Андрей Борисович, вам задали три вопроса, и вы не ответили ни на один, - украинский студент дал оценку словам Ермака

Во время встречи со студентами главе ОП Андрею Ермаку указали на то, что он пытается избежать прямого ответа на вопросы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

"На самом деле поразило. Очень талантливо, Андрей Борисович. Вы ответили на три вопроса и я не услышал ответа почти ни на один", - отметил один из участников встречи.

В материале "ЭП" говорится, что было видно, что эта линейность поразила главу ОП. Но важнее - она подчеркнула пропасть между мирами, в которых живут студенты и Ермак. Первые хотели услышать конкретику на четкие вопросы. Последний отвечал абстрактно, будто пытаясь доказать, что положительные действия власти во время большой войны предоставили индульгенцию на любую критику.

Читайте: Ермак об экстрарежиме подписания закона о НАБУ и САП: "Я был в дороге в Турцию, когда это произошло"

"Это же не был закон. Это депутаты проголосовали изменения, которые кто-то там где-то вносил и т. д. Сегодня невозможно просто позвонить и сказать: "А ну давайте все голосуйте". И, безусловно, сегодня сложилась ситуация, какие-то были открытия до этого, были депутаты, какие свои там у них отношения. Я еще раз говорю, что кто-то где-то там, я видел в публикациях, кто-то там говорил, что я на это влияю, потом абсолютно не корреспондирующая норма о том, а здесь я что-то то делаю. Я не хочу оправдываться, мне не за что оправдываться, я хочу вам сказать, что много сложилось факторов, что все произошло", - ответил Ермак.

Читайте также: Зеленский и Ермак спят рядом в одном бункере Офиса президента, - FT

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроектобновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Смотрите: Настоящий автор идеи ликвидации НАБУ и САП - это глава ОП Ермак, - Железняк. ВИДЕО