятувальників" Єрмака буде ще чимало, але головне, що усі 6 років зеленської політики, накштал, "сайдьомся гдє-то пасєрєдінє" не вбили відчуття демократії в молоді!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:27 Ответить
"Уявіть собі, що студенти, демонструючи своїми гострими питаннями (практично до другої людини в країні)"
Дурепа кончена, яким боком цей товариш став другою людиною в країні? У нас взагалі-то ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка. Ви, дебіли зелені, навіть не розумієте що несете і самі ж підтверджуєете цю саму узурпацію якоюсь ОПою.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:27 Ответить
Не сцялись від згадування Найвеличнішого, і не опускали очі перед Єрмаком?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:27 Ответить
Богуцька мала на увазі події,в яких він замішаний: вагнергейт",омангейт,служба в фсб під позивним козир в чині генерал-лейтенанта: чому запитання по таких подіях не проходили?
Все незараз.
Та при наступній зустрічі,студенти подадуть такі запити
показать весь комментарий
13.08.2025 15:27 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 15:28 Ответить
РУБІО- "отам позаду двері -пшьолнах!"
показать весь комментарий
13.08.2025 16:02 Ответить
Знайшли кого відправити на розмову до молоді. Гіршого подразника для студентів ніж Єрмак важко уявити. Ні, можно звичайно ще Стефанчука або Арахамію з Татаровим, але Єрмак - це класика жанру. Зелені зовсім не розуміють настрої в суспільстві, посилаючи максимально токсичну людину порозумітися з молоддю.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:28 Ответить
Єрмаку не питання треба задавати, а мазати лоба зеленкою. "Узгоджено 20 нових точок розмінування та чотири нові точки розведення, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу Президента Андрій Єрмак". Но у нас можно все. Захотів - побіг к москалям, став президентом ЛНР. Дєлов-то.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:31 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 15:31 Ответить
Та отож...а цей пескарь вирішив поплавати з ними в одному озері...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:19 Ответить
+ та сама стаття в "Економічній правді" -- https://epravda.com.ua/power/andriy-yermak-usih-hto-prikrivayetsya-op-mojim-im-yam-mozhete-na-tri-bukvi-posilati-810333/ Андрій Єрмак: Усіх, хто прикривається ОП, моїм імʼям, можете на три букви посилати

показать весь комментарий
13.08.2025 17:45 Ответить
і зовсім не хвилювала історичність постаті найвеличнішого лідера **********! Зовсім схиблена молодь пішла!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:31 Ответить
Коли дочитав до "до другої людини в країні " 🤔просто переконався хто в Україні приймає закони...Безмежна тупість....
показать весь комментарий
13.08.2025 15:31 Ответить
поганий народ дістався служкам. і що взагалі за молодь пішла.

