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Новости Подозрение Шабунину Обыски в квартире Джуса
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ГБР об обысках в квартире погибшего пилота Джуса: Шабунин там временно проживал

ГБР объяснило обыски в квартире погибшего пилота Джуса

В Государственном бюро расследований сообщили, что 11 июля состоялось 4 обыска в местах, где проживал или временно находился глава ЦПК Виталий Шабунин, в частности в квартире погибшего пилота Андрея Пильщикова (Джуса) в Харькове.

Об этом заявила пресс-секретарь Бюро Татьяна Сапьян в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно мошенничества и уклонения военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий. В частности, 11 июля состоялось четыре обыска в местах, где фигурант проживал или временно находился. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством. Это подтверждается и соответствующими решениями суда", - заявила она.

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По словам пресс-секретаря ГБР, одним из таких мест стала квартира в Харькове, в которой Шабунин проживал фактически до момента объявления ему о подозрении - до утра 10 июля.

Сапьян добавила, что уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя Украины и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта.

Напомним, ранее мать погибшего летчика Джуса Лилия Аверьянова рассказала СМИ, что 11 июля в квартире ее сына в Харькове следователи ГБР провели обыски. Такие действия ГБР якобы связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Также читайте: Мы считаем абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования решения суда, - адвокат Шабунина Рокунь

Автор: 

обыск (1911) Шабунин Виталий (574) ГБР (3112)


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Топ комментарии
+12
Ну тут нема нічого дивного,в 2019 році проголосували за українофоба і совка,який в тому числі з сцени зневажав та висміював наших військових,тому і відношення до героїв і їх рідних - відповідне,в новині правильніше написати,що:"ФСБ прийшло з обшуками до матері полеглого героя"!
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16.07.2025 17:02 Ответить
+9
В тещі стефанчука обшук проведіть...
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16.07.2025 17:08 Ответить
+8
цікаво, а якби шабуня тимчасово проживав у татарова, то теж там обшук би провадили?
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16.07.2025 16:58 Ответить
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цікаво, а якби шабуня тимчасово проживав у татарова, то теж там обшук би провадили?
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16.07.2025 16:58 Ответить
аякже. 4 рази підряд
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16.07.2025 16:59 Ответить
нахіба стіки?
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16.07.2025 17:00 Ответить
Чим далі в ліс тім товщі партизани. Схоже, пора прикупити попкорну, бо цей серіал тільки починається.
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16.07.2025 16:59 Ответить
Ну тут нема нічого дивного,в 2019 році проголосували за українофоба і совка,який в тому числі з сцени зневажав та висміював наших військових,тому і відношення до героїв і їх рідних - відповідне,в новині правильніше написати,що:"ФСБ прийшло з обшуками до матері полеглого героя"!
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16.07.2025 17:02 Ответить
Це Шабунін - військовий?
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16.07.2025 17:03 Ответить
Читай новину
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16.07.2025 18:23 Ответить
авжеж !

дуби з дбр НЕ виліковні!
ними можна хіба що піч палити

ганьбу сьорбаємо, панове Українці !
ще не наїлись ЗЄльоного гівна ?

.
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16.07.2025 17:05 Ответить
Непонятно вообще, почему Шабунин жил в той квартире...он и Джус совершенно разные люди, один смельчак и герой, другой мутный аферист и уклонист, непонятная история.
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16.07.2025 17:00 Ответить
шабуня комунікував наших пілотів, у т.ч. Джуса, за темою F-16 із певними посадовцями США, мав він тоді таку опцію та лінію комунікації
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16.07.2025 17:03 Ответить
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16.07.2025 17:04 Ответить
це вже після загибелі Джуса відбувалося
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16.07.2025 17:05 Ответить
Коли діло мутне, шукай запах грошей. І в даному випадку пахне віджимом нерухомості.
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16.07.2025 17:04 Ответить
вот і мені не зрозуміло як Герой України Джус міг дружити з "мутним" Шабуніним ?
то може той Шабунін і НЕ мутний ?
а мутним є дбр ?

.
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16.07.2025 17:09 Ответить
Дэбээр: "мы готовы просеивать песок по которому он ходил".
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16.07.2025 17:01 Ответить
а кафе/ресторан, де Шабунін снідав/обідав/вечеряв, потрібне підкреслити... там можна й касу обчистити ненароком..., що, дбрівці, з вас 100 баксів за ідею...
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16.07.2025 17:04 Ответить
ресторан із'ять !

на експертиза ви що подумали ?
що дбр у дітей планшети відбирає ?

.
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16.07.2025 17:11 Ответить
Він там ще й до нужника ходив, слід його вміст ретельно перевірити
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16.07.2025 17:12 Ответить
якщо перед проведенням обшуків не показали рішень суду - то таких рішень не було.
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16.07.2025 17:07 Ответить
без рішень суду провадили обшуки, як невідкладні на підставі ч.3 ст.233 КПК України
після такого обшуку його тре легалізувати у суді, як суд/прокурор не погодять - докази недопустимі
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16.07.2025 17:15 Ответить
Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
1. Кого рятували тим обшуком?
2. Кого доганяли тим обшуком?
От які підстави тут могли бути для невідкладного?!
Чи в тій країні і Конституція і всі закони вже навіть не на паузі, а в зеленій задниці?
До речі, зовсім не симпатик Шабуніна, в тому, що зараз діється є і його вина, але... Але тут вже пора забувати і про Право, і про Закон і взагалі, про здоровий глузд...
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16.07.2025 17:56 Ответить
за 19-ий його варто добряче відгамселити, багато у чому його провина
най спокутує, не тіки ж ПП дресирувати
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16.07.2025 18:07 Ответить
В тещі стефанчука обшук проведіть...
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16.07.2025 17:08 Ответить
ТоСвятоє.
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16.07.2025 17:57 Ответить
Та він усі докази з'їв
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16.07.2025 18:24 Ответить
а що передбачалося знайти, рублі, зброю, наркоту, чи все разом?
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16.07.2025 17:14 Ответить
А що мали знайти? Не задекларований рендж ровер?
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16.07.2025 17:16 Ответить
І що, напевно Шабунін з унітаза за собою не змив? От дебееру пофортило...
Реально, а що можна було шукати в чужій хаті, де людина була кілька днів і вже давно з`їхала? Чи просто дебееру самим треба десь насрати, от і організували "обшук"?
З таким ж успіхом дебееру варто рельси в Харківському метро обстежити, Шабунін точно там їздив. Ну і громадські туалети, які він відвідував. Таке ж також напевно є.
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16.07.2025 17:28 Ответить
Божечки - як же ж ця клептоманська русняво-зелена наволочь всирається від Шабуніна!
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16.07.2025 17:47 Ответить
а у нас ДБР і купа слідчих за мої гроші всіх ухилянтів розслідують, чи тільки тих, хто дєрьмаку на хвіст наступає?
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16.07.2025 18:23 Ответить
Ганьбище для ,,некомпетентних" органів.
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16.07.2025 18:25 Ответить
 
 