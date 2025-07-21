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У своїй справі вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича, - Шабунін

Шабунін заявив про душок часів Януковича

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав дії силовиків під час обшук у нього "Янукович-стайл".

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Так, Шабунін зазначив, що повідомлення про те, що він "вкрав автомобіль" з’явилося на офіційному сайті правоохоронного органу.

"Він заявляє про те, що в чомусь є підозра, обвинувачуючи людину на всю країну, а в документах цього немає. Так просто не може бути! Це перехід усіх меж! Тому або підозра, або вибачення, або нехай Сухачов (директор ДБР. - Ред.) валить у відставку. ... Про автомобіль я запитував у них в суді, на камери. Але це ж виконавці! А у мене конкретна претензія до керівника інституції: або підозра, або офіційне вибачення, або відставка. Немає інших варіантів, розумієш? Тут же очевидна брехня", - наголосив він.

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Голова ЦПК вважає, що якщо йому повідомлять про підозру у використанні цього автомобіля, то це означає, що її можна вручити усім військовим, які користуються машинами від благодійних фондів у такий самий спосіб.

"Бо є дві форми передачі автомобіля військовим від благодійників. Перша, коли його реєструють у військовій частині: чорні номери, купа паперів й головняка. Друга, коли машина лишається у благодійного фонду, а військовим дають її у використання. Якщо ви бачите авто на іноземних номерах, так звані "корчі", то їх передали саме у такий спосіб. Таких навіть не десятки, а сотні тисяч. Тобто тоді по кожній такій треба буде дати підозру? Вони ж це все знають! Керівник правоохоронного органу офіційно збрехав про підозру, щоб це розігнали анонімні Telegram-канали. Він опустився нижче рівня "Джокера" і компанії. Це вже десь поза межами. У всій цій історії я вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича. Знаєш, згадав, як Татаров сидів за столом і переконував дипломатів та журналістів, що це ми, "майданівці", самі собі стріляли в потилиці. От зараз той самий "душок", - додав він.

Повний текст інтерв'ю із Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Також дивіться: Справою проти мене ОП хоче показати, що вони можуть наздогнати будь-кого, - Шабунін. ВIДЕО

Автор: 

Шабунін Віталій (578) ДБР (3642)


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Топ коментарі
+8
Слухала Луценко як цей" потерпілий "заводив й на нього й на Пороха справи . Але по чесному він сказав - це наступ на критиканів ЄРМАКОМАРОДЕРНРАТУ . Пам"ятаюяк оце антикррупційне піарило ЗЕ на виборах та й потім стояло на усіх шоу на боці ЗЕвлади ... Така участь зрадників своєї справи за усіх часів
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21.07.2025 16:34 Відповісти
+4
Дурню, мерщій вбирайся в костюм рака і верещи про репресії кривавого клоунського бариги. Чи зараз так вже не працює і коли холодне горлечко БРки на фронт підійшло до твоєї власної сраки - ти критикуєш тільки абстрактних послідовників януковоча і пєрєгіби на мєстах - бо від альтернативи твоє атчько стискається до розмірів бозону Хіггса?
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21.07.2025 16:40 Відповісти
+3
Моя справа зійшла з перших полос - не на того напали - Шабунін
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21.07.2025 16:32 Відповісти
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Цей соросятовський чорт на даний момент корисний ідіот
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21.07.2025 16:28 Відповісти
Слухала Луценко як цей" потерпілий "заводив й на нього й на Пороха справи . Але по чесному він сказав - це наступ на критиканів ЄРМАКОМАРОДЕРНРАТУ . Пам"ятаюяк оце антикррупційне піарило ЗЕ на виборах та й потім стояло на усіх шоу на боці ЗЕвлади ... Така участь зрадників своєї справи за усіх часів
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21.07.2025 16:34 Відповісти
Так чорт волає бо взяли за причинне місце
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21.07.2025 16:43 Відповісти
Як він міг "заводити справи"? Він що, прокурор чи слідчий? Не дійте за принципом "так, корупціонер, але це наш корупціонер", чи будете з під "своїх" лайно їсти?
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21.07.2025 17:00 Відповісти
Моя справа зійшла з перших полос - не на того напали - Шабунін
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21.07.2025 16:32 Відповісти
і чого дивуватися тому начебто цей Душок колись тут спадав.
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21.07.2025 16:34 Відповісти
Душок часів Порошенка - ще не відчув?

Грицак тобі по потилиці не лупив?

