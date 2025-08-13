РУС
19 382 75

Андрей Борисович, вам задали три вопроса, и вы не ответили ни на один, - украинский студент дал оценку словам Ермака

Андрей Ермак

Во время встречи со студентами главе ОП Андрею Ермаку указали на то, что он пытается избежать прямого ответа на вопросы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

"На самом деле поразило. Очень талантливо, Андрей Борисович. Вы ответили на три вопроса и я не услышал ответа почти ни на один", - отметил один из участников встречи.

В материале "ЭП" говорится, что было видно, что эта линейность поразила главу ОП. Но важнее - она подчеркнула пропасть между мирами, в которых живут студенты и Ермак. Первые хотели услышать конкретику на четкие вопросы. Последний отвечал абстрактно, будто пытаясь доказать, что положительные действия власти во время большой войны предоставили индульгенцию на любую критику.

Читайте: Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в дороге в Турцию, когда это произошло"

"Это же не был закон. Это депутаты проголосовали изменения, которые кто-то там где-то вносил и т. д. Сегодня невозможно просто позвонить и сказать: "А ну давайте все голосуйте". И, безусловно, сегодня сложилась ситуация, какие-то были открытия до этого, были депутаты, какие свои там у них отношения. Я еще раз говорю, что кто-то где-то там, я видел в публикациях, кто-то там говорил, что я на это влияю, потом абсолютно не корреспондирующая норма о том, а здесь я что-то то делаю. Я не хочу оправдываться, мне не за что оправдываться, я хочу вам сказать, что много сложилось факторов, что все произошло", - ответил Ермак.

Читайте также: Зеленский и Ермак спят рядом в одном бункере Офиса президента, - FT

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Смотрите: Настоящий автор идеи ликвидации НАБУ и САП - это глава ОП Ермак, - Железняк. ВИДЕО

Автор: 

студенты (682) Ермак Андрей (1296)


+67
Закрита зустріч Єрмака зі студентами Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії пішла геть не по плану. Питання були настільки дратівливі, що Єрмак почав відверто психувати. Шедевр прозвучав в середині зустрічі, коли гарний хлопчик з КМА ввічливо запитав "якого х...а" Єрмак тут виступає, а не захищає Україну зі зброєю в руках. Єрмак , який заїкнувся про державну службу отримав юридично точну тираду про "ніхто і звати їх ніяк" щодо працівників "грізного" ОПУ Зеленського, які дійсно не є держслужбовцями і по статусу не вище вахтерів у їхній "хазі".
показать весь комментарий
13.08.2025 02:44 Ответить
+62
Зажерла неголена секретутка-ларьочниця прагнула легітимізувати свою протизаконну оборзілість, а натомість обісралася ще більше.
показать весь комментарий
13.08.2025 02:10 Ответить
+54
Буратіно з козирем як до людей не вийдуть так і обісруться обов'язково!
показать весь комментарий
13.08.2025 02:28 Ответить
Андрію Борисовичу ёпта.
13.08.2025 01:08 Ответить
Три питання:

1. Який самий заможний воєнком України?

2. Скільки коштує 100 грам коньяку в їдальні Верховної Ради?

3. З гранатомету якої системи збирався стріляти Льоша Арєстовіч, знаходячись в приміщенні ОП?

13.08.2025 01:16 Ответить
Ще брат снайпер з ГУРа
13.08.2025 04:57 Ответить
Червінський каже, що Єрмак вимагав в нього гроші. Це є пряме свідчення про злочин.
13.08.2025 01:18 Ответить
Де це можна прочитати ??? Дивно, що багач Єрмак вимагав гроші у бідного офіцера.
13.08.2025 01:22 Ответить
Я це у відосі бачив на Ютубі. Пошукаю...
13.08.2025 02:53 Ответить
ПЕРЕВОД | Роман Червинский: «Ермак - агент Кремля, я ...

