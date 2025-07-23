"Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа", - Шабунин

Далее Зеленский попытается уничтожить свободные медиа и закрыть/запугать критиков и обличителей. Затем, ближе к выборам, переключится на военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель ЦПК Виталий Шабунин написал в фейсбуке.

"Когда же он поймет, что и это не помогает выиграть выборы, то попытается их сфальсифицировать. Это, в свою очередь, приведет к далеко не мирному противостоянию на улицах.

Выше - один из самых негативных сценариев, но именно по нему мы сейчас движемся. Вернее, по нему идет Зеленский, и тянет за собой Украину", - отметил он.

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Честно выиграть выборы шансов у него все меньше и меньше. Зеленский понимает, что после проигрыша нужно будет ответить на многие процессуальные вопросы ("большая стройка", "подготовка" к войне, оборонные закупки и т.д.) Отвечать придется и ему, и всем его "любым друзям", которых он спас от тюрьмы, уничтожив независимость НАБУ/САП", - подчеркнул Шабунин.

По мнению Шабунина, мы уже не являемся демократией. Раздирание силовиками век для разблокировки FaceID, препятствование фиксации побоев, шабаш в Раде, давление на публичных военных. Зеленский уже развернул гибридный режим с элементами авторитаризма и клептократии. Сегодня мы все проснулись в сильно другой стране.

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Шабунин добавил: "Бесспорно, внешние враг - наша угроза #1. Однако гибридный режим Зеленского уже делает нас перед этим врагом значительно слабее".

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

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