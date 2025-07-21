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Новости Дело о командировке Шабунина Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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В своем деле уже несколько раз реально почувствовал "душок" времен Януковича, - Шабунин

Шабунин заявил о душке времен Януковича

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал действия силовиков во время обыска у него "Янукович-стайл".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Так, Шабунин отметил, что сообщение о том, что он "украл автомобиль" появилось на официальном сайте правоохранительного органа.

"Он заявляет о том, что в чем-то есть подозрение, обвиняя человека на всю страну, а в документах этого нет. Так просто не может быть! Это переход всех границ! Поэтому или подозрение, или извинения, или пусть Сухачев (директор ГБР. - Ред.) валит в отставку. ... Об автомобиле я спрашивал у них в суде, на камеры. Но это же исполнители! А у меня конкретная претензия к руководителю институции: или подозрение, или официальное извинение, или отставка. Нет других вариантов, понимаешь? Здесь же очевидная ложь", - подчеркнул он.

Читайте также: После поддержки изданием ZN.UA Шабунина анонимные Telegram-каналы ОП начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову, - ЦПК

Глава ЦПК считает, что если ему сообщат о подозрении в использовании этого автомобиля, то это означает, что его можно вручить всем военным, которые пользуются машинами от благотворительных фондов таким же образом.

"Потому что есть две формы передачи автомобиля военным от благотворителей. Первая, когда его регистрируют в воинской части: черные номера, куча бумаг и головняка. Вторая, когда машина остается у благотворительного фонда, а военным дают ее в использование. Если вы видите авто на иностранных номерах, так называемые "коряги", то их передали именно таким образом. Таких даже не десятки, а сотни тысяч. То есть тогда по каждой такой надо будет дать подозрение? Они же это все знают! Руководитель правоохранительного органа официально солгал о подозрении, чтобы это разогнали анонимные Telegram-каналы. Он опустился ниже уровня "Джокера" и компании. Это уже где-то за пределами. Во всей этой истории я уже несколько раз реально почувствовал "душок" времен Януковича. Знаешь, вспомнил, как Татаров сидел за столом и убеждал дипломатов и журналистов, что это мы, "майдановцы", сами себе стреляли в затылок. Вот сейчас тот самый "душок", - добавил он.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Также смотрите: Делом против меня ОП хочет показать, что они могут догнать любого, - Шабунин. ВИДЕО

Автор: 

Шабунин Виталий (579) ГБР (3123)


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Топ комментарии
+12
Слухала Луценко як цей" потерпілий "заводив й на нього й на Пороха справи . Але по чесному він сказав - це наступ на критиканів ЄРМАКОМАРОДЕРНРАТУ . Пам"ятаюяк оце антикррупційне піарило ЗЕ на виборах та й потім стояло на усіх шоу на боці ЗЕвлади ... Така участь зрадників своєї справи за усіх часів
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21.07.2025 16:34 Ответить
+8
Душок часів Порошенка - ще не відчув?

Грицак тобі по потилиці не лупив?

Ну, тоді най буде, посиди в окопі.
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21.07.2025 16:36 Ответить
+6
Вот так выглядит карма.
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21.07.2025 16:48 Ответить
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Цей соросятовський чорт на даний момент корисний ідіот
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21.07.2025 16:28 Ответить
Слухала Луценко як цей" потерпілий "заводив й на нього й на Пороха справи . Але по чесному він сказав - це наступ на критиканів ЄРМАКОМАРОДЕРНРАТУ . Пам"ятаюяк оце антикррупційне піарило ЗЕ на виборах та й потім стояло на усіх шоу на боці ЗЕвлади ... Така участь зрадників своєї справи за усіх часів
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21.07.2025 16:34 Ответить
Так чорт волає бо взяли за причинне місце
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21.07.2025 16:43 Ответить
Як він міг "заводити справи"? Він що, прокурор чи слідчий? Не дійте за принципом "так, корупціонер, але це наш корупціонер", чи будете з під "своїх" лайно їсти?
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21.07.2025 17:00 Ответить
Моя справа зійшла з перших полос - не на того напали - Шабунін
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21.07.2025 16:32 Ответить
і чого дивуватися тому начебто цей Душок колись тут спадав.
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21.07.2025 16:34 Ответить
Душок часів Порошенка - ще не відчув?

Грицак тобі по потилиці не лупив?

