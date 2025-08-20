РУС
Новости Отстранения Безуглой от заседаний ВР
2 206 33

Безуглая подает в суд на Регламентный комитет ВР за решение о ее исключении из заседаний

Марьяна Безуглая

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что подаст в суд на Регламентный комитет ВР за решение об удалении ее с заседания Верховной Рады.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вдумайтесь, они в третий раз рассматривали один и тот же вопрос об отстранении меня от заседаний Верховной Рады Украины за позицию! Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание Парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но по Гончаренко, который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть - это народ", что якобы препятствовало коллегам, но по блокированию трибуны, многочисленным табличкам и срывам заседаний Парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет", - отметила Безуглая.

Она отметила, что любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме тех, которые являются нарушением законов, касающихся всех граждан.

Читайте: Уже завтра Рада будет голосовать за "защиту друзей президента" от наказания за коррупцию, - Шабунин

"А в ВРУ были и драки, и демонстрации, и крики, и споры, и никто никого не исключал. Два случая исключения во время работы ВРУ текущего созыва признаны судом незаконными! Они постоянно вспоминают экс-ОПЗЖ, но ни разу не пробовали исключить экс-ОПЗЖ из комитетов или отстранить от заседаний ВРУ. Однако именно я добилась в свое время исключения Левочкина из комитета нацбезопасности. Тищенко никому не мешает, и никто постановления на отлучение его от заседаний не подает. Вообще, ни в отношении одного нардепа, которые находятся под следствием, преимущественно за коррупционные преступления, нет попыток!" - подчеркнула нардеп.

По ее словам, "это те двойные стандарты в парламенте, о которых сегодня говорила, и что вызвало очередное возмущение некоторых нардепов, в частности Устиновой, руководительницы "Голоса", которая большинство заседаний Парламента вообще не посещает, поскольку живет в США с мужем".

"Народные депутаты Украины расстраиваются, когда им показывают зеркало, пытаются зеркало разбить, а от белых ворон избавиться. Но не все, есть нормальные люди в ВРУ, правда", - резюмировала она.

Читайте: Рада увеличила невоенные расходы госбюджета на 40 миллиардов. Куда направят средства?

Автор: 

ВР (29386) суд (25198) Безуглая Марьяна (304)
Топ комментарии
+7
чого це?
мар'яна повноцінна частина зелених дегенератів.
мар'яна краща з них.
20.08.2025 20:48 Ответить
+5
допиз...лася?
20.08.2025 20:43 Ответить
+5
Ненормальну в психлікарню як і всю зелену шоблу
20.08.2025 20:51 Ответить
Правила форума Совет форумчан
допиз...лася?
20.08.2025 20:43 Ответить
А Мені от дуже цікаво як сплять виборці 217 виборчого округу Оболонського району м.Київ після того як вибрали ось цю чуму???
20.08.2025 20:53 Ответить
От чому ви так? Вона розумна та креативна. Набагато цікавіша за гелікоптерницю Савченко Просто в неї своє бачення навколишнього світу.
20.08.2025 21:14 Ответить
Шизофренія вона така, індивідуальна. В кожного придурка своє бачення...
20.08.2025 21:24 Ответить
Безумна, перелогінься
20.08.2025 21:43 Ответить
А мені як цікаво! Аж спати не можу, надіюсь як і ті виброці... Цкаво б було послухати їхню думку щодо цього непорозуміння у ВР та її дії та висловлення.
20.08.2025 21:18 Ответить
Я всегда говорю что Безуглая - это наиболее наглядная иллюстрация безумия нашего населения на выборах 2019 года.
20.08.2025 21:22 Ответить
мар'яна розумниця!
я вір в тебе мар'яна.
надери їм сраки.
а, пам'ятаєш як гадя савченко хотіла гранатами підірвати люстру в раді......
20.08.2025 20:44 Ответить
Довго вона збиралась з думками - чи в неї як у Стецька - надвечір сходяться?
20.08.2025 20:44 Ответить
чого це?
мар'яна повноцінна частина зелених дегенератів.
мар'яна краща з них.
20.08.2025 20:48 Ответить
Когда эта сумасшедшая зелярастка займёт койку в дурке?
В отличие от остальных слуг .
Воров и поддецов .
Она больная !! Принудительное лечение!!
20.08.2025 20:50 Ответить
Може спочатку Бездумну від церкви відлучити??
20.08.2025 20:50 Ответить
Ненормальну в психлікарню як і всю зелену шоблу
20.08.2025 20:51 Ответить
В Дурку и тех кто за неё голосовал...
20.08.2025 20:52 Ответить
Так це цілий район Києва.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:20 Ответить
Цю суку взагалі треба лишити мандата і викинути на смітник!!!!
20.08.2025 20:56 Ответить
20.08.2025 20:59 Ответить
Тварі ЗЕлені,як павуки в банці.Вони всі ЗЕлені покидьки заслуговують на підсрачника.Від спікера Свинарчука,пардон,Стефанчука,голови фракції Арахамії до самих худощавих зі "Слуг",сидячих на останніх рядах Юзека та брата голови Верховної Ради.
20.08.2025 21:01 Ответить
20.08.2025 21:02 Ответить
Якщо їй дати в лоба, буде смачний звук більярдної кулі
20.08.2025 21:03 Ответить
Ivan Demchik
@demchik1986
·
19 серп.
"Слуги народу" виступили проти трансляції парламентських засідань...

Хто ми такі,щоб бачити їх роботу в живу....
20.08.2025 21:05 Ответить
Клоунеса ВР не забуває нагадати про себе
20.08.2025 21:07 Ответить
Якби не було б таких фріків в кварталі95 - то б нарід туди б не ходив би й не голосував поржать по пріколу. Там таких половина - зібрали з усієї України. Не рада а фрік - шоу. Починаючи з стефанчука і закінчуючи богуцькою та безмозглою.
І оце нам пише "закони".
20.08.2025 21:19 Ответить
https://youtu.be/bVAzJv3loLM Ось ще двоє. Знайшли в забігайлівці.
20.08.2025 21:43 Ответить
"Розсміши смішного".
20.08.2025 21:20 Ответить
де український моссад блд? доки те лайно буде шкодити в тилу?
20.08.2025 21:24 Ответить
Марянка помічниця єрмака. Цим все сказано. Крапка.
20.08.2025 21:33 Ответить
Сподіваюся що суд призначить психіатричну експертизу позивачки.
20.08.2025 21:39 Ответить
У Шарікова таки є онука.
20.08.2025 21:53 Ответить
Вона є і тут,спорила досить таки специфічним способом,обзивала президента США і як доказ своєї правоти,посилалась на 23хв. якоїсь промови Трампа на анг.мові,записаної на ютубі.
20.08.2025 22:03 Ответить
Все змагаєтесь в дотепності, панове? Всі такі спеціалісти в психіатрії? Оооо, ні...ця парламентарка при своєму розумі, а ще вона до біса смілива, цього в неї не забереш. Нажаль, ще й негативний персонаж до всього, на мою суб'єктивну думку.
20.08.2025 22:03 Ответить
 
 