Умерова назначили руководителем Национального координационного центра кибербезопасности
Президент Владимир Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"На изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242/2016 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменениями, внесенными Указами от 19 июня 2019 года № 415/2019 и от 25 октября 2019 года № 771/2019) назначить Умерова Рустема Энверовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в тексте указа.
Ранее Умеров был назначен секретарем СНБО.
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