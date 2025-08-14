УКР
Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби: ДБР завершило розслідування. ФОТОрепортаж

Завершено розслідування провадження щодо голови ЦПК Віталія Шабуніна. Його обвинувачують в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами справи, обвинувальний акт після цього буде передано до суду.

"Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - зазначили в ДБР.

Читайте також: Думаю, Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ми цьому заважаємо, - Шабунін

У Бюро зазначили, що в ході слідства досліджувалися обставини використання Шабуніним транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних Сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

Також йому було повернуто електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Шабуніна обвинувачують за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.

У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Шабуніна судитимуть за ухилення від служби Подробиці ДБР
Шабуніна судитимуть за ухилення від служби Подробиці ДБР
Шабуніна судитимуть за ухилення від служби Подробиці ДБР

Читайте: Провівши 49 обшуків в НАБУ, опричники Зеленського спромоглися лише на вигадану історію з Дагестаном, хоч мова йшла про Узбекистан, - Шабунін. АУДIО

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

Читайте: Цілі Зеленського не змінилися. Він продовжить наступ на НАБУ та САП, - Шабунін

+57
дивно, Зеленський теж ухилявся, а його не судять
показати весь коментар
14.08.2025 14:53 Відповісти
+44
Військовослужбовця судитимуть за ухилення? Типу ДБР отримала команду "ФАС", але нічого реального не змогла накопати?
показати весь коментар
14.08.2025 14:53 Відповісти
+22
а ЗЄлєнського ?

коли судитимуть чотирижди дезєртира ЗЄлєнського ?

.
показати весь коментар
14.08.2025 15:16 Відповісти
Військовослужбовця судитимуть за ухилення? Типу ДБР отримала команду "ФАС", але нічого реального не змогла накопати?
показати весь коментар
14.08.2025 14:53 Відповісти
Магирус "... Так влада ледь не знищила ДБР ..." - це Ви про які дії влади щодо ДБР?
показати весь коментар
14.08.2025 15:11 Відповісти
Тепер проти Зеленського також мають висунути звинувачення в ухиленні від служби в армії.
показати весь коментар
14.08.2025 16:10 Відповісти
Він московіт, йому все рівно
показати весь коментар
14.08.2025 17:38 Відповісти
Так влада ледь не знищила ДБР, як влада могла дати команду "фас" ?
не ДБР, а НАБУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dbr-konkurs-ofis-prezydenta/31674347.html з ДБР в них все гаразд.
показати весь коментар
14.08.2025 15:11 Відповісти
"влада ледь не знищила ДБР, як влада могла дати команду "фас" ?"

У вас трохи каша в голові. НАБУ і САП та ДБР - це різні речі. Влада ніколи не пробувала нищити ДБР.
показати весь коментар
14.08.2025 15:18 Відповісти
Він просто помножив на ноль все що писав вище одним абзацом.
показати весь коментар
14.08.2025 15:39 Відповісти
ДБР - ручний владі орган....про яке знищення Ви пишете
показати весь коментар
14.08.2025 15:59 Відповісти
а ЗЄлєнського ?

коли судитимуть чотирижди дезєртира ЗЄлєнського ?

