"Слуги народа" поддержали Безуглую и сохранили ее полномочия

Верховная Рада не поддержала удаление Марьяны Безуглой с заседаний до конца сессии.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержал лишь 141 нардеп.





"Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование. Только 74 из 230-ти членов фракции. Поэтому следующие все зашквары Марьяны воспринимайте как = Слуги, Офиса, Президента", - отметил он.

Напомним, ранее Регламентный комитет ВР рекомендовал отстранить Марьяну Безуглую из-за ее оскорбительных высказываний в адрес погибшего в ДТП народного депутата фракции "Голос" Ярослава Рущишина.

Безуглая заявила, что подаст в суд на Комитет ВР за решение об отстранении.

