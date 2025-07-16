ГБР об обысках в квартире погибшего пилота Джуса: Шабунин там временно проживал
В Государственном бюро расследований сообщили, что 11 июля состоялось 4 обыска в местах, где проживал или временно находился глава ЦПК Виталий Шабунин, в частности в квартире погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) в Харькове.
Об этом заявила пресс-секретарь Бюро Татьяна Сапьян в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий. В частности, 11 июля состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда", - заявила она.
По словам пресс-секретаря ГБР, одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой Шабунин проживал фактически до момента объявления ему о подозрении - до утра 10 июля.
Сапьян добавила, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя Украины и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.
Напомним, ранее мать погибшего летчика Джуса Лилия Аверьянова рассказала СМИ, что 11 июля в квартире ее сына в Харькове следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР якобы связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
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дуби з дбр НЕ виліковні!
ними можна хіба що піч палити
ганьбу сьорбаємо, панове Українці !
ще не наїлись ЗЄльоного гівна ?
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то може той Шабунін і НЕ мутний ?
а мутним є дбр ?
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на експертиза ви що подумали ?
що дбр у дітей планшети відбирає ?
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після такого обшуку його тре легалізувати у суді, як суд/прокурор не погодять - докази недопустимі
1. Кого рятували тим обшуком?
2. Кого доганяли тим обшуком?
От які підстави тут могли бути для невідкладного?!
Чи в тій країні і Конституція і всі закони вже навіть не на паузі, а в зеленій задниці?
До речі, зовсім не симпатик Шабуніна, в тому, що зараз діється є і його вина, але... Але тут вже пора забувати і про Право, і про Закон і взагалі, про здоровий глузд...
най спокутує, не тіки ж ПП дресирувати
Реально, а що можна було шукати в чужій хаті, де людина була кілька днів і вже давно з`їхала? Чи просто дебееру самим треба десь насрати, от і організували "обшук"?
З таким ж успіхом дебееру варто рельси в Харківському метро обстежити, Шабунін точно там їздив. Ну і громадські туалети, які він відвідував. Таке ж також напевно є.