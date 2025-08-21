"Слуги народа" поддержали Безуглую и сохранили ее полномочия
Верховная Рада не поддержала удаление Марьяны Безуглой с заседаний до конца сессии.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Решение поддержал лишь 141 нардеп.
"Напомню, это была реакция на ее откровенное антисоциальное поведение и системное нарушение регламента. Решение провалено исключительно из-за позиции "Слуги народа", которые завалили это голосование. Только 74 из 230-ти членов фракции. Поэтому следующие все зашквары Марьяны воспринимайте как = Слуги, Офиса, Президента", - отметил он.
Напомним, ранее Регламентный комитет ВР рекомендовал отстранить Марьяну Безуглую из-за ее оскорбительных высказываний в адрес погибшего в ДТП народного депутата фракции "Голос" Ярослава Рущишина.
Безуглая заявила, что подаст в суд на Комитет ВР за решение об отстранении.
