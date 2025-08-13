УКР
Андрію Борисовичу, вам задали три питання і ви не відповіли на жодне, - український студент дав оцінку словам Єрмака

Андрій Єрмак

Під час зустрічі з студентами главі ОП Андрію Єрмаку вказали на те, що він намагається уникнути прямої відповіді на питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

"Насправді вразило. Дуже талановито, Андрію Борисовичу. Ви відповіли на три питання і я не почув відповіді майже на жодне", - зауважив один з учасників зустрічі.

В матеріалі "ЕП" йдеться, що було видно, що ця лінійність вразила голову ОП. Та важливіше – вона підкреслила прірву між світами, у яких живуть студенти та Єрмак. Перші бажали почути конкретику на чіткі запитання. Останній відповідав абстрактно, ніби намагаючись довести, що позитивні дії влади під час великої війни надали індульгенцію на будь-яку критику.

Читайте: Єрмак про екстрарежим підписання закону про НАБУ і САП: "Я був у дорозі до Туреччини, коли це відбулось"

"Це ж не був закон. Це депутати проголосували зміни, які хтось там десь вносив і т. д. Сьогодні неможливо просто подзвонити і сказати: "Ану давайте всі голосуйте". І, безумовно, сьогодні склалася ситуація, якісь були відкриття до цього, були депутати, які свої там у них стосунки. Я ще раз говорю, що хтось десь там, я бачив у публікаціях, хтось там говорив, що я на це впливаю, потім абсолютно не кореспондуюча норма про те, а тут я щось те роблю. Я не хочу виправдовуватися, мені нема за що виправдовуватися, я хочу вам сказати, що багато склалося факторів, що все сталося", - відповів Єрмак.

Читайте також: Зеленський та Єрмак сплять поруч в одному бункері Офісу президента, - FT

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Дивіться: Справжній автор ідеї ліквідації НАБУ та САП - це глава ОП Єрмак, - Железняк. ВIДЕО

студенти (453) Єрмак Андрій (1407)


Андрію Борисовичу ёпта.
13.08.2025 01:08 Відповісти
Три питання:

1. Який самий заможний воєнком України?

2. Скільки коштує 100 грам коньяку в їдальні Верховної Ради?

3. З гранатомету якої системи збирався стріляти Льоша Арєстовіч, знаходячись в приміщенні ОП?

13.08.2025 01:16 Відповісти
Червінський каже, що Єрмак вимагав в нього гроші. Це є пряме свідчення про злочин.
13.08.2025 01:18 Відповісти
Де це можна прочитати ??? Дивно, що багач Єрмак вимагав гроші у бідного офіцера.
13.08.2025 01:22 Відповісти
бунтуючі студенти - це як кульова блискавка, біля неї краще собою красивим і розумним не розмахувати!
13.08.2025 01:31 Відповісти
 
 