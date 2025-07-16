ДБР про обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: Шабунін там тимчасово проживав

У Державному бюро розслідувань повідомили, що 11 липня відбулося 4 обшуки в місцях, де проживав або тимчасово перебував голова ЦПК Віталій Шабунін, зокрема у квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) в Харкові.

Про це заявила речниця Бюро Тетяна Сапьян у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду", - заявила вона.

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За словами речниці ДБР, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.

Сапьян додала, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя України та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

Нагадаємо, раніше матір загиблого льотчика Джуса Лілія Авер’янова розповіла ЗМІ, що 11 липня у квартирі її сина в Харкові слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР нібито пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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