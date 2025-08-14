РУС
Шабунина будут судить за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование. ФОТОрепортаж

Завершено расследование производства в отношении главы ЦПК Виталия Шабунина. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы при содействии командира воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В данное время сторона защиты знакомится с материалами дела, обвинительный акт после этого будет передан в суд.

"Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов суд поставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого", - отметили в ГБР.

Читайте также: Думаю, Зеленский сказал: "Немедленно кончать НАБУ и САП!". А мы этому мешаем, - Шабунин

В Бюро отметили, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования Шабуниным транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.

Также ему были возвращены электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возвращении было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Шабунина обвиняют по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который способствовал военнослужащему в уклонении от военной службы. Ему инкриминируется пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Шабунина будут судить за уклонение от службы Подробности ГБР

Читайте: Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

Читайте: Цели Зеленского не изменились. Он продолжит наступление на НАБУ и САП, - Шабунин

Шабунин Виталий (595) ГБР (3173)
+50
дивно, Зеленський теж ухилявся, а його не судять
14.08.2025 14:53
+38
Військовослужбовця судитимуть за ухилення? Типу ДБР отримала команду "ФАС", але нічого реального не змогла накопати?
14.08.2025 14:53
+15
в армии так не работает..если командование было в курсе, то это командировка, а не ухилення.... тем более целый командир части в курсе....
14.08.2025 14:59
Військовослужбовця судитимуть за ухилення? Типу ДБР отримала команду "ФАС", але нічого реального не змогла накопати?
14.08.2025 14:53
Ну я не суддя, звісно. Але з точки зору банальної ерудиції, якщо я оформився на роботу, не з'являюся, а приїжджаю раз на місяць, щоб поставити підпис в журналах і отримати зарплатню - здається мені це порушення Закону

Якщо я призвався на військову службу, обіймаю якусь посаду, стою в штатному розкладі підрозділу, але не виконую бойових завдань і отримую зарплатню - мені здається це теж порушення Закону

Щось забагато у нас "медійних військових", які ще і повчають людей життю. Якщо б мені хтось запропонував таку замануху (чисто теоретично) і я б погодився, я б не відсвічував обличчям в медіа-просторі, а сидів би тихесенько-тихесенько...

Ах, я забув: у нас "країна мрії" і ми всі Президенти вже шість років

Так влада ледь не знищила ДБР, як влада могла дати команду "фас" ?
14.08.2025 15:00
Магирус "... Так влада ледь не знищила ДБР ..." - це Ви про які дії влади щодо ДБР?
14.08.2025 15:11
Тепер проти Зеленського також мають висунути звинувачення в ухиленні від служби в армії.
14.08.2025 16:10
Так влада ледь не знищила ДБР, як влада могла дати команду "фас" ?
не ДБР, а НАБУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dbr-konkurs-ofis-prezydenta/31674347.html з ДБР в них все гаразд.
14.08.2025 15:11
"влада ледь не знищила ДБР, як влада могла дати команду "фас" ?"

У вас трохи каша в голові. НАБУ і САП та ДБР - це різні речі. Влада ніколи не пробувала нищити ДБР.
14.08.2025 15:18
Він просто помножив на ноль все що писав вище одним абзацом.
14.08.2025 15:39
ДБР - ручний владі орган....про яке знищення Ви пишете
14.08.2025 15:59
а ЗЄлєнського ?

коли судитимуть чотирижди дезєртира ЗЄлєнського ?

.
14.08.2025 15:16
До дезертира він так і не доріс, поки що просто квадроухилянт.
14.08.2025 15:22
Це ви про Зеленського ?
14.08.2025 15:54
Про Зеленського.
14.08.2025 15:58
дивно, Зеленський теж ухилявся, а його не судять
показать весь комментарий
14.08.2025 14:53
Бо мудрий нарід вирішив що це добре.
Ухилянт у нас сіль землі...ля. Лучшіє люди, не то шо дурачки в окопах. Он шабунька який малодєц як всі переживають...
14.08.2025 15:21
власне, не думаю, що люди переймаються саме через Шабуніна.
скоріше хвилює тенденція: вибірковість правоохоронної системи й використання каральної функції як механизму боротьби з опонентами.
нижче Yuri I #427530 цілком зрозуміло написав що непокоїть:
"... коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя."
не знаю чи є військовим "інша квартальна срань", але ж пікалов точно був військовослужбовцем Нацгвардії.
14.08.2025 15:38
Тоді незрозумілі претензії від шабуньки до пікалова та іншої "квартальної срані". Якщо ти весь із себе такий антикорупційний лицар то **** ти ведеш себе як пікалов? Яка між оцими діячами різниця?
14.08.2025 15:55
Яка між оцими діячами різниця?
я ж, власне, про це: якщо підозра ДБР обгрунтована, то Шабунін має відповісти, але де така ж справа щодо пікалова? це ж й є та сама вибірковість про яку я написав.
вибачте, нічого не знаю про його претензії до "пікалова та іншої квартальної срані", тож не зможу підтримати бесіду.
14.08.2025 16:01
Так ніхто не говорить що пікалов молодєц. І так це вибірковість беззаперечно. Але це не відміняє того факту що шабунька такий самий. І робити з нього безневинну "жертву режиму" теж не варто...
14.08.2025 16:10
"Так ніхто не говорить що пікалов молодєц"

