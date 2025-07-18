Ермако-Джокер утверждает, что ГБР за Майдан "каждого достанет". Предлагаю начать с Татарова, - Шабунин

Telegram-канал "Джокер", владельцем которого является "слуга народа" Роман Кравец, написал, что Государственное бюро расследований за Майдан "каждого достанет".

На это обратил внимание глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Анонимный Telegram-канал "Джокер" начал медийную атаку на журналистку издания ZN.UA Инну Ведерникову и ее мужа. Это произошло после того, как редакция издания ZN.UA выступила с заявлением о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

В одном из своих сообщений Telegram-канал "Джокер", за которым стоит "слуга народа" Кравец, написал, что "ГБР за Майдан каждого достанет, даже через 10 лет".

"Ермако-Джокер утверждает, что ГБР за Майдан "каждого достанет". Предлагаю начать с Татарова. Тогда для Януковича он делал то же, что сейчас - для Зеленского. Масштаб, правда, сейчас не тот. Вернее, пока масштаб не тот. Но с таким темпом - это вопрос времени", - прокомментировал сообщение "Джокера" Шабунин.

Напомним, что после того, как редакция издания ZN.UA выступила с заявлением о давлении власти на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина анонимные Telegram-каналы Офиса президента начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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