.
показати весь коментар
14.08.2025 15:16 Відповісти
До дезертира він так і не доріс, поки що просто квадроухилянт.
показати весь коментар
14.08.2025 15:22 Відповісти
Це ви про Зеленського ?
показати весь коментар
14.08.2025 15:54 Відповісти
Про Зеленського.
показати весь коментар
14.08.2025 15:58 Відповісти
дивно, Зеленський теж ухилявся, а його не судять
показати весь коментар
14.08.2025 14:53 Відповісти
Бо мудрий нарід вирішив що це добре.
Ухилянт у нас сіль землі...ля. Лучшіє люди, не то шо дурачки в окопах. Он шабунька який малодєц як всі переживають...
показати весь коментар
14.08.2025 15:21 Відповісти
власне, не думаю, що люди переймаються саме через Шабуніна.
скоріше хвилює тенденція: вибірковість правоохоронної системи й використання каральної функції як механизму боротьби з опонентами.
нижче Yuri I #427530 цілком зрозуміло написав що непокоїть:
"... коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя."
не знаю чи є військовим "інша квартальна срань", але ж пікалов точно був військовослужбовцем Нацгвардії.
показати весь коментар
14.08.2025 15:38 Відповісти
Тоді незрозумілі претензії від шабуньки до пікалова та іншої "квартальної срані". Якщо ти весь із себе такий антикорупційний лицар то **** ти ведеш себе як пікалов? Яка між оцими діячами різниця?
показати весь коментар
14.08.2025 15:55 Відповісти
Яка між оцими діячами різниця?
я ж, власне, про це: якщо підозра ДБР обгрунтована, то Шабунін має відповісти, але де така ж справа щодо пікалова? це ж й є та сама вибірковість про яку я написав.
вибачте, нічого не знаю про його претензії до "пікалова та іншої квартальної срані", тож не зможу підтримати бесіду.
показати весь коментар
14.08.2025 16:01 Відповісти
Так ніхто не говорить що пікалов молодєц. І так це вибірковість беззаперечно. Але це не відміняє того факту що шабунька такий самий. І робити з нього безневинну "жертву режиму" теж не варто...
показати весь коментар
14.08.2025 16:10 Відповісти
"Так ніхто не говорить що пікалов молодєц"