YouTube
·
Любарский без цензуры (Сергей Любарский)
·
3 февр. 2025 г.
13.08.2025 03:03 Ответить
Гугл в по іч, на той час єрмак ще лише починав барижити
13.08.2025 07:48 Ответить
Червіський в якомусь інтерв.ю розповідав, цікаво , що цифру озвучив Денис вже після розмови.. тариф смішний звичайно(10 000) але все таки...
13.08.2025 08:20 Ответить
Нічого дивного. Цей прийом називається "завязати"
13.08.2025 10:07 Ответить
бунтуючі студенти - це як кульова блискавка, біля неї краще собою красивим і розумним не розмахувати!
13.08.2025 01:31 Ответить
Зажерла неголена секретутка-ларьочниця прагнула легітимізувати свою протизаконну оборзілість, а натомість обісралася ще більше.
13.08.2025 02:10 Ответить
То були пробні дебати перед виборами царя. Вирішили робити вибори в Дії - 146% буде за і ніхто не приставатиме з питаннями
13.08.2025 09:34 Ответить
Так, це була проба свіжого молодняка. Тих, хто ще не голосував у 2019. Виявилося, що не папріколу.
13.08.2025 10:04 Ответить
Буратіно з козирем як до людей не вийдуть так і обісруться обов'язково!
показать весь комментарий
13.08.2025 02:28 Ответить
З ніг до голови.
13.08.2025 09:24 Ответить
Закрита зустріч Єрмака зі студентами Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії пішла геть не по плану. Питання були настільки дратівливі, що Єрмак почав відверто психувати. Шедевр прозвучав в середині зустрічі, коли гарний хлопчик з КМА ввічливо запитав "якого х...а" Єрмак тут виступає, а не захищає Україну зі зброєю в руках. Єрмак , який заїкнувся про державну службу отримав юридично точну тираду про "ніхто і звати їх ніяк" щодо працівників "грізного" ОПУ Зеленського, які дійсно не є держслужбовцями і по статусу не вище вахтерів у їхній "хазі".
13.08.2025 02:44 Ответить
Підкажить, чому саме ці ВНЗ? Університет Шевченка не в фаворі в зеленої влади?
13.08.2025 06:36 Ответить
Мабуть тому, що мілованов обіцяв чемність і запопадливість студентів. Це ж його «внз» отстой повний. Але щось пішло не так.
13.08.2025 09:04 Ответить
Дякую, бо в мене родич вступив до Шевченка та я хвилююся - чи все гаразд з цією установою. Раніше вона була "топ", але ж Дермак поїхав чомусь не туди. А чому б не до якогось ветеринарного технікуму?
13.08.2025 09:53 Ответить
Славно студенти повозили своїми членами по рилу ларьочника. Другими словами вони сказали, що місцке д,Ермака біля параші.
13.08.2025 09:22 Ответить
Я не думаю, що все правда. Скоріше зєа все брехня. Тому на всяк випадок сказали, що ця зустріч була закритою. Мілованов хоче собі трохи рейтинг від пліниуса відірвати.
13.08.2025 10:04 Ответить
Таких як єрмак тільки вішати. Єрмак - корумповане, найбрудніше і найсмердючіше лайно в країні.
13.08.2025 03:29 Ответить
Ну навіщо так зразу і вішати... Можна ж і по-іншому... Наприклад спочатку відрубати руки (щоб більше не крав), потім ноги (щоб не втік до ФСБ), а потім вже і ваш метод застосувати...
13.08.2025 04:51 Ответить
Та так і вішати не буде за що.
13.08.2025 05:55 Ответить
За яйця. І починати слід з Рєзнікова.
13.08.2025 08:04 Ответить
А фаберже навіщо?
13.08.2025 09:00 Ответить
Можна ж і по-іншому... Наприклад спочатку відрубати руки відібрати ВСЕ награбоване (щоб знав, що красти НЕ має сенсу i більше не крав), потім ноги зв`язати(щоб не втік до ФСБ),

