Экс-министр Умеров заключил только один контракт на дроны-перехватчики, - Шабунин

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров заключил только один контракт на дроны-перехватчики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Свежая цитата министра нового - Шмыгаля: "Три производителя получили государственные контракты [на дроны-перехватчики]. В общем, имеем 4 контракта на 3 млрд грн".

Знаете, когда Умеров заключил тот первый контракт? В конце июня! А помните сколько было красивых заявлений и указаний президента? Вот же", - говорится в заметке.

Шабунин добавил, что команде Зеленского нельзя верить на слово - они постоянно заявляют неправду. А также нужно проверять каждое заявление, каждое утверждение.

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"Мы попросили народных депутатов спросить у Минобороны даты заключения контрактов по дронам-перехватчикам. Минобороны продлило ответ аж на 30 дней. Это аж столько времени надо целому министерству, чтобы переписать даты заключения четырех контрактов? Серьезно?!

А, может, Зеленскому просто стыдно признать, что его министр обороны провалил очередную сверхважную задачу - защиту наших городов от "шахедов"? Тот министр, несостоятельность которого мы в ЦПК подробно описали ГОД назад! И которого Зеленский продолжал держать на должности", - подчеркнул Шабунин.

Глава Центра добавил, что для того, чтобы защитить города от вражеских дронов, следует отдать часть бюджета Минобороны волонтерам, которые как раз занимаются закупкой беспилотников.

"Умеров отказался передать часть бюджета волонтерским фондам, чтобы те не показали цены, по которым можно покупать на самом деле. Всю нормативку мы положили министру на стол в первые же дни в должности.

Предполагаю, что Шмыгаль будет вести себя так же. Потому что министры Зеленского меняются, а дело Миндича должно процветать", - добавил Шабунин.

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