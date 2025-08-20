Вже завтра Рада голосуватиме за "захист друзів президента" від покарання за корупцію, - Шабунін
21 серпня Верховна Рада розглядатиме законопроєкт, яке дозволить захищати посадовців від покарання за корупцію.
Про це повідомив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже в четвер Рада голосуватиме чергову схему захисту друзів президента від покарання за ТОП-корупцію. Законопроєкт #11228-1 вносить зміни в ст. 43 КК: заподіяння шкоди (в тому числі державі) НЕ буде злочином, якщо вчинене особою, яка виконувала контррозвідувальне завдання", - йдеться в повідомленні.
Шабунін розповів, як це працюватиме "на прикладі Міндіча".
"СБУ призначає друга президента "конфідентом" — оформлюють участь у конфіденційному співробітництві. Зробити це СБУ може навіть заднім числом! Коли НАБУ впритул підійде до умовного Міндіча (наприклад, за корупцію на дронах) СБУ заявить, що він є "агентом", розкриття його діяльності шкодитиме нацбезпеці, а сам він підлягає держзахисту. Все, корупція умовного друга президента формально перестає бути злочином, кінець розслідування.
Рівно так само можна буде відмазати, наприклад, Чернишова", - пояснив голова ЦПК.
За словами Шабуніна, спроба знищити НАБУ та САП засвідчили цілі Зеленського - "врятувати своїх друзів від тюрми" та "переобратися без зайвих скандалів".
73 % зробили неможливим існування в цій країні
Чому ж ви такі тупі .... що вам заважає думати адекватно ? Скільки було можливостей вибратись і жити як нормальні успішні країни
Але 73 % завжди проголосує за лайно щоб страждали всі.
Вам пороблено чи дефект днк ?
бо якісь уроди наплодились
Перший законопроект був про відсутність покарання, за закупівлі для ЗСУ, під час військового стану.....
Вони вирішили, що в третє, точно пройде....
Всі інші то Обмотка(зелена).
їх скидати треба зараз
а ви надрочуете на форумах
https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19730 Іонушас Сергій Костянтинович , https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19667 Завітневич Олександр Михайлович ,https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19588 Арахамія Давид Георгійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19653 Дануца Олександр Анатолійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19856 Мінько Сергій Анатолійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19878 Неклюдов Владлен Михайлович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19722 Захарченко Володимир Васильович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19598 Безугла Мар'яна Володимирівна, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19865 Мошенець Олена Володимирівна, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19608 Бондаренко Олег Володимирович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19678 Швець Сергій Федорович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=7775 Фролов Павло Валерійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=13542 Горобець Олександр Сергійович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19644 Горбенко Руслан Олександрович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19860 Павлюк Максим Васильович, https://itd.rada.gov.ua/struct/uk/Structure/MPs?userId=19624 Ватрас Володимир Антонович
Народ України та її ресурси хочуть безкарно грабувати!
Або Україна нарешті повстане проти цього анархізму, або опинеться в лапах москалів! Грабують по чорному й тепер це буде в рамках їх законів!