если к пикалову не пришли (и не прийдут), значит пикалов не виноват. а раз шабунин такой же как пикалов, значит он тоже не виноват. если к шабунину пришли потому что он виноват, а шабунин такой же как пикалов, то должны прийти и к пикалову. получается, как ни крути, в данном случае шабунин жертва. вот такое словоблудие
показати весь коментар
14.08.2025 17:18 Відповісти
"Ето другоє"
показати весь коментар
14.08.2025 15:23 Відповісти
хто б сумнівався
показати весь коментар
14.08.2025 14:55 Відповісти
в армии так не работает..если командование было в курсе, то это командировка, а не ухилення.... тем более целый командир части в курсе....
показати весь коментар
14.08.2025 14:59 Відповісти
Так командира теж судять.
Ви почитайте про справу - Шабуня ледь накуй прокурора не послав коли його на суді спитали просто розповісти хто його оформляв на місці "прикомандирування" і які функції він там виконував.
Шабуня хитросракий ухилянт і питання з зв'язку з його справою в мене тільки одне - коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя.
показати весь коментар
14.08.2025 15:17 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 15:31 Відповісти
тогда подсуден командир, а не Шабуня и то, если будет доказано, что имел корысть при оформлении командировки... и опять же, не командир части, а командир роты, который каждые сутки подает строевку, кто где находится....
показати весь коментар
14.08.2025 15:33 Відповісти
От власне! Мало б бути СЗЧ. Але для цього потрібен рапорт командира, якого, як видно нема. Тому це якийсь правовий нігілізм.
показати весь коментар
14.08.2025 15:20 Відповісти
Бажаю пану Шабуніну надерти дупу ДБРу......
показати весь коментар
14.08.2025 15:00 Відповісти
Це один раз "ухилянт", а що ж казати про 4-ри разового маланця, який і не приховував свого ухилянства, а навпаки - ще зі сцени це підтвердив? Його теж посадять?
Ну і тхне все це лайно! Воно так тхне, що аж за кілометри вже відомо, що це абсолютна заказуха з ОПи, що це погіршить відношення Європи до нас. Не озброєним оком видно, що ЗЕлупа з корєшами ДУЖЕ ********** на цього "грантового" чувака, якому так не подобавалось при Порошенко і який приклав максимум зусиль, щоб до влади прийшли ті, які його і посадять.
Іноді у "пані Долі" дуже дивні шляхи і інструменти, бо про теорію бумеранга мало хто хоче згадувати, коли штовхає якийсь "камінець" з гори свого буття.
показати весь коментар
14.08.2025 15:02 Відповісти
"Долиздівся"....Шантаж не вдався...
показати весь коментар
14.08.2025 15:06 Відповісти
В давньогрецьких міфах бог Сатурн відомий тим що пожирав своїх дітей. Знаменитою стала фраза лідера Великої французської революції дантона який активно "топив" за терор а потім сам перед гільйотиною сказав знамениту фразу "революція як Сатурн пожирає свої дітей".
От так і ті хто в 2019-у "топив" за зелених зараз вигрібають
показати весь коментар
14.08.2025 15:12 Відповісти
ДБР немає чим зайнятись ,такі собі портновські негідники ,які малиб самі на фронті побувати ,а не боротись з громадськими активістами які заважають оточеню президента грабувати країну.
показати весь коментар
14.08.2025 15:03 Відповісти
черговаа "зелено прорашистська антиукраїнська куйня " від рашистської агентури в Україні...Чекати реакції ЄС І США НЕ ДОВГО
показати весь коментар
14.08.2025 15:07 Відповісти
Раніше всю цю професійну антикорупційну мафію толерували при Пєті і вони думали що вони каста недоторканих.
Коли ж прийшла зелень - то ті з них хто порозумніше - пішли прислужувати ОПшним щурам.
А дебіли як Шабуня далі намагались бикувати як в старі добрі "барижні" часи. За що отримали чітко згідно принципу "своїм все, чужим - закон".
І жаліти в цій історії хистросракого ухилєса Шабуню - це себе не поважати.
показати весь коментар
14.08.2025 15:20 Відповісти
👌👍
показати весь коментар
14.08.2025 15:39 Відповісти
джерело ваше якесь лайняне.
це я про бойка.
до речі, не відбілюючи шабуніна (бо не бачив матеріалів справи), суто про факти:
оце: що не заважало Шабуніну отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань
є очевидним ********, оскільки збитки в розмірі понад 224 тис. грн. грн. це ніяк не може бути з "бойовими", тож тут ваш бойко ******* й ******* зрозуміло для чого - для градусу обурення.
показати весь коментар
14.08.2025 15:47 Відповісти
ні, ви не зрозуміли.
показати весь коментар
14.08.2025 16:11 Відповісти
Не треба пи*діти - не будете отримувати кийком по сраці. Шабунін "бойових" не отримував. Якби провокатори типу вас просто повторювали факти - ефект був би значно більший, ніж коли ви, провокаторчики, починаете "накручувати" всіляку брехню навколо фактів. Але ж ви впевнені, що терба "більше жаху, більше емоцій" - так у вас в методичці насано.

Що Шабунін, перебуваючи на військовій службі ... солдатом, "захищав" батьківщину на волонтерському авто в Києві по безстроковому "направленню" командира бригади - це факт. Все інше - ти просто брешеш.
показати весь коментар
14.08.2025 18:09 Відповісти
На 20 років афериста - ухилянта!
показати весь коментар
14.08.2025 15:11 Відповісти
тоді ЗЄлєнського 20х4 = 80 років !

