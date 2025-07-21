В своем деле уже несколько раз реально почувствовал "душок" времен Януковича, - Шабунин

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал действия силовиков во время обыска у него "Янукович-стайл".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Так, Шабунин отметил, что сообщение о том, что он "украл автомобиль" появилось на официальном сайте правоохранительного органа.

"Он заявляет о том, что в чем-то есть подозрение, обвиняя человека на всю страну, а в документах этого нет. Так просто не может быть! Это переход всех границ! Поэтому или подозрение, или извинения, или пусть Сухачев (директор ГБР. - Ред.) валит в отставку. ... Об автомобиле я спрашивал у них в суде, на камеры. Но это же исполнители! А у меня конкретная претензия к руководителю институции: или подозрение, или официальное извинение, или отставка. Нет других вариантов, понимаешь? Здесь же очевидная ложь", - подчеркнул он.

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Глава ЦПК считает, что если ему сообщат о подозрении в использовании этого автомобиля, то это означает, что его можно вручить всем военным, которые пользуются машинами от благотворительных фондов таким же образом.

"Потому что есть две формы передачи автомобиля военным от благотворителей. Первая, когда его регистрируют в воинской части: черные номера, куча бумаг и головняка. Вторая, когда машина остается у благотворительного фонда, а военным дают ее в использование. Если вы видите авто на иностранных номерах, так называемые "коряги", то их передали именно таким образом. Таких даже не десятки, а сотни тысяч. То есть тогда по каждой такой надо будет дать подозрение? Они же это все знают! Руководитель правоохранительного органа официально солгал о подозрении, чтобы это разогнали анонимные Telegram-каналы. Он опустился ниже уровня "Джокера" и компании. Это уже где-то за пределами. Во всей этой истории я уже несколько раз реально почувствовал "душок" времен Януковича. Знаешь, вспомнил, как Татаров сидел за столом и убеждал дипломатов и журналистов, что это мы, "майдановцы", сами себе стреляли в затылок. Вот сейчас тот самый "душок", - добавил он.

Полный текст интервью с Виталием Шабуниным для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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