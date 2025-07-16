ДБР про обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: Шабунін там тимчасово проживав
У Державному бюро розслідувань повідомили, що 11 липня відбулося 4 обшуки в місцях, де проживав або тимчасово перебував голова ЦПК Віталій Шабунін, зокрема у квартирі загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) в Харкові.
Про це заявила речниця Бюро Тетяна Сапьян у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій. Зокрема, 11 липня відбулося чотири обшуки в місцях, де фігурант проживав або тимчасово перебував. Усі дії здійснювались у суворій відповідності до чинного законодавства. Це підтверджується й відповідними рішеннями суду", - заявила вона.
За словами речниці ДБР, одним із таких місць стала квартира в Харкові, в якій Шабунін проживав фактично до моменту оголошення йому про підозру – до ранку 10 липня.
Сапьян додала, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого Героя України та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.
Нагадаємо, раніше матір загиблого льотчика Джуса Лілія Авер’янова розповіла ЗМІ, що 11 липня у квартирі її сина в Харкові слідчі ДБР провели обшуки. Такі дії ДБР нібито пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
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мати Джуса, пані Лілія, якнайкраще сказала - "...в цій хаті капелюха треба знімати", а не перемацувати особисті речі Героя України брудними руками.
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дуби з дбр НЕ виліковні!
ними можна хіба що піч палити
ганьбу сьорбаємо, панове Українці !
ще не наїлись ЗЄльоного гівна ?
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то може той Шабунін і НЕ мутний ?
а мутним є дбр ?
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на експертиза ви що подумали ?
що дбр у дітей планшети відбирає ?
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після такого обшуку його тре легалізувати у суді, як суд/прокурор не погодять - докази недопустимі
1. Кого рятували тим обшуком?
2. Кого доганяли тим обшуком?
От які підстави тут могли бути для невідкладного?!
Чи в тій країні і Конституція і всі закони вже навіть не на паузі, а в зеленій задниці?
До речі, зовсім не симпатик Шабуніна, в тому, що зараз діється є і його вина, але... Але тут вже пора забувати і про Право, і про Закон і взагалі, про здоровий глузд...
най спокутує, не тіки ж ПП дресирувати
Реально, а що можна було шукати в чужій хаті, де людина була кілька днів і вже давно з`їхала? Чи просто дебееру самим треба десь насрати, от і організували "обшук"?
З таким ж успіхом дебееру варто рельси в Харківському метро обстежити, Шабунін точно там їздив. Ну і громадські туалети, які він відвідував. Таке ж також напевно є.
Захисники Шабуніна засвітили антиукраїнську медійну мережу - що треба робити?
Шабунін - грантожер/соросьонок. Метою грантожерів/соросят є забезпечити своїм грантодавцям заволодіння всіма державними активами України.
Грантожери/соросята не борються з корупцією - їх метою є очолити корупцію. Те що вони гризуться зі своїми конкурентами-корупціонерами зовсім не означає що соросята проти корупції.
Коли Сорос/грантодавці дають гранти, вони дають їх не для того щоби зробити шось хороше, а для того щоби
1) завербувати грантожера,
2) розкрутити його як агента впливу ("агента змін"),
3) включити його в медійну мережу лобіювання, тиску на владу, обману і дебилізації українців.
Всіх соросят вчать:
а) головне це медійність і мережевість,
б) найбільшою загрозою для глобалістів є націоналізм, тобто відстоювання національних інтересів.
На прикладі злочинця Шабуніна українці можуть побачити як працює ця мережа - просто дивиться хто піднімає вой на захист цього дезертира, і як вони брешуть і маніпулюють.
Вчора вони так само захищали кадрового соросьонка Найєма який розікрав гроші на будівництво укриттів для енергооб'єктів, позавчора вони захищали дегенерата Смілянського який доконав Укрпошту.
Показово що частину вкрадених грошей і донатів соросята платять очільнику резидентури соросят Милованову на утримання цієї мережі впливу.
Отже, який висновок мають зробити українців у випадку з Шабуніним? Всі хто його захищає - є членами антиукраїнської медійної мережі. Ця (грантожерська) мережа працює в інтересах іноземних структур і осіб, а не України.
Головні принципи роботи цієї мережі - відстоювання інтересів глобалістів та бариг-кредиторів України, подвійна мораль, брехня, маніпуляції і перекручення.
В цю мережу входять не лише професійні "реформатори", "волонтери" та "громадські активісти", але й корисні ідіоти та впроваджені у владу і на держпідприємства компрадори.
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В контексті подальшого існування цієї мережі днями відбулася дуже гучна подія яка за значенням напевно перевищує закриття USAID у якій харчувалося безліч грантожерів та їх ЗМІ.
Перед Конференцією з відновлення України в Італії у Римі, яку організувала подружка Трампа і друг України Джорджа Мелоні, глобалістський/соросівський Фонд "BlackRock" заявив що припинив пошук інвесторів для підтримки Фонду відновлення України. І тут же міністр фінансів США заявив що Дональд Трамп очолив американський Інвестиційний фонд відновлення України.
Отже, тепер навряд чи миловановим-шабуніним-найємам доведеться присосатися до грошей на відновлення України. А їх жирна медійна мережа трохи схудне. Втім зла українцям вона наробить ще багато, тому запам'ятовуйте осіб і медіа які зараз захищають злочинця Шабуніна. І ви по словам однієї "мережевої" особи можете дізнатися яку шкоду на даний час чинить вся мережа, тому що діють вони сінхронно і скоординовано - на кшталт триваючої кампанії щодо захисту злочинця Шабуніна.
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