Ну, тоді най буде, посиди в окопі.
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21.07.2025 16:36 Ответить
А ЦЕ ДУШОК ЯКИХ ЧАСІВ ( це я про вбивство соратника Червінського й знищених після цього Малюком типу російських вбивць новина з ДТ про вибивство 29 червня ц р

В ІСПАНІЇ ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ ЕКСПОСАДОВЦЯ МВС УКРАЇНИ. МЗС ПІДТВЕРДИЛО

Як повідомляє агентство «https://interfax.com.ua/news/general/1089267.html Інтерфакс-Україна», у Міністерстві закордонних справ України згодом підтвердили смерть внаслідок утоплення в Іспанії колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.Іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Іванича Воронича.
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21.07.2025 16:44 Ответить
Не зрозумів: то вбили двох - Іванича і Виробнича?
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21.07.2025 16:56 Ответить
просто натисніть посилання - а потім поржіть
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21.07.2025 16:58 Ответить
Мені смішно, що в посиланні помилка, а не стосовно змісту. Проте такі помилки не додають впевненості в правдивості таких повідомлень - може хтось жартує "Іванича Воронича" (гугл, п@дло, якесь своє виправлення зробив - "Виробнича").
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21.07.2025 17:04 Ответить
Дурню, мерщій вбирайся в костюм рака і верещи про репресії кривавого клоунського бариги. Чи зараз так вже не працює і коли холодне горлечко БРки на фронт підійшло до твоєї власної сраки - ти критикуєш тільки абстрактних послідовників януковоча і пєрєгіби на мєстах - бо від альтернативи твоє атчько стискається до розмірів бозону Хіггса?
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21.07.2025 16:40 Ответить
Та ні#єра собі "абстрактних" - он з кожної праски конкретні звернення-доповіді, і одне потужніше за інше.
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21.07.2025 16:51 Ответить
зєля - це комсомол януковича-овоча. Він та його команда не дарма відпрацьовували у буремні роки на сценах Донбасу, щоб "старший брат" утримався у владі. А як вони проти всього українського біснувались ! І раптом, стали .... українцями ? ! НЕ ВІРЮ, вбивайте, НЕ ВІРЮ ! Тільки на фронті, тільки кров'ю можна переконати українця в українськості Надпотужного наперсточника. КРАПКА. Для цієї влади. Фронт, зброя, довіра побратимів.
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21.07.2025 16:40 Ответить
Шабунин привел к власти челов, которые в гробу видели все эти реформы и годами их саботировали. Вместо тех, кто бы их поддерживал. На шестой год заметил, что что-то не то.
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21.07.2025 16:45 Ответить
усе чітко- наука тим , котрі захочуть відскочити віл корита Єрмака
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21.07.2025 16:48 Ответить
Вот так выглядит карма.
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21.07.2025 16:48 Ответить
Ти думаєш, що вона тебе обійде? Чувак...
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21.07.2025 16:53 Ответить
Ну тебе, чувак, уже давно пора сходить куда подальше. Карма тебя зовёт, чувак, и счастливого пути
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21.07.2025 17:03 Ответить
Нічого дивного, бо ця влада це ригівські реваншисти. І оте "не розхитуйте лодку, бо усі потонемо" виглядає недолуго - ми і так вже тонемо. То може хоча б зайвий баласт викинути?
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21.07.2025 16:48 Ответить
От власне шо при Януковощу був душок.А тепер познайомишся зі смородом...
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21.07.2025 17:03 Ответить
Я особисто давній прихильник Порошенка, з перших днів його президентства. А до ЗЕбанутої влади відношусь як до купки собачого лайна, пройде дощ, змиє цю купку лайна в каналізацію і ніхто за ними не пожаліє, крім зграї злодюх, які при ЗЕбанутих озолотились. Тепер по темі. Я надіюсь, що ніхто не забув висери Шабуні в 2019 році проти Пороха. Голос цього дрища Шабуні , завдячуючи Бені КАЛ.омойському кукурікав з кожного утюга. Шабуня мріяв, що за свої висери проти Пороха він одержить портфель міністра за верную службу ЗЕбанутим блазням. Але у блазня був свій список нужних нових ліц і про Шабуню забули як про викорастаний туалетний папір, ним просто підтерлися і викинули. Така доля всіх зрадників.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
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21.07.2025 17:08 Ответить
100%
Шабунин на канале 1+ 1 такое выкаблучивал!
И я хочу понять - Шабунин когда был самим собой ?
Когда вместе с мерзавцами травил Порошенко?
Или сейчас?
Флюгер , а не борец за права
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21.07.2025 17:31 Ответить
Ти, ****, за кого голосував в 2019 році? Тепер давай - "хоть паржом"
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21.07.2025 17:22 Ответить
в 19-му ця зелена гидота "благоухала" так що Шабуні в голові запаморочилось.
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21.07.2025 17:59 Ответить
Хтось забанів мій пост.
Вимущений повторити.
Дивиний він чел. Вередливий такий чел. До травня 2019 року йому не подобался запах чорного гіркого но чоколада Рошен, з травня 2019 року злегка не подобался сморід Zеленого гівна но він за гівно так не волал як за чоколад а зараз душок енакиївських засмальцованих шкарпеток не подобаєтся. За шо боровся на тє і напоровся?
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21.07.2025 18:02 Ответить
Цього треба було і очікувати.
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21.07.2025 18:33 Ответить
А кроме как про этого очкарика постоянно писать есть еще о чем писать?))
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21.07.2025 18:39 Ответить
Підозрюю що вже і шабунін за баригою порошенком сумує
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21.07.2025 19:27 Ответить
 
 