если к пикалову не пришли (и не прийдут), значит пикалов не виноват. а раз шабунин такой же как пикалов, значит он тоже не виноват. если к шабунину пришли потому что он виноват, а шабунин такой же как пикалов, то должны прийти и к пикалову. получается, как ни крути, в данном случае шабунин жертва. вот такое словоблудие
14.08.2025 17:18
"Ето другоє"
14.08.2025 15:23
хто б сумнівався
14.08.2025 14:55
в армии так не работает..если командование было в курсе, то это командировка, а не ухилення.... тем более целый командир части в курсе....
показать весь комментарий
14.08.2025 14:59
Так командира теж судять.
Ви почитайте про справу - Шабуня ледь накуй прокурора не послав коли його на суді спитали просто розповісти хто його оформляв на місці "прикомандирування" і які функції він там виконував.
Шабуня хитросракий ухилянт і питання з зв'язку з його справою в мене тільки одне - коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя.
показать весь комментарий
14.08.2025 15:17
14.08.2025 15:31
тогда подсуден командир, а не Шабуня и то, если будет доказано, что имел корысть при оформлении командировки... и опять же, не командир части, а командир роты, который каждые сутки подает строевку, кто где находится....
14.08.2025 15:33
От власне! Мало б бути СЗЧ. Але для цього потрібен рапорт командира, якого, як видно нема. Тому це якийсь правовий нігілізм.
14.08.2025 15:20
14.08.2025 15:20 Ответить
Бажаю пану Шабуніну надерти дупу ДБРу......
14.08.2025 15:00
Це один раз "ухилянт", а що ж казати про 4-ри разового маланця, який і не приховував свого ухилянства, а навпаки - ще зі сцени це підтвердив? Його теж посадять?
Ну і тхне все це лайно! Воно так тхне, що аж за кілометри вже відомо, що це абсолютна заказуха з ОПи, що це погіршить відношення Європи до нас. Не озброєним оком видно, що ЗЕлупа з корєшами ДУЖЕ ********** на цього "грантового" чувака, якому так не подобавалось при Порошенко і який приклав максимум зусиль, щоб до влади прийшли ті, які його і посадять.
Іноді у "пані Долі" дуже дивні шляхи і інструменти, бо про теорію бумеранга мало хто хоче згадувати, коли штовхає якийсь "камінець" з гори свого буття.
14.08.2025 15:02
"Долиздівся"....Шантаж не вдався...
14.08.2025 15:06
В давньогрецьких міфах бог Сатурн відомий тим що пожирав своїх дітей. Знаменитою стала фраза лідера Великої французської революції дантона який активно "топив" за терор а потім сам перед гільйотиною сказав знамениту фразу "революція як Сатурн пожирає свої дітей".
От так і ті хто в 2019-у "топив" за зелених зараз вигрібають
14.08.2025 15:12
ДБР немає чим зайнятись ,такі собі портновські негідники ,які малиб самі на фронті побувати ,а не боротись з громадськими активістами які заважають оточеню президента грабувати країну.
14.08.2025 15:03
черговаа "зелено прорашистська антиукраїнська куйня " від рашистської агентури в Україні...Чекати реакції ЄС І США НЕ ДОВГО
14.08.2025 15:07
солдат Шабунін, який за півтора року фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО жодного разу не з'явився в своєму підрозділі (що не заважало Шабуніну отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань) ні в чому не винуватий. Оскільки, мовляв, він був відряджений до НАЗК і нужденно працював у цій установі, допомагаючи співробітникам НАЗК перевіряти податкові декларації.

Але є нюанс. НАЗК категорично стверджує, що солдата Шабуніна в них не було, такий прикомандирований ніде в них не зареєстрований і ніякої роботи в НАЗК солдат Шабунін ніколи не виконував.

