ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом его командиру

ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Командир с нарушением установленных процедур отправил военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни обязанностей службы, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более 224 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Так, командиру дополнительно инкриминируется пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

В то же время военнослужащему Шабунину, которому, по данным ГБР, командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления

"Ему, как и раньше, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.

Расследование продолжается", - подытожили там.

13 августа ЦПК сообщил, что ГБР готовит обновленное подозрение Шабунину.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

