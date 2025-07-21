Думаю, Зеленский сказал: "Немедленно кончить с НАБУ и САП!". А мы этому мешаем, - Шабунин
Глава ЦПК Виталий Шабунин назвал две версии причины открытия дела против него.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"У меня два предположения. Первое - Чернышов. Это очень-очень близко к президенту. Я думаю, что планка настолько упала, что Зеленский сказал: "Немедленно кончать НАБУ и САП!". А ЦПК объективно мешает это сделать", - пояснил Шабунин.
Второй версией, считает он, является то, что вместе со СМИ ЦПК "убил" законопроект, которым могли легализовать злоупотребления в закупке оружия.
"Его теперь невозможно провести через парламент. И это очень разозлило по меньшей мере команду Зеленского. Там 123 "слуги народа" подписались, я напомню. Думаю, что эти две истории сильно триггернули Зеленского. И еще одна. Лично я и ЦПК в своих коммуникациях перестали говорить Ермак, Татаров, Умеров, "слуги народа". Для меня это все - Зеленский. Нет посредников. Ответственность на нем, потому что он мог в любой момент это остановить. Даже если не давал приказ. Не останавливал, значит, как минимум поддерживает", - добавил глава ЦПК.
Интервью Виталия Шабунина для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
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"Скотный двор" времен ЗЕ...
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
Питання в тому, що ЗЕ демонтує систему протикорупційних органів, збудовану при Пороху.
ДБР ЗАТРИМАЛО ГЕНДИРЕКТОРА «ЛІСІВ УКРАЇНИ». В ДП КАЖУТЬ ПРО ТИСК ЧЕРЕЗ СПРОБИ ДЕТІНІЗУВАТИ ГАЛУЗЬ..
Підозру виставили ДБР , Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».
В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta міста Вільяхойоса, 29 червня у басейні знайшли мертвим колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, а пізніше Національної поліції України Ігорем Грушевським. Як заявило іспанське видання https://www.elespanol.com/alicante/20250720/ucraniano-ahogado-vila-jefe-policia-crimen-murio-urbanizacion-asesinaron-piloto-ruso/1003743854102_0.html El Español, обставини смерті 61-річного чоловіка невідомі та викликають чимало запитань.Водночас іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Івана Воронича.