Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби: ДБР завершило розслідування. ФОТОрепортаж

Завершено розслідування провадження щодо голови ЦПК Віталія Шабуніна. Його обвинувачують в ухиленні від проходження військової служби за сприяння командира військової частини.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами справи, обвинувальний акт після цього буде передано до суду.
"Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного", - зазначили в ДБР.
У Бюро зазначили, що в ході слідства досліджувалися обставини використання Шабуніним транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних Сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.
Також йому було повернуто електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.
Шабуніна обвинувачують за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.
У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).
Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.
не ДБР, а НАБУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dbr-konkurs-ofis-prezydenta/31674347.html з ДБР в них все гаразд.
У вас трохи каша в голові. НАБУ і САП та ДБР - це різні речі. Влада ніколи не пробувала нищити ДБР.
коли судитимуть чотирижди дезєртира ЗЄлєнського ?
Ухилянт у нас сіль землі...ля. Лучшіє люди, не то шо дурачки в окопах. Он шабунька який малодєц як всі переживають...
скоріше хвилює тенденція: вибірковість правоохоронної системи й використання каральної функції як механизму боротьби з опонентами.
нижче Yuri I #427530 цілком зрозуміло написав що непокоїть:
"... коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя."
не знаю чи є військовим "інша квартальна срань", але ж пікалов точно був військовослужбовцем Нацгвардії.
я ж, власне, про це: якщо підозра ДБР обгрунтована, то Шабунін має відповісти, але де така ж справа щодо пікалова? це ж й є та сама вибірковість про яку я написав.
вибачте, нічого не знаю про його претензії до "пікалова та іншої квартальної срані", тож не зможу підтримати бесіду.
если к пикалову не пришли (и не прийдут), значит пикалов не виноват. а раз шабунин такой же как пикалов, значит он тоже не виноват. если к шабунину пришли потому что он виноват, а шабунин такой же как пикалов, то должны прийти и к пикалову. получается, как ни крути, в данном случае шабунин жертва. вот такое словоблудие
Ви почитайте про справу - Шабуня ледь накуй прокурора не послав коли його на суді спитали просто розповісти хто його оформляв на місці "прикомандирування" і які функції він там виконував.
Шабуня хитросракий ухилянт і питання з зв'язку з його справою в мене тільки одне - коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя.
Ну і тхне все це лайно! Воно так тхне, що аж за кілометри вже відомо, що це абсолютна заказуха з ОПи, що це погіршить відношення Європи до нас. Не озброєним оком видно, що ЗЕлупа з корєшами ДУЖЕ ********** на цього "грантового" чувака, якому так не подобавалось при Порошенко і який приклав максимум зусиль, щоб до влади прийшли ті, які його і посадять.
Іноді у "пані Долі" дуже дивні шляхи і інструменти, бо про теорію бумеранга мало хто хоче згадувати, коли штовхає якийсь "камінець" з гори свого буття.
От так і ті хто в 2019-у "топив" за зелених зараз вигрібають
Коли ж прийшла зелень - то ті з них хто порозумніше - пішли прислужувати ОПшним щурам.
А дебіли як Шабуня далі намагались бикувати як в старі добрі "барижні" часи. За що отримали чітко згідно принципу "своїм все, чужим - закон".
І жаліти в цій історії хистросракого ухилєса Шабуню - це себе не поважати.
це я про бойка.
до речі, не відбілюючи шабуніна (бо не бачив матеріалів справи), суто про факти:
оце: що не заважало Шабуніну отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань
є очевидним ********, оскільки збитки в розмірі понад 224 тис. грн. грн. це ніяк не може бути з "бойовими", тож тут ваш бойко ******* й ******* зрозуміло для чого - для градусу обурення.
Що Шабунін, перебуваючи на військовій службі ... солдатом, "захищав" батьківщину на волонтерському авто в Києві по безстроковому "направленню" командира бригади - це факт. Все інше - ти просто брешеш.
Зєлю геть. Вибори
Дарма старався Шабуня, все мріяв про посаду міністра, чи хоть в челяді блазня бути, побліже к телу. Але не сталося як гадалося. Шабуня у блазня заробив долю презерватива, його, дебіла, ЗЕбануті використали і викинули в помийне відро.
Звичайно, вся Україна памятає, як шут 4 рази тікав від призову, хоч йому, як повній нікчемі, не здатному для бойових дій було приготовлено місце писарчука ( це писалось тут, в цензорі ).
Так що, Шабуня, за кого ти рвав тельняшку, за що боровся - на те і напоровся.
судити?
може хтось їх буде судити..
і навпаки,
зміниться система...