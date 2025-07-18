Після підтримки виданням ZN.UA Шабуніна анонімні Telegram-канали ОП почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову, - ЦПК

Після того, як редакція видання ZN.UA виступила із заявою щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна анонімні Telegram-канали Офісу президента почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Після підтримки виданням ZN.UA Віталія Шабуніна - анонімні Telegram-помийки Банкової почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову. Суть атаки: кримінальна справа ДБР щодо чоловіка Інни - військовослужбовця Володимира Резнікова, якого хочуть звинуватити в незаконному збуті патронів. Справу почали ще кілька років тому, але дискредитаційні атаки на журналістку дивним чином активізувалися саме зараз, коли Офіс президента відчув, що може робити будь-що із людиною, чиї думки та тексти йому не подобаються", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що у "Детектор медіа", які займаються також і дослідженням кейсів дезінформації, підтвердили - кампанія щодо Інни Ведернікової має замовний характер.

"Що не дивно. Адже саме Інна багато писала про найбільш сенситивні для влади теми: адвокатів-хакерів, які, за версією слідства, ТОП корупційні справи та тиск на журналістів та ГО. Зліпити злочинця і "збройного барона" орли Татарова-Єрмака через ДБР за керівництва Сухачова можуть з будь-якого військовослужбовця, який забув вдома патрони", - йдеться у повідомленні.

Центр протидії корупції висловив підтримку журналістці Інні Ведерніковій, її родині та редакції ZN.UA.

Нагадаємо, що у своїй заяві щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна видання ZN.UA повідомило, що питання щодо голови ЦПК Шабуніна президент України Володимир Зеленський порушував на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.