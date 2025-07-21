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Новини Справа про відрядження Шабуніна Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Думаю, Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ми цьому заважаємо, - Шабунін

Шабунін вважає Зеленського відповідальним за тиск на НАБУ та САП

Голова ЦПК Віталій Шабунін назвав дві версії причини відкриття справи проти нього. 

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У мене два припущення. Перше - Чернишов. Це дуже-дуже близько до президента. Я думаю, що планка настільки впала, що Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ЦПК об’єктивно заважає це зробити", - пояснив Шабунін.

Другою версією, вважає він, є те, що разом зі ЗМІ ЦПК "вбив" законопроєкт, яким могли легалізувати зловживання у закупівлі зброї.

"Його тепер неможливо провести через парламент. І це дуже розлютило щонайменше команду Зеленського. Там 123 "слуги народу" підписалися, я нагадаю. Думаю, що ці дві історії сильно тригернули Зеленського. І ще одна. Особисто я і ЦПК у своїх комунікаціях перестали говорити Єрмак, Татаров, Умєров, "слуги народу". Для мене це все - Зеленський. Немає посередників. Відповідальність на ньому, бо він міг в будь-який момент це зупинити. Навіть якщо не давав наказ. Не зупиняв, значить, щонайменше підтримує", - додав голова ЦПК.

Інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: У своїй справі вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича, - Шабунін

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте: Після підтримки виданням ZN.UA Шабуніна анонімні Telegram-канали ОП почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (5131) Шабунін Віталій (578) САП (2259)


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Топ коментарі
+6
Я особисто давній прихильник Порошенка, з перших днів його президентства. А до ЗЕбанутої влади відношусь як до купки собачого лайна, пройде дощ, змиє цю купку лайна в каналізацію і ніхто за ними не пожаліє, крім зграї злодюх, які при ЗЕбанутих озолотились. Тепер по темі. Я надіюсь, що ніхто не забув висери Шабуні в 2019 році проти Пороха. Голос цього дрища Шабуні , завдячуючи Бені КАЛ.омойському кукурікав з кожного утюга. Шабуня мріяв, що за свої висери проти Пороха він одержить портфель міністра за верную службу ЗЕбанутим блазням. Але у блазня був свій список нужних нових ліц і про Шабуню забули як про викорастаний туалетний папір, ним просто підтерлися і викинули. Така доля всіх зрадників.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
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21.07.2025 17:12 Відповісти
+3
Вже давно зрозуміло що Зеленський і є тим головним корупціонером котрий вирішив знищити демократичний устрій держави
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21.07.2025 17:11 Відповісти
+2
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21.07.2025 17:15 Відповісти
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зелений мерзотник хоче сховати свої брудні оборудки
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21.07.2025 17:07 Відповісти
та ні , обісратий глаголить правду - впевнена ...
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21.07.2025 17:08 Відповісти
И чем вы ему заважаете? Захочет, завтра их расформирует, Рада все проголосует и все сожрут. Борцы с системой. лол.
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21.07.2025 17:08 Відповісти
Вже давно зрозуміло що Зеленський і є тим головним корупціонером котрий вирішив знищити демократичний устрій держави
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21.07.2025 17:11 Відповісти
Щось у жабуні манія величі розігралась,
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21.07.2025 17:11 Відповісти
Боневтік надто високо літає!
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21.07.2025 18:06 Відповісти
Все животные равны, но некоторые животные равны чуть больше, чем другие.
"Скотный двор" времен ЗЕ...
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21.07.2025 17:11 Відповісти
Я особисто давній прихильник Порошенка, з перших днів його президентства. А до ЗЕбанутої влади відношусь як до купки собачого лайна, пройде дощ, змиє цю купку лайна в каналізацію і ніхто за ними не пожаліє, крім зграї злодюх, які при ЗЕбанутих озолотились. Тепер по темі. Я надіюсь, що ніхто не забув висери Шабуні в 2019 році проти Пороха. Голос цього дрища Шабуні , завдячуючи Бені КАЛ.омойському кукурікав з кожного утюга. Шабуня мріяв, що за свої висери проти Пороха він одержить портфель міністра за верную службу ЗЕбанутим блазням. Але у блазня був свій список нужних нових ліц і про Шабуню забули як про викорастаний туалетний папір, ним просто підтерлися і викинули. Така доля всіх зрадників.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
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21.07.2025 17:12 Відповісти
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21.07.2025 17:15 Відповісти
Питання не в Шабуніну.
Питання в тому, що ЗЕ демонтує систему протикорупційних органів, збудовану при Пороху.
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21.07.2025 17:15 Відповісти
Ось на таких дурнях параша непогано заробив, збільшивши свій мільйонний бізнес на МІЛЬЯРДНИЙ!!! А воїнів ЗСУ ми, українці одягали, годували, бо у дітей навіть матраців не було - спали на землі!!! Зато його виродки всі за кордоном - ЗА РАХУНОК ТАКИХ ДЕБІЛІВ, як ти!!! Зеленський хоча б не краде...
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21.07.2025 17:47 Відповісти
Параска Акакієвна, ваш висер зараховано. Після зміни зайдіть в ОПу до вашого хозяїна д,Ермака, він вам, вельмишановна Параска Акакієвна видасть преміальний набор гречки і кіло ліверної ковбаси. А ще ростібне ширіньку на своїх штанях. Ну далі ви знаєте, не в перший раз.
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21.07.2025 18:00 Відповісти
Зешобло не краде?! 🙃
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21.07.2025 18:11 Відповісти
Якось жівєнько запрацювали орли ТАТРОВА...
ДБР ЗАТРИМАЛО ГЕНДИРЕКТОРА «ЛІСІВ УКРАЇНИ». В ДП КАЖУТЬ ПРО ТИСК ЧЕРЕЗ СПРОБИ ДЕТІНІЗУВАТИ ГАЛУЗЬ..
Підозру виставили ДБР , Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».

