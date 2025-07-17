ДБР має вибачитися за брехню в пресрелізі щодо моєї справи, - Шабунін. ВIДЕО

Голова правління ЦПК та військовослужбовець Віталій Шабунін вимагає від ДБР публічних вибачень або вручення нової підозри щодо нібито незаконного користування автомобілем, про яке йшлося в офіційному повідомленні Бюро.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вимагаю або офіційного вибачення на сайті ДБР, де була оприлюднена брехня, або підозру. Тут не може бути посередньо. Або вибачення, або підозра… Поки немає ні першого, ні другого", - зазначив Шабунін.

Він зізнався, що був здивований, коли побачив повідомлення ДБР про незаконне використання автомобіля.

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"Це поза межами здорового глузду. Бо якщо мені є за це підозра, то її треба вклепати усім військовослужбовцям на таких машинах. А їх навіть не тисячі. Це десятки тисяч", - зауважив військовослужбовець і додав: "Оця брехня навіть не в телеграм-каналах (я вже звик), а на офіційному сайті правоохоронного органу, яскраво свідчить, хто є замовником кампанії. Не могло бюро на власному сайті написати очевидну брехню, не відчуваючи кришування у найвищих кабінетах України - на Банковій".

Водночас представник спільноти CEO Club, яка надала Шабуніну у користування автомобіль Nissan Pathfinder 2005 року випуску, заявив, що вони не мають претензій до голови ЦПК.

"Ми вирішили зібрати свої кошти, не оголошуючи ніяких зовнішніх зборів, щоб забезпечити військовослужбовця Віталія Шабуніна автомобілем для виконання ним бойових завдань… Ми передавали йому авто в межах чинного законодавства, і він має можливість використовувати його в будь-яких точках України", - наголосив він.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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