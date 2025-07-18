Єрмако-Джокер стверджує, що ДБР за Майдан "каждого достанєт". Пропоную почати з Татарова, - Шабунін

Telegram-канал "Джокер", власником якого є "слуга народу" Роман Кравець, написав, що Державне бюро розслідувань за Майдан "кожного дістане".

На це звернув увагу очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Анонімний Telegram-канал "Джокер" почав медійну атаку на журналістку видання ZN.UA Інну Ведернікову та її чоловіка. Це відбулося після того, як редакція видання ZN.UA виступила із заявою щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

В одному із своїх дописів Telegram-канал "Джокер", за яким стоїть "слуга народу" Кравець, написав, що "ДБР за Майдан кожного дістане, навіть через 10 років".

"Єрмако-Джокер стверджує, що ДБР за Майдан "каждого достанєт". Пропоную почати з Татарова. Тоді для Януковича він робив те саме, що зараз — для Зеленського. Масштаб, правда, зараз не той. Вірніше, поки масштаб не той. Але з таким темпом — це питання часу", - прокоментував допис "Джокера" Шабунін.

Нагадаємо, що після того, як редакція видання ZN.UA виступила із заявою щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна анонімні Telegram-канали Офісу президента почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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