.
показати весь коментар
14.08.2025 15:19 Відповісти
👏👏👏👏👏👍😊
показати весь коментар
14.08.2025 15:24 Відповісти
за що зелю? так, він спочатку проігнорував 4 повістки, за що максимум адміністративне покарання, але ж зараз він виправився і став верховним головнокомандувачем. де ж він ухиляється?
показати весь коментар
14.08.2025 15:28 Відповісти
Уявляю собі блазня на стройовій підготовкі. Своїм дрібненьким ростом воно завжди було-би в хвості (чи під хвостом ) у взводі і завжди отримував-би пенделі-піджопники від командира відділення за то шо ходить не в ногу.
показати весь коментар
14.08.2025 15:50 Відповісти
Я сподіваюся, що ти мав на увазі зеленого, хрипатого віслюка???
показати весь коментар
14.08.2025 17:19 Відповісти
А того шановного який аж чотири рази ухилявся, будуть судити?
показати весь коментар
14.08.2025 15:17 Відповісти
Пам'ятаю, як Шабуніну, ще при Порошенку, хотіли вручити повістку в військомат і не змогли. Там були і пікети, і Шабунін бігав босий, камінням кидався. Потім були звинувачення Пороха ніби за його вказівкою будинок Шабуніну підпалили. Словом Шабунін був не потоплюваний до тих пір поки не проголосував за Зеленського.
показати весь коментар
14.08.2025 15:19 Відповісти
Іронія долі.
показати весь коментар
14.08.2025 15:31 Відповісти
Украинские виражи: один раз отпетлял - в тюрьму, четыре раза - в президенты.
показати весь коментар
14.08.2025 15:26 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 17:34 Відповісти
Ну дык-всё логично.Всё дело в "классности" петляния.
показати весь коментар
14.08.2025 18:21 Відповісти
Тепер зелені 3,14дораси візьмуться за Ніколова та Ткача, а потім за "УП". А дуполизу 0Пи ******** чи Сухачову слід пам'ятати що влада не вічна і нагорода знайде "героя" обов'язково.
показати весь коментар
14.08.2025 15:31 Відповісти
Виключно політичне переслідування за громадську, антикорупційну діяльність.