звісно, як що так багато хто робить, то чому ж лютому правдорубу шабуне, антикорупціонеру за покликанням, не замутить собі, щось таке?
чого всі докопалися до воїна патріота?
егеш....
не здивуюсь, як що у шабуні є убд!!!
14.08.2025 15:08
Раніше всю цю професійну антикорупційну мафію толерували при Пєті і вони думали що вони каста недоторканих.
Коли ж прийшла зелень - то ті з них хто порозумніше - пішли прислужувати ОПшним щурам.
А дебіли як Шабуня далі намагались бикувати як в старі добрі "барижні" часи. За що отримали чітко згідно принципу "своїм все, чужим - закон".
І жаліти в цій історії хистросракого ухилєса Шабуню - це себе не поважати.
14.08.2025 15:20
це, не просто ухилянт, який чи сцикує, чи не хоче, чи щось ще....
це, хитросраке падло, яке числилось на війні, отримувало грошове забезпечення, возило свою сраку на волонтерському авто!
не вилазило з київських недешевих генделиків.
14.08.2025 15:30
👌👍
14.08.2025 15:39
джерело ваше якесь лайняне.
це я про бойка.
до речі, не відбілюючи шабуніна (бо не бачив матеріалів справи), суто про факти:
оце: що не заважало Шабуніну отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань
є очевидним ********, оскільки збитки в розмірі понад 224 тис. грн. грн. це ніяк не може бути з "бойовими", тож тут ваш бойко ******* й ******* зрозуміло для чого - для градусу обурення.
14.08.2025 15:47
аааа......
зрозумів!
як що в понад 224 тис. грн. нема бойових, то треба вибачитись! нагородити самою головною мєдалькою та видати премію!
і замінити старий ніссан на новий, самий дорогий!
14.08.2025 16:08
ні, ви не зрозуміли.
14.08.2025 16:11
На 20 років афериста - ухилянта!
14.08.2025 15:11
тоді ЗЄлєнського 20х4 = 80 років !

.
14.08.2025 15:19
👏👏👏👏👏👍😊
14.08.2025 15:24
за що зелю? так, він спочатку проігнорував 4 повістки, за що максимум адміністративне покарання, але ж зараз він виправився і став верховним головнокомандувачем. де ж він ухиляється?
14.08.2025 15:28
особисто керує талановитими військовими операціями!
сирський, малюк, буданов та білецький не дадуть збрехати!
14.08.2025 15:42
Уявляю собі блазня на стройовій підготовкі. Своїм дрібненьким ростом воно завжди було-би в хвості (чи під хвостом ) у взводі і завжди отримував-би пенделі-піджопники від командира відділення за то шо ходить не в ногу.
14.08.2025 15:50
зе!гниді, пожиттєве, з конфіскацією!!!
і не за ухилянство!
за зраду україни!
за загибель українців!
за зруйновану україну!
за суцільне тотальне мародерство!!!!
14.08.2025 15:32
Я сподіваюся, що ти мав на увазі зеленого, хрипатого віслюка???
14.08.2025 17:19
А того шановного який аж чотири рази ухилявся, будуть судити?
14.08.2025 15:17
Пам'ятаю, як Шабуніну, ще при Порошенку, хотіли вручити повістку в військомат і не змогли. Там були і пікети, і Шабунін бігав босий, камінням кидався. Потім були звинувачення Пороха ніби за його вказівкою будинок Шабуніну підпалили. Словом Шабунін був не потоплюваний до тих пір поки не проголосував за Зеленського.
14.08.2025 15:19
Іронія долі.
14.08.2025 15:31
Украинские виражи: один раз отпетлял - в тюрьму, четыре раза - в президенты.
14.08.2025 15:26
Тепер зелені 3,14дораси візьмуться за Ніколова та Ткача, а потім за "УП". А дуполизу 0Пи ******** чи Сухачову слід пам'ятати що влада не вічна і нагорода знайде "героя" обов'язково.
14.08.2025 15:31
до речі, а чого ткач не воює, а лазить по монакам?
14.08.2025 15:33
Виключно політичне переслідування за громадську, антикорупційну діяльність.

