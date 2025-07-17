Делом против меня ОП хочет показать, что они могут догнать любого, - Шабунин. ВИДЕО

Председатель ЦПК и военнослужащий Виталий Шабунин считает, что в его деле Офис Президента имел как тактическую, так и стратегическую цель.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Первое - показать на моем примере, что мы можем догнать и уничтожить любого, в любое время. Если мы догнали Шабунина перед всеми камерами в Киеве, то мы догоним любого. И это месседж двум разным группам, которые являются проблемными для Зеленского. Первая - это расследователи-журналисты, медиа и общественные организации. Здесь все понятно. Другая группа - это военные... Можно легко посадить любого военного. Если следовать всем нормам и правилам украинской, еще постсоветской армейской нормативки, то когда вы разбираете боеприпас, перекручивая его на сброс - бетонная тюрьма. Вы рядом с таким человеком и не сообщили командиру? Бетонная тюрьма. Командиру этих людей - то же самое. А такие мастерские есть в каждом батальоне. Напомню, что первые полгода автоматы разгружали с грузовиков. Какие боевые распоряжения?! Какой учет оружия и боеприпасов?! Можно любого посадить из тех, кто служил первые полгода. Из тех, кто служит сейчас, - подавляющее большинство. И это им сигнал", - отметил председатель ЦПК.

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По словам военнослужащего, стратегически у власти было желание облегчить себе возможность уничтожения антикоррупционных институтов.

"Допустим, я - политическая элита, которая хочет воровать и быть переизбранной. У меня две проблемы, которые надо решить. Первая, чтобы когда я воровал, об этом не говорили. Вторая, чтобы когда я это делал, ко мне не пришли НАБУ и САП, как к Чернышеву. Плюс, когда проводится какой-то глупый коррупционный закон, не должно быть тех, кто о нем расскажет журналистам, чтобы те сообщили обществу. В кейсе со мной и ЦПК это решение одновременно обеих проблем", - подчеркнул Шабунин.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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