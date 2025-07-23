Зеленский, спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших из нас, - Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, как он относится к обещаниям президента Владимира Зеленского о справедливости.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Расскажу вам историю, как я отношусь к обещаниям Зеленского о справедливости. Ровно 5 лет назад, я ночью гнал к своему полностью сожженному дому, где только Божьим чудом не сгорели заживо родители моей жены. Тогда президент Зеленский заявил: "Задача правоохранительных органов - как можно быстрее расследовать это преступление. Поручил Генеральному прокурору и министру внутренних дел взять расследование под личный контроль". Силовики Зеленского не просто никого не нашли, они даже допросить отказались тех, кого нашли мы. Следователи и прокурор тупо игнорировали наши официальные запросы с кучей доказательств", - написал Шабунин.

Руководитель ЦПК напомнил, что через полгода его маме под дверь бросили гранату.

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"А через полгода моей слепой маме под дверь бросили гранату. Так же сделали родителям жены, которые в то время только психологически отошли от поджога. Тех злоумышленников (даже исполнителей!) силовики Зеленского, как вы понимаете, тоже не нашли. Сегодня - через 5 лет - так же всю ночь, я буду гнать с востока Харьковщины в Киев на срочный вызов в ГБР. Я так понимаю, там мне вручат новое подозрение", - пишет Шабунин.

Он добавил, что Зеленский "спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших среди нас".

"Вот так я отношусь к обещаниям Зеленского относительно справедливости", - подытожил Шабунин.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Напомним, что в обращении 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

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