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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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"Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа", - Шабунин

шабунін

Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть/запугать критиков и обличителей. Затем, ближе к выборам, переключится на военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель ЦПК Виталий Шабунин написал в фейсбуке.

"Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. Это, в свою очередь, приведет к далеко не мирному противостоянию на улицах.

Выше - один из самых негативных сценариев, но именно по нему мы сейчас движемся. Вернее, по нему идет Зеленский, и тянет за собой Украину", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грабители говорят - наконец-то можно грабить, и нам ничего не будет", - военный Фирсов прокомментировал закон против НАБУ

Честно выиграть выборы шансов у него все меньше и меньше. Зеленский понимает, что после проигрыша нужно будет ответить на многие процессуальные вопросы ("большая стройка", "подготовка" к войне, оборонные закупки и т.д.) Отвечать придется и ему, и всем его "любым друзям", которых он спас от тюрьмы, уничтожив независимость НАБУ/САП", - подчеркнул Шабунин.

По мнению Шабунина, мы уже не являемся демократией. Раздирание силовиками век для разблокировки FaceID, препятствование фиксации побоев, шабаш в Раде, давление на публичных военных. Зеленский уже развернул гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии. Сегодня мы все проснулись в сильно другой стране.

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Шабунин добавил: "Бесспорно, внешние враг - наша угроза #1. Однако гибридный режим Зеленского уже делает нас перед этим врагом значительно слабее".

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

Читайте: "Агентура на Банковой начала демонтаж Украины изнутри" , - Каленюк

Автор: 

медиа (189) Шабунин Виталий (585)


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Топ комментарии
+13
Кого-кого знищити? По телевізору і так по всім каналам ідьот телемарфет
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23.07.2025 10:39 Ответить
+7
Зеленський - то є самозакоханий Пєтрушка.
Там інші рулять...
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23.07.2025 10:39 Ответить
+6
Це і завдяки тобі, Шабуня! Дякуємо!
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23.07.2025 10:44 Ответить
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Зеленський - то є самозакоханий Пєтрушка.
Там інші рулять...
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23.07.2025 10:39 Ответить
Він не Петрушка, а вже Перець на Банковій. Невже не зрозуміло ? Памощьнікі тільки радять та узгоджують плани по захвату влади в Україні.
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23.07.2025 11:09 Ответить
Ти ще забув розказати, що " сцарю, нєправільно докладівають"
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23.07.2025 13:00 Ответить
Кого-кого знищити? По телевізору і так по всім каналам ідьот телемарфет
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23.07.2025 10:39 Ответить
Знищать марахвон, залишиться на дворі в доміно грати та в бібліотеці сидіти
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23.07.2025 10:51 Ответить
Какістрократ грьобаний!!!
Це і твоїми руками робили держпереворот-2019 "хоть поржом"
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23.07.2025 10:41 Ответить
А чому ця гнида і досі не під вартою за незаконне привласнення виплат як військовослужбовець???? Чи йому крадіжки дозволено???
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23.07.2025 10:42 Ответить
Знищення вільних медіа тебе не хвилює...
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23.07.2025 10:45 Ответить
яких саме? яким ще грошей не заплатили?
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23.07.2025 11:44 Ответить
Скажімо ...
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23.07.2025 12:14 Ответить
Це і завдяки тобі, Шабуня! Дякуємо!
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23.07.2025 10:44 Ответить
А далі - на Ростов, на Ростов, якщо вдасться!
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23.07.2025 10:45 Ответить
думаю цензор скоро прикриють.

або ж дуже сильно прикрутять
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23.07.2025 10:46 Ответить
Воно не критично для них деякі опозиційні видання, створює видимість демократії для заходу, більшість популярних під двома провладними олігархами, як пресса так і соцмедіа телеграм канали типу Труха і т.д..

В раші також декілька видань діяли аж до самої війни, це так у всіх країнах з диктатурою, спочатку перехідний період контрольованої свободи слова і створення ручної опозиції, щоб захід міг закривати очі на те що відбувається і вкладав гроші.
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23.07.2025 10:48 Ответить
петня не дасть
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23.07.2025 10:49 Ответить
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:46 Ответить
Но хоть поржом!
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23.07.2025 10:47 Ответить
Давай так.
Тебе, бл'ядь, попереджали що воно собою являє? Попереджали.
Ти забив - бо самий вумний плюс гранти? Забив.
Схєра зараз має бути довіра до тебе та тобі подібних?
Ви ж зах'уярили це щастя на Банкову а тепер з ним боретесь, буцім його НЛО з Альфи Центра притягло. Не ви?
А де гарантія що ви знову не "помиляєтесь" - і потім знову як з гуся вода? Йшло б ти...
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23.07.2025 10:48 Ответить
Шлабунін, краще помовч, Зе і його шобла розпочала нищити демократію і Україні твоїми руками і руками таких, як ти: серлєща, пуштуна і заліщук.
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23.07.2025 10:48 Ответить
Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа"
Однозначно, що спробує, немає жодних питань

Уже і "спробував" щодо Прямого і Еспрессо і не тільки
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23.07.2025 10:48 Ответить
...а Шабунин цього навіть не помітив...
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23.07.2025 10:53 Ответить
Не віддамо Цензор супостатам!
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23.07.2025 10:53 Ответить
Якщо не було, то їдь за поребрик. Ну, щоб порівняти.
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23.07.2025 11:10 Ответить
Процес почав набирати швидкість. Дякувати Шабуніну, що він спровокував цей повільний прихований процес. І не тільки йому. Все йшло до ... захвату влади. Ось ми й стаємо свідками цього. І це в країні, у якій 10 % зі зброєю в руках ! Це в країні, де кожна друга сім'я поховала воїна ! Невже народ такої країни зламали клоуни з шоу ?
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23.07.2025 11:13 Ответить
"Все йшло до ... захвату влади" - добре, що ти прокинувся, бо захват влади відбувся ВЖЕ в 19-му, коли ЗЕлупа розігнав тодішній парламент, а зараз це вже наслідки отого наркотичного забуття від впливу на лохторат у вигляді "хотьПаржом" та "какаяРазніца". І головне ж - "хто угоднА толькА нє Парашенка!", як того бажали в кремлі. І пройшло тільки 6 років, а лохторат почав щось підозрювати про...захват влади.
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23.07.2025 11:45 Ответить
ну грамотно роблять, санкціями по декілька чоловік закривають роти блогерам, це не януковичі, це еволюціонувавший більш умілий вид корупціонерів

через якийсь час критиків влади не залишиться
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23.07.2025 11:52 Ответить
Де Ви бачите в Україні вільні медіа?
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23.07.2025 11:53 Ответить
А он их еще не уничтожил? Или по блогерам будут менты бегать?
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23.07.2025 12:26 Ответить
Дуже багато цього шабуніна невмирущого...
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23.07.2025 12:28 Ответить
Он уже их уничтожает.
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23.07.2025 12:40 Ответить
 
 