та студенти мали на коліна стати і дякувати

"дякуємо що не втік" ,

"такої влади не було з часів Ярослава Мудрого",

"такого президента не було й не буде"
показать весь комментарий
13.08.2025 15:33 Ответить
Питання до цієї "народної" депутатки: звідки вона взяла, що завхоз президента - друга людина в Україні? Вона що - з'глузду з'їхала? Видно, що неписьменна.
А молодь наша ще не спорчена і задає правильні питання. Зелень має проаналізувати ці питання та зробити висновки для себе: кого нова влада буде саджати в першу чергу. А не обурюватись, що їм ці питання не подобаються. Фактично ці питання зараз в голові кожного свідомого українця
показать весь комментарий
13.08.2025 15:35 Ответить
Ну і кому це малахольне створіння цікаве?
показать весь комментарий
13.08.2025 15:36 Ответить
та правильно вона все зауважила. студенти крім питань стосовно НАБУ і САП повинні були задати ще питання, чому Зермак підім'яв під себе усю українську дипломатію наслідком чого стало те, що під чутким керівництвом Зермака був повністю просраний саміт миру. чому просраний саміт миру? через некомпетенцію Зермака? чи через свідому роботу його як Козира? якщо через некомпетенцію, то тоді навіщо було прибирати під свій контроль ціле Міністерство Закордонних справ. навіть на фото видно, коли була зустріч українських дипломатів з угорськими, то навпроти Сціярто сидів не Кулеба, а Зермак, а Кулеба десь збоку сидів (хоча було би краще, щоб його у цей момент фотосесії послали десь за кавою, щоб взагалі на кадрі не було його видно). Чому на міжнародному дипломатичному рівні не лунав заклик української дипломатії під керівництвом Зермака про право України вимагати колективної оборони від агресора згідно статті 51 Статуту ООН? такі заклики повинні були ще лунати 24.02.22. чому мовчали? і разом із цією статтею 51 одночасно потірбно було піднімати питання і про Будапештський меморандум. не окремо, а разом піднімати в одному пакеті (і статтю 51 і Будапештський меморандум). Тобто крім цих важливих питань про НАБУ і САП, потрібно було студентам задати ще ці, не менш, а по факту навіть більш важливі питання.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:36 Ответить
Звісно, їх не хвилювала авоська на мордуленції цього нещастя.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:39 Ответить
Найкраща статейка що б прямо ураган срачу викликати.
показать весь комментарий
13.08.2025 15:41 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 15:42 Ответить
Звичайно, на фоні ЗЕбанутого блазня його секритутка д,Ермак виглядає геніем. Крутим. Він-же ларьки кришував. А тут якийсь блазень-ідіот, який тілька ріла міг корчити зі сцени. А хто якась Богуцька. Хто вона така? Продавала пиво і цигарки з Дермакових ларків? Ну тоді звичайно, для любого дурдома ларьочник звучить круто. І він друга людина в дурдомі після лікаря.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:12 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
🥀Як можна допускати до міжнародних перемовин людину, яку студенти розмазали по підлозі, як пролитий суп, елементарними питаннями на предмет закону і права?
Це ж до якого плінтуса треба було клавішам опустити власну країну навіть не за ради ковбаси, а лише за обіцянку ковбаси?
І оцей от ломом підпоясаний переросток "півтори Івана" Єрмак у нас вершитель доль, це, курва мать, радник і соратник найвеличнішого лідера **********, це, *****, регент!
Тобто, у дофіна в треніках розумовий рівень ще нижче, ніж можна було собі уявити, якщо воно без отакенного радника кроку не робить.
І ви хочете з оцим всім недорозвиненим дебілятником перемоги у війні?
Та вони в шашки не виграють! Дошку з шашками спи*дити прилюдно можуть на раз-два, і навіть оком не кліпнуть, отут вони профі, а от перемогти ні, це не про них.
📝Олена Яблунька
показать весь комментарий
13.08.2025 15:44 Ответить
Ну чому ви так про гру у шашки...у "чапаєва" вони може і виграють, сподіваюсь що хтось ще не забув таку гру у шашки...
показать весь комментарий
13.08.2025 16:33 Ответить
Та і в ,,Чапаєва,, можуть виграти тільки в тій її інтерпретації де у фіналі виграє той, хто опонента сильніше дошкою по голові вдарить.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:22 Ответить
"Дошку з шашками спи*дити прилюдно можуть..."

Ні! Навіть на це нездатні!
показать весь комментарий
13.08.2025 17:33 Ответить
Бо корупція вбиває і на фронті, і в тилу, розпещує "державний" діячі і руйную державу, знищує майбутнє. Молодь розуміє, що ці депутатські покидькі і решта зеленої банди мріють знищити антикорупційні органи, ще б права Верховного суду тимчасово, років на 50, передати до Лондонського суду...
показать весь комментарий
13.08.2025 15:45 Ответить
Ой які ми нєжні. Я ж кажу - завтра САП чи СБУ буде у Могилянці
показать весь комментарий
13.08.2025 15:48 Ответить
Тепер зрозуміло, чому зе запропонував закон який дозволяє виїзд чоловікам до 24 років:
зермак побачив, що студенти послали їх на йух і з ними не домовитись, тому вирішили відкрити кордони та позбутися молоді у такий спосіб!
показать весь комментарий
13.08.2025 15:54 Ответить
ця ліза - яскравий приклад прояву ефекту Даннінга-Крюгера серед нардепів з числа слуг уродів.

