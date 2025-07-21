У своїй справі вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича, - Шабунін
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав дії силовиків під час обшук у нього "Янукович-стайл".
Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Так, Шабунін зазначив, що повідомлення про те, що він "вкрав автомобіль" з’явилося на офіційному сайті правоохоронного органу.
"Він заявляє про те, що в чомусь є підозра, обвинувачуючи людину на всю країну, а в документах цього немає. Так просто не може бути! Це перехід усіх меж! Тому або підозра, або вибачення, або нехай Сухачов (директор ДБР. - Ред.) валить у відставку. ... Про автомобіль я запитував у них в суді, на камери. Але це ж виконавці! А у мене конкретна претензія до керівника інституції: або підозра, або офіційне вибачення, або відставка. Немає інших варіантів, розумієш? Тут же очевидна брехня", - наголосив він.
Голова ЦПК вважає, що якщо йому повідомлять про підозру у використанні цього автомобіля, то це означає, що її можна вручити усім військовим, які користуються машинами від благодійних фондів у такий самий спосіб.
"Бо є дві форми передачі автомобіля військовим від благодійників. Перша, коли його реєструють у військовій частині: чорні номери, купа паперів й головняка. Друга, коли машина лишається у благодійного фонду, а військовим дають її у використання. Якщо ви бачите авто на іноземних номерах, так звані "корчі", то їх передали саме у такий спосіб. Таких навіть не десятки, а сотні тисяч. Тобто тоді по кожній такій треба буде дати підозру? Вони ж це все знають! Керівник правоохоронного органу офіційно збрехав про підозру, щоб це розігнали анонімні Telegram-канали. Він опустився нижче рівня "Джокера" і компанії. Це вже десь поза межами. У всій цій історії я вже кілька разів реально відчув "душок" часів Януковича. Знаєш, згадав, як Татаров сидів за столом і переконував дипломатів та журналістів, що це ми, "майданівці", самі собі стріляли в потилиці. От зараз той самий "душок", - додав він.
Повний текст інтерв'ю із Віталієм Шабуніним для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
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Грицак тобі по потилиці не лупив?
Ну, тоді най буде, посиди в окопі.
В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО
Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.