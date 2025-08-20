УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9724 відвідувача онлайн
Новини Відсторонення Безуглої від засідань ВР
2 687 46

Безугла подає в суд на Регламентний комітет ВР за рішення про її вилучення з засідань

Мар’яна Безугла

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подасть до суду на Регламентний комітет ВР за рішення про вилучення її з засідання Верховної Ради.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицію! Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою "Влада — це народ", що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" питань немає", - зазначила Безугла.

Вона зазначила, що будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян.

Читайте: Вже завтра Рада голосуватиме за "захист друзів президента" від покарання за корупцію, - Шабунін

"А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними! Вони постійно згадують екс-ОПЗЖ, але жодного разу не пробували виключити екс-ОПЗЖ з комітетів чи відсторонити від засідань ВРУ. Проте саме я добилася свого часу виключення Льовочкіна з комітету нацбезпеки. Тищенко нікому не муляє, і ніхто постанови на відлучення його від засідань не подає. Взагалі, щодо жодного нардепа, які знаходяться під слідством, переважно за корупційні злочини немає спроб!" - наголосила нардепка.

За її словами, "це ті подвійні стандарти у Парламенті, про які сьогодні говорила, і що викликало чергове обурення деяких нардепів, зокрема Устінової, керівниці "Голосу", яка більшість засідань Парламенту взагалі не відвідує, оскільки живе у США з чоловіком".

"Народні депутати України розстроюються, коли їм показують дзеркало, намагаються дзеркало розбити, а білих ворон позбутися. Але не всі, є нормальні люди у ВРУ, правда", - резюмувала вона.

Читайте: Рада збільшила невійськові видатки держбюджету на 40 мільярдів. Куди спрямують кошти?

Автор: 

ВР (15177) суд (11817) Безугла Мар’яна (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
чого це?
мар'яна повноцінна частина зелених дегенератів.
мар'яна краща з них.
показати весь коментар
20.08.2025 20:48 Відповісти
+7
допиз...лася?
показати весь коментар
20.08.2025 20:43 Відповісти
+6
Ненормальну в психлікарню як і всю зелену шоблу
показати весь коментар
20.08.2025 20:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
допиз...лася?
показати весь коментар
20.08.2025 20:43 Відповісти
А Мені от дуже цікаво як сплять виборці 217 виборчого округу Оболонського району м.Київ після того як вибрали ось цю чуму???
показати весь коментар
20.08.2025 20:53 Відповісти
От чому ви так? Вона розумна та креативна. Набагато цікавіша за гелікоптерницю Савченко Просто в неї своє бачення навколишнього світу.
показати весь коментар
20.08.2025 21:14 Відповісти
Шизофренія вона така, індивідуальна. В кожного придурка своє бачення...
показати весь коментар
20.08.2025 21:24 Відповісти
Безумна, перелогінься
показати весь коментар
20.08.2025 21:43 Відповісти
Лантух)) мішок з гівном. Ти де на фронті, бот смердючий?
показати весь коментар
20.08.2025 22:49 Відповісти
А мені як цікаво! Аж спати не можу, надіюсь як і ті виброці... Цкаво б було послухати їхню думку щодо цього непорозуміння у ВР та її дії та висловлення.
показати весь коментар
20.08.2025 21:18 Відповісти
Я всегда говорю что Безуглая - это наиболее наглядная иллюстрация безумия нашего населения на выборах 2019 года.
показати весь коментар
20.08.2025 21:22 Відповісти
Варто наклеїти на дверях кожного під'їзду Оболонського району листівки "Ви її обрали у Верховну Раду". З портретом Безуглої.
І по іншому сміттю типу дубинського, бужанського, василевської-смаглюк те ж саме.
Нехай пишаються і насолоджуються своїм вибором.
показати весь коментар
20.08.2025 22:35 Відповісти
мар'яна розумниця!
я вір в тебе мар'яна.
надери їм сраки.
а, пам'ятаєш як гадя савченко хотіла гранатами підірвати люстру в раді......
показати весь коментар
20.08.2025 20:44 Відповісти
Точно і усі шмаркля у це вірила)) Наголосу вали, дебіли, *** ...
показати весь коментар
20.08.2025 22:51 Відповісти
Довго вона збиралась з думками - чи в неї як у Стецька - надвечір сходяться?
показати весь коментар
20.08.2025 20:44 Відповісти
чого це?
мар'яна повноцінна частина зелених дегенератів.
мар'яна краща з них.
показати весь коментар
20.08.2025 20:48 Відповісти
Невже вони такі безнадійни !
показати весь коментар
20.08.2025 22:22 Відповісти
Когда эта сумасшедшая зелярастка займёт койку в дурке?
В отличие от остальных слуг .
Воров и поддецов .
Она больная !! Принудительное лечение!!
показати весь коментар
20.08.2025 20:50 Відповісти
Може спочатку Бездумну від церкви відлучити??
показати весь коментар
20.08.2025 20:50 Відповісти
Ненормальну в психлікарню як і всю зелену шоблу
показати весь коментар
20.08.2025 20:51 Відповісти
В Дурку и тех кто за неё голосовал...
показати весь коментар
20.08.2025 20:52 Відповісти
Так це цілий район Києва.
показати весь коментар
20.08.2025 21:20 Відповісти
Цю суку взагалі треба лишити мандата і викинути на смітник!!!!
показати весь коментар
20.08.2025 20:56 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 20:59 Відповісти
Тварі ЗЕлені,як павуки в банці.Вони всі ЗЕлені покидьки заслуговують на підсрачника.Від спікера Свинарчука,пардон,Стефанчука,голови фракції Арахамії до самих худощавих зі "Слуг",сидячих на останніх рядах Юзека та брата голови Верховної Ради.
показати весь коментар
20.08.2025 21:01 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 21:02 Відповісти
Якщо їй дати в лоба, буде смачний звук більярдної кулі
показати весь коментар
20.08.2025 21:03 Відповісти
Ivan Demchik
@demchik1986
·
19 серп.
"Слуги народу" виступили проти трансляції парламентських засідань...

