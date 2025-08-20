Безугла подає в суд на Регламентний комітет ВР за рішення про її вилучення з засідань

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подасть до суду на Регламентний комітет ВР за рішення про вилучення її з засідання Верховної Ради.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицію! Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою "Влада — це народ", що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" питань немає", - зазначила Безугла.

Вона зазначила, що будь-які дії нардепа в залі є частиною демократичного процесу, окрім тих, що є порушенням законів, які стосуються всіх громадян.

Читайте: Вже завтра Рада голосуватиме за "захист друзів президента" від покарання за корупцію, - Шабунін

"А у ВРУ були і бійки, і демонстрації, і крики, і суперечки, і ніхто нікого не вилучав. Два випадки вилучення під час роботи ВРУ поточного скликання визнані судом незаконними! Вони постійно згадують екс-ОПЗЖ, але жодного разу не пробували виключити екс-ОПЗЖ з комітетів чи відсторонити від засідань ВРУ. Проте саме я добилася свого часу виключення Льовочкіна з комітету нацбезпеки. Тищенко нікому не муляє, і ніхто постанови на відлучення його від засідань не подає. Взагалі, щодо жодного нардепа, які знаходяться під слідством, переважно за корупційні злочини немає спроб!" - наголосила нардепка.

За її словами, "це ті подвійні стандарти у Парламенті, про які сьогодні говорила, і що викликало чергове обурення деяких нардепів, зокрема Устінової, керівниці "Голосу", яка більшість засідань Парламенту взагалі не відвідує, оскільки живе у США з чоловіком".

"Народні депутати України розстроюються, коли їм показують дзеркало, намагаються дзеркало розбити, а білих ворон позбутися. Але не всі, є нормальні люди у ВРУ, правда", - резюмувала вона.

Читайте: Рада збільшила невійськові видатки держбюджету на 40 мільярдів. Куди спрямують кошти?