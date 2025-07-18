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Новини Підозра Шабуніну Тиск на ЗМІ
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Єрмако-Джокер стверджує, що ДБР за Майдан "каждого достанєт". Пропоную почати з Татарова, - Шабунін

шабунін

Telegram-канал "Джокер", власником якого є "слуга народу" Роман Кравець, написав, що Державне бюро розслідувань за Майдан "кожного дістане".

На це звернув увагу очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Анонімний Telegram-канал "Джокер" почав медійну атаку на журналістку видання ZN.UA Інну Ведернікову та її чоловіка. Це відбулося після того, як редакція видання ZN.UA виступила із заявою щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

В одному із своїх дописів Telegram-канал "Джокер", за яким стоїть "слуга народу" Кравець, написав, що "ДБР за Майдан кожного дістане, навіть через 10 років".

"Єрмако-Джокер стверджує, що ДБР за Майдан "каждого достанєт". Пропоную почати з Татарова. Тоді для Януковича він робив те саме, що зараз — для Зеленського. Масштаб, правда, зараз не той. Вірніше, поки масштаб не той. Але з таким темпом — це питання часу", - прокоментував допис "Джокера" Шабунін.

допис

Нагадаємо, що після того, як редакція видання ZN.UA виступила із заявою щодо тиску влади на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна анонімні Telegram-канали Офісу президента почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте також: Після підтримки виданням ZN.UA Шабуніна анонімні Telegram-канали ОП почали атакувати журналістку медіа Інну Ведернікову, - ЦПК

Автор: 

Шабунін Віталій (576) ДБР (3638) Кравець Роман (Джокер) (4)


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Топ коментарі
+6
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18.07.2025 23:10 Відповісти
+4
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18.07.2025 23:07 Відповісти
+4
Ну, Шабунін собі долю сам вирішив. Коли за гранти почав проти Пороха боротись. І доборовся.
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18.07.2025 23:14 Відповісти
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Він не так зрозумів.
Татаров, за Майдан, всіх дістане.
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18.07.2025 23:05 Відповісти
І портнов обіцяв, і Лукаш. Тепер дійшла черга татарова.
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18.07.2025 23:25 Відповісти
Цікаво а хто взагалі той Джокер читає?
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18.07.2025 23:06 Відповісти
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18.07.2025 23:07 Відповісти
Жаба проти гадюки.
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18.07.2025 23:08 Відповісти
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18.07.2025 23:10 Відповісти
Абсолютная правда! Интересно, почему только 4 лакйка... Все остальные до сих пор боневтику верят? Абсолютный идиотизм украинцев....
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18.07.2025 23:53 Відповісти
Шуфрич должен быть отпизжен и посажен. Какого лешего он еще шото вякает.
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19.07.2025 00:02 Відповісти
Те що пише ДТ і Шабунін це демократія, те що "анонімний ТГ" то утиски...
А палка виявляється має два кінця і обидва б'ють.
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18.07.2025 23:12 Відповісти
Ви, пане Віталію, абсолютно не розумієте роль преси (журналістів) у суспільстві, і чому її називають четвертою владою. ЇЇ роль полягає в створенні зворотнього зв"язку між владою і суспільством. Тобто, преса повинна завжди критикувати владу, якою б прекрасною вона не була, щоб останню не заносило в авторитаризм, корупцію і таке інше. У цьому і полягає її функція. Чи ви вважаєте, що Порошенка не було за що критикувати ? Підспівувати владі - це завдання не масс-медія, а пресс-служб державних органів, що вони і роблять
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19.07.2025 00:20 Відповісти
Ну, Шабунін собі долю сам вирішив. Коли за гранти почав проти Пороха боротись. І доборовся.
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18.07.2025 23:14 Відповісти
Пану Шабуніну не завадило б згадати що єрмако-джокера він особисто притяг на табуретку в 2019. І вони ще тоді обіцяли реванш за Майдан.

Але пана Шабуніна тоді це не зупиняло...
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18.07.2025 23:16 Відповісти
у анонімного ромчика підвищуються шанси у майбутньому вигрести анонімних піздюлєй, бо зараз такий час, коли у багатьох нерви не в порядку.
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18.07.2025 23:17 Відповісти
Всі небайдужі громадяни повинні розпочати боротьбу проти Ursа до повної перемоги над ним і такими як він. Це перший крок до перемоги України.
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19.07.2025 00:30 Відповісти
Жаль смєтателі разбежалтсь по всему миру, а то смєлі бы🤣
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18.07.2025 23:24 Відповісти
 
 