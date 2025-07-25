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Новости Указ президента Умеров новый секретарь СНБО
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Умерова назначили руководителем Национального координационного центра кибербезопасности

Умерова назначили на новую должность Что известно

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"На изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменениями, внесенными Указами от 19 июня 2019 года № 415/2019 и от 25 октября 2019 года № 771/2019) назначить Умерова Рустема Энверовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в тексте указа.

Ранее Умеров был назначен секретарем СНБО.

Читайте: Украина предложила РФ провести встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Умеров

Автор: 

назначение (2193) Умеров Рустем (627)


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Топ комментарии
+10
Рустемчик наш на все горазд. Он и киберстраж и п...
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25.07.2025 10:35 Ответить
+10
а що він знає про кібербезпеку? це як мене назначити керівником НАСА. а потім ми запитуємо де наші ракети від анонсованих ракетних програм, де наша балістика, де наші мільйони дронів, чому за 4 роки не вирішено питань мобілізації при тому що війна йде вже більше 10 років. тому що на чолі цих програм стоять свої люди, які показали свою неефективність, але їх продовжують тасувати в колоді, бо вони свої.
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25.07.2025 10:39 Ответить
+8
Чудового хаккера знайшли!
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25.07.2025 10:35 Ответить
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Чудового хаккера знайшли!
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25.07.2025 10:35 Ответить
невже алфавіт вивчив і перейшов до набору у майкрасофт офіс??обдарований недошкварок
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25.07.2025 10:41 Ответить
Вау! Владику, ти - чудовий тролль! Строчи ще! Дуже змістовно пишеш!
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25.07.2025 10:53 Ответить
Американці цього спеціаліста в себе не захотіли бачити послом США. між собою вони його називають призирливо- Кебабом
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25.07.2025 10:44 Ответить
люля кебабом
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25.07.2025 11:00 Ответить
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25.07.2025 11:06 Ответить
Рустемчик наш на все горазд. Он и киберстраж и п...
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25.07.2025 10:35 Ответить
И директором Бессарабскрго рынка!
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25.07.2025 10:49 Ответить
Туда таких не берут. Проще президентом стать)))
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25.07.2025 10:54 Ответить
Рано чи пізно всі сядите .
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25.07.2025 10:37 Ответить
всі не всі,розумні сховаються,у лондоні для подібних персонажів існують цілі адвокатські контори для відбілювання біографій.і таких повно і в ізраїлі,сайдівська аравія,емірати,сша,.....є де тепло розміститися з грошами
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25.07.2025 10:44 Ответить
Перестановка ліжок триває.
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25.07.2025 10:39 Ответить
Він хоч Word та Excel відрізняє ?
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25.07.2025 10:39 Ответить
поки ще ні,але ж вчитися ніколи не пізно???
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25.07.2025 10:45 Ответить
Навіщо це потрібно, він начальник, приказал і.....зробили, а що наказиват є у методиці
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25.07.2025 10:48 Ответить
тожі такого начальника наіпати,що два пальці обісцяти,та щей інфу рашисту здати і отримати подвійну виплату преміальних і від рашистів і від начальника..
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25.07.2025 11:22 Ответить
а що він знає про кібербезпеку? це як мене назначити керівником НАСА. а потім ми запитуємо де наші ракети від анонсованих ракетних програм, де наша балістика, де наші мільйони дронів, чому за 4 роки не вирішено питань мобілізації при тому що війна йде вже більше 10 років. тому що на чолі цих програм стоять свої люди, які показали свою неефективність, але їх продовжують тасувати в колоді, бо вони свої.
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25.07.2025 10:39 Ответить
А профессионала нельзя было назначить?
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25.07.2025 10:40 Ответить
Ні, бо він не вкладається в команду дебілів
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25.07.2025 10:44 Ответить
путін нападе. ніяк.
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25.07.2025 10:58 Ответить
А Умєров і є професіонал: лояльний до ЄрЗе та висококласний спеціаліст по розпилюванню бюджету! Всі вимоги виконані!
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25.07.2025 11:07 Ответить
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25.07.2025 10:40 Ответить
Господи...Де кібербезпека а де шашличник Умєров....Пропасть.
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25.07.2025 10:41 Ответить
Он петрушечник. Это другое!
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25.07.2025 10:50 Ответить
А куди його ще подіти, тут хоч менше шкоди нанесе, поки слова такі вивчить, дивишся і влада поміняється. Можна було і послом, але можуть і послати
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25.07.2025 10:43 Ответить
руки чешуться а з РНБО мало взяти нічого, хоть якийсь потічок фінансовий буде
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25.07.2025 10:47 Ответить
Эх, сейчас бы выйти на майдан с лозунгом: Умеров- справжнiй майбутнiй гетьман краины!
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25.07.2025 10:48 Ответить
Пропала кібербезпека
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25.07.2025 10:49 Ответить
А чому так сором'язливо? Треба було відразу висувати Папой Римським обо Генсеком ООН
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25.07.2025 11:28 Ответить
токарь, пекарь и аптекарь.
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25.07.2025 11:56 Ответить
 
 