а потім вже і ваш метод застосувати...
13.08.2025 08:47 Ответить
Без пролиття крові, що робить роботу виконавця вироку менш травматичною для нього, а от для суспільства при виконанні вироку головне результат. Можна навіть гуманно приспати, бо, знову ж, головне результат - покарання. Такі особи взагалі мають "зникати без вісті".
13.08.2025 08:53 Ответить
Сам нарвався....Хоча б не запив з горя...та не поїхав за індульгенцією до Папи з Риму....З особо розумними студентами тепер "попрацюють",нажаль...Когось "загонять"...Чекаємо вибачень...та "не так зрозуміли питання"...а ще 'це не студенти, а провокатори наймані..."
13.08.2025 05:57 Ответить
То ФЕМЕНки під виглядом студентів. Хто пустив?!
13.08.2025 06:37 Ответить
Що ти аерзеш? А якщо це були вони, як ти кажеш, то хіба то не люди були, не українці?
13.08.2025 07:10 Ответить
Що, теж в сарказм не розумієте, мабуть типовий щирий патріот у вишиванці? За Пороха ж голосували? А "тицяти" Ви будете собі пальцем в дупу.
13.08.2025 07:58 Ответить
А що ти , прокацапське ла...но, маєш проти патріотів і вишиванки?
13.08.2025 09:56 Ответить
Поюзали єрмака і годі. А тепер кажіть, кого оберем на виборах?
13.08.2025 06:17 Ответить
По опитуванням лідирує Бойко. Ще є жЮля, Притула і той же Зеленський...
13.08.2025 06:31 Ответить
Насправді, перших двох уже забули.
13.08.2025 06:47 Ответить
Брехня. Це російські методички. Залужний перемогає ще у першому турі, щонайменьше у другому
13.08.2025 07:01 Ответить
О, Суліма знайшов нового кумира?
Вже не жЮля?
13.08.2025 07:02 Ответить
Всі четверо - чудова команда! А можна всіх разом? В одну камеру...
13.08.2025 08:06 Ответить
а мураєв що...?! вже НЕ хоче стати преЗедентом?
13.08.2025 08:50 Ответить
Закрита зустріч Єрмака зі студентами Київської школи економіки (KSE), Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії пішла геть не по плану. Питання були настільки дратівливі, що Єрмак почав відверто психувати. Шедевр прозвучав в середині зустрічі, коли чемний студент з КМА ввічливо запитав "якого х…а" Єрмак тут виступає, а не захищає Україну зі зброєю в руках. Єрмак , який заїкнувся про державну службу отримав юридично точну тираду про "ніхто і звати їх ніяк" щодо працівників "грізного" ОПУ Зеленського, які дійсно не є держслужбовцями і по статусу не вище вахтерів у їхній "хазі".

