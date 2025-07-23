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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Зеленский, спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших из нас, - Шабунин

шабунін

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, как он относится к обещаниям президента Владимира Зеленского о справедливости.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Расскажу вам историю, как я отношусь к обещаниям Зеленского о справедливости. Ровно 5 лет назад, я ночью гнал к своему полностью сожженному дому, где только Божьим чудом не сгорели заживо родители моей жены. Тогда президент Зеленский заявил: "Задача правоохранительных органов - как можно быстрее расследовать это преступление. Поручил Генеральному прокурору и министру внутренних дел взять расследование под личный контроль". Силовики Зеленского не просто никого не нашли, они даже допросить отказались тех, кого нашли мы. Следователи и прокурор тупо игнорировали наши официальные запросы с кучей доказательств", - написал Шабунин.

Руководитель ЦПК напомнил, что через полгода его маме под дверь бросили гранату.

Читайте также: "Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа", - Шабунин

"А через полгода моей слепой маме под дверь бросили гранату. Так же сделали родителям жены, которые в то время только психологически отошли от поджога. Тех злоумышленников (даже исполнителей!) силовики Зеленского, как вы понимаете, тоже не нашли. Сегодня - через 5 лет - так же всю ночь, я буду гнать с востока Харьковщины в Киев на срочный вызов в ГБР. Я так понимаю, там мне вручат новое подозрение", - пишет Шабунин.

Он добавил, что Зеленский "спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших среди нас".

"Вот так я отношусь к обещаниям Зеленского относительно справедливости", - подытожил Шабунин.

Смотрите также: "Вето на закон": в Киеве люди вышли на акцию против законопроекта №12414. ВИДЕО

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Напомним, что в обращении 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Смотрите также: "Независимость НАБУ и САП": в ряде городов Украины люди вышли на акцию против закона №12414. ФОТОрепортаж

НАБУ (4344) Зеленский Владимир (21299) Шабунин Виталий (586) САП (2182)


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Топ комментарии
+9
Дякуючи таким шабуням 73% у 2019 році,аби не Порошенко! Пам'ятаємо про це !
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23.07.2025 20:53 Ответить
+8
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23.07.2025 20:51 Ответить
+6
Ну, учитывая что львиная доля нашего бюджета - это деньги Запада, то в заднице будем мы. Причем в глубокой и зеленой заднице.
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23.07.2025 21:01 Ответить
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23.07.2025 20:51 Ответить
Правильно, жодного євроцента клятим корупціонерам
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23.07.2025 20:53 Ответить
гарант узурпатор-убийца
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23.07.2025 20:59 Ответить
йому просто не пощастило
він шостий презедент

в Україні всі парні президенти такі зашкварні

Кучмо, Яник, Зе
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23.07.2025 21:18 Ответить
ідіть до сраки
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23.07.2025 20:58 Ответить
Ну, учитывая что львиная доля нашего бюджета - это деньги Запада, то в заднице будем мы. Причем в глубокой и зеленой заднице.
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23.07.2025 21:01 Ответить
Та ні, зеленої задниці не існує - існує лише зелений ненажерливий рот. А задниця буде справжня і лайно справжнє. Причому навіть цього лайна на всіх не вистачить.
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23.07.2025 21:26 Ответить
Вова Боневтік накрав, йому вистачить. А срака буде тобі.
Чи ти теж з тієї кодли?
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23.07.2025 21:04 Ответить
Это и стоило ожидать. Мы, к сожалению, благодаря нашему "мудрому" населению, пошли по грузинскому сценарию.
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23.07.2025 20:59 Ответить
Ви скромно не згадали роль самого Шабуніна і інших бігусів у цьому всьому. Ви напрочуд тактовні і маєте здорові герви. 😊
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23.07.2025 21:28 Ответить
ВІН ПРОСТО ЗДАЄ УКРАЇНУ *****
без 70% відростків бюджету від ЄС її затра не стане
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23.07.2025 21:04 Ответить
Немає такого, маніпулюєте як і Шабунін.
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23.07.2025 21:04 Ответить
чого немає -70 відотсків допоги під загрозою ?
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23.07.2025 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3O-KFQau-J8

протести наживо - РАДІО СВОБОДА
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23.07.2025 21:10 Ответить
Господа, у меня один вопрос:

Была бы предьявлена-Чернышову підозра, если бы Зе подписал закон 12414 месяц назад?

