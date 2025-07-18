После поддержки изданием ZN.UA Шабунина анонимные Telegram-каналы ОП начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову, - ЦПК

После того, как редакция издания ZN.UA выступила с заявлением о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина анонимные Telegram-каналы Офиса президента начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"После поддержки изданием ZN.UA Виталия Шабунина - анонимные Telegram-помойки Банковой начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову. Суть атаки: уголовное дело ГБР в отношении мужа Инны - военнослужащего Владимира Резникова, которого хотят обвинить в незаконном сбыте патронов. Дело начали еще несколько лет назад, но дискредитационные атаки на журналистку странным образом активизировались именно сейчас, когда Офис президента почувствовал, что может делать что угодно с человеком, чьи мысли и тексты ему не нравятся", - сказано в сообщении.

В ЦПК отметили, что в "Детектор медиа", которые занимаются также и исследованием кейсов дезинформации, подтвердили - кампания по Инне Ведерниковой имеет заказной характер.

"Что неудивительно. Ведь именно Инна много писала о наиболее сенситивных для власти темах: адвокатах-хакерах, которые, по версии следствия, ТОП коррупционные дела и давление на журналистов и ОО. Слепить преступника и "вооруженного барона" орлы Татарова-Ермака через ГБР под руководством Сухачева могут из любого военнослужащего, который забыл дома патроны", - говорится в сообщении.

Центр противодействия коррупции выразил поддержку журналистке Инне Ведерниковой, ее семье и редакции ZN.UA.

Напомним, что в своем заявлении о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина издание ZN.UA сообщило, что вопрос о главе ЦПК Шабунина президент Украины Владимир Зеленский поднимал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.