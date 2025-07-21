Думаю, Зеленский сказал: "Немедленно кончить с НАБУ и САП!". А мы этому мешаем, - Шабунин

Глава ЦПК Виталий Шабунин назвал две версии причины открытия дела против него.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У меня два предположения. Первое - Чернышов. Это очень-очень близко к президенту. Я думаю, что планка настолько упала, что Зеленский сказал: "Немедленно кончать НАБУ и САП!". А ЦПК объективно мешает это сделать", - пояснил Шабунин.

Второй версией, считает он, является то, что вместе со СМИ ЦПК "убил" законопроект, которым могли легализовать злоупотребления в закупке оружия.

"Его теперь невозможно провести через парламент. И это очень разозлило по меньшей мере команду Зеленского. Там 123 "слуги народа" подписались, я напомню. Думаю, что эти две истории сильно триггернули Зеленского. И еще одна. Лично я и ЦПК в своих коммуникациях перестали говорить Ермак, Татаров, Умеров, "слуги народа". Для меня это все - Зеленский. Нет посредников. Ответственность на нем, потому что он мог в любой момент это остановить. Даже если не давал приказ. Не останавливал, значит, как минимум поддерживает", - добавил глава ЦПК.

Интервью Виталия Шабунина для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В своем деле уже несколько раз реально почувствовал "душок" времен Януковича, - Шабунин

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте: После поддержки изданием ZN.UA Шабунина анонимные Telegram-каналы ОП начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову, - ЦПК