Видите, все оень просто.
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23.07.2025 20:51 Ответить
Тут німці кажуть, що зеля і його манагери неправилно оцінили реакцію народу і "гребуть" тепер назад.. Німці не дуже церемоняться з виразами зазвичай.
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23.07.2025 20:52 Ответить
я взагалі в шоці що ми ще незалежна країна з тим квном-коломойським
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23.07.2025 20:52 Ответить
Навіщо ви цього шахрая що "у стрибку переодягається" цитуєте?!
Що, не знайшлося більш гідних людей?
Та якщо би на нього справу не встигли завести, то він би зараз "руками та ногами" топив би ЗА цей закон та Зеленського!
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23.07.2025 20:53 Ответить
Дякуючи таким шабуням 73% у 2019 році,аби не Порошенко! Пам'ятаємо про це !
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23.07.2025 20:53 Ответить
Шабуннін, то ти ще 5 років тому, після підпалу твого будинку, повинен був покаятись ща те, що в.т.ч. з-за допомоги твоєї брехні зелені уроди з головкою ЕрЗе узупрпували владу в Україні.
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23.07.2025 20:55 Ответить
"Хуже не будет". Так, Шабуня?
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23.07.2025 20:56 Ответить
А вірасюк каже - ніхріна він не вбивав
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23.07.2025 20:56 Ответить
шабунька- на фрон родину защищать
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23.07.2025 20:57 Ответить
****** ти сьогодні з фронту сюди зайшов?
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23.07.2025 21:11 Ответить
а ты чего шабуньке сосешь, он работал за гранты других стран , значит работал на другие страны, тупая ты помойка, дебилка
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23.07.2025 21:28 Ответить
сидишь в америке на подачки и война пусть продолжается, а то выпрут сучку помойную
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23.07.2025 21:29 Ответить
Сподіваюсь, що цим він убив себе - самурай херів!
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23.07.2025 20:58 Ответить
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23.07.2025 20:59 Ответить
Скільки ***** за подібні висери платить?
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23.07.2025 21:11 Ответить
Монобільшості вже немає: лакмусовим папірцем стало голосування за новий КМУ (всього 201 голос від "СН"). Є неоголошена коаліція "СН"+"ОПЗЖ" (а тепер ще + "БЮТ"/"Батьківщина").

Нагадаю, що у 2019-му найвеличніше розпустило ВРУ на підставі того, що "де-факто" коаліції не було (хоча "де-юре" вона існувала) + низький рейтинг довіри до Ради.
Зараз те саме, але дєрьмаківській шоблі то не вигідно.
Відставка/звільнення очильника КМУ означає розпуск виконачого органу (згідно законів, під час воєнного стану, це неможливо), але це зробили, бо треба було вивести з-під удару "осіб, наближених до...", а от Раду... Хоча Коливан сказав (його ж ніхто не примушував), що ведеться робота по організації виборів. (вона ведеться ще мінімум з 2020-го, але хто ж згадає)...

