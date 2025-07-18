После поддержки изданием ZN.UA Шабунина анонимные Telegram-каналы ОП начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову, - ЦПК
После того, как редакция издания ZN.UA выступила с заявлением о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина анонимные Telegram-каналы Офиса президента начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"После поддержки изданием ZN.UA Виталия Шабунина - анонимные Telegram-помойки Банковой начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову. Суть атаки: уголовное дело ГБР в отношении мужа Инны - военнослужащего Владимира Резникова, которого хотят обвинить в незаконном сбыте патронов. Дело начали еще несколько лет назад, но дискредитационные атаки на журналистку странным образом активизировались именно сейчас, когда Офис президента почувствовал, что может делать что угодно с человеком, чьи мысли и тексты ему не нравятся", - сказано в сообщении.
В ЦПК отметили, что в "Детектор медиа", которые занимаются также и исследованием кейсов дезинформации, подтвердили - кампания по Инне Ведерниковой имеет заказной характер.
"Что неудивительно. Ведь именно Инна много писала о наиболее сенситивных для власти темах: адвокатах-хакерах, которые, по версии следствия, ТОП коррупционные дела и давление на журналистов и ОО. Слепить преступника и "вооруженного барона" орлы Татарова-Ермака через ГБР под руководством Сухачева могут из любого военнослужащего, который забыл дома патроны", - говорится в сообщении.
Центр противодействия коррупции выразил поддержку журналистке Инне Ведерниковой, ее семье и редакции ZN.UA.
Напомним, что в своем заявлении о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина издание ZN.UA сообщило, что вопрос о главе ЦПК Шабунина президент Украины Владимир Зеленский поднимал на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
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ЗЄліним ОПа-ришам?
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Тепер це плоди, що пожинає все українське суспільство за бажання " прівєсті маладіє лістса".
як любить казати наш бабломойський шеф:
"Життя це супермаркет, але наприкінці стоїть каса"
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- що за маячня ? Якщо вони "анонімні" до чого там Офіс Президента ?
За даними видання, Резніков, відомий своєю участю у переслідуванні активістів під час https://www.radiosvoboda.org/a/24520640.html Революції Гідності, обвинувачується у незаконному поводженні з ************ (ст. 263 КК України).
"Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується у незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Як повідомляють джерела, під час обшуку вдома Резнікова була присутня і його дружина, редактор видання "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова. Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було вимушено зупинено" - зазначається в матеріалі.
Аброхамія, падляк, катлєта, безумна, та сотня служок з ВРУ, їх і в обличчя знають, ще коли гончарук із зеленським бізнесували, продаючи з України, медичні маски Китаю, під час Ковід-19!!!
Добре, що їх знають, і фахівці щодо кібербезпеки Західних Партнерів, разом, з відповідними людьми, в Україні!!!!
Щось подібне, уже було в Україні, коли, після втечі, ригоАНАЛІВ, уся їх обслуга-шушера з беркутнею, почали ховатися по норам, а пійманих отих, з Антимайдану, ну то уже окрема тема, з махніцьким, яремою, луценком…
Так і цих гнид, це жде!
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.