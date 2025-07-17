ГБР должно извиниться за ложь в пресс-релизе по моему делу, - Шабунин. ВИДЕО

Председатель правления ЦПК и военнослужащий Виталий Шабунин требует от ГБР публичных извинений или вручения нового подозрения относительно якобы незаконного пользования автомобилем, о котором шла речь в официальном сообщении Бюро.

Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я требую или официального извинения на сайте ГБР, где была обнародована ложь, или подозрение. Здесь не может быть посредине. Или извинения, или подозрение... Пока нет ни первого, ни второго", - отметил Шабунин.

Он признался, что был удивлен, когда увидел сообщение ГБР о незаконном использовании автомобиля.

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"Это за пределами здравого смысла. Потому что если мне есть за это подозрение, то его надо вклепать всем военнослужащим на таких машинах. А их даже не тысячи. Это десятки тысяч", - отметил военнослужащий и добавил: "Эта ложь даже не в телеграм-каналах (я уже привык), а на официальном сайте правоохранительного органа, ярко свидетельствует, кто является заказчиком кампании. Не могло бюро на собственном сайте написать очевидную ложь, не чувствуя крышевания в самых высоких кабинетах Украины - на Банковой".

В то же время представитель сообщества CEO Club, которое предоставило Шабунину в пользование автомобиль Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, заявил, что они не имеют претензий к главе ЦПК.

"Мы решили собрать свои средства, не объявляя никаких внешних сборов, чтобы обеспечить военнослужащего Виталия Шабунина автомобилем для выполнения им боевых задач... Мы передавали ему авто в рамках действующего законодательства, и он имеет возможность использовать его в любых точках Украины", - подчеркнул он.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

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