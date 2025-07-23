"Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа", - Шабунин
Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть/запугать критиков и обличителей. Затем, ближе к выборам, переключится на военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель ЦПК Виталий Шабунин написал в фейсбуке.
"Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. Это, в свою очередь, приведет к далеко не мирному противостоянию на улицах.
Выше - один из самых негативных сценариев, но именно по нему мы сейчас движемся. Вернее, по нему идет Зеленский, и тянет за собой Украину", - отметил он.
Честно выиграть выборы шансов у него все меньше и меньше. Зеленский понимает, что после проигрыша нужно будет ответить на многие процессуальные вопросы ("большая стройка", "подготовка" к войне, оборонные закупки и т.д.) Отвечать придется и ему, и всем его "любым друзям", которых он спас от тюрьмы, уничтожив независимость НАБУ/САП", - подчеркнул Шабунин.
По мнению Шабунина, мы уже не являемся демократией. Раздирание силовиками век для разблокировки FaceID, препятствование фиксации побоев, шабаш в Раде, давление на публичных военных. Зеленский уже развернул гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии. Сегодня мы все проснулись в сильно другой стране.
Шабунин добавил: "Бесспорно, внешние враг - наша угроза #1. Однако гибридный режим Зеленского уже делает нас перед этим врагом значительно слабее".
Что предшествовало
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там інші рулять...
Це і твоїми руками робили держпереворот-2019 "хоть поржом"
або ж дуже сильно прикрутять
В раші також декілька видань діяли аж до самої війни, це так у всіх країнах з диктатурою, спочатку перехідний період контрольованої свободи слова і створення ручної опозиції, щоб захід міг закривати очі на те що відбувається і вкладав гроші.
- Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Я, ЗЕленський світлолиций,
Що бажаю, те й роблю.
Ви підозри слали ницо
Тим, кого з руки кормлю!
Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Корупційну нині тлю
У своїй держу десниці.
Б'ю чужих, своїх - люблю,
Я, ЗЕленський владолиций.
Гей, НАБУ та САП, скоріться!
Тебе, бл'ядь, попереджали що воно собою являє? Попереджали.
Ти забив - бо самий вумний плюс гранти? Забив.
Схєра зараз має бути довіра до тебе та тобі подібних?
Ви ж зах'уярили це щастя на Банкову а тепер з ним боретесь, буцім його НЛО з Альфи Центра притягло. Не ви?
А де гарантія що ви знову не "помиляєтесь" - і потім знову як з гуся вода? Йшло б ти...
Однозначно, що спробує, немає жодних питань
Уже і "спробував" щодо Прямого і Еспрессо і не тільки
через якийсь час критиків влади не залишиться