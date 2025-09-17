РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости заседание фракции слуга народа
2 388 23

10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили, - Гончаренко

Слуга народа

10 депутатов "Слуги народа" опоздали на 5 минут на встречу с президентом Владимиром Зеленским и их не пустили туда вообще.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера Зеленский встретился со "слугами".

"В целом, встреча была ни о чем. И самое интересное, что произошло там - опоздание 10 депутатов", - утверждает нардеп.

Также читайте: "Слуги народа" поддержали Безуглую и сохранили ее полномочия

По его словам, опаздывали они по уважительным причинам - бежали на встречу и пытались успеть.

"А их не пускали, забрали телефоны, думали, пустить ли, потом отдали телефоны и, в конце концов, таки не пустили. Такая атмосфера. Целью встречи было вернуть голоса в Раде, которые нужны чтобы проводить законы. Но после этого выглядит так, что уже точно есть минус 10 голосов", - резюмирует Гончаренко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа".

Автор: 

Зеленский Владимир (21938) Гончаренко (544) Слуга народа (2663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Ніззя на аудиненнцію запізнюватися.Неповага до царя.Ще б випороти
показать весь комментарий
17.09.2025 08:47 Ответить
+1
Хай дякують, що не розстріляли.
показать весь комментарий
17.09.2025 08:48 Ответить
+1
показать весь комментарий
17.09.2025 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніззя на аудиненнцію запізнюватися.Неповага до царя.Ще б випороти
показать весь комментарий
17.09.2025 08:47 Ответить
Хай дякують, що не розстріляли.
показать весь комментарий
17.09.2025 08:48 Ответить
Ці 10 слуг - латентні путіністи! Беруть приклад зі свого ідола - завжди запізнуватися...
показать весь комментарий
17.09.2025 08:53 Ответить
Запідозрили їх,що проходили інструктаж в другому місці.Доступ до тіла найвеличнішого було заборонено.
показать весь комментарий
17.09.2025 08:53 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 08:54 Ответить
Самий "цирк" в тому, що в оригіналі твору "Слуга народу", закінчення "трагічне" для головного героя... Його арештовує міліція... Те ж саме "карячиться" і нашому "Блазню"...
показать весь комментарий
17.09.2025 09:11 Ответить
увесь покритий брнзою, цілковито увесь
показать весь комментарий
17.09.2025 08:56 Ответить
Боюсь запитати, це кобзон у молодості?
показать весь комментарий
17.09.2025 09:09 Ответить
Не пустили....на врок, і двойку поставили. і нєуд в чверті
показать весь комментарий
17.09.2025 08:56 Ответить
і в куток поставили!
показать весь комментарий
17.09.2025 09:00 Ответить
Культ лічності , епт..
показать весь комментарий
17.09.2025 08:56 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 08:58 Ответить
ось тому ми і живемо у повній сраці, останні 34 роки, бо плазуючі холую з верховної ради, чекають чітких настанов та орієнтирів.
і парламентсько президентській республіці!!!!
далі, такий раздрай неможливий!
або президентська, і вся повнота влади на президенті, котрого обирають громадяни!!!! або парламентська де країною керує коаліційний прем'єр!!!!!
показать весь комментарий
17.09.2025 09:15 Ответить
«другим не повадно будет и поделом им, распоясались.»
показать весь комментарий
17.09.2025 08:58 Ответить
"загалом зустріч була нікого з кагалом."
показать весь комментарий
17.09.2025 08:58 Ответить
Вождь проводив інкасацію .
показать весь комментарий
17.09.2025 09:00 Ответить
Потрібно зменшувати депутатів - була Україна з 52 млн нас - тепер в два рази менше - 200 депутатів хватить з головою
показать весь комментарий
17.09.2025 09:03 Ответить
Совок з генсеками, парторгами, карацупами й ворогами народу.
показать весь комментарий
17.09.2025 09:04 Ответить
Який совок? які генсеки з парторгами? То зборище навіть на злодійський сходняк не тягне!
А так, зборище всілякої швалі...новіє літца, ****...
показать весь комментарий
17.09.2025 09:12 Ответить
Лиця нові, а в головах совок. Причому не тільки у "верхах")
показать весь комментарий
17.09.2025 09:14 Ответить
Вава стратег ! До нього зараз черга подвоїлась. Кому цей брехливий , злодійкуватий, прострочений,мстивий і закацаплений наркет потрібен.
показать весь комментарий
17.09.2025 09:08 Ответить
Повезло, при товарище Сталине вообще бы расстреляли...
показать весь комментарий
17.09.2025 09:13 Ответить
Покарали б їх вже через Попенгаген і потому. Хто там у них екзикутор? Коля Котлета?
показать весь комментарий
17.09.2025 09:15 Ответить
 
 