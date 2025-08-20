УКР
Вже завтра Рада голосуватиме за "захист друзів президента" від покарання за корупцію, - Шабунін

Рада хоче захистити друзів Зеленського від покарання за корупцію

21 серпня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт, яке дозволить захищати посадовців від покарання за корупцію.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в четвер Рада голосуватиме чергову схему захисту друзів президента від покарання за ТОП-корупцію. Законопроєкт #11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання", - йдеться в повідомленні.

Шабунін розповів, як це працюватиме "на прикладі Міндіча".

"СБУ призначає друга президента "конфідентом" — оформлюють участь у конфіденційному співробітництві. Зробити це СБУ може навіть заднім числом! Коли НАБУ впритул підійде до умовного Міндіча (наприклад, за корупцію на дронах) СБУ заявить, що він є "агентом", розкриття його діяльності шкодитиме нацбезпеці, а сам він підлягає держзахисту. Все, корупція умовного друга президента формально перестає бути злочином, кінець розслідування.

Рівно так само можна буде відмазати, наприклад, Чернишова", - пояснив голова ЦПК.

За словами Шабуніна, спроба знищити НАБУ та САП засвідчили цілі Зеленського - "врятувати своїх друзів від тюрми" та "переобратися без зайвих скандалів".

Автор: 

ВР (15177) Шабунін Віталій (603)
+31
Оце зелені обрали...
73 % зробили неможливим існування в цій країні
Чому ж ви такі тупі .... що вам заважає думати адекватно ? Скільки було можливостей вибратись і жити як нормальні успішні країни
Але 73 % завжди проголосує за лайно щоб страждали всі.
Вам пороблено чи дефект днк ?
20.08.2025 15:35 Відповісти
+20
з набу не вийшло то пішли іншим щляхом
20.08.2025 15:40 Відповісти
+14
Так он чому Міндіч у Австрії. Він був туди направлений для проведення важливої конррозвідувальної операції з австрійським генштабом )
20.08.2025 15:51 Відповісти
Коментувати
Цікаво, як проголосує Люля Тимошенко?
20.08.2025 15:35 Відповісти
В таких випадках вона завжди була відсутня в залі.
20.08.2025 15:48 Відповісти
Піде цюняти .
20.08.2025 15:52 Відповісти
Вона ж представник Дніпропетровського клану , тому в неї підтримка на 100% команди Z.
20.08.2025 15:52 Відповісти
*****...ув представник віннецького
20.08.2025 16:25 Відповісти
Хлопче, я не не голосую за гаспадінів- це ви там як не за кучмана голосували, то за беню, ой Z! Мої погляди за націоналістів і я споконвіків голосував за Рух , а пізніше за Свободу.
20.08.2025 16:57 Відповісти
ухилянт їдь додому
20.08.2025 16:24 Відповісти
Коли ти, плять, станеш не сраним Алексом, а Олексою - тоді я приїду додому.
20.08.2025 16:49 Відповісти
Оце зелені обрали...
73 % зробили неможливим існування в цій країні
Чому ж ви такі тупі .... що вам заважає думати адекватно ? Скільки було можливостей вибратись і жити як нормальні успішні країни
Але 73 % завжди проголосує за лайно щоб страждали всі.
Вам пороблено чи дефект днк ?
20.08.2025 15:35 Відповісти
Не дав Бог розуму, карма
20.08.2025 15:45 Відповісти
казав же наш Тарас Григорович не злягатись з москалями
бо якісь уроди наплодились
20.08.2025 15:47 Відповісти
бо більшість хоче ХАЛЯВИ, хоче ржати з тупих жартів у Кварталі 95

