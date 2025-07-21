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Новости Дело о командировке Шабунина Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Думаю, Зеленский сказал: "Немедленно кончить с НАБУ и САП!". А мы этому мешаем, - Шабунин

Шабунин считает Зеленского ответственным за давление на НАБУ и САП

Глава ЦПК Виталий Шабунин назвал две версии причины открытия дела против него.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У меня два предположения. Первое - Чернышов. Это очень-очень близко к президенту. Я думаю, что планка настолько упала, что Зеленский сказал: "Немедленно кончать НАБУ и САП!". А ЦПК объективно мешает это сделать", - пояснил Шабунин.

Второй версией, считает он, является то, что вместе со СМИ ЦПК "убил" законопроект, которым могли легализовать злоупотребления в закупке оружия.

"Его теперь невозможно провести через парламент. И это очень разозлило по меньшей мере команду Зеленского. Там 123 "слуги народа" подписались, я напомню. Думаю, что эти две истории сильно триггернули Зеленского. И еще одна. Лично я и ЦПК в своих коммуникациях перестали говорить Ермак, Татаров, Умеров, "слуги народа". Для меня это все - Зеленский. Нет посредников. Ответственность на нем, потому что он мог в любой момент это остановить. Даже если не давал приказ. Не останавливал, значит, как минимум поддерживает", - добавил глава ЦПК.

Интервью Виталия Шабунина для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: В своем деле уже несколько раз реально почувствовал "душок" времен Януковича, - Шабунин

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте: После поддержки изданием ZN.UA Шабунина анонимные Telegram-каналы ОП начали атаковать журналистку медиа Инну Ведерникову, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (4256) Шабунин Виталий (579) САП (2086)


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Топ комментарии
+7
Я особисто давній прихильник Порошенка, з перших днів його президентства. А до ЗЕбанутої влади відношусь як до купки собачого лайна, пройде дощ, змиє цю купку лайна в каналізацію і ніхто за ними не пожаліє, крім зграї злодюх, які при ЗЕбанутих озолотились. Тепер по темі. Я надіюсь, що ніхто не забув висери Шабуні в 2019 році проти Пороха. Голос цього дрища Шабуні , завдячуючи Бені КАЛ.омойському кукурікав з кожного утюга. Шабуня мріяв, що за свої висери проти Пороха він одержить портфель міністра за верную службу ЗЕбанутим блазням. Але у блазня був свій список нужних нових ліц і про Шабуню забули як про викорастаний туалетний папір, ним просто підтерлися і викинули. Така доля всіх зрадників.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
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21.07.2025 17:12 Ответить
+4
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21.07.2025 17:15 Ответить
+3
Вже давно зрозуміло що Зеленський і є тим головним корупціонером котрий вирішив знищити демократичний устрій держави
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21.07.2025 17:11 Ответить
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зелений мерзотник хоче сховати свої брудні оборудки
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21.07.2025 17:07 Ответить
та ні , обісратий глаголить правду - впевнена ...
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21.07.2025 17:08 Ответить
И чем вы ему заважаете? Захочет, завтра их расформирует, Рада все проголосует и все сожрут. Борцы с системой. лол.
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21.07.2025 17:08 Ответить
Вже давно зрозуміло що Зеленський і є тим головним корупціонером котрий вирішив знищити демократичний устрій держави
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21.07.2025 17:11 Ответить
Щось у жабуні манія величі розігралась,
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21.07.2025 17:11 Ответить
Боневтік надто високо літає!
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21.07.2025 18:06 Ответить
Все животные равны, но некоторые животные равны чуть больше, чем другие.
"Скотный двор" времен ЗЕ...
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21.07.2025 17:11 Ответить
Я особисто давній прихильник Порошенка, з перших днів його президентства. А до ЗЕбанутої влади відношусь як до купки собачого лайна, пройде дощ, змиє цю купку лайна в каналізацію і ніхто за ними не пожаліє, крім зграї злодюх, які при ЗЕбанутих озолотились. Тепер по темі. Я надіюсь, що ніхто не забув висери Шабуні в 2019 році проти Пороха. Голос цього дрища Шабуні , завдячуючи Бені КАЛ.омойському кукурікав з кожного утюга. Шабуня мріяв, що за свої висери проти Пороха він одержить портфель міністра за верную службу ЗЕбанутим блазням. Але у блазня був свій список нужних нових ліц і про Шабуню забули як про викорастаний туалетний папір, ним просто підтерлися і викинули. Така доля всіх зрадників.
Так що Шабуня, терпи, розмазуй сопельки по морді і не скигли, ти зробив все в 2019 році щоб до влади прийшой блазень і його коМАНДА.
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21.07.2025 17:12 Ответить
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21.07.2025 17:15 Ответить
Питання не в Шабуніну.
Питання в тому, що ЗЕ демонтує систему протикорупційних органів, збудовану при Пороху.
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21.07.2025 17:15 Ответить
Ось на таких дурнях параша непогано заробив, збільшивши свій мільйонний бізнес на МІЛЬЯРДНИЙ!!! А воїнів ЗСУ ми, українці одягали, годували, бо у дітей навіть матраців не було - спали на землі!!! Зато його виродки всі за кордоном - ЗА РАХУНОК ТАКИХ ДЕБІЛІВ, як ти!!! Зеленський хоча б не краде...
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21.07.2025 17:47 Ответить
Параска Акакієвна, ваш висер зараховано. Після зміни зайдіть в ОПу до вашого хозяїна д,Ермака, він вам, вельмишановна Параска Акакієвна видасть преміальний набор гречки і кіло ліверної ковбаси. А ще ростібне ширіньку на своїх штанях. Ну далі ви знаєте, не в перший раз.
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21.07.2025 18:00 Ответить
Зешобло не краде?! 🙃
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21.07.2025 18:11 Ответить
Якось жівєнько запрацювали орли ТАТРОВА...
ДБР ЗАТРИМАЛО ГЕНДИРЕКТОРА «ЛІСІВ УКРАЇНИ». В ДП КАЖУТЬ ПРО ТИСК ЧЕРЕЗ СПРОБИ ДЕТІНІЗУВАТИ ГАЛУЗЬ..
Підозру виставили ДБР , Натомість у ДП «Ліси України» https://t.me/forestsofukraine/5058 заявили, що вручення підозри гендиректору Юрію Болоховцю «пов'язане з його принциповою позицією щодо прозорих ринкових механізмів реалізації деревини та системною роботою з детінізації лісової галузі».

