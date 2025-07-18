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Новини Підозра Шабуніну Тиск на ЗМІ
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Після підтримки виданням ZN.UA Шабуніна анонімні Telegram-канали ОП почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову, - ЦПК

Після підтримки Шабуніна ZN.UA почалися атаки на журналістку Ведернікову

Після того, як редакція видання ZN.UA виступила із заявою щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна анонімні Telegram-канали Офісу президента почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Після підтримки виданням ZN.UA Віталія Шабуніна - анонімні Telegram-помийки Банкової почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову. Суть атаки: кримінальна справа ДБР щодо чоловіка Інни - військовослужбовця Володимира Резнікова, якого хочуть звинуватити в незаконному збуті патронів. Справу почали ще кілька років тому, але дискредитаційні атаки на журналістку дивним чином активізувалися саме зараз, коли Офіс президента відчув, що може робити будь-що із людиною, чиї думки та тексти йому не подобаються", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що у "Детектор медіа", які займаються також і дослідженням кейсів дезінформації, підтвердили - кампанія щодо Інни Ведернікової має замовний характер.

"Що не дивно. Адже саме Інна багато писала про найбільш сенситивні для влади теми: адвокатів-хакерів, які, за версією слідства, ТОП корупційні справи та тиск на журналістів та ГО. Зліпити злочинця і "збройного барона" орли Татарова-Єрмака через ДБР за керівництва Сухачова можуть з будь-якого військовослужбовця, який забув вдома патрони", - йдеться у повідомленні.

Центр протидії корупції висловив підтримку журналістці Інні Ведерніковій, її родині та редакції ZN.UA.

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Нагадаємо, що у своїй заяві щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна видання ZN.UA повідомило, що питання щодо голови ЦПК Шабуніна президент України Володимир Зеленський порушував на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Автор: 

медіа (235) Шабунін Віталій (576) Офіс Президента (2039) Центр протидії дезінформації (167)


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Топ коментарі
+18
Нажаль, це бумеранг. I ZN у цілому, і Шабунін, і Калєнюк і Вєдєрнікова у 2019-му все зробили для пр приходу влади Коломойського-Портнова- Зеленьського.
Тепер це плоди, що пожинає все українське суспільство за бажання " прівєсті маладіє лістса".
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18.07.2025 20:49 Відповісти
+13
а як тоді харчуватись
ЗЄліним ОПа-ришам?
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18.07.2025 20:50 Відповісти
+13
Не вийшло у досвідченного енакієвського уркі а кривобівневсткий блазень думає шо у нього вийде?
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18.07.2025 20:51 Відповісти
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ВААще якісь там тЄлЬЄграм кАнали це повний шлак. Вимкнув і вже ніхто тебе не достає. Раніше якось жили без тих тЬЄлЬЄграм і здоровіші були
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18.07.2025 20:47 Відповісти
а як тоді харчуватись
ЗЄліним ОПа-ришам?
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18.07.2025 20:50 Відповісти
На фронт. Там зараз непогано платять
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18.07.2025 20:52 Відповісти
Слава богу, що вони основу української демократії Цензор Нет бояться трогати.
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18.07.2025 21:00 Відповісти
Слава Святому Петру Олексійовичу, на плечах, чи точніше, на кармані якого, ця демократія тримається😇✌️🇺🇦
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18.07.2025 21:56 Відповісти
Уся ця гниль - поліція ,системні ТЦК-ухилянти, разом з ними подібними у "зе владі усіма структурами,на що ви усі надіються- ви потвори живете в борг у народу України кожен день,а в подальшому,думаю тут питання уже давно вирішене ,ця влада як завжди вас кине ,а далі суддею буде народ ,якому ви присягалися служити.....
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18.07.2025 20:48 Відповісти
По якому тарифу за тцк отримав?
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18.07.2025 22:17 Відповісти
Невже, Зелені такі... аси?
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18.07.2025 20:49 Відповісти
...аси, ..аси, ...аси, ..... !

.
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18.07.2025 20:51 Відповісти
Нажаль, це бумеранг. I ZN у цілому, і Шабунін, і Калєнюк і Вєдєрнікова у 2019-му все зробили для пр приходу влади Коломойського-Портнова- Зеленьського.
Тепер це плоди, що пожинає все українське суспільство за бажання " прівєсті маладіє лістса".
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18.07.2025 20:49 Відповісти
саме так !

