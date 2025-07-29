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Новости Индустрия дронов
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Экс-министр Умеров заключил только один контракт на дроны-перехватчики, - Шабунин

Умеров заключил только один контракт на дроны-перехватчики

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров заключил только один контракт на дроны-перехватчики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Свежая цитата министра нового - Шмыгаля: "Три производителя получили государственные контракты [на дроны-перехватчики]. В общем, имеем 4 контракта на 3 млрд грн".

Знаете, когда Умеров заключил тот первый контракт? В конце июня! А помните сколько было красивых заявлений и указаний президента? Вот же", - говорится в заметке.

Шабунин добавил, что команде Зеленского нельзя верить на слово - они постоянно заявляют неправду. А также нужно проверять каждое заявление, каждое утверждение.

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"Мы попросили народных депутатов спросить у Минобороны даты заключения контрактов по дронам-перехватчикам. Минобороны продлило ответ аж на 30 дней. Это аж столько времени надо целому министерству, чтобы переписать даты заключения четырех контрактов? Серьезно?!

А, может, Зеленскому просто стыдно признать, что его министр обороны провалил очередную сверхважную задачу - защиту наших городов от "шахедов"? Тот министр, несостоятельность которого мы в ЦПК подробно описали ГОД назад! И которого Зеленский продолжал держать на должности", - подчеркнул Шабунин.

Глава Центра добавил, что для того, чтобы защитить города от вражеских дронов, следует отдать часть бюджета Минобороны волонтерам, которые как раз занимаются закупкой беспилотников.

"Умеров отказался передать часть бюджета волонтерским фондам, чтобы те не показали цены, по которым можно покупать на самом деле. Всю нормативку мы положили министру на стол в первые же дни в должности.

Предполагаю, что Шмыгаль будет вести себя так же. Потому что министры Зеленского меняются, а дело Миндича должно процветать", - добавил Шабунин.

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Автор: 

Шабунин Виталий (588) Умеров Рустем (628)


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Топ комментарии
+12
Всього один договір? А чого ви всі чекали від бариг і ворогів України? Він вірно служиів і служить хуцпі, а не українцям.
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29.07.2025 10:58 Ответить
+9
За те як звіздять, не лише красиво, але й високопатріотично.
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29.07.2025 10:58 Ответить
+5
Пропоную всіх негідників називати терміном міндічи
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29.07.2025 11:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
За те як звіздять, не лише красиво, але й високопатріотично.
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29.07.2025 10:58 Ответить
При закупівлі більшості дронів є проблема, бо в стандартній комплектації їх неможливо використовувати, потрібно міняти прошивки, частоти, антени, докуповувати і встановлювати системи скидів. Отже сама схема закупівель стандартних недопрацьованих дронів ущербна по суті і не дозволяє їх використовувати відразу і вони лежать без діла, чекають апгрейда.
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29.07.2025 11:11 Ответить
Ага. Хочеться обійняти і плакати!
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29.07.2025 11:42 Ответить
Всього один договір? А чого ви всі чекали від бариг і ворогів України? Він вірно служиів і служить хуцпі, а не українцям.
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29.07.2025 10:58 Ответить
Скільки років це міндіч при владі? Ще з епохи магапотужного марафонно-екоанного Контрнаступу, силами барберШоп-експертів
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29.07.2025 10:59 Ответить
Пропоную всіх негідників називати терміном міндічи
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29.07.2025 11:01 Ответить
міндіч умєров...
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29.07.2025 11:04 Ответить
Мені подобаєтьсяця ідея! Новий мем! По типу:" Не будь міндічем! Не гони бєса,бро "!
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29.07.2025 11:52 Ответить
👍 на 100%
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29.07.2025 11:58 Ответить
А вкрав скільки?
Кажуть уже в банках ячеєк для краденого бабла не вистачає. Все забите
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29.07.2025 11:06 Ответить
Розумні крадії зберігають крадене у (банках) слоїках на городі, а не у банках, оскільки банківської таємниці вже давненько не існує.
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29.07.2025 11:24 Ответить
А Шабунін потужний антикорупціонер
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29.07.2025 11:19 Ответить
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29.07.2025 11:21 Ответить
Не "лише один", а аж цілий один!
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29.07.2025 11:22 Ответить
Невже контракти на зброю досі відкриті дані?
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29.07.2025 11:22 Ответить
Є ще один нюанс неприємний. Коли рашка перейде на реактивні шахеди, а це в будь-якому випадку станеться і швидше за все дуже скоро. Щоб не вийшло, що наші перехоплювачі вже не потрібні, бо не наздоганяють. Вони потрібні прямо зараз, але Умерову про це начхати
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29.07.2025 11:23 Ответить
Треба збільшити виробницво ударних дронів. Щоб на параші частину потужностей виробицтва перекинули на виробництво дронів перехоплювачів.
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29.07.2025 11:34 Ответить
ну, шо ви накинулися.
чисто технічний момент.
міндіч з арахамією не встигають на себе фірми переписувати, що дрони виготовляють.
а й ще, це кляте набу з прослушкою.
оно, зе!поц руками ногами вигрібає, а все глибше і глибше у своєму ж гімні.
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29.07.2025 11:35 Ответить
😂
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29.07.2025 11:59 Ответить
Де наше доблесне сбу? Чому не заарештований зрадник, агент фсб, який саботує військові закупівлі, цим самим вбиває тисячі українців?
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29.07.2025 11:40 Ответить
Їм не до того - проводять безпекові заходи ....
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29.07.2025 12:19 Ответить
Зрозумійте вже, смерть українців від жадібності влади, казнокрадства та просто жахливої корупції.
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29.07.2025 12:18 Ответить
 
 