В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta міста Вільяхойоса, 29 червня у басейні знайшли мертвим колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, а пізніше Національної поліції України Ігорем Грушевським. Як заявило іспанське видання https://www.elespanol.com/alicante/20250720/ucraniano-ahogado-vila-jefe-policia-crimen-murio-urbanizacion-asesinaron-piloto-ruso/1003743854102_0.html El Español, обставини смерті 61-річного чоловіка невідомі та викликають чимало запитань.Водночас іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Івана Воронича.
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21.07.2025 17:13 Відповісти
Шабуня і всякі там бігуси-шбігуси привели блазня до влади. Ну а блазень хоче бути як *****, царем а Україні. Правда, в нас уже був один такий. Бандюкович. І де воно тепер?
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21.07.2025 17:31 Відповісти
У шабуніна трохи манії величи прявилось🤣
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21.07.2025 17:17 Відповісти
Ещё это зелёное ворьё о в ступлении в ЕС трындит постоянно!нет ребя ЕС невидать как чёрной дыры!Украине!
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21.07.2025 17:28 Відповісти
Это партия регионов,и понятно было это с первого антифоповского закона агента сивковича,который так пояснил необходимость его принятия - "по такому закону живут в россии",ими командуют из москвы.
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21.07.2025 17:29 Відповісти
Цікаво - а чому це Шабунін себе асоціює з тими, хто протистоїть "Блазню"? Адже МОТИВИ - РІЗНІ!... Ті, хто розумів, що "ЗЕ" - ЗЛО ДЛЯ УКРАЇНИ, протистоять йому ще з 2019-го... А він почав йому "протистоять" тільки тоді, коли об нього "ноги витерли"... Почав "на абиженку давить" - "взяли за сраку"... А зараз таким "борцуном" став!!! Ну, прямо, "Павлік Морозов"!!!
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21.07.2025 17:41 Відповісти
 
 