© tZe inform
13.08.2025 06:20 Ответить
А чому саме ці ВНЗ? Університет Шевченка не в фаворі в зеленої влади?
13.08.2025 06:31 Ответить
Керівником Київської школи економіки є Мілованов
13.08.2025 07:37 Ответить
А універа Шевченка - куй с Бугра, я зрозумів.
13.08.2025 07:59 Ответить
Київська школа справно платить корупційні доходи мародерам у владі.
От піддєрьмаківка Свириденко якимось чудом отримала від школи 800млн. грн. гонорарів, а НАБУ і САП чомусь мовчать..😳
13.08.2025 08:55 Ответить
врятувати украину миг покийний чорновил але украинци знехтували вибрали кравчука комуняку тому так и живем
13.08.2025 07:24 Ответить
Тому ти так і не навчився писати українською, хоча б літературною.
13.08.2025 10:11 Ответить
13.08.2025 07:42 Ответить
Я в це не вірю, якщо чесно. В миловпрню беруть виключно запопадливих отприсків владоможців і криміналу.
Скоріше за все, це брехня аби підняти ркйтинг миловарні і їх очільнику.
13.08.2025 09:08 Ответить
Треба було задати пряме запитання,навіщо затягнув зе в Оман,що він там з ним робив,що з Патрушевим домовились. Про належність до фсб і звання генерал-лейтенант?
13.08.2025 07:45 Ответить
Що єрмак, це тобі не в санаханті на робітників орать і зеленським керувати, паралельно здаючи країну московитам, тут ти ніхто, бо ти спілкувався з майбутнім України а ти вже атавізм, який сподіваюсь скоро відпаде...
13.08.2025 07:47 Ответить
Ну все, хер студентам підвищать стипендію, і уже тим паче, будуть випускати за межі країни…
13.08.2025 08:11 Ответить
Передвиборча спроба агітації провалилася. Або тестували настрої.
13.08.2025 08:23 Ответить
Питання повинні ставити слідчі, а не студенти.
13.08.2025 08:26 Ответить
Так це ж дерьмак.
13.08.2025 08:28 Ответить
13.08.2025 08:31 Ответить
Які формулювання! Які глибокі думки!!
І саме цей громадянин представляє Україну у зовнішній політиці.
13.08.2025 08:50 Ответить
Освіченій людині достатньо прочитати один процитований абзац, щоб скласти уявлення про рівень інтелекту та щирості цього суб`єкту
13.08.2025 08:51 Ответить
))) та дєрьмака взула б навіть особлива частина студенток з 90х та нульових, цих сьогоднішніх "світських" інстасамочок, яка в ті роки йшла в внз, щоб поприймати участь в конкурсах "краси" типу "міська факультету" та "міська вузу". їх сьогодняшній інтелект, що так яскраво виражається в сторіз "губами місєчками" різного ступеню насоски, й то знаходиться на порядок вище дєрьмаковського )) але є ньюанс! вони і в хвіст і в гриву грабують своїх "папіків", познімавших їх на тих конкурсах, а дєрьмак грабує Україну, причому на пару з такими ж корабєльними красавами.
13.08.2025 09:02 Ответить
Студенти доколупалися до завгоспа - ось вона, зневага молодого покоління до людей простих професій.
13.08.2025 09:07 Ответить
Не будьте таким прискіпливим!
Студентам дійсно цікаво, як він керує ачісткай. А те, що вони прямолінійні і трохи різкуваті - підлітковий максималізм.
13.08.2025 09:22 Ответить
На то він і "крот" щоб так відповідати!
13.08.2025 09:08 Ответить
Я не хочу виправдовуватися, мені нема за що виправдовуватися, я хочу вам сказати, що багато склалося факторів, що все сталося", - відповів Єрмак. А ФАКТОРИ.ЯК І КУБИКИ "РУБИКИ" САМІ НЕ СКЛАДАЮТЬСЯ.ЇХ СКЛАДАЮТЬ ЛЮДИ І В ДАНОМУ ВИПАДКУ ІХ СКЛАДАЛО ФСБ 3,14ДЕРАЦІЇ РУКАМИ ЄРМАКА."ЗЕ" І "ДЕПУТАТІВ- КЛАВІШНИКІВ"
13.08.2025 09:17 Ответить
смилива молодь... Але зелена наволочь подла та мстива...
13.08.2025 09:18 Ответить
Цей Єрмак просто підставна особа, (як і Зеленський), маріонетка. 👈
А маріонетка не забов'язана бути інтелектуалом (скоріше навпаки) - її завдання просто прикривати реального ігрока.👈
13.08.2025 09:29 Ответить
Я не розумію, як каже Диркін, "от слова совсєм", чому наші патріотичні студенти, які всією молодою незаплямованою душею ******* Україну та ставлять незручні запитання владі, не йдуть на майдан з картонками з вимогами дозволити мобілізовувати чоловіків 25 мінус.
13.08.2025 09:40 Ответить
Андрію Борисовичу, готуйтеся відповідати змістовно та за суттю питань … прокурорам за наступної влади
13.08.2025 09:47 Ответить
Якщо б замість єрмака там сидів напівграмотний шут зєлєнской, то вже б погрожував студенту, а можливо й арештували прямо на конференції
13.08.2025 09:52 Ответить
Дмитро Биков

Не розумію, чому люди так сильно здивовані від інтелектуального рівня Єрмака, неначе ви не читали його біографію. Чувак посипався від найпростіших запитань, які не були заздалегідь підготовлені і проговорені. Тепер вся студентська молодь сміятиметься з Єрмака, який якогось лисого з кварталу представляє позицію цілої країни, що воює.

Аргументацію з двох слів не може зв'язати. Комунікація теплої ванни перетворилася на холодний душ. Оце вам і є справжня свобода слова, а не ті ігри на прес-конференціях, де лише одне питання гостре і відповідь завжди: винна опозиція та Порошенко. І це чуваки ще не виходили до опонентів на дискусії. Їх діти задавили. Ні, стадіону ця влада не переживе і єдиний вихід для неї - фальшування виборів і утримання влади будь-якими способами.

А це повністю суперечить інтересам цієї країни. Але все закономірно: ларьочників розумні діти легко задавлять інтелектом.
13.08.2025 09:55 Ответить
Наші студенти набагато кращі за тих, хто при владі. Такі як зєлєнскій, єрмак і їхні 5-6 дефективних злодіїв(менеджерів) знищують майбутнє української молоді, а "бізнесмени" з оточення зєлєнскава грабують їхніх баттків. Прихід до влади зєлєнскава і його шобли - це шахрайство в загальнодержавному масштабі.
13.08.2025 10:11 Ответить
 
 