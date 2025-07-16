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Новини Підозра Шабуніну Обшуки в квартирі Джуса
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ДБР про обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: Шабунін там тимчасово проживав

ДБР пояснило обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса

У Державному бюро розслідувань повідомили, що 11 липня відбулося 4 обшуки в місцях, де проживав або тимчасово перебував голова ЦПК Віталій Шабунін, зокрема у квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) в Харкові. 

Про це заявила речниця Бюро Тетяна Сапьян у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду", - заявила вона. 

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За словами речниці ДБР, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.

Сапьян додала, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя України та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

Нагадаємо, раніше матір загиблого льотчика Джуса Лілія Авер’янова розповіла ЗМІ, що 11 липня у квартирі її сина в Харкові слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР нібито пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Також читайте: Ми вважаємо абсолютно перспективною можливість подальшого оскарження рішення суду, - адвокат Шабуніна Рокунь

Автор: 

обшук (1996) Шабунін Віталій (572) ДБР (3630)


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Топ коментарі
+15
Ну тут нема нічого дивного,в 2019 році проголосували за українофоба і совка,який в тому числі з сцени зневажав та висміював наших військових,тому і відношення до героїв і їх рідних - відповідне,в новині правильніше написати,що:"ФСБ прийшло з обшуками до матері полеглого героя"!
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16.07.2025 17:02 Відповісти
+11
цікаво, а якби шабуня тимчасово проживав у татарова, то теж там обшук би провадили?
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16.07.2025 16:58 Відповісти
+11
В тещі стефанчука обшук проведіть...
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16.07.2025 17:08 Відповісти
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цікаво, а якби шабуня тимчасово проживав у татарова, то теж там обшук би провадили?
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16.07.2025 16:58 Відповісти
аякже. 4 рази підряд
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16.07.2025 16:59 Відповісти
нахіба стіки?
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16.07.2025 17:00 Відповісти
де публічні вибачення від курв зсучених?

мати Джуса, пані Лілія, якнайкраще сказала - "...в цій хаті капелюха треба знімати", а не перемацувати особисті речі Героя України брудними руками.

.
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16.07.2025 19:42 Відповісти
Чим далі в ліс тім товщі партизани. Схоже, пора прикупити попкорну, бо цей серіал тільки починається.
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16.07.2025 16:59 Відповісти
Ну тут нема нічого дивного,в 2019 році проголосували за українофоба і совка,який в тому числі з сцени зневажав та висміював наших військових,тому і відношення до героїв і їх рідних - відповідне,в новині правильніше написати,що:"ФСБ прийшло з обшуками до матері полеглого героя"!
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16.07.2025 17:02 Відповісти
Це Шабунін - військовий?
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16.07.2025 17:03 Відповісти
Читай новину
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16.07.2025 18:23 Відповісти
авжеж !

дуби з дбр НЕ виліковні!
ними можна хіба що піч палити

ганьбу сьорбаємо, панове Українці !
ще не наїлись ЗЄльоного гівна ?

.
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16.07.2025 17:05 Відповісти
Непонятно вообще, почему Шабунин жил в той квартире...он и Джус совершенно разные люди, один смельчак и герой, другой мутный аферист и уклонист, непонятная история.
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16.07.2025 17:00 Відповісти
шабуня комунікував наших пілотів, у т.ч. Джуса, за темою F-16 із певними посадовцями США, мав він тоді таку опцію та лінію комунікації
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16.07.2025 17:03 Відповісти
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16.07.2025 17:04 Відповісти
це вже після загибелі Джуса відбувалося
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16.07.2025 17:05 Відповісти
Коли діло мутне, шукай запах грошей. І в даному випадку пахне віджимом нерухомості.
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16.07.2025 17:04 Відповісти
вот і мені не зрозуміло як Герой України Джус міг дружити з "мутним" Шабуніним ?
то може той Шабунін і НЕ мутний ?
а мутним є дбр ?

.
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16.07.2025 17:09 Відповісти
Дэбээр: "мы готовы просеивать песок по которому он ходил".
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16.07.2025 17:01 Відповісти
а кафе/ресторан, де Шабунін снідав/обідав/вечеряв, потрібне підкреслити... там можна й касу обчистити ненароком..., що, дбрівці, з вас 100 баксів за ідею...
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16.07.2025 17:04 Відповісти
ресторан із'ять !

на експертиза ви що подумали ?
що дбр у дітей планшети відбирає ?