Хто ми такі,щоб бачити їх роботу в живу....
показати весь коментар
20.08.2025 21:05 Відповісти
Клоунеса ВР не забуває нагадати про себе
показати весь коментар
20.08.2025 21:07 Відповісти
Якби не було б таких фріків в кварталі95 - то б нарід туди б не ходив би й не голосував поржать по пріколу. Там таких половина - зібрали з усієї України. Не рада а фрік - шоу. Починаючи з стефанчука і закінчуючи богуцькою та безмозглою.
І оце нам пише "закони".
показати весь коментар
20.08.2025 21:19 Відповісти
https://youtu.be/bVAzJv3loLM Ось ще двоє. Знайшли в забігайлівці.
показати весь коментар
20.08.2025 21:43 Відповісти
"Розсміши смішного".
показати весь коментар
20.08.2025 21:20 Відповісти
де український моссад блд? доки те лайно буде шкодити в тилу?
показати весь коментар
20.08.2025 21:24 Відповісти
Марянка помічниця єрмака. Цим все сказано. Крапка.
показати весь коментар
20.08.2025 21:33 Відповісти
Сподіваюся що суд призначить психіатричну експертизу позивачки.
показати весь коментар
20.08.2025 21:39 Відповісти
У Шарікова таки є онука.
показати весь коментар
20.08.2025 21:53 Відповісти
Вона є і тут,спорила досить таки специфічним способом,обзивала президента США і як доказ своєї правоти,посилалась на 23хв. якоїсь промови Трампа на анг.мові,записаної на ютубі.
показати весь коментар
20.08.2025 22:03 Відповісти
а один типаж,який вважає себе порохоботом,ставив їй лайки...
показати весь коментар
20.08.2025 22:24 Відповісти
Все змагаєтесь в дотепності, панове? Всі такі спеціалісти в психіатрії? Оооо, ні...ця парламентарка при своєму розумі, а ще вона до біса смілива, цього в неї не забереш. Нажаль, ще й негативний персонаж до всього, на мою суб'єктивну думку.
показати весь коментар
20.08.2025 22:03 Відповісти
Смілива,бо позаду плече ермака,на яке опирається. Буде видно,яка сміла після падіння сн.
показати весь коментар
20.08.2025 22:16 Відповісти
Краще б вона промысла.
показати весь коментар
20.08.2025 22:17 Відповісти
Промовчала !
показати весь коментар
20.08.2025 22:18 Відповісти
Миропільська 8 чекає.
показати весь коментар
20.08.2025 22:22 Відповісти
Подавай в суд на роспуск этого балагана,само его существование и есть вопиющее нарушение закона.
показати весь коментар
20.08.2025 22:26 Відповісти
Есть ли у ***** углы?? Нет она же безуглая.
А в суд она печерский пойдет?
показати весь коментар
20.08.2025 22:27 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 22:28 Відповісти
дивно чому жителі столичної Оболоні які одноголосно вибрали це чудо в 2019-у не виходять з картонками під Верховну раду для захисту своєї обранниці??? Невже совість замучила?
показати весь коментар
20.08.2025 22:53 Відповісти
 
 