Зєлю геть. Вибори
14.08.2025 15:31
Під час війни вибори ? Дядя ти дурак ?
14.08.2025 15:41
Під час війни треба воювати, а не захищати шкідників і шпигунів в мережах! Йди воюй! Під час війни...
14.08.2025 16:47
За таким принципом, можна кожного тиловика засадити, ну почнемо із міністра оборони! Щодо шабуліна, хто ж як не він гузицю рвав за Z-непорозуміння!
14.08.2025 15:33
А пам'ятаєте,як в Дніпрі якась соска типу служила в ВСУ?Що з нею,скільки років дали їй і командиру часті?
14.08.2025 15:34
буде сидіти. Скоро суд
14.08.2025 15:42
Сподіваюсь,що це правда.
14.08.2025 16:02
Шабуня не є моїм кумиром після того як дзявкотів на Пороха в 2019 році.
Дарма старався Шабуня, все мріяв про посаду міністра, чи хоть в челяді блазня бути, побліже к телу. Але не сталося як гадалося. Шабуня у блазня заробив долю презерватива, його, дебіла, ЗЕбануті використали і викинули в помийне відро.
Звичайно, вся Україна памятає, як шут 4 рази тікав від призову, хоч йому, як повній нікчемі, не здатному для бойових дій було приготовлено місце писарчука ( це писалось тут, в цензорі ).
Так що, Шабуня, за кого ти рвав тельняшку, за що боровся - на те і напоровся.
14.08.2025 15:43
а чому не судять зе, дєрьмака, татарова, всіх суддів, ментів та прокурорів?
14.08.2025 15:52
*****, сюреализм какой-то.🙁
14.08.2025 15:57
Цьому покидьків,як і всяким стерненкам-пердуненкам та та.п.,місця в армії немає. Суд,вирок,грати.
14.08.2025 16:04
Коли за чотириразовим ухилянтом прийдуть?
14.08.2025 16:12
А коли будуть відловлювати тисячі СЗЧ та придавати суду?
14.08.2025 16:05
А Кошевого?
14.08.2025 16:05
у нас десятки тисяч в СЗЧ, і ніхто їх не чіпає....У нас в місті вони пересуваються вільно, без страху, що їх затримають....А тут одним Шабуніним ціле ДБР займається, стільки ресурсу вклали в це сміхотворне розслідування....
14.08.2025 16:08
А коли судитимуть весь той піксельний барбершоп що роками не вилазить з лохомарафону?
14.08.2025 16:11
гудожнік-шпалереот Поярков аж соловьем критикує Шабуніна,Стерненко,Притулу,Чмута а хто-ж тоді хороший,при тім мовчить про ******* Олєшко з яким карєфанів.
14.08.2025 16:18
Я розумію, що таких "військових", які тільки на папірі, по всій країні тисячі. Але шабуня сам завинен, бо постійно на слуху. Якщо з цих тисяч накажуть хочь одного, то це вже буде добра справа, бо є судовий прецедент та приклад для інших "шабунь".
14.08.2025 16:20
Немає жодної ситуації з якої зелена корумпована шобла на чолі з найвеличнішим лідером ********** не зможе не вийти з ганьбою і шкодою державним інтересам та народу України
14.08.2025 16:23
Шабунін кожен початок і кінець дня зустрічає молитвою, де дякує, що зміг активно посприяти зміненню влади бариг і диктаторів, на нашіх простих парнєй с народа.
14.08.2025 16:36
Якщо це так, то для справедливості потрібно судити весь "95 квартал" і Офііс президента, інакше це виглядає, як вибіркове правосуддя.
14.08.2025 16:56
Розповім одну історію.Після вєлікай атєчєсвєннай у сорок п"ятому у Львові спотворили пам"ятний Нептунові на площі Ринок.Забрали в Нептуна тризубець,бо,бачте,тризуб то символ націоналістів.Польська"Трибуна люду" тоді написала,"цо ви Львовє у гловнего бандерувца юш забралі тшизуб,і то єст вєлька звитьонга КГБ"...Влада схаменулась і вернула тризубець Нептунові.Так і тут,піймали самого головного ухилянта Шабуніна...
14.08.2025 17:04
Цікаво, а що ЄС скаже на те, що як би НАБУ і не закрили, але її співробітників по одному повидьоргують в буцигарню. Наприклад Баканова, Науменка і т п не ловлять, та і Резніков не в розшуку! І багатьох шахраїв мільйонерів не чіпають. Та і Єрмак перевищує свої повноваження…
14.08.2025 17:09
Якщо командир послав підлеглого будувати йому дах на сараї замість виконання службових задань, то хто тут винен як не виключно командир.
14.08.2025 17:12
Там була змова та шахрайство. Командир дав свідчення. Докази залізні - шабуня піде за грати.
14.08.2025 17:22
Не в лоб , так по лобі!!!!
14.08.2025 17:20
 
 