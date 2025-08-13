РУС
Новости Подозрение Шабунину
3 829 42

ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом его командиру

Дело Шабунина ГБР изменило подозрение и сообщило о новой команде

ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Командир с нарушением установленных процедур отправил военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни обязанностей службы, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более 224 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

Так, командиру дополнительно инкриминируется пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Также читайте: "Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа", - Шабунин

В то же время военнослужащему Шабунину, которому, по данным ГБР, командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления

"Ему, как и раньше, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.

Расследование продолжается", - подытожили там.

Читайте: Проведя 49 обысков в НАБУ, опричники Зеленского смогли только на вымышленную историю с Дагестаном, хотя речь шла об Узбекистане, - Шабунин. АУДИО

13 августа ЦПК сообщил, что ГБР готовит обновленное подозрение Шабунину.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-министр Умеров заключил только один контракт на дроны-перехватчики, - Шабунин

Автор: 

Шабунин Виталий (592) ГБР (3168) подозрение (553)


Топ комментарии
+21
Ще й командира втягнули в справу зелені довбойоби
13.08.2025 15:32 Ответить
+11
А чому не висувають підозру в шахрайстві зеленському? Адже він не виконав своїх передвиборчих обіцянок і на його утримання пішли величезні кошти, зароблені кровʼю і потом українського народу!
13.08.2025 15:41 Ответить
+8
******* , невже такою ****** займається ДБР, ще у війну коли шпіони ногою двері відкривають в клоуна
13.08.2025 15:37 Ответить
Початок є
13.08.2025 15:28 Ответить
Нема початку. 😊 Початок був, коли Ріфові, Кузьменко і Дугар підозри оголосили. І продовження було, коли Червінського закрили теж, потім було обвинувачення набушників у торгівлі чи то з Дагестаном, чи Узбекистаном. І що? 😊 Щатримували і вручали підозри з великою помпою, а відпускчли тихенько і непомітно, змінюючи щоразу зобов'язання на більш мякі. 😊 У мене враження, що такі речі служать ширмою, ща якою ховають щось огидне. Підозра Шабуніну на 220тисяч має йти у парі з підозрою Рєзнікову на мільярди, підозра набушнику ц вмовній держзраді - у
парі з підозрою Баканову у важких наслідках для держави через ту ж держзраду. Доки цього нема - навіть боти, які кричать про підозру Шабунвну, як велику перемогу, не виглядають переконливо
13.08.2025 16:04 Ответить
В нас не існує парних розглядів кримінальних справ. Тож одне іншому не заважає і тим більше одне інше не виключає.
13.08.2025 16:14 Ответить
Ніт, панянко, оде виключає інше - вам кидають Шабуніна, щоб ви забули про Рєзнікова. До речі, не читав ваші гнівні тиради на адресу цього діяча державного. Невжк пропустив? 🤔 А може у вас до Шабуніна особисте? 🤔
13.08.2025 16:20 Ответить
Хто ж в цьому винуватий. Читайте все і нічого не пропустите.
Не тільки рєзнік, а ще купа йому подібних ділків, так само як і шабунін мають відповісти в суді за порогення законів відповідно до ККУ.
13.08.2025 16:29 Ответить
А єрмак має відпові ти? До речі, хто такий "рєзнік"? Не хочете писати повне прізвище?
13.08.2025 16:32 Ответить
еще и командира подставил)
13.08.2025 15:29 Ответить
Ще й командира втягнули в справу зелені довбойоби
13.08.2025 15:32 Ответить
Розпочалась відео-конференція Транпа і Зеchма! 😎🍿
Щяс як наступить мір. Але скоріше за все, буде черговий обстрілі вночі
13.08.2025 15:32 Ответить
може шабуня чесний?
все грошове забезпечення віддавав командиру, як домовлялись. всі понад 224 тисячі гривень.
то може у шабуні і убд є?
13.08.2025 15:32 Ответить
пенсія в 40 років як в його прокурора або інвалідність
13.08.2025 15:38 Ответить
Колись і це дізнаємось
13.08.2025 15:44 Ответить
Так, є
13.08.2025 15:42 Ответить
Так те, що написано у підозрах є правдою чи ні ??? Дії командира частини є протиправними, Шабунін дійсно ухилявся і вів цивільний спосіб життя, будучи формально військовослужбовцем, і що з автівкою для ЗСУ??? Нехай би Віталій усе чітко розписав у своє виправдання на цьому сайті. Нічого поки не зрозуміло.
13.08.2025 15:35 Ответить
Та лох він просто. Ніфіга не навчився у зелених друзів. Красти треба мільйонами, тоді нічого не буде. Ну, може, кудись послом відправили б.
13.08.2025 15:52 Ответить
він і крав мільйонами! поцікався скікі він за роки отримав від USAID хєр зна за що
13.08.2025 16:17 Ответить
Мабуть що саме можна розписати зараз на сайти, а що відповідати на суді визначить його адвокат-захисник.

ЦІкава оновлена підозра, зокрема у "відвідуванні закладів громадського харчування".

