ГБР об обысках в квартире погибшего пилота Джуса: Шабунин там временно проживал

В Государственном бюро расследований сообщили, что 11 июля состоялось 4 обыска в местах, где проживал или временно находился глава ЦПК Виталий Шабунин, в частности в квартире погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) в Харькове.

Об этом заявила пресс-секретарь Бюро Татьяна Сапьян в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий. В частности, 11 июля состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда", - заявила она.

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По словам пресс-секретаря ГБР, одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой Шабунин проживал фактически до момента объявления ему о подозрении - до утра 10 июля.

Сапьян добавила, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя Украины и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.

Напомним, ранее мать погибшего летчика Джуса Лилия Аверьянова рассказала СМИ, что 11 июля в квартире ее сына в Харькове следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР якобы связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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