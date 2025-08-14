Шабунина будут судить за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование. ФОТОрепортаж

Завершено расследование производства в отношении главы ЦПК Виталия Шабунина. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы при содействии командира воинской части.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В данное время сторона защиты знакомится с материалами дела, обвинительный акт после этого будет передан в суд.

"Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов суд поставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого", - отметили в ГБР.

В Бюро отметили, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования Шабуниным транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.

Также ему были возвращены электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возвращении было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Шабунина обвиняют по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который способствовал военнослужащему в уклонении от военной службы. Ему инкриминируется пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.







Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