В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta міста Вільяхойоса, 29 червня у басейні знайшли мертвим колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, а пізніше Національної поліції України Ігорем Грушевським. Як заявило іспанське видання https://www.elespanol.com/alicante/20250720/ucraniano-ahogado-vila-jefe-policia-crimen-murio-urbanizacion-asesinaron-piloto-ruso/1003743854102_0.html El Español, обставини смерті 61-річного чоловіка невідомі та викликають чимало запитань.Водночас іспанське видання зазначає, що хоча український посадовець міг поселитись в Іспанії після виходу на пенсію, однак раніше він працював у підрозділі Нацполіції, який перебрав на себе багато функцій колишнього УБОЗ - Управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України. Останній був на слуху світових медіа минулого тижня, після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vbitij-u-kijevi-polkovnik-sbu-voronich-nalezhav-do-**********-jakij-likviduvav-motorolu-ta-orhanizuvav-nastup-na-kurshchinu-nyt.html вбивства у Києві російськими найманцями полковника СБУ Івана Воронича.
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21.07.2025 17:13 Ответить
Шабуня і всякі там бігуси-шбігуси привели блазня до влади. Ну а блазень хоче бути як *****, царем а Україні. Правда, в нас уже був один такий. Бандюкович. І де воно тепер?
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21.07.2025 17:31 Ответить
У шабуніна трохи манії величи прявилось🤣
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21.07.2025 17:17 Ответить
Ещё это зелёное ворьё о в ступлении в ЕС трындит постоянно!нет ребя ЕС невидать как чёрной дыры!Украине!
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21.07.2025 17:28 Ответить
Это партия регионов,и понятно было это с первого антифоповского закона агента сивковича,который так пояснил необходимость его принятия - "по такому закону живут в россии",ими командуют из москвы.
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21.07.2025 17:29 Ответить
Цікаво - а чому це Шабунін себе асоціює з тими, хто протистоїть "Блазню"? Адже МОТИВИ - РІЗНІ!... Ті, хто розумів, що "ЗЕ" - ЗЛО ДЛЯ УКРАЇНИ, протистоять йому ще з 2019-го... А він почав йому "протистоять" тільки тоді, коли об нього "ноги витерли"... Почав "на абиженку давить" - "взяли за сраку"... А зараз таким "борцуном" став!!! Ну, прямо, "Павлік Морозов"!!!
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21.07.2025 17:41 Ответить
 
 