Наобирали в 2019-му,... ну що, ржом????
показать весь комментарий
13.08.2025 15:58 Ответить
Ну за ці страшні роки квартал 95 у клітці ВР, як на долоні , а студенти виросли під мабуть добрими лекціями викладачів ... А Міловано з Єрмаком залишилися в зільоному болоті своєї найвеличнішості - тому й переслідують зараз студентів, котрі виклали факти закритого стибоного зрЄліща з Ларьочниом
показать весь комментарий
13.08.2025 16:06 Ответить
Ти бачь які "нахалюги" ті студенти - незручні питання ставили..... Андрюшка д'Єрмак до такого не звик, він звик що його всі бояться й президент на розливі седить(фото всі бачили)..... а тут таке "свавілля".... "ужас таварісчі".....
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
Ліза Багнюцька
показать весь комментарий
13.08.2025 16:03 Ответить
Молодь баче куди ЗЕлені гниди гнули-до авторитаризму,до впливу і тиску на правоохоронні органи.Їх не обдуриш.Єрмак та людина яка займається цим у ЗЕленського.НАБУ і САП це той момент коли всі ЗЕлені обісралися з приняттям закону.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:11 Ответить
Звернить увагу,ця лярва з кодли Слуги *****, ЗАВГОСПА, навіть не держслужбовця, називаю ДРУГА ЛЮДИНА в країні.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:15 Ответить
Якай приписдент, така в нього і друга людина.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:15 Ответить
Влада - це люди з картонками!
показать весь комментарий
13.08.2025 16:27 Ответить
Тварина думає що воно вічно буде сидіти і і мародерити , мусорня і нквд які захищають усе це фсбешне шобло невічні
показать весь комментарий
13.08.2025 16:29 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 16:30 Ответить
показать весь комментарий
13.08.2025 16:32 Ответить
Сволочи неблагодарные - такой хорошей власти такой хреновый народ достался.
показать весь комментарий
13.08.2025 16:37 Ответить
А студенты вообще днище - нет, чтобы поблагодарить Андрея Борисовича - вопросы ему задавать начали, да еще и провокационные
показать весь комментарий
13.08.2025 16:39 Ответить
"(практично до другої людини в країні)" - а потім ця дуринда не розуміє - "в чому проявляється узурпація?" Джерело: https://censor.net/ua/n3568467
показать весь комментарий
13.08.2025 16:41 Ответить
Соска не задоволена,як один студент опустив шістку кацапського гру?
показать весь комментарий
13.08.2025 16:50 Ответить
З якого хера Єрмак став другою людиною в державі, це яке знущаня до студентів котрі мали свою думку.Ця **** не знає як прогнутися . Чому грьобаний марафон не показав зустріч студентів з Єрмаком.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:03 Ответить
єдина "міжнародна робота" яку має і може виконувати завхоз - це замовити швабру на Аліекспрес
показать весь комментарий
13.08.2025 17:14 Ответить
А якого дідька цей ідіот-ларьочник поперся до студентів? Там люди грамотні, а на рівні дебіла-ларьочника просто генії. Нехай ларьочник дякує, що йому рило його свиняче не начистили.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:19 Ответить
перша рука в зєліній ж оп-і абсолютно не значить шо її власник друга особа в державі ))
показать весь комментарий
13.08.2025 17:21 Ответить
ЗЕлені таки дебіли...
Їм би замовчати тему, але ж мілованови, лєщі, богуццькі, в своїй холуйській манері,
погнали піну з гівна,
та прям у сюрло єрмака...
А студенти - красені! Їх гундосіками не забаюкаєш...
показать весь комментарий
13.08.2025 17:22 Ответить
Слугі наріду хочуть щоб Українська молодь була як на парашці- чітко підтримувала лінію" партии и правительства".?!!
Ага,хрін вгадали...😁
показать весь комментарий
13.08.2025 17:23 Ответить
Воно наскільки знахабніло що не криючись , в парламентсько-президентській державі,називає працівника обслуговуючого апарату "другою людиною" в державі, і має претензії до молоді що задають
неправильні питання, не такі як їй
хочеться , ще й намагається зробити з
молодих людей активних споживачів
кацапської пропаганди. Ця ,зелена падаль, покине владу тільки з великою кров"ю.
показать весь комментарий
13.08.2025 17:32 Ответить
 
 