Ось і маємо: друзям все, а ворогам - "НАШ" закон....
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23.07.2025 21:12 Ответить
На період свого правління і вбив своє політичне майбутнє.
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23.07.2025 21:01 Ответить
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23.07.2025 21:01 Ответить
А що сталося, шабуня? Головне ж, що не "барига", який збагатився у 82 рази і якому "війна вигідна"! Що не так? Ти ж так піднімав хвилю "аби не Порошенко", чи щось в стилі "геть бюаригу"! "Новиє ліца" так "зборцювали", що твої "горішки" прищимили? А чого ти ще чекав, коли більш-менш притомні люди казали, що найвеличніше - то похоронна команда України? Сподівався, що тебе не зачепить?
Тож жери, борцун, щоб аж очі повилазили! "Дякую, дуже дякую" за твій вклад в те, що привів цю зелену плісняву до влади! Насолоджуйся і "ржи" до судом!
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23.07.2025 21:01 Ответить
Шабунін - чому не на фронті?
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23.07.2025 21:02 Ответить
зараз звьоздний час шабуні.
його рот не затикається не на секунду.
грантодавцям подобається? да шабуня?
шабуня, україна бутерброд? можна туди сюди?
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23.07.2025 21:07 Ответить
ЄС погрожує Україні відкликати безвіз і фінансову допомогу -Єврокомісар Марта Кос.
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23.07.2025 21:07 Ответить
Єврокомісар так би швидко санкції вводив до *****, тварюки двоосібні
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23.07.2025 21:08 Ответить
Трамп має ввести санкції,законопроект готовий,ще Байден залишив,коли Залужного знімала шобла.
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23.07.2025 21:12 Ответить
Пряма мова від німців: "Новим законом Україна позбавляє два антикорупційні агентства їхньої незалежності. Критика поширена як всередині країни, так і за кордоном, зокрема й проти президента Зеленського. Фактично, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають бути передані під юрисдикцію Генерального прокурора, якого, у свою чергу, призначає Зеленський. Раніше вже відбувалися рейди в офісах та серед співробітників цих агентств. Звинувачення: співпраця з ворогом воєнного часу Росією. Посадовці, як кажуть, передавали інформацію російській секретній службі та таким чином вели справи. В Україні відбувається багато протестів проти закону. Критика також надходить з Брюсселя. Європейська комісія заявила, що закон є кроком назад на шляху до вступу до ЄС. Президент Зеленський захищає цей крок як інструмент зміцнення правоохоронної діяльності. Однак під міжнародним тиском він оголосив, що протягом двох тижнів розробить план щодо кращої боротьби з корупцією та навіть запропонує новий закон. У своєму вечірньому зверненні він оголосив про намір зберегти незалежність агентств.

Яка мета Зеленського, підписуючи закон? Наскільки корумпований український державний апарат, і що стоїть за звинуваченнями у російському впливі? Аліка Юнг обговорює це в прямому ефірі на ZDFheute з репортером ZDF Торге Боде та експертом з безпеки Ніко Ланге. Приєднуйтесь до нас і ставте свої запитання"
https://www.youtube.com/watch?v=5m3TGpF-4oc
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23.07.2025 21:07 Ответить
Щодо того що Зеленський патологічний брехун відомо тепер вже всім-він втратив довіру суспільства і мандат бути лідером людей-рятуючи своїх друзів він втратив повагу-для нього це кінець
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23.07.2025 21:11 Ответить
Відтепер всі розмови зелених ставлеників про вступ в ЄС не вартий з'їденого яйця.
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23.07.2025 21:14 Ответить
Эти организации никак не наблизили Украину к ЕС. Так что это все просто фантазия антикоррупционеров, типа, они за будущее Украины сражаются.
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23.07.2025 21:17 Ответить
Головне - у цих "антикорупціонерів" дуже не погані зарплати ...
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23.07.2025 21:25 Ответить
Дело не в зарплатах в данном случае, а в том что к ЕС приближают Украину реформы госуправления, а не антикоррупция.
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23.07.2025 21:28 Ответить
Справа в ефективності - по суті ці "антикорупціонери" отримуючи з.п з бюджету - тобто з наших кишень , вони робили те заме , що робить прокуратура чи СБУ , але при цьому - підпорядковувались самі собі , тобто - ніякого контролю , а отже - їх ефективність = 0
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23.07.2025 21:37 Ответить
Єдині новини витягли Насірова,той в об'єктив бідкається,як його незаконно трусило НАБУ...
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23.07.2025 21:34 Ответить
А-ха-х.
Шабунька проти зюзіка.
Битво ухилянтів...
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23.07.2025 21:45 Ответить
 
 