.
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16.07.2025 17:11 Відповісти
Він там ще й до нужника ходив, слід його вміст ретельно перевірити
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16.07.2025 17:12 Відповісти
якщо перед проведенням обшуків не показали рішень суду - то таких рішень не було.
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16.07.2025 17:07 Відповісти
без рішень суду провадили обшуки, як невідкладні на підставі ч.3 ст.233 КПК України
після такого обшуку його тре легалізувати у суді, як суд/прокурор не погодять - докази недопустимі
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16.07.2025 17:15 Відповісти
Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
1. Кого рятували тим обшуком?
2. Кого доганяли тим обшуком?
От які підстави тут могли бути для невідкладного?!
Чи в тій країні і Конституція і всі закони вже навіть не на паузі, а в зеленій задниці?
До речі, зовсім не симпатик Шабуніна, в тому, що зараз діється є і його вина, але... Але тут вже пора забувати і про Право, і про Закон і взагалі, про здоровий глузд...
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16.07.2025 17:56 Відповісти
за 19-ий його варто добряче відгамселити, багато у чому його провина
най спокутує, не тіки ж ПП дресирувати
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16.07.2025 18:07 Відповісти
В тещі стефанчука обшук проведіть...
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16.07.2025 17:08 Відповісти
ТоСвятоє.
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16.07.2025 17:57 Відповісти
Та він усі докази з'їв
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16.07.2025 18:24 Відповісти
а що передбачалося знайти, рублі, зброю, наркоту, чи все разом?
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16.07.2025 17:14 Відповісти
Записи виступів зеленого "кварталу" до 2019 року
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16.07.2025 18:50 Відповісти
А що мали знайти? Не задекларований рендж ровер?
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16.07.2025 17:16 Відповісти
І що, напевно Шабунін з унітаза за собою не змив? От дебееру пофортило...
Реально, а що можна було шукати в чужій хаті, де людина була кілька днів і вже давно з`їхала? Чи просто дебееру самим треба десь насрати, от і організували "обшук"?
З таким ж успіхом дебееру варто рельси в Харківському метро обстежити, Шабунін точно там їздив. Ну і громадські туалети, які він відвідував. Таке ж також напевно є.
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16.07.2025 17:28 Відповісти
Божечки - як же ж ця клептоманська русняво-зелена наволочь всирається від Шабуніна!
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16.07.2025 17:47 Відповісти
а у нас ДБР і купа слідчих за мої гроші всіх ухилянтів розслідують, чи тільки тих, хто дєрьмаку на хвіст наступає?
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16.07.2025 18:23 Відповісти
Ганьбище для ,,некомпетентних" органів.
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16.07.2025 18:25 Відповісти
Чому має навчити українців випадок з корумпованим злочинцем Шабуніним.

Захисники Шабуніна засвітили антиукраїнську медійну мережу - що треба робити?

Шабунін - грантожер/соросьонок. Метою грантожерів/соросят є забезпечити своїм грантодавцям заволодіння всіма державними активами України.

Грантожери/соросята не борються з корупцією - їх метою є очолити корупцію. Те що вони гризуться зі своїми конкурентами-корупціонерами зовсім не означає що соросята проти корупції.

Коли Сорос/грантодавці дають гранти, вони дають їх не для того щоби зробити шось хороше, а для того щоби

1) завербувати грантожера,

2) розкрутити його як агента впливу ("агента змін"),

3) включити його в медійну мережу лобіювання, тиску на владу, обману і дебилізації українців.

Всіх соросят вчать:

а) головне це медійність і мережевість,

б) найбільшою загрозою для глобалістів є націоналізм, тобто відстоювання національних інтересів.

На прикладі злочинця Шабуніна українці можуть побачити як працює ця мережа - просто дивиться хто піднімає вой на захист цього дезертира, і як вони брешуть і маніпулюють.

Вчора вони так само захищали кадрового соросьонка Найєма який розікрав гроші на будівництво укриттів для енергооб'єктів, позавчора вони захищали дегенерата Смілянського який доконав Укрпошту.

Показово що частину вкрадених грошей і донатів соросята платять очільнику резидентури соросят Милованову на утримання цієї мережі впливу.

Отже, який висновок мають зробити українців у випадку з Шабуніним? Всі хто його захищає - є членами антиукраїнської медійної мережі. Ця (грантожерська) мережа працює в інтересах іноземних структур і осіб, а не України.

Головні принципи роботи цієї мережі - відстоювання інтересів глобалістів та бариг-кредиторів України, подвійна мораль, брехня, маніпуляції і перекручення.

В цю мережу входять не лише професійні "реформатори", "волонтери" та "громадські активісти", але й корисні ідіоти та впроваджені у владу і на держпідприємства компрадори.

* * *

В контексті подальшого існування цієї мережі днями відбулася дуже гучна подія яка за значенням напевно перевищує закриття USAID у якій харчувалося безліч грантожерів та їх ЗМІ.

Перед Конференцією з відновлення України в Італії у Римі, яку організувала подружка Трампа і друг України Джорджа Мелоні, глобалістський/соросівський Фонд "BlackRock" заявив що припинив пошук інвесторів для підтримки Фонду відновлення України. І тут же міністр фінансів США заявив що Дональд Трамп очолив американський Інвестиційний фонд відновлення України.

Отже, тепер навряд чи миловановим-шабуніним-найємам доведеться присосатися до грошей на відновлення України. А їх жирна медійна мережа трохи схудне. Втім зла українцям вона наробить ще багато, тому запам'ятовуйте осіб і медіа які зараз захищають злочинця Шабуніна. І ви по словам однієї "мережевої" особи можете дізнатися яку шкоду на даний час чинить вся мережа, тому що діють вони сінхронно і скоординовано - на кшталт триваючої кампанії щодо захисту злочинця Шабуніна.
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16.07.2025 19:06 Відповісти
вилізли ЗЄдьоні ОПа-риши...

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16.07.2025 19:44 Відповісти
 
 