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Новини Відео Справа про відрядження Шабуніна Підозра Шабуніну
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ДБР має вибачитися за брехню в пресрелізі щодо моєї справи, - Шабунін. ВIДЕО

Голова правління ЦПК та військовослужбовець Віталій Шабунін вимагає від ДБР публічних вибачень або вручення нової підозри щодо нібито незаконного користування автомобілем, про яке йшлося в офіційному повідомленні Бюро.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вимагаю або офіційного вибачення на сайті ДБР, де була оприлюднена брехня, або підозру. Тут не може бути посередньо. Або вибачення, або підозра… Поки немає ні першого, ні другого", - зазначив Шабунін.

Він зізнався, що був здивований, коли побачив повідомлення ДБР про незаконне використання автомобіля.

Читайте: Ми вважаємо абсолютно перспективною можливість подальшого оскарження рішення суду, - адвокат Шабуніна Рокунь

"Це поза межами здорового глузду. Бо якщо мені є за це підозра, то її треба вклепати усім військовослужбовцям на таких машинах. А їх навіть не тисячі. Це десятки тисяч", - зауважив військовослужбовець і додав: "Оця брехня навіть не в телеграм-каналах (я вже звик), а на офіційному сайті правоохоронного органу, яскраво свідчить, хто є замовником кампанії. Не могло бюро на власному сайті написати очевидну брехню, не відчуваючи кришування у найвищих кабінетах України - на Банковій".

Водночас представник спільноти CEO Club, яка надала Шабуніну у користування автомобіль Nissan Pathfinder 2005 року випуску, заявив, що вони не мають претензій до голови ЦПК.

"Ми вирішили зібрати свої кошти, не оголошуючи ніяких зовнішніх зборів, щоб забезпечити військовослужбовця Віталія Шабуніна автомобілем для виконання ним бойових завдань… Ми передавали йому авто в межах чинного законодавства, і він має можливість використовувати його в будь-яких точках України", - наголосив він.

Читайте: ДБР про обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса: Шабунін там тимчасово проживав

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте: Шабунін: Це спроба на моєму прикладі показати, що Зеленський може зробити з ким завгодно все, що завгодно і коли завгодно

Автор: 

Шабунін Віталій (574) ДБР (3636)


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Топ коментарі
+2
голометаморфоз - превращение Зе в *****!!😳🙄🧐
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17.07.2025 11:00 Відповісти
+2
шабуня реально мобілізований
прикро-не прикро, але факт
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17.07.2025 11:02 Відповісти
+2
Ви ніколи в житті не боролися з державною системою, ніколи, як що пишете і пропонуєте таку *****!!!!🤡😅🤪
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17.07.2025 11:11 Відповісти
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зніми рожеві окуляри, вистачить
воюй, як у суді, так і на своїй посаді
відреформував прокурорів у 19-ому, забезпечив чесних та прозорих?!
от і давай, дресируй, але вже до кінця, без свалу
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17.07.2025 10:59 Відповісти
Ви ніколи в житті не боролися з державною системою, ніколи, як що пишете і пропонуєте таку *****!!!!🤡😅🤪
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17.07.2025 11:11 Відповісти
Роман Червінський у приклад не підходить?
а він бореться та перемагає
щоправда мене більше надихає В'ячеслав Чорновол
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17.07.2025 11:13 Відповісти
Гарні приклади, але ми чекаємо вашого прикладу, наведіть?!?!
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17.07.2025 11:17 Відповісти
скільки не зазнач та по суті - усе мало
нашо тоді намагатися?
книжку про мене пишете? - не варто
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17.07.2025 11:21 Відповісти
приклад людей, які боролися із системою, будучи під вартою, а зараз воюють, воюють реально та добре

https://www.youtube.com/watch?v=8BA7RAsY1W0
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17.07.2025 11:32 Відповісти
Шабунін! Для цього треба звертаться до суду... У тебе, для цього, адвокат є... А не скиглить у соцмережах.
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17.07.2025 11:00 Відповісти
.....................................
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17.07.2025 11:19 Відповісти
А він сам не хоче вибачитися за те що називає себе військовослужбовцем?
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17.07.2025 11:00 Відповісти
шабуня реально мобілізований
прикро-не прикро, але факт
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17.07.2025 11:02 Відповісти
І Насіров був мобілізований, це теж факт.
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17.07.2025 11:04 Відповісти
шабуніним займається дбр та прокурори у сфері оборони як військовослужбовцем
а той барига із ковдрою під опікою звичайних "піджаків"
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17.07.2025 11:06 Відповісти
У кожній справі є нюанси. От наприклад новоспечений генпрокурор має посвідчення УБД. Не хочете поцікавитися де, як і за що цей "герой" його отримав?
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17.07.2025 11:17 Відповісти
почали за шабуню
ним і закінчимо, бо кінця цьому циркуне буде
він військовослужбовець, про що зазначено увсіх судових документах
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17.07.2025 11:19 Відповісти
Фото насірова розгружаючого фуру с сухпаями в студію!!!🤗🤡😅🥳🤪
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17.07.2025 11:07 Відповісти
Ось вам інше фото. Рєзніков тепер по-вашому танкіст? В танкє гарєл?
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17.07.2025 11:21 Відповісти
Навіщо заганяти себе в кут?! Міністр оборони не може залізти в танк?! Хоть одне фото насірова в формі зі зброєю, або бойове розпорядження в ЗБД?!?!
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17.07.2025 11:28 Відповісти
У верховного блазня на Банковій є диплом юриста, то й що? Він став юристом?
"🥳😅🤡🤗🤪 Нутидибіл!!!🤪🤗🤡😅🥳"
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17.07.2025 11:15 Відповісти
якось ігор лапін сказав: ніколи не сперечайся із баранами - задавлять інтелектом
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17.07.2025 11:27 Відповісти
голометаморфоз - превращение Зе в *****!!😳🙄🧐
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17.07.2025 11:00 Відповісти
Хочу зробити "явку з повинною". До Лідора чи одразу до ДБР ? Рекомендуйте. Незаконно користуюсь вже кілька років пенсією.
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17.07.2025 11:04 Відповісти
Якийсь дивний цей шабунін-ці дбр йому нічого не винні-а винен він сам котрий привів до влади того котрий його й посадить-того хто стає тираном і закриває свободу мови в Україні
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17.07.2025 11:05 Відповісти
...свободу мови...
...немає сечі...
..пекельні борошна..
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17.07.2025 11:12 Відповісти
....Це поза межами здорового глузду...
Цікаво, а де він бачив працівників зі здоровим глуздом, таких відразу відправляють на передову.
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17.07.2025 11:05 Відповісти
Так буває, коли ти спокійно споглядаєш, як ********** іних. Потім, ********** тебе.
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17.07.2025 11:16 Відповісти
Компанія Вакарчука, «Підпільний стендап», «1+1 Україна» та «Перець FM» офіційно визнані Мінкультом критично важливими підприємствами під час війни
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17.07.2025 11:29 Відповісти
Прийде весна саджати будемо, наївні думали це про Петра, ага щас...
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17.07.2025 11:30 Відповісти
Цікаво, як ДБР має вибачатися? 🤔 "Вибач, Віталя, не проканало, а така класна ідейка була" - так? 😁
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17.07.2025 11:46 Відповісти
 
 