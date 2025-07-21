Думаю, Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ми цьому заважаємо, - Шабунін
Голова ЦПК Віталій Шабунін назвав дві версії причини відкриття справи проти нього.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"У мене два припущення. Перше - Чернишов. Це дуже-дуже близько до президента. Я думаю, що планка настільки впала, що Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ЦПК об’єктивно заважає це зробити", - пояснив Шабунін.
Другою версією, вважає він, є те, що разом зі ЗМІ ЦПК "вбив" законопроєкт, яким могли легалізувати зловживання у закупівлі зброї.
"Його тепер неможливо провести через парламент. І це дуже розлютило щонайменше команду Зеленського. Там 123 "слуги народу" підписалися, я нагадаю. Думаю, що ці дві історії сильно тригернули Зеленського. І ще одна. Особисто я і ЦПК у своїх комунікаціях перестали говорити Єрмак, Татаров, Умєров, "слуги народу". Для мене це все - Зеленський. Немає посередників. Відповідальність на ньому, бо він міг в будь-який момент це зупинити. Навіть якщо не давав наказ. Не зупиняв, значить, щонайменше підтримує", - додав голова ЦПК.
Інтерв'ю Віталія Шабуніна для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
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"Скотный двор" времен ЗЕ...
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
Питання в тому, що ЗЕ демонтує систему протикорупційних органів, збудовану при Пороху.
ДБР ЗАТРИМАЛО ГЕНДИРЕКТОРА «ЛІСІВ УКРАЇНИ». В ДП КАЖУТЬ ПРО ТИСК ЧЕРЕЗ СПРОБИ ДЕТІНІЗУВАТИ ГАЛУЗЬ..
Підозру виставили ДБР , Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».
В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta міста Вільяхойоса, 29 червня у басейні знайшли мертвим колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, а пізніше Національної поліції України Ігорем Грушевським. Як заявило іспанське видання https://www.elespanol.com/alicante/20250720/ucraniano-ahogado-vila-jefe-policia-crimen-murio-urbanizacion-asesinaron-piloto-ruso/1003743854102_0.html El Español, обставини смерті 61-річного чоловіка невідомі та викликають чимало запитань.Водночас іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Івана Воронича.