як любить казати наш бабломойський шеф:

"Життя це супермаркет, але наприкінці стоїть каса"

.
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18.07.2025 20:54 Відповісти
Порошенко звичайно краще за Зеленського, але він теж далеко не святий. Не створюйте ідолів.
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18.07.2025 21:32 Відповісти
Святі і політика несумісні. Виборці повинні користуватись саме критерієм "краще-гірше". І мова не про обіцянки, а про реальні справи. Байки про святих - свідома маніпуляція. Так само як про нові обличчя, руйнування існуючих державних інституцій, заміну персональних авто на велосипеди та передачу дітям державних дач,.....
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18.07.2025 21:57 Відповісти
Не вийшло у досвідченного енакієвського уркі а кривобівневсткий блазень думає шо у нього вийде?
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18.07.2025 20:51 Відповісти
абсолютна влада= абсолютна відповідальність.
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18.07.2025 20:52 Відповісти
= безпрєдєл

.
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18.07.2025 21:21 Відповісти
звичайні підари,в поганому сенсі..
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18.07.2025 20:52 Відповісти
...анонімні Telegram-канали Офісу президента почали .... Джерело: https://censor.net/ua/n3564081
- що за маячня ? Якщо вони "анонімні" до чого там Офіс Президента ?
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18.07.2025 20:53 Відповісти
Обвинувачений у незаконному збуті *********** ексзаступник начальника ДАІ та куратор спецпрзначенців "Кобра" Володимир Резніков, мобілізувався до ЗСУ, щоб зупинити розгляд його справи. Про це https://unn.ua/news/ekszastupnyk-nachalnyka-dai-i-soratnyk-yanukovycha-torhuvav-nelehalnymy-boieprypasamy-v-rozpal-viiny-ale-zamist-sudu-mobilizuvavsia-v-zsu-za-skhemoiu-nasirova повідомляє агентство УНН із посиланням на матеріали Києво-Святошинського районного суду Київської області.

За даними видання, Резніков, відомий своєю участю у переслідуванні активістів під час https://www.radiosvoboda.org/a/24520640.html Революції Гідності, обвинувачується у незаконному поводженні з ************ (ст. 263 КК України).

"Згідно з матеріалами суду, Резніков обвинувачується у незаконному збуті бойових припасів, що карається позбавленням волі на строк до семи років. Як повідомляють джерела, під час обшуку вдома Резнікова була присутня і його дружина, редактор видання "Дзеркала тижня" Інна Ведернікова. Однак Резніков не став чекати правосуддя, а мобілізувався до Збройних сил, через що розгляд справи було вимушено зупинено" - зазначається в матеріалі.
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18.07.2025 20:54 Відповісти
Ну, які ж це «анонімні», та ще від Оманських з урядового кварталу???
Аброхамія, падляк, катлєта, безумна, та сотня служок з ВРУ, їх і в обличчя знають, ще коли гончарук із зеленським бізнесували, продаючи з України, медичні маски Китаю, під час Ковід-19!!!
Добре, що їх знають, і фахівці щодо кібербезпеки Західних Партнерів, разом, з відповідними людьми, в Україні!!!!
Щось подібне, уже було в Україні, коли, після втечі, ригоАНАЛІВ, уся їх обслуга-шушера з беркутнею, почали ховатися по норам, а пійманих отих, з Антимайдану, ну то уже окрема тема, з махніцьким, яремою, луценком…
Так і цих гнид, це жде!
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18.07.2025 20:58 Відповісти
ЗЕлені не аси - вони підараси!
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18.07.2025 20:59 Відповісти
Давно вже час визнати: в Україні немає Конституції, немає Законів, немає Президента, немає влади, немає демократії, немає свободи слова.
Є лише обдовбана банда блазнів, нікчем, мародерів, хабарників, крадіїв та зрадників, яка захопила владу і зробила з країни власну годівницю, та робить все що заманеться для збереження свого безкарного царювання.

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18.07.2025 21:03 Відповісти
Вєдєрнікова підтримала Жабуніна, кацапка підтримала кацапа.
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18.07.2025 21:09 Відповісти
Ведернік(ов) і ШабунІН - це єврейські фамілії, замасковані під кацапські! Чоловік в неї теж Резнік(ов)
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18.07.2025 22:13 Відповісти
Смотрите НЕ перепутайте. Во всём виноват проклятий Порошенко . Это он исортил Зеленского.
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18.07.2025 21:36 Відповісти
Якщо винен,то тільки в тому,що допустив сходження антиукр.проекту сн.
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18.07.2025 21:42 Відповісти
Ці гниди не перед чим не зупиняться. Вони прийдуть за кожним хто буде тикати їх злодійкувати морди в те лайно, що вони роблять. Генерали, волонтери, журналісти, військові - до всіх дотянеться труслива рука ДБР, які з початком війні потікали до Львова, а тепер служать режиму. Недофюрер укріпляє свій авторитарний режим і хто більший ворог України ми навіть не здогадуємся.
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18.07.2025 21:41 Відповісти
анонімні Telegram-помийки єрмака.
Навіть не спричняє когнітив диссонанс ))

Нездібна хрипуча нездара віддала все керівництво країною цому чорному зловісному єрмаку
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18.07.2025 22:00 Відповісти
Але не на часі , нас мають за бидло , а ми будемо терпіти. Невже нема нікого , хто б взяв на себе відповідальність за країну? Бо Зе це вирок Україні.
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18.07.2025 22:09 Відповісти
Можеш ти взяти, ми не проти
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18.07.2025 22:15 Відповісти
 
 