Продовження запобіжного заходу обґрунтували тим, що я буду тікати від слідства, - Шабунін. ВIДЕО

Голова Центру протидії корупції та військовослужбовець Віталій Шабунін прокоментував рішення суду щодо продовження йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Печерський суд продовжив мені запобіжний захід обгрунтувавши це тим, що я буду тікати від слідства. Швидше голова ДБР і генпрокурор втечуть з цієї країни з прокурорами, ніж тікатиму я. Вже 7 років проти мене є попередня справа провокатора від тодішнього генпрокурора Луценка і Авакова. Обидвох вже немає, а справа є. Так буде і з цією.

В підозрі нічого не змінилося крім переставляння абзаців. Ні нової статті, ні нових обставин. Жодної логіки в оновленні підозри не було, мені важко це зрозуміти. Запобіжний захід просто продовжили на 60 днів. Єдина логіка, яку я в цьому бачу - забрати мене з Києва, не дати мені відпустку, щоб я перебував на службі. Допитувати свідків в суді можуть ще півроку-рік, то хочуть весь час мене в Київ не пускати. Скоріш за все така у них логіка.

Важливо що слідство почало говорити правду. Бо раніше було ухиляння, бойові виплати, волонтерський автомобіль... Сьогодні прокурор сказав, що мені не пред'являють незаконність відрядження, автомобіля взагалі немає в цій справі. Суть мого обвинувачення в тому, що перебуваючи в НАЗК, я не виконував ніякої роботи. І це невиконання роботи є ухиленням від служби. І цим я гроші вкрав в держави, які нараховувала військова частина. Не бойові, а мінімальну оплату у 50 тис. грн, яку всі військові тоді отримували.

Якби мене допитали до підозри, я би розказав, що я робив в НАЗК. Також прокурори не допитували до підозри тих, хто попросив мене відрядити - керівництво НАЗК. Якщо Шабунін нічого не робив, логічно запитати у тих, хто керував ним. Не запитали. А робили ми дуже багато в НАЗК. Наприклад, провели через парламент закон про спеціальну конфіскацію активів росіян. Моя робота в НАЗК була реалізувати цей закон", - сказав Шабунін у коментарі журналістам у залі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський райсуд продовжив запобіжний захід Шабуніну до 19 жовтня. ВIДЕО

Голова ЦПК впевнений, що за справою проти нього стоїть Офіс Президента.

"Я від самого початку казав, що це політична історія. Тут немає правди, тут дуже багато брехні. Одна історія коли брешуть ОПешні телеграм-канали, інша історія коли бреше ДБР. А вони збрехали за останні 3 тижні тричі.

Чи багато є гравців крім Офісу Президента, які здатні давати накази суду, ДБР, прокуратурі та СБУ? Бо вся четвірка приймала у цьому участь не один місяць. Тому я переконаний, що це робить Офіс Президента", - зазначив Шабунін.

Дивіться: Печерський райсуд розглядає продовження запобіжного заходу Шабуніну. ФОТОрепортаж

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.