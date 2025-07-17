РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11562 посетителя онлайн
Новости Видео Дело о командировке Шабунина Подозрение Шабунину
1 769 32

ГБР должно извиниться за ложь в пресс-релизе по моему делу, - Шабунин. ВИДЕО

Председатель правления ЦПК и военнослужащий Виталий Шабунин требует от ГБР публичных извинений или вручения нового подозрения относительно якобы незаконного пользования автомобилем, о котором шла речь в официальном сообщении Бюро.

Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я требую или официального извинения на сайте ГБР, где была обнародована ложь, или подозрение. Здесь не может быть посредине. Или извинения, или подозрение... Пока нет ни первого, ни второго", - отметил Шабунин.

Он признался, что был удивлен, когда увидел сообщение ГБР о незаконном использовании автомобиля.

Читайте: Мы считаем абсолютно перспективной возможность дальнейшего обжалования решения суда, - адвокат Шабунина Рокунь

"Это за пределами здравого смысла. Потому что если мне есть за это подозрение, то его надо вклепать всем военнослужащим на таких машинах. А их даже не тысячи. Это десятки тысяч", - отметил военнослужащий и добавил: "Эта ложь даже не в телеграм-каналах (я уже привык), а на официальном сайте правоохранительного органа, ярко свидетельствует, кто является заказчиком кампании. Не могло бюро на собственном сайте написать очевидную ложь, не чувствуя крышевания в самых высоких кабинетах Украины - на Банковой".

В то же время представитель сообщества CEO Club, которое предоставило Шабунину в пользование автомобиль Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, заявил, что они не имеют претензий к главе ЦПК.

"Мы решили собрать свои средства, не объявляя никаких внешних сборов, чтобы обеспечить военнослужащего Виталия Шабунина автомобилем для выполнения им боевых задач... Мы передавали ему авто в рамках действующего законодательства, и он имеет возможность использовать его в любых точках Украины", - подчеркнул он.

Читайте: ГБР об обысках в квартире погибшего пилота Джуса: Шабунин там временно проживал

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте: Шабунин: Это попытка на моем примере показать, что Зеленский может сделать с кем угодно все, что угодно, и когда угодно

Автор: 

Шабунин Виталий (574) ГБР (3112)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Ви ніколи в житті не боролися з державною системою, ніколи, як що пишете і пропонуєте таку *****!!!!🤡😅🤪
показать весь комментарий
17.07.2025 11:11 Ответить
+2
голометаморфоз - превращение Зе в *****!!😳🙄🧐
показать весь комментарий
17.07.2025 11:00 Ответить
+2
шабуня реально мобілізований
прикро-не прикро, але факт
показать весь комментарий
17.07.2025 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зніми рожеві окуляри, вистачить
воюй, як у суді, так і на своїй посаді
відреформував прокурорів у 19-ому, забезпечив чесних та прозорих?!
от і давай, дресируй, але вже до кінця, без свалу
показать весь комментарий
17.07.2025 10:59 Ответить
Ви ніколи в житті не боролися з державною системою, ніколи, як що пишете і пропонуєте таку *****!!!!🤡😅🤪
показать весь комментарий
17.07.2025 11:11 Ответить
Роман Червінський у приклад не підходить?
а він бореться та перемагає
щоправда мене більше надихає В'ячеслав Чорновол
показать весь комментарий
17.07.2025 11:13 Ответить
Гарні приклади, але ми чекаємо вашого прикладу, наведіть?!?!
показать весь комментарий
17.07.2025 11:17 Ответить
скільки не зазнач та по суті - усе мало
нашо тоді намагатися?
книжку про мене пишете? - не варто
показать весь комментарий
17.07.2025 11:21 Ответить
приклад людей, які боролися із системою, будучи під вартою, а зараз воюють, воюють реально та добре

