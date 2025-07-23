Зеленский, спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших из нас, - Шабунин
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, как он относится к обещаниям президента Владимира Зеленского о справедливости.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Расскажу вам историю, как я отношусь к обещаниям Зеленского о справедливости. Ровно 5 лет назад, я ночью гнал к своему полностью сожженному дому, где только Божьим чудом не сгорели заживо родители моей жены. Тогда президент Зеленский заявил: "Задача правоохранительных органов - как можно быстрее расследовать это преступление. Поручил Генеральному прокурору и министру внутренних дел взять расследование под личный контроль". Силовики Зеленского не просто никого не нашли, они даже допросить отказались тех, кого нашли мы. Следователи и прокурор тупо игнорировали наши официальные запросы с кучей доказательств", - написал Шабунин.
Руководитель ЦПК напомнил, что через полгода его маме под дверь бросили гранату.
"А через полгода моей слепой маме под дверь бросили гранату. Так же сделали родителям жены, которые в то время только психологически отошли от поджога. Тех злоумышленников (даже исполнителей!) силовики Зеленского, как вы понимаете, тоже не нашли. Сегодня - через 5 лет - так же всю ночь, я буду гнать с востока Харьковщины в Киев на срочный вызов в ГБР. Я так понимаю, там мне вручат новое подозрение", - пишет Шабунин.
Он добавил, что Зеленский "спасая своих друзей от тюрьмы, убил не только НАБУ и САП. Он убил наше вступление в ЕС, заработанное кровью лучших среди нас".
"Вот так я отношусь к обещаниям Зеленского относительно справедливости", - подытожил Шабунин.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Напомним, что в обращении 23 июля президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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він шостий презедент
в Україні всі парні президенти такі зашкварні
Кучмо, Яник, Зе
Чи ти теж з тієї кодли?
без 70% відростків бюджету від ЄС її затра не стане
протести наживо - РАДІО СВОБОДА
Была бы предьявлена-Чернышову підозра, если бы Зе подписал закон 12414 месяц назад?
Видите, все оень просто.
Що, не знайшлося більш гідних людей?
Та якщо би на нього справу не встигли завести, то він би зараз "руками та ногами" топив би ЗА цей закон та Зеленського!
Нагадаю, що у 2019-му найвеличніше розпустило ВРУ на підставі того, що "де-факто" коаліції не було (хоча "де-юре" вона існувала) + низький рейтинг довіри до Ради.
Зараз те саме, але дєрьмаківській шоблі то не вигідно.
Відставка/звільнення очильника КМУ означає розпуск виконачого органу (згідно законів, під час воєнного стану, це неможливо), але це зробили, бо треба було вивести з-під удару "осіб, наближених до...", а от Раду... Хоча Коливан сказав (його ж ніхто не примушував), що ведеться робота по організації виборів. (вона ведеться ще мінімум з 2020-го, але хто ж згадає)...
Ось і маємо: друзям все, а ворогам - "НАШ" закон....
Тож жери, борцун, щоб аж очі повилазили! "Дякую, дуже дякую" за твій вклад в те, що привів цю зелену плісняву до влади! Насолоджуйся і "ржи" до судом!
його рот не затикається не на секунду.
грантодавцям подобається? да шабуня?
шабуня, україна бутерброд? можна туди сюди?
Яка мета Зеленського, підписуючи закон? Наскільки корумпований український державний апарат, і що стоїть за звинуваченнями у російському впливі? Аліка Юнг обговорює це в прямому ефірі на ZDFheute з репортером ZDF Торге Боде та експертом з безпеки Ніко Ланге. Приєднуйтесь до нас і ставте свої запитання"
https://www.youtube.com/watch?v=5m3TGpF-4oc
Шабунька проти зюзіка.
Битво ухилянтів...