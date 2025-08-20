Рада збільшила невійськові видатки держбюджету на 40 мільярдів. Куди спрямують кошти?

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", які передбачають збільшення невійськових видатків на загальну суму близько 40 мільярдів гривень.

Відповідний законопроєкт №13439-3 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 229 народних депутатів, повідомила голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") у Facebook.

Від початку цей законопроєкт передбачав також збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році. Однак у цій частині Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету 31 липня, того ж дня закон одразу підписав президент.

За словами депутатки, закон передбачає виділення додаткових 25,5 мільярда гривень для Резервного фонду держбюджету, кошти з якого може самостійно розподіляти уряд. Підласа зауважила, що у тому числі 8 млрд грн з Резервного фонду можуть спрямувати на дотації для "Укрзалізниці".

Крім того, 4,3 млрд грн додаткового фінансування отримає Мінцифри, з них:

1,4 млрд грн спрямують на програму закупівлі спецтехніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;

2,8 млрд грн – на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;

Ще 4,6 млрд грн додатково виділено на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів – на прифронтових територіях.

Додаткові 3,2 млрд грн передбачили на закупівлю лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо.

Крім того, 1,5 млрд грн передбачено на субвенцію місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, а 1,2 млрд грн – на підтримку ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

Ще 1 млрд грн виділять на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО. Водночас законом дозволено органам місцевого самоврядування використовувати залишки коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн)", – додала Підласа.

Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Він передбачав збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планувалося виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону, але оборонні видатки Верховна Рада збільшила окремим законом 31 липня.