https://www.youtube.com/watch?v=8BA7RAsY1W0
показать весь комментарий
17.07.2025 11:32 Ответить
Шабунін! Для цього треба звертаться до суду... У тебе, для цього, адвокат є... А не скиглить у соцмережах.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:00 Ответить
.....................................
показать весь комментарий
17.07.2025 11:19 Ответить
А він сам не хоче вибачитися за те що називає себе військовослужбовцем?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:00 Ответить
шабуня реально мобілізований
прикро-не прикро, але факт
показать весь комментарий
17.07.2025 11:02 Ответить
І Насіров був мобілізований, це теж факт.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:04 Ответить
шабуніним займається дбр та прокурори у сфері оборони як військовослужбовцем
а той барига із ковдрою під опікою звичайних "піджаків"
показать весь комментарий
17.07.2025 11:06 Ответить
У кожній справі є нюанси. От наприклад новоспечений генпрокурор має посвідчення УБД. Не хочете поцікавитися де, як і за що цей "герой" його отримав?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:17 Ответить
почали за шабуню
ним і закінчимо, бо кінця цьому циркуне буде
він військовослужбовець, про що зазначено увсіх судових документах
показать весь комментарий
17.07.2025 11:19 Ответить
Фото насірова розгружаючого фуру с сухпаями в студію!!!🤗🤡😅🥳🤪
показать весь комментарий
17.07.2025 11:07 Ответить
Ось вам інше фото. Рєзніков тепер по-вашому танкіст? В танкє гарєл?
показать весь комментарий
17.07.2025 11:21 Ответить
Навіщо заганяти себе в кут?! Міністр оборони не може залізти в танк?! Хоть одне фото насірова в формі зі зброєю, або бойове розпорядження в ЗБД?!?!
показать весь комментарий
17.07.2025 11:28 Ответить
У верховного блазня на Банковій є диплом юриста, то й що? Він став юристом?
"🥳😅🤡🤗🤪 Нутидибіл!!!🤪🤗🤡😅🥳"
показать весь комментарий
17.07.2025 11:15 Ответить
якось ігор лапін сказав: ніколи не сперечайся із баранами - задавлять інтелектом
показать весь комментарий
17.07.2025 11:27 Ответить
голометаморфоз - превращение Зе в *****!!😳🙄🧐
показать весь комментарий
17.07.2025 11:00 Ответить
Хочу зробити "явку з повинною". До Лідора чи одразу до ДБР ? Рекомендуйте. Незаконно користуюсь вже кілька років пенсією.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:04 Ответить
Якийсь дивний цей шабунін-ці дбр йому нічого не винні-а винен він сам котрий привів до влади того котрий його й посадить-того хто стає тираном і закриває свободу мови в Україні
показать весь комментарий
17.07.2025 11:05 Ответить
...свободу мови...
...немає сечі...
..пекельні борошна..
показать весь комментарий
17.07.2025 11:12 Ответить
....Це поза межами здорового глузду...
Цікаво, а де він бачив працівників зі здоровим глуздом, таких відразу відправляють на передову.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:05 Ответить
Так буває, коли ти спокійно споглядаєш, як ********** іних. Потім, ********** тебе.
показать весь комментарий
17.07.2025 11:16 Ответить
Компанія Вакарчука, «Підпільний стендап», «1+1 Україна» та «Перець FM» офіційно визнані Мінкультом критично важливими підприємствами під час війни
показать весь комментарий
17.07.2025 11:29 Ответить
Прийде весна саджати будемо, наївні думали це про Петра, ага щас...
показать весь комментарий
17.07.2025 11:30 Ответить
Цікаво, як ДБР має вибачатися? 🤔 "Вибач, Віталя, не проканало, а така класна ідейка була" - так? 😁
показать весь комментарий
17.07.2025 11:46 Ответить
Учасники з ДБР, цього шоу від ОПУ, мають добровільно зняти своє бронювання у ТЦК, і йти, з таким же завзяттям, Захищати Україну, зокрема в Купянськ!!!
показать весь комментарий
17.07.2025 11:54 Ответить
 
 