Думаю, Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ми цьому заважаємо, - Шабунін

Голова ЦПК Віталій Шабунін назвав дві версії причини відкриття справи проти нього.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У мене два припущення. Перше - Чернишов. Це дуже-дуже близько до президента. Я думаю, що планка настільки впала, що Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ЦПК об’єктивно заважає це зробити", - пояснив Шабунін.

Другою версією, вважає він, є те, що разом зі ЗМІ ЦПК "вбив" законопроєкт, яким могли легалізувати зловживання у закупівлі зброї.

"Його тепер неможливо провести через парламент. І це дуже розлютило щонайменше команду Зеленського. Там 123 "слуги народу" підписалися, я нагадаю. Думаю, що ці дві історії сильно тригернули Зеленського. І ще одна. Особисто я і ЦПК у своїх комунікаціях перестали говорити Єрмак, Татаров, Умєров, "слуги народу". Для мене це все - Зеленський. Немає посередників. Відповідальність на ньому, бо він міг в будь-який момент це зупинити. Навіть якщо не давав наказ. Не зупиняв, значить, щонайменше підтримує", - додав голова ЦПК.

Інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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