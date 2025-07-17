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Новини Відео Справа про відрядження Шабуніна Підозра Шабуніну
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Справою проти мене ОП хоче показати, що вони можуть наздогнати будь-кого, - Шабунін. ВIДЕО

Голова ЦПК та військовослужбовець Віталій Шабунін вважає, що у його справі Офіс Президента мав як тактичну, так і стратегічну мету.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Перше - показати на моєму прикладі, що ми можемо наздогнати і знищити будь-кого, будь-коли. Якщо ми догнали Шабуніна перед усіма камерами в Києві, то ми получим любого. І це меседж двом різним групам, які є проблемними для Зеленського. Перша - це розслідувачі-журналісти, медіа та громадські організації. Тут все зрозуміло. Інша група - це військові… Можна легко посадити будь-якого військового. Якщо слідувати всім нормам і правилам української, ще пострадянської армійської нормативки, то коли ви розбираєте боєприпас, перекручуючи його на скид - бетонна тюрма. Ви поруч з такою людиною і не повідомили командира? Бетонна тюрма. Командиру цих людей - те саме. А такі майстерні є у кожному батальйоні. Нагадаю, що перші пів року автомати розвантажували з вантажівок. Які бойові розпорядження?! Який облік зброї та боєприпасів?! Можна будь-кого посадити із тих, хто служив перші пів року. Із тих, хто служить зараз, - переважну більшість. І це їм сигнал", - зазначив голова ЦПК.

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За словами військовослужбовця, стратегічно у влади було бажання полегшити собі можливість знищення антикорупційних інституцій.

"Припустимо, я - політична еліта, яка хоче красти і бути переобраною. У мене дві проблеми, які треба вирішити. Перша, щоб коли я крав, про це не говорили. Друга, щоб коли я це робив, до мене не прийшли НАБУ і САП, як до Чернишова. Плюс, коли проводиться якийсь дурний корупційний закон, не має бути тих, хто про нього розкаже журналістам, щоб ті повідомили суспільству. В кейсі зі мною і ЦПК це рішення одночасно обох проблем", - наголосив Шабунін.

Також дивіться: ДБР має вибачитися за брехню в пресрелізі щодо моєї справи, - Шабунін. ВIДЕО

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте: У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО

Автор: 

Шабунін Віталій (574) Офіс Президента (2038)


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Топ коментарі
+10
Шахрай, злочинець та брехун цей Шабунін!
А ніякий не військо службовець та борцун з корупцією.
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17.07.2025 11:41 Відповісти
+7
у тебе є всі можливості, у т.ч. за тебе вступилися ті, кого ти топив
тому воюй, не ний, ти на волі
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17.07.2025 11:37 Відповісти
+7
до речі, а де твої корєша-прокурори, яких ти привів та із якими ти реформував прокурорів - рябошапка, касько, чумак?!
вони тебе захищають?! вступилися?
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17.07.2025 11:41 Відповісти
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у тебе є всі можливості, у т.ч. за тебе вступилися ті, кого ти топив
тому воюй, не ний, ти на волі
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17.07.2025 11:37 Відповісти
до речі, а де твої корєша-прокурори, яких ти привів та із якими ти реформував прокурорів - рябошапка, касько, чумак?!
вони тебе захищають?! вступилися?
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17.07.2025 11:41 Відповісти
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.
Їх слуга зробив, згідно партійного гасла і в науку іншим.
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17.07.2025 12:07 Відповісти
Де він воює? На складі писарем? Всі хто не на передовій - то все - технічна обслуга, тим можуть займатись і цивільні. Військові повинні бути у війську.
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17.07.2025 11:59 Відповісти
воює у суді, на слідчих діях, доводить свою позицію, має всі можливості
це мається на увазі
до речі, це що - запобіжка? так собі, легесенько погладили по голівоньці...
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17.07.2025 12:01 Відповісти
Ото якби з кби з таким завзяттям та справу проти резнікова та інших корупціонерів!
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17.07.2025 11:40 Відповісти
Шахрай, злочинець та брехун цей Шабунін!
А ніякий не військо службовець та борцун з корупцією.
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17.07.2025 11:41 Відповісти
боротьба з корупцією це завжди апріорі надприбуткова справа
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17.07.2025 11:42 Відповісти
а Ніколов? Каленюк? теж шахраї-злочинці-брехуни? Про Бігуса навіть не питаю...
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17.07.2025 12:04 Відповісти
Подписался как всегда на заказ а он не по зубам оказался..
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17.07.2025 12:49 Відповісти
Шабунін прийшов до тями, коли проти нього завели дело.
А до цього жОПа президента ніколи не показувала що вона собою являє.
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17.07.2025 11:43 Відповісти
таваріщь Зьо ! праізашла чудовіщняя ашібка ! вєрю вашу справідлівасть
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17.07.2025 11:50 Відповісти
Так, всі воїни-шахраї, що зараз сидять у тилу, на гачку у влади.
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17.07.2025 11:51 Відповісти
Понад 60 організацій стали на бік Шабуніна у зверненні до Зеленського, генпрокурора й ДБР...
мабуть вони тех за думкою дописувачів "шахраї-злочинці-брехуни"
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17.07.2025 12:23 Відповісти
"Шабуню"! А ти втечи... Ти зможеш... Наприклад, під Часів Яр... Чи під Кам"янське... У окоп... Туди, за тобою, ДБР не полізе... І користь якась буде - прикриєш ділянку фронту, додатковим сектором обстрілу...
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17.07.2025 13:56 Відповісти
"...Голова ЦПК та військовослужбовець Віталій Шабунін Джерело: https://censor.net/ua/v3563774...) Мабуть я чогось не розумію хто є такий шабунін. Він голова ЦПК? Тоді він не військовослужбовець. А якщо він військовослужбовець та ще й грошове забезпечення отримував з 2022 року по сьогодення то який же він голова ЦПК? От цікаво як він виконував свій військовий обов'язок? Адже Військову присягу я так розумію він приймав!!! А у військові присязі ЯК?: "Я, Шабунін Віта́лій Ві́кторович , вступаю на військову службу і урочисто клянуся Українському народові завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів (начальників), неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну таємницю." Щось про його чесне виконання військового обов'язку нічого не чути. А от про його "боротьбу" з корупцією багато смердіння.
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17.07.2025 14:14 Відповісти
Тібя посодють, а тьі нє воруй!!!
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17.07.2025 14:17 Відповісти
 
 