Зєлю геть. Вибори
показати весь коментар
14.08.2025 15:31 Відповісти
Під час війни вибори ? Дядя ти дурак ?
показати весь коментар
14.08.2025 15:41 Відповісти
Під час війни треба воювати, а не захищати шкідників і шпигунів в мережах! Йди воюй! Під час війни...
показати весь коментар
14.08.2025 16:47 Відповісти
За таким принципом, можна кожного тиловика засадити, ну почнемо із міністра оборони! Щодо шабуліна, хто ж як не він гузицю рвав за Z-непорозуміння!
показати весь коментар
14.08.2025 15:33 Відповісти
А пам'ятаєте,як в Дніпрі якась соска типу служила в ВСУ?Що з нею,скільки років дали їй і командиру часті?
показати весь коментар
14.08.2025 15:34 Відповісти
буде сидіти. Скоро суд
показати весь коментар
14.08.2025 15:42 Відповісти
Сподіваюсь,що це правда.
показати весь коментар
14.08.2025 16:02 Відповісти
Шабуня не є моїм кумиром після того як дзявкотів на Пороха в 2019 році.
Дарма старався Шабуня, все мріяв про посаду міністра, чи хоть в челяді блазня бути, побліже к телу. Але не сталося як гадалося. Шабуня у блазня заробив долю презерватива, його, дебіла, ЗЕбануті використали і викинули в помийне відро.
Звичайно, вся Україна памятає, як шут 4 рази тікав від призову, хоч йому, як повній нікчемі, не здатному для бойових дій було приготовлено місце писарчука ( це писалось тут, в цензорі ).
Так що, Шабуня, за кого ти рвав тельняшку, за що боровся - на те і напоровся.
показати весь коментар
14.08.2025 15:43 Відповісти
а чому не судять зе, дєрьмака, татарова, всіх суддів, ментів та прокурорів?
показати весь коментар
14.08.2025 15:52 Відповісти
а хто буде..
судити?
показати весь коментар
14.08.2025 18:20 Відповісти
*****, сюреализм какой-то.🙁
показати весь коментар
14.08.2025 15:57 Відповісти
Цьому покидьків,як і всяким стерненкам-пердуненкам та та.п.,місця в армії немає. Суд,вирок,грати.
показати весь коментар
14.08.2025 16:04 Відповісти
Коли за чотириразовим ухилянтом прийдуть?
показати весь коментар
14.08.2025 16:12 Відповісти
А коли будуть відловлювати тисячі СЗЧ та придавати суду?
показати весь коментар
14.08.2025 16:05 Відповісти
А Кошевого?
показати весь коментар
14.08.2025 16:05 Відповісти
у нас десятки тисяч в СЗЧ, і ніхто їх не чіпає....У нас в місті вони пересуваються вільно, без страху, що їх затримають....А тут одним Шабуніним ціле ДБР займається, стільки ресурсу вклали в це сміхотворне розслідування....
показати весь коментар
14.08.2025 16:08 Відповісти
А коли судитимуть весь той піксельний барбершоп що роками не вилазить з лохомарафону?
показати весь коментар
14.08.2025 16:11 Відповісти
подавайте на них в суд..
може хтось їх буде судити..
показати весь коментар
14.08.2025 18:21 Відповісти
гудожнік-шпалереот Поярков аж соловьем критикує Шабуніна,Стерненко,Притулу,Чмута а хто-ж тоді хороший,при тім мовчить про ******* Олєшко з яким карєфанів.
показати весь коментар
14.08.2025 16:18 Відповісти
Я розумію, що таких "військових", які тільки на папірі, по всій країні тисячі. Але шабуня сам завинен, бо постійно на слуху. Якщо з цих тисяч накажуть хочь одного, то це вже буде добра справа, бо є судовий прецедент та приклад для інших "шабунь".
показати весь коментар
14.08.2025 16:20 Відповісти
Немає жодної ситуації з якої зелена корумпована шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою і шкодою державним інтересам та народу України
показати весь коментар
14.08.2025 16:23 Відповісти
Шабунін кожен початок і кінець дня зустрічає молитвою, де дякує, що зміг активно посприяти зміненню влади бариг і диктаторів, на нашіх простих парнєй с народа.
показати весь коментар
14.08.2025 16:36 Відповісти
було наївно думати, що зміною бариг на диктаторів,
і навпаки,
зміниться система...
показати весь коментар
14.08.2025 18:25 Відповісти
Якщо це так, то для справедливості потрібно судити весь "95 квартал" і Офііс президента, інакше це виглядає, як вибіркове правосуддя.
показати весь коментар
14.08.2025 16:56 Відповісти
Розповім одну історію.Після вєлікай атєчєсвєннай у сорок п"ятому у Львові спотворили пам"ятний Нептунові на площі Ринок.Забрали в Нептуна тризубець,бо,бачте,тризуб то символ націоналістів.Польська"Трибуна люду" тоді написала,"цо ви Львовє у гловнего бандерувца юш забралі тшизуб,і то єст вєлька звитьонга КГБ"...Влада схаменулась і вернула тризубець Нептунові.Так і тут,піймали самого головного ухилянта Шабуніна...
показати весь коментар
14.08.2025 17:04 Відповісти
Цікаво, а що ЄС скаже на те, що як би НАБУ і не закрили, але її співробітників по одному повидьоргують в буцигарню. Наприклад Баканова, Науменка і т п не ловлять, та і Резніков не в розшуку! І багатьох шахраїв мільйонерів не чіпають. Та і Єрмак перевищує свої повноваження…
показати весь коментар
14.08.2025 17:09 Відповісти
Якщо командир послав підлеглого будувати йому дах на сараї замість виконання службових задань, то хто тут винен як не виключно командир.
показати весь коментар
14.08.2025 17:12 Відповісти
Там була змова та шахрайство. Командир дав свідчення. Докази залізні - шабуня піде за грати.
показати весь коментар
14.08.2025 17:22 Відповісти
Не в лоб , так по лобі!!!!
показати весь коментар
14.08.2025 17:20 Відповісти
Що сказати. Більшість писак це гниль суспільства, яка наклала повні штани і сидить погавкує. Не знаючи жодного обґрунтування злочину просто «поносять» словами.
показати весь коментар
14.08.2025 17:46 Відповісти
 
 