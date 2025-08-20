Вже завтра Рада голосуватиме за "захист друзів президента" від покарання за корупцію, - Шабунін

21 серпня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт, яке дозволить захищати посадовців від покарання за корупцію.

Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже в четвер Рада голосуватиме чергову схему захисту друзів президента від покарання за ТОП-корупцію. Законопроєкт #11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання", - йдеться в повідомленні.

Шабунін розповів, як це працюватиме "на прикладі Міндіча".

"СБУ призначає друга президента "конфідентом" — оформлюють участь у конфіденційному співробітництві. Зробити це СБУ може навіть заднім числом! Коли НАБУ впритул підійде до умовного Міндіча (наприклад, за корупцію на дронах) СБУ заявить, що він є "агентом", розкриття його діяльності шкодитиме нацбезпеці, а сам він підлягає держзахисту. Все, корупція умовного друга президента формально перестає бути злочином, кінець розслідування.

Рівно так само можна буде відмазати, наприклад, Чернишова", - пояснив голова ЦПК.

За словами Шабуніна, спроба знищити НАБУ та САП засвідчили цілі Зеленського - "врятувати своїх друзів від тюрми" та "переобратися без зайвих скандалів".

