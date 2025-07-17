Справою проти мене ОП хоче показати, що вони можуть наздогнати будь-кого, - Шабунін. ВIДЕО

Голова ЦПК та військовослужбовець Віталій Шабунін вважає, що у його справі Офіс Президента мав як тактичну, так і стратегічну мету.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Перше - показати на моєму прикладі, що ми можемо наздогнати і знищити будь-кого, будь-коли. Якщо ми догнали Шабуніна перед усіма камерами в Києві, то ми получим любого. І це меседж двом різним групам, які є проблемними для Зеленського. Перша - це розслідувачі-журналісти, медіа та громадські організації. Тут все зрозуміло. Інша група - це військові… Можна легко посадити будь-якого військового. Якщо слідувати всім нормам і правилам української, ще пострадянської армійської нормативки, то коли ви розбираєте боєприпас, перекручуючи його на скид - бетонна тюрма. Ви поруч з такою людиною і не повідомили командира? Бетонна тюрма. Командиру цих людей - те саме. А такі майстерні є у кожному батальйоні. Нагадаю, що перші пів року автомати розвантажували з вантажівок. Які бойові розпорядження?! Який облік зброї та боєприпасів?! Можна будь-кого посадити із тих, хто служив перші пів року. Із тих, хто служить зараз, - переважну більшість. І це їм сигнал", - зазначив голова ЦПК.

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За словами військовослужбовця, стратегічно у влади було бажання полегшити собі можливість знищення антикорупційних інституцій.

"Припустимо, я - політична еліта, яка хоче красти і бути переобраною. У мене дві проблеми, які треба вирішити. Перша, щоб коли я крав, про це не говорили. Друга, щоб коли я це робив, до мене не прийшли НАБУ і САП, як до Чернишова. Плюс, коли проводиться якийсь дурний корупційний закон, не має бути тих, хто про нього розкаже журналістам, щоб ті повідомили суспільству. В кейсі зі мною і ЦПК це рішення одночасно обох проблем", - наголосив Шабунін.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

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