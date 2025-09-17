10 "слуг народа" на 5 минут опоздали на встречу с Зеленским: их на заседание фракции не пустили, - Гончаренко

10 депутатов "Слуги народа" опоздали на 5 минут на встречу с президентом Владимиром Зеленским и их не пустили туда вообще.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Он напомнил, что вчера Зеленский встретился со "слугами".

"В целом, встреча была ни о чем. И самое интересное, что произошло там - опоздание 10 депутатов", - утверждает нардеп.

По его словам, опаздывали они по уважительным причинам - бежали на встречу и пытались успеть.

"А их не пускали, забрали телефоны, думали, пустить ли, потом отдали телефоны и, в конце концов, таки не пустили. Такая атмосфера. Целью встречи было вернуть голоса в Раде, которые нужны чтобы проводить законы. Но после этого выглядит так, что уже точно есть минус 10 голосов", - резюмирует Гончаренко.

