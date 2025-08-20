Безуглая подает в суд на Регламентный комитет ВР за решение о ее исключении из заседаний

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что подаст в суд на Регламентный комитет ВР за решение об удалении ее с заседания Верховной Рады.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вдумайтесь, они в третий раз рассматривали один и тот же вопрос об отстранении меня от заседаний Верховной Рады Украины за позицию! Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание Парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но по Гончаренко, который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть - это народ", что якобы препятствовало коллегам, но по блокированию трибуны, многочисленным табличкам и срывам заседаний Парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет", - отметила Безуглая.

Она отметила, что любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме тех, которые являются нарушением законов, касающихся всех граждан.

Читайте: Уже завтра Рада будет голосовать за "защиту друзей президента" от наказания за коррупцию, - Шабунин

"А в ВРУ были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не исключал. Два случая исключения во время работы ВРУ текущего созыва признаны судом незаконными! Они постоянно вспоминают экс-ОПЗЖ, но ни разу не пробовали исключить экс-ОПЗЖ из комитетов или отстранить от заседаний ВРУ. Однако именно я добилась в свое время исключения Левочкина из комитета нацбезопасности. Тищенко никому не мешает, и никто постановления на отлучение его от заседаний не подает. Вообще, ни в отношении одного нардепа, которые находятся под следствием, преимущественно за коррупционные преступления, нет попыток!" - подчеркнула нардеп.

По ее словам, "это те двойные стандарты в парламенте, о которых сегодня говорила, и что вызвало очередное возмущение некоторых нардепов, в частности Устиновой, руководительницы "Голоса", которая большинство заседаний Парламента вообще не посещает, поскольку живет в США с мужем".

"Народные депутаты Украины расстраиваются, когда им показывают зеркало, пытаются зеркало разбить, а от белых ворон избавиться. Но не все, есть нормальные люди в ВРУ, правда", - резюмировала она.

Читайте: Рада увеличила невоенные расходы госбюджета на 40 миллиардов. Куда направят средства?