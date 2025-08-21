РУС
Отстранения Безуглой от заседаний ВР
"Слуги народа" поддержали Безуглую и сохранили ее полномочия

Верховная Рада не поддержала удаление Марьяны Безуглой с заседаний до конца сессии.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Решение поддержал лишь 141 нардеп.

"Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование. Только 74 из 230-ти членов фракции. Поэтому следующие все зашквары Марьяны воспринимайте как = Слуги, Офиса, Президента", - отметил он.

Напомним, ранее Регламентный комитет ВР рекомендовал отстранить Марьяну Безуглую из-за ее оскорбительных высказываний в адрес погибшего в ДТП народного депутата фракции "Голос" Ярослава Рущишина.

Безуглая заявила, что подаст в суд на Комитет ВР за решение об отстранении.

Читайте: Обращаюсь к Ермаку - идите в СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая

ВР (29390) Слуга народа (2656) Безуглая Марьяна (306)
+11
Слуги народі такі ж кончені, як і Безмозгла і вся іх банда
на чолі
із бонетіком
21.08.2025 11:29 Ответить
+8
Консилімум покидьків підтримав невиліковно хвору!
21.08.2025 11:27 Ответить
+6
ана слішкам много знаєт про блдоту з ярликом СН
21.08.2025 11:29 Ответить
Для чого вона там потрібна? - для кучності?
21.08.2025 11:27 Ответить
ана слішкам много знаєт про блдоту з ярликом СН
21.08.2025 11:29 Ответить
Консилімум покидьків підтримав невиліковно хвору!
21.08.2025 11:27 Ответить
Слуги народі такі ж кончені, як і Безмозгла і вся іх банда
на чолі
із бонетіком
21.08.2025 11:29 Ответить
Народ України і своїми слугами, підтримує Пані безуглу!
21.08.2025 11:33 Ответить
Зверніть увагу, що знову "Слуги" діяли спільно з "Платформою за життя та мир" на чолі з ригом Бойком. Отже навіть відверто дегенератива особа не буде усунута, якщо вона дує в одну дудку з зеленою паскудою.
21.08.2025 11:33 Ответить
Слуги в тандемі з опзж голосовували за ВСІ скандальні законопроекти!
21.08.2025 11:35 Ответить
21.08.2025 11:33 Ответить
Зашквари Безуглої виходять від Єрмака,тому ці "Уродливі слуги"і не підтримали.Підтримайте її в обстеженні в психіатра.
21.08.2025 11:37 Ответить
Всі ми безугла, сказали слуги народу.
21.08.2025 11:44 Ответить
Приклад кругової поруки від аброхамія, у тих з ВРУ, що накралися так, що і для онуків вистачить…
21.08.2025 11:44 Ответить
А чому сСлуги були повинні підтримати дії проти людини Єрмака? Ще є люди, які вірять, що хворенька сама контролює свої дописи або заяви?
21.08.2025 11:45 Ответить
Ну так плоть від плоті ж.
21.08.2025 11:46 Ответить
вболіваю за Мар'яну. Їй там саме місце
21.08.2025 11:51 Ответить
Конченное болото с кикиморой.
21.08.2025 11:58 Ответить
Безуглі гниди
21.08.2025 11:58 Ответить
Чому в залі мало депутатів? Фраза Муссоліні:"Для порятунку Італії треба розстріляти кілька десятків депутатів." Хтось почав діяти?😃
21.08.2025 12:04 Ответить
Тобто покидьки підтвердили, що серед еих нема хороших і непричптних, а відповідальність за все має бути колективною.
21.08.2025 12:11 Ответить
НЕТ НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ ЗА ЧТО ЕЕ ХОТЕЛИ ОТСТРАНИТЬ -МОЖЕТ БЫТЬ КТО ТО ЗНАЕТ БЕЗ АЛЯЛЯ
21.08.2025 12:15 Ответить
зелена мразота так же "зневажає" ЗСУ і українських воїнів, як це "безуг(М)ле" падло цим "влада" показала ЗА КОГО і з ким (недобитками ригоАналов)
21.08.2025 12:17 Ответить
 
 