" ...відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов'язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування." Джерело: https://censor.net/ua/n3568469

До якого саме державного органу був відряджений Шабунін у наведеному тексті не вказано, але Центр протидії корупції (ЦПК) в Україні є громадською організацією, а не державним органом. Він був створений як громадська організація у 2012 році та фінансується за рахунок міжнародних донорів,
13.08.2025 16:23 Ответить
Якийсь з нього солдат ніякий - може ше наладиться?
13.08.2025 15:36 Ответить
Щоб перемогти корупцію її треба очолити 😂🤦
13.08.2025 15:36 Ответить
******* , невже такою ****** займається ДБР, ще у війну коли шпіони ногою двері відкривають в клоуна
13.08.2025 15:37 Ответить
Тепер уявімо, що все це зробив не шабунін, а прокурор..... І як воно, все одразу стало страшним злочином віку?
😂😂😂
Отож бо і воно
13.08.2025 15:54 Ответить
та вже все задукоментовано, пільки на інвалідність прокурорів і їх родичів тратяться млн. грн. кожного місяця, ну от ці гандони мстять

Сімейство ж обласного прокурора Олексія Олійника отримало 2,5 млн грн із грошей пенсіонерів. Першим пенсію у 2017 році у віці 37 років оформив сам Олексій Олійник, тоді він https://public.nazk.gov.ua/documents/61292170-64ef-4a74-b8f8-efcc925dbe01?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3UarYfrhRuX53s15e7h8037U6SxyMMEF7cMENpDWaSxzBKcEB0gjQTgcY_aem_p4iLTOf6RSc626Hb4henVA отримав уперше 34 397 грн. А 2023-го Олексій Олійник та його дружина Ірина Олійник https://public.nazk.gov.ua/documents/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1sJufxX3hAvjKfV9APsmk2YSurUxH9NXIoBzQJBCGSDHQNKisyB2ke3Lc_aem_lCk_K1ZyTw0bnLy0wukwyA отримали кожен уже по 251 260 грн.
13.08.2025 17:16 Ответить
А чим ще можуть займатися ці херої, які одними з перших сміливо кинулись навтьоки з Києва?
Треба ж якось відплазовувати якось свій хліб!
13.08.2025 16:19 Ответить
І сплять з зезедентом в одному бункері, мабуть ще і на одній кроваті. Тому і Лєнка Скумбрія від нього втекла.
13.08.2025 16:38 Ответить
А чому не висувають підозру в шахрайстві зеленському? Адже він не виконав своїх передвиборчих обіцянок і на його утримання пішли величезні кошти, зароблені кровʼю і потом українського народу!
13.08.2025 15:41 Ответить
Давно кажу, потрібно запровадити відповідальність за невиконання передвиборчих обіцянок,
бо як лізуть до влади, так обіцяють наперегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
13.08.2025 16:02 Ответить
Закінчили з клістронами - взялися за Шабуніна.
13.08.2025 15:44 Ответить
Кончений Буратіно Оманський з єрмачмом шумлять, що аж кокс з вух сиплеться!
13.08.2025 15:49 Ответить
А шо там Рєзніков, як і раніше недоторканий?
13.08.2025 15:58 Ответить
Шановні,ви хоча б за титулами слідкуйте. "Голова правління ЦПК". Що таке це ЦПК? Це звичайна ГОшка з нульовим статутним фондом,складається з двох людей. Та й Шабунін там на підтанцьовці,керівниця інша.Невіруючим ю-контрол у допомогу
13.08.2025 16:00 Ответить
Оголосіть підозру ЗЕленському чи Єрмаку,бо куди не їде один,преться за ним другий.Виходить зарплату отримує Єрмак,а своєю роботою в цей день чи дні не займався.
13.08.2025 16:04 Ответить
Якось навіть дивно, як різноманітні боти відмазують соросючка Шабунькіна.
13.08.2025 16:17 Ответить
Навіть смішно читати відмазки типу - "а от К;аїн убив Авеля" Як мені здається, повинно бути Каїну каїнове, а Шабунькіну шабунькіне.
13.08.2025 16:21 Ответить
Відвідував заклади громадського харчування, виявляється, що заїхати кудись поїсти- це кримінальний злочин для зелених ! Ну воно конечно, коли Зеля з Єрмаком у бункері четвертий рік на мівіні сидять, а тут таке неподобство!
13.08.2025 16:57 Ответить
Які нікчемні злочини інкримінують Шабуніну і це все, щоб відволікти суспільство від масштабної корупції. Чергові спроби маніпулювання та підготовки до виборів.
13.08.2025 17:11 Ответить
Как, ще і їв!? Мабуть і щось пив? Расстрелять!☠️
13.08.2025 17:13 Ответить
Но він же не Чернишов, можна і розстріляти.
13.08.2025 17:27 Ответить
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. Зеленський зрозумів, що на чесних виборах після війни він не переможе завдяки його бажанню кришувати корупцію любих друзів та збагачуватись за державних кошт, тому його мета знищити своїх критиків та опонентів та створити можливості щоб після війни провести фальсифікацію виборів
13.08.2025 17:25 Ответить
Які там вибори, встигнути тільки втекти від матерів і вдів!
13.08.2025 17:30 Ответить
Щоб знав як боротися з корупціонерами. Багато корупції вже узаконено. І в цьому напрямку влада посилено працює. Робитиме все, щоб ніхто не заважав красти.
13.08.2025 17:33 Ответить
враг народа перемещался по городу и кушал ................
ЭТО ПОТЯНЕТ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК )
13.08.2025 18:00 Ответить
 
 