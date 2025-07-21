У своїй справі вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича, - Шабунін

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав дії силовиків під час обшук у нього "Янукович-стайл".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, Шабунін зазначив, що повідомлення про те, що він "вкрав автомобіль" з’явилося на офіційному сайті правоохоронного органу.

"Він заявляє про те, що в чомусь є підозра, обвинувачуючи людину на всю країну, а в документах цього немає. Так просто не може бути! Це перехід усіх меж! Тому або підозра, або вибачення, або нехай Сухачов (директор ДБР. - Ред.) валить у відставку. ... Про автомобіль я запитував у них в суді, на камери. Але це ж виконавці! А у мене конкретна претензія до керівника інституції: або підозра, або офіційне вибачення, або відставка. Немає інших варіантів, розумієш? Тут же очевидна брехня", - наголосив він.

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Голова ЦПК вважає, що якщо йому повідомлять про підозру у використанні цього автомобіля, то це означає, що її можна вручити усім військовим, які користуються машинами від благодійних фондів у такий самий спосіб.

"Бо є дві форми передачі автомобіля військовим від благодійників. Перша, коли його реєструють у військовій частині: чорні номери, купа паперів й головняка. Друга, коли машина лишається у благодійного фонду, а військовим дають її у використання. Якщо ви бачите авто на іноземних номерах, так звані "корчі", то їх передали саме у такий спосіб. Таких навіть не десятки, а сотні тисяч. Тобто тоді по кожній такій треба буде дати підозру? Вони ж це все знають! Керівник правоохоронного органу офіційно збрехав про підозру, щоб це розігнали анонімні Telegram-канали. Він опустився нижче рівня "Джокера" і компанії. Це вже десь поза межами. У всій цій історії я вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича. Знаєш, згадав, як Татаров сидів за столом і переконував дипломатів та журналістів, що це ми, "майданівці", самі собі стріляли в потилиці. От зараз той самий "душок", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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