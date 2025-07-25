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Новини Указ президента Умєров новий секретар РНБО
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Умєрова призначили керівником Національного координаційного центру кібербезпеки

Умєрова призначили на нову посаду Що відомо

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Рустема Умєрова керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"На зміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242/2016 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" (зі змінами, внесеними Указами від 19 червня 2019 року № 415/2019 та від 25 жовтня 2019 року № 771/2019) призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича — Секретаря Ради національної безпеки і оборони України — керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться в тексті указу.

Раніше Умєров було призначено секретарем РНБО.

Читайте: Україна запропонувала РФ провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Умєров

Автор: 

призначення (2322) Умєров Рустем (714)


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Топ коментарі
+7
а що він знає про кібербезпеку? це як мене назначити керівником НАСА. а потім ми запитуємо де наші ракети від анонсованих ракетних програм, де наша балістика, де наші мільйони дронів, чому за 4 роки не вирішено питань мобілізації при тому що війна йде вже більше 10 років. тому що на чолі цих програм стоять свої люди, які показали свою неефективність, але їх продовжують тасувати в колоді, бо вони свої.
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25.07.2025 10:39 Відповісти
+6
Чудового хаккера знайшли!
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25.07.2025 10:35 Відповісти
+5
Рустемчик наш на все горазд. Он и киберстраж и п...
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25.07.2025 10:35 Відповісти
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Чудового хаккера знайшли!
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25.07.2025 10:35 Відповісти
невже алфавіт вивчив і перейшов до набору у майкрасофт офіс??обдарований недошкварок
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25.07.2025 10:41 Відповісти
Вау! Владику, ти - чудовий тролль! Строчи ще! Дуже змістовно пишеш!
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25.07.2025 10:53 Відповісти
Американці цього спеціаліста в себе не захотіли бачити послом США. між собою вони його називають призирливо- Кебабом
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25.07.2025 10:44 Відповісти
люля кебабом
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25.07.2025 11:00 Відповісти
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25.07.2025 11:06 Відповісти
Рустемчик наш на все горазд. Он и киберстраж и п...
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25.07.2025 10:35 Відповісти
И директором Бессарабскрго рынка!
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25.07.2025 10:49 Відповісти
Туда таких не берут. Проще президентом стать)))
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25.07.2025 10:54 Відповісти
Рано чи пізно всі сядите .
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25.07.2025 10:37 Відповісти
всі не всі,розумні сховаються,у лондоні для подібних персонажів існують цілі адвокатські контори для відбілювання біографій.і таких повно і в ізраїлі,сайдівська аравія,емірати,сша,.....є де тепло розміститися з грошами
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25.07.2025 10:44 Відповісти
Перестановка ліжок триває.
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25.07.2025 10:39 Відповісти
Він хоч Word та Excel відрізняє ?
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25.07.2025 10:39 Відповісти
поки ще ні,але ж вчитися ніколи не пізно???
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25.07.2025 10:45 Відповісти
Навіщо це потрібно, він начальник, приказал і.....зробили, а що наказиват є у методиці
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25.07.2025 10:48 Відповісти
тожі такого начальника наіпати,що два пальці обісцяти,та щей інфу рашисту здати і отримати подвійну виплату преміальних і від рашистів і від начальника..
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25.07.2025 11:22 Відповісти
а що він знає про кібербезпеку? це як мене назначити керівником НАСА. а потім ми запитуємо де наші ракети від анонсованих ракетних програм, де наша балістика, де наші мільйони дронів, чому за 4 роки не вирішено питань мобілізації при тому що війна йде вже більше 10 років. тому що на чолі цих програм стоять свої люди, які показали свою неефективність, але їх продовжують тасувати в колоді, бо вони свої.
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25.07.2025 10:39 Відповісти
А профессионала нельзя было назначить?
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25.07.2025 10:40 Відповісти
Ні, бо він не вкладається в команду дебілів
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25.07.2025 10:44 Відповісти
путін нападе. ніяк.
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25.07.2025 10:58 Відповісти
А Умєров і є професіонал: лояльний до ЄрЗе та висококласний спеціаліст по розпилюванню бюджету! Всі вимоги виконані!
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25.07.2025 11:07 Відповісти
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25.07.2025 10:40 Відповісти
Господи...Де кібербезпека а де шашличник Умєров....Пропасть.
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25.07.2025 10:41 Відповісти
Он петрушечник. Это другое!
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25.07.2025 10:50 Відповісти
А куди його ще подіти, тут хоч менше шкоди нанесе, поки слова такі вивчить, дивишся і влада поміняється. Можна було і послом, але можуть і послати
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25.07.2025 10:43 Відповісти
руки чешуться а з РНБО мало взяти нічого, хоть якийсь потічок фінансовий буде
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25.07.2025 10:47 Відповісти
Эх, сейчас бы выйти на майдан с лозунгом: Умеров- справжнiй майбутнiй гетьман краины!
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25.07.2025 10:48 Відповісти
Пропала кібербезпека
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25.07.2025 10:49 Відповісти
А чому так сором'язливо? Треба було відразу висувати Папой Римським обо Генсеком ООН
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25.07.2025 11:28 Відповісти
 
 