20.08.2025 15:56 Відповісти
20.08.2025 15:38 Відповісти
з набу не вийшло то пішли іншим щляхом
20.08.2025 15:40 Відповісти
НАБУ- це був другий варіант.....
Перший законопроект був про відсутність покарання, за закупівлі для ЗСУ, під час військового стану.....
Вони вирішили, що в третє, точно пройде....
20.08.2025 15:56 Відповісти
а малюк ...ех малюк ,хвіста 🤡 зеленському заносить ,на повороті ...Ганьба ...
20.08.2025 15:42 Відповісти
Обісрався малюк.....
20.08.2025 16:25 Відповісти
ХТО там такий генератор ідей, що пропихує такі абсурдні закони?!
20.08.2025 15:42 Відповісти
Генератор у верху сидить
Всі інші то Обмотка(зелена).
20.08.2025 15:46 Відповісти
Мишпуха.
20.08.2025 16:16 Відповісти
Вангую - Слуги народу одностайно проголосують "ЗА".
20.08.2025 15:49 Відповісти
Так он чому Міндіч у Австрії. Він був туди направлений для проведення важливої конррозвідувальної операції з австрійським генштабом )
20.08.2025 15:51 Відповісти
Після прийняття цього закону раптово виявиться, що всі наші держпосадовці - досвідчені контррозвідники, з відповідними листами від невтомного супергероя малюка або навіть від буданги. Ото потужно!
20.08.2025 15:53 Відповісти
ЗЕлена шобла це удавка на шиї українців.При майбутніх виборах,не дай Бог,за цю сволоту голосувати.Навіть коли розповзуться по іншим фракціям,навіть коли змінять уродливу назву.Та так само як і за "Голобородька"
20.08.2025 15:56 Відповісти
голосувати? хто тобі дасть
їх скидати треба зараз
а ви надрочуете на форумах
20.08.2025 17:35 Відповісти
милі друзі
20.08.2025 15:56 Відповісти
Кабмін презентував план дій уряду: оборона, євроінтеграція, антикорупційна політика Джерело: https://censor.net/ua/n3569218
20.08.2025 16:00 Відповісти
Невже, зеленський таки ...ас?
20.08.2025 16:00 Відповісти
ass це дупа
20.08.2025 16:11 Відповісти
Так таки Миндич теперь будет не просто хуже чем ж#д, а целый секретный агент Моссад?
20.08.2025 16:02 Відповісти
Наперсточники рулять.
20.08.2025 16:03 Відповісти
Вибори треба проводити. Треба протести робити, щоб провели вибори. Кожен день новини про корупцiю. Треба військових у владу ставитиме і корупції не буде і влада вестиме війну, а не розкрадатиме країну.
20.08.2025 16:10 Відповісти
Ініціатори законопроекту, зелені слуги

https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19730 Іонушас Сергій Костянтинович , https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19667 Завітневич Олександр Михайлович ,https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19588 Арахамія Давид Георгійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19653 Дануца Олександр Анатолійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19856 Мінько Сергій Анатолійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19878 Неклюдов Владлен Михайлович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19722 Захарченко Володимир Васильович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19598 Безугла Мар'яна Володимирівна, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19865 Мошенець Олена Володимирівна, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19608 Бондаренко Олег Володимирович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19678 Швець Сергій Федорович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=7775 Фролов Павло Валерійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=13542 Горобець Олександр Сергійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19644 Горбенко Руслан Олександрович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19860 Павлюк Максим Васильович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19624 Ватрас Володимир Антонович
20.08.2025 16:11 Відповісти
Всіх на шибенецю!
20.08.2025 16:14 Відповісти
Українці!
Народ України та її ресурси хочуть безкарно грабувати!
Або Україна нарешті повстане проти цього анархізму, або опинеться в лапах москалів! Грабують по чорному й тепер це буде в рамках їх законів!
20.08.2025 16:12 Відповісти
Як ви задовбали згадуючи анархізм ! Той ,хто його згадує у подібних обставинах , хоча б поцікавились азами цього самого анархізму і , до речі ще , скільки анархістів у парламентах європейських країн і які це країни .
20.08.2025 17:44 Відповісти
Про "бойовий імунітет" вже забули ? Чим це гірше ?
20.08.2025 16:31 Відповісти
Тепер не корупціонер, і не краде. а контррозвідник, і збирає дані про схеми розкрадання.
20.08.2025 16:50 Відповісти
zebanda, українців вважає за тупе ,покірне стадо.Я думав ,що zeprez ,дно вже пройшов а ніт виявляється для цієї падалі дна не має ,''КАРТОННИЙ МАЙДАН''їх нічому не навчив.!!!!Повний і огидний зелений треш .
20.08.2025 17:12 Відповісти
клептократія
20.08.2025 18:07 Відповісти
Так Набу і сап відчитуються тепер перед лідором с завгоспом кожного дня їм нічого не загрожує
20.08.2025 18:18 Відповісти
Та що ви хвилюєтесь, прийде новий парламент (якщо його люди без гречки виберуть) і дістане цю шоблу разом з тими судами...
20.08.2025 18:26 Відповісти
Мудрий нарід спочатку обирає какая разніца, потім верещить від обурення. Їжте марковку мовчки, ви на це заслужили.
20.08.2025 18:26 Відповісти
 
 