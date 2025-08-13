ГБР изменило подозрение Шабунину и сообщило о новом его командиру
ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Командир с нарушением установленных процедур отправил военнослужащего в государственный орган, где тот не выполнял ни обязанностей службы, ни функций учреждения. Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более 224 тысячи гривен", - говорится в сообщении.
Так, командиру дополнительно инкриминируется пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
В то же время военнослужащему Шабунину, которому, по данным ГБР, командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления
"Ему, как и раньше, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество.
Расследование продолжается", - подытожили там.
13 августа ЦПК сообщил, что ГБР готовит обновленное подозрение Шабунину.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
парі з підозрою Баканову у важких наслідках для держави через ту ж держзраду. Доки цього нема - навіть боти, які кричать про підозру Шабунвну, як велику перемогу, не виглядають переконливо
Не тільки рєзнік, а ще купа йому подібних ділків, так само як і шабунін мають відповісти в суді за порогення законів відповідно до ККУ.
Щяс як наступить мір. Але скоріше за все, буде черговий обстрілі вночі
все грошове забезпечення віддавав командиру, як домовлялись. всі понад 224 тисячі гривень.
то може у шабуні і убд є?
ЦІкава оновлена підозра, зокрема у "відвідуванні закладів громадського харчування".
" ...відрядив військовослужбовця до державного органу, де той не виконував ані обов'язків служби, ані функцій установи. Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування." Джерело: https://censor.net/ua/n3568469
До якого саме державного органу був відряджений Шабунін у наведеному тексті не вказано, але Центр протидії корупції (ЦПК) в Україні є громадською організацією, а не державним органом. Він був створений як громадська організація у 2012 році та фінансується за рахунок міжнародних донорів,
😂😂😂
Отож бо і воно
Сімейство ж обласного прокурора Олексія Олійника отримало 2,5 млн грн із грошей пенсіонерів. Першим пенсію у 2017 році у віці 37 років оформив сам Олексій Олійник, тоді він https://public.nazk.gov.ua/documents/61292170-64ef-4a74-b8f8-efcc925dbe01?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3UarYfrhRuX53s15e7h8037U6SxyMMEF7cMENpDWaSxzBKcEB0gjQTgcY_aem_p4iLTOf6RSc626Hb4henVA отримав уперше 34 397 грн. А 2023-го Олексій Олійник та його дружина Ірина Олійник https://public.nazk.gov.ua/documents/81f78360-07fc-4795-83a8-8f4b7aa94332?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1sJufxX3hAvjKfV9APsmk2YSurUxH9NXIoBzQJBCGSDHQNKisyB2ke3Lc_aem_lCk_K1ZyTw0bnLy0wukwyA отримали кожен уже по 251 260 грн.
Треба ж якось відплазовувати якось свій хліб!
бо як лізуть до влади, так обіцяють наперегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
ЭТО ПОТЯНЕТ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК )