Умєрова призначили керівником Національного координаційного центру кібербезпеки
Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (зі змінами, внесеними Указами від 19 червня 2019 року № 415/2019 та від 25 жовтня 2019 року № 771/2019) призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться в тексті указу.
Раніше Умєров було призначено секретарем РНБО.
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