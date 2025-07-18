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После поддержки изданием ZN.UA Шабунина анонимные Telegram-каналы ОП начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову, - ЦПК

После поддержки Шабунина ZN.UA начались атаки на журналистку Ведерникову.

После того, как редакция издания ZN.UA выступила с заявлением о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина анонимные Telegram-каналы Офиса президента начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"После поддержки изданием ZN.UA Виталия Шабунина - анонимные Telegram-помойки Банковой начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову. Суть атаки: уголовное дело ГБР в отношении мужа Инны - военнослужащего Владимира Резникова, которого хотят обвинить в незаконном сбыте патронов. Дело начали еще несколько лет назад, но дискредитационные атаки на журналистку странным образом активизировались именно сейчас, когда Офис президента почувствовал, что может делать что угодно с человеком, чьи мысли и тексты ему не нравятся", - сказано в сообщении.

В ЦПК отметили, что в "Детектор медиа", которые занимаются также и исследованием кейсов дезинформации, подтвердили - кампания по Инне Ведерниковой имеет заказной характер.

"Что неудивительно. Ведь именно Инна много писала о наиболее сенситивных для власти темах: адвокатах-хакерах, которые, по версии следствия, ТОП коррупционные дела и давление на журналистов и ОО. Слепить преступника и "вооруженного барона" орлы Татарова-Ермака через ГБР под руководством Сухачева могут из любого военнослужащего, который забыл дома патроны", - говорится в сообщении.

Центр противодействия коррупции выразил поддержку журналистке Инне Ведерниковой, ее семье и редакции ZN.UA.

Напомним, что в своем заявлении о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина издание ZN.UA сообщило, что вопрос о главе ЦПК Шабунина президент Украины Владимир Зеленский поднимал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Автор: 

медиа (187) Шабунин Виталий (577) Офис Президента (1808) Центр противодействия дезинформации (138)


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Топ комментарии
+8
Нажаль, це бумеранг. I ZN у цілому, і Шабунін, і Калєнюк і Вєдєрнікова у 2019-му все зробили для пр приходу влади Коломойського-Портнова- Зеленьського.
Тепер це плоди, що пожинає все українське суспільство за бажання " прівєсті маладіє лістса".
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18.07.2025 20:49 Ответить
+4
Невже, Зелені такі... аси?
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18.07.2025 20:49 Ответить
+4
а як тоді харчуватись
ЗЄліним ОПа-ришам?
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18.07.2025 20:50 Ответить
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ВААще якісь там тЄлЬЄграм кАнали це повний шлак. Вимкнув і вже ніхто тебе не достає. Раніше якось жили без тих тЬЄлЬЄграм і здоровіші були
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18.07.2025 20:47 Ответить
а як тоді харчуватись
ЗЄліним ОПа-ришам?
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18.07.2025 20:50 Ответить
На фронт. Там зараз непогано платять
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18.07.2025 20:52 Ответить
Слава богу, що вони основу української демократії Цензор Нет бояться трогати.
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18.07.2025 21:00 Ответить
Уся ця гниль - поліція ,системні ТЦК-ухилянти, разом з ними подібними у "зе владі усіма структурами,на що ви усі надіються- ви потвори живете в борг у народу України кожен день,а в подальшому,думаю тут питання уже давно вирішене ,ця влада як завжди вас кине ,а далі суддею буде народ ,якому ви присягалися служити.....
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18.07.2025 20:48 Ответить
Невже, Зелені такі... аси?
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18.07.2025 20:49 Ответить
...аси, ..аси, ...аси, ..... !

.
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18.07.2025 20:51 Ответить
Нажаль, це бумеранг. I ZN у цілому, і Шабунін, і Калєнюк і Вєдєрнікова у 2019-му все зробили для пр приходу влади Коломойського-Портнова- Зеленьського.
Тепер це плоди, що пожинає все українське суспільство за бажання " прівєсті маладіє лістса".
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18.07.2025 20:49 Ответить
саме так !

як любить казати наш бабломойський шеф:

"Життя це супермаркет, але наприкінці стоїть каса"

.
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18.07.2025 20:54 Ответить
Не вийшло у досвідченного енакієвського уркі а кривобівневсткий блазень думає шо у нього вийде?
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18.07.2025 20:51 Ответить
абсолютна влада= абсолютна відповідальність.
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18.07.2025 20:52 Ответить
= безпрєдєл

.
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18.07.2025 21:21 Ответить
звичайні підари,в поганому сенсі..
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18.07.2025 20:52 Ответить
...анонімні Telegram-канали Офісу президента почали .... Джерело: https://censor.net/ua/n3564081
- що за маячня ? Якщо вони "анонімні" до чого там Офіс Президента ?
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18.07.2025 20:53 Ответить
Обвинувачений у незаконному збуті *********** ексзаступник начальника ДАІ та куратор спецпрзначенців "Кобра" Володимир Резніков, мобілізувався до ЗСУ, щоб зупинити розгляд його справи. Про це https://unn.ua/news/ekszastupnyk-nachalnyka-dai-i-soratnyk-yanukovycha-torhuvav-nelehalnymy-boieprypasamy-v-rozpal-viiny-ale-zamist-sudu-mobilizuvavsia-v-zsu-za-skhemoiu-nasirova повідомляє агентство УНН із посиланням на матеріали Києво-Святошинського районного суду Київської області.

За даними видання, Резніков, відомий своєю участю у переслідуванні активістів під час https://www.radiosvoboda.org/a/24520640.html Революції Гідності, обвинувачується у незаконному поводженні з ************ (ст. 263 КК України).

"Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується у незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Як повідомляють джерела, під час обшуку вдома Резнікова була присутня і його дружина, редактор видання "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова. Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було вимушено зупинено" - зазначається в матеріалі.
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18.07.2025 20:54 Ответить
Ну, які ж це «анонімні», та ще від Оманських з урядового кварталу???
Аброхамія, падляк, катлєта, безумна, та сотня служок з ВРУ, їх і в обличчя знають, ще коли гончарук із зеленським бізнесували, продаючи з України, медичні маски Китаю, під час Ковід-19!!!
Добре, що їх знають, і фахівці щодо кібербезпеки Західних Партнерів, разом, з відповідними людьми, в Україні!!!!
Щось подібне, уже було в Україні, коли, після втечі, ригоАНАЛІВ, уся їх обслуга-шушера з беркутнею, почали ховатися по норам, а пійманих отих, з Антимайдану, ну то уже окрема тема, з махніцьким, яремою, луценком…
Так і цих гнид, це жде!
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18.07.2025 20:58 Ответить
ЗЕлені не аси - вони підараси!
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18.07.2025 20:59 Ответить
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади, немає демократії, немає свободи слова.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.

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18.07.2025 21:03 Ответить
Вєдєрнікова підтримала Жабуніна, кацапка підтримала кацапа.
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18.07.2025 21:09 Ответить
 
 