Ну, тоді най буде, посиди в окопі.
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21.07.2025 16:36 Відповісти
А ЦЕ ДУШОК ЯКИХ ЧАСІВ ( це я про вбивство соратника Червінського й знищених після цього Малюком типу російських вбивць новина з ДТ про вибивство 29 червня ц р

В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО

Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
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21.07.2025 16:44 Відповісти
Не зрозумів: то вбили двох - Іванича і Виробнича?
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21.07.2025 16:56 Відповісти
просто натисніть посилання - а потім поржіть
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21.07.2025 16:58 Відповісти
Мені смішно, що в посиланні помилка, а не стосовно змісту. Проте такі помилки не додають впевненості в правдивості таких повідомлень - може хтось жартує "Іванича Воронича" (гугл, п@дло, якесь своє виправлення зробив - "Виробнича").
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21.07.2025 17:04 Відповісти
Дурню, мерщій вбирайся в костюм рака і верещи про репресії кривавого клоунського бариги. Чи зараз так вже не працює і коли холодне горлечко БРки на фронт підійшло до твоєї власної сраки - ти критикуєш тільки абстрактних послідовників януковоча і пєрєгіби на мєстах - бо від альтернативи твоє атчько стискається до розмірів бозону Хіггса?
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21.07.2025 16:40 Відповісти
Та ні#єра собі "абстрактних" - он з кожної праски конкретні звернення-доповіді, і одне потужніше за інше.
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21.07.2025 16:51 Відповісти
зєля - це комсомол януковича-овоча. Він та його команда не дарма відпрацьовували у буремні роки на сценах Донбасу, щоб "старший брат" утримався у владі. А як вони проти всього українського біснувались ! І раптом, стали .... українцями ? ! НЕ ВІРЮ, вбивайте, НЕ ВІРЮ ! Тільки на фронті, тільки кров'ю можна переконати українця в українськості Надпотужного наперсточника. КРАПКА. Для цієї влади. Фронт, зброя, довіра побратимів.
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21.07.2025 16:40 Відповісти
Шабунин привел к власти челов, которые в гробу видели все эти реформы и годами их саботировали. Вместо тех, кто бы их поддерживал. На шестой год заметил, что что-то не то.
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21.07.2025 16:45 Відповісти
усе чітко- наука тим , котрі захочуть відскочити віл корита Єрмака
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21.07.2025 16:48 Відповісти
Вот так выглядит карма.
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21.07.2025 16:48 Відповісти
Ти думаєш, що вона тебе обійде? Чувак...
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21.07.2025 16:53 Відповісти
Ну тебе, чувак, уже давно пора сходить куда подальше. Карма тебя зовёт, чувак, и счастливого пути
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21.07.2025 17:03 Відповісти
Нічого дивного, бо ця влада це ригівські реваншисти. І оте "не розхитуйте лодку, бо усі потонемо" виглядає недолуго - ми і так вже тонемо. То може хоча б зайвий баласт викинути?
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21.07.2025 16:48 Відповісти
От власне шо при Януковощу був душок.А тепер познайомишся зі смородом...
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21.07.2025 17:03 Відповісти
Я особисто давній прихильник Порошенка, з перших днів його президентства. А до ЗЕбанутої влади відношусь як до купки собачого лайна, пройде дощ, змиє цю купку лайна в каналізацію і ніхто за ними не пожаліє, крім зграї злодюх, які при ЗЕбанутих озолотились. Тепер по темі. Я надіюсь, що ніхто не забув висери Шабуні в 2019 році проти Пороха. Голос цього дрища Шабуні , завдячуючи Бені КАЛ.омойському кукурікав з кожного утюга. Шабуня мріяв, що за свої висери проти Пороха він одержить портфель міністра за верную службу ЗЕбанутим блазням. Але у блазня був свій список нужних нових ліц і про Шабуню забули як про викорастаний туалетний папір, ним просто підтерлися і викинули. Така доля всіх зрадників.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
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21.07.2025 17:08 Відповісти
Дивиний він чел. Вередливий такий чел. До травня 2019 року йому не подобался запах чорного гіркого но чоколада Рошен, з травня 2019 року злегка не подобался сморід Zеленого гівна но він за гівно так не волал як за чоколад а зараз душок енакиївських засмальцованих шкарпеток не подобаєтся. За шо боровся на тє і напоровся?
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21.07.2025 17:09 Відповісти
Ти, ****, за кого голосував в 2019 році? Тепер давай - "хоть паржом"
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21.07.2025 17:22 Відповісти
 
 