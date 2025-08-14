Шабунина будут судить за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование. ФОТОрепортаж
Завершено расследование производства в отношении главы ЦПК Виталия Шабунина. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы при содействии командира воинской части.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В данное время сторона защиты знакомится с материалами дела, обвинительный акт после этого будет передан в суд.
"Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов суд поставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого", - отметили в ГБР.
В Бюро отметили, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования Шабуниным транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.
Также ему были возвращены электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возвращении было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.
Шабунина обвиняют по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество.
В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который способствовал военнослужащему в уклонении от военной службы. Ему инкриминируется пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
Якщо я призвався на військову службу, обіймаю якусь посаду, стою в штатному розкладі підрозділу, але не виконую бойових завдань і отримую зарплатню - мені здається це теж порушення Закону
Щось забагато у нас "медійних військових", які ще і повчають людей життю. Якщо б мені хтось запропонував таку замануху (чисто теоретично) і я б погодився, я б не відсвічував обличчям в медіа-просторі, а сидів би тихесенько-тихесенько...
Ах, я забув: у нас "країна мрії" і ми всі Президенти вже шість років
Так влада ледь не знищила ДБР, як влада могла дати команду "фас" ?
не ДБР, а НАБУ.
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-dbr-konkurs-ofis-prezydenta/31674347.html з ДБР в них все гаразд.
У вас трохи каша в голові. НАБУ і САП та ДБР - це різні речі. Влада ніколи не пробувала нищити ДБР.
коли судитимуть чотирижди дезєртира ЗЄлєнського ?
.
Ухилянт у нас сіль землі...ля. Лучшіє люди, не то шо дурачки в окопах. Он шабунька який малодєц як всі переживають...
скоріше хвилює тенденція: вибірковість правоохоронної системи й використання каральної функції як механизму боротьби з опонентами.
нижче Yuri I #427530 цілком зрозуміло написав що непокоїть:
"... коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя."
не знаю чи є військовим "інша квартальна срань", але ж пікалов точно був військовослужбовцем Нацгвардії.
я ж, власне, про це: якщо підозра ДБР обгрунтована, то Шабунін має відповісти, але де така ж справа щодо пікалова? це ж й є та сама вибірковість про яку я написав.
вибачте, нічого не знаю про його претензії до "пікалова та іншої квартальної срані", тож не зможу підтримати бесіду.
если к пикалову не пришли (и не прийдут), значит пикалов не виноват. а раз шабунин такой же как пикалов, значит он тоже не виноват. если к шабунину пришли потому что он виноват, а шабунин такой же как пикалов, то должны прийти и к пикалову. получается, как ни крути, в данном случае шабунин жертва. вот такое словоблудие
Ви почитайте про справу - Шабуня ледь накуй прокурора не послав коли його на суді спитали просто розповісти хто його оформляв на місці "прикомандирування" і які функції він там виконував.
Шабуня хитросракий ухилянт і питання з зв'язку з його справою в мене тільки одне - коли так само судитимуть Пікалова, Кошового і інши квартальну срань яка так само рахується в силових структурах а по факту живе своє краще життя.
Ну і тхне все це лайно! Воно так тхне, що аж за кілометри вже відомо, що це абсолютна заказуха з ОПи, що це погіршить відношення Європи до нас. Не озброєним оком видно, що ЗЕлупа з корєшами ДУЖЕ ********** на цього "грантового" чувака, якому так не подобавалось при Порошенко і який приклав максимум зусиль, щоб до влади прийшли ті, які його і посадять.
Іноді у "пані Долі" дуже дивні шляхи і інструменти, бо про теорію бумеранга мало хто хоче згадувати, коли штовхає якийсь "камінець" з гори свого буття.
От так і ті хто в 2019-у "топив" за зелених зараз вигрібають
Але є нюанс. НАЗК категорично стверджує, що солдата Шабуніна в них не було, такий прикомандирований ніде в них не зареєстрований і ніякої роботи в НАЗК солдат Шабунін ніколи не виконував.
звісно, як що так багато хто робить, то чому ж лютому правдорубу шабуне, антикорупціонеру за покликанням, не замутить собі, щось таке?
чого всі докопалися до воїна патріота?
егеш....
не здивуюсь, як що у шабуні є убд!!!
Коли ж прийшла зелень - то ті з них хто порозумніше - пішли прислужувати ОПшним щурам.
А дебіли як Шабуня далі намагались бикувати як в старі добрі "барижні" часи. За що отримали чітко згідно принципу "своїм все, чужим - закон".
І жаліти в цій історії хистросракого ухилєса Шабуню - це себе не поважати.
це, хитросраке падло, яке числилось на війні, отримувало грошове забезпечення, возило свою сраку на волонтерському авто!
не вилазило з київських недешевих генделиків.
це я про бойка.
до речі, не відбілюючи шабуніна (бо не бачив матеріалів справи), суто про факти:
оце: що не заважало Шабуніну отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання бойових завдань
є очевидним ********, оскільки збитки в розмірі понад 224 тис. грн. грн. це ніяк не може бути з "бойовими", тож тут ваш бойко ******* й ******* зрозуміло для чого - для градусу обурення.
зрозумів!
як що в понад 224 тис. грн. нема бойових, то треба вибачитись! нагородити самою головною мєдалькою та видати премію!
і замінити старий ніссан на новий, самий дорогий!
.
сирський, малюк, буданов та білецький не дадуть збрехати!
і не за ухилянство!
за зраду україни!
за загибель українців!
за зруйновану україну!
за суцільне тотальне мародерство!!!!
Зєлю геть. Вибори
Дарма старався Шабуня, все мріяв про посаду міністра, чи хоть в челяді блазня бути, побліже к телу. Але не сталося як гадалося. Шабуня у блазня заробив долю презерватива, його, дебіла, ЗЕбануті використали і викинули в помийне відро.
Звичайно, вся Україна памятає, як шут 4 рази тікав від призову, хоч йому, як повній нікчемі, не здатному для бойових дій було приготовлено місце писарчука ( це писалось тут, в цензорі ).
Так що, Шабуня, за кого ти рвав тельняшку, за що боровся - на те і напоровся.