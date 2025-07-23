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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа", - Шабунін

шабунін

Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа і закрити/залякати критиків та викривачів. Потім – ближче до виборів – переключиться на військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова ЦПК Віталій Шабунін написав у фейсбуці.

"Коли ж він зрозуміє, що і це не допомагає виграти вибори, то спробує їх сфальсифікувати. Це зі свого боку призведе до далеко не мирного протистояння на вулицях.

Вище — один з найнегативніших сценарії, але саме за ним ми зараз рухаємося. Вірніше, за ним йде Зеленський і тягне за собою Україну", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Грабіжники кажуть - нарешті можна грабувати і нам нічого не буде" - військовий Фірсов прокоментував закон проти НАБУ

Чесно виграти вибори шансів у нього все менше і менше. Зеленський розуміє, що після програшу потрібно буде відповісти на багато процесуальних питань (велике будівництво, "підготовка" до війни, оборонні закупівлі і т.д.). Відповідати доведеться і йому, і всім його "любим друзям", яких він врятував від вʼязниці, знищивши незалежність НАБУ/САП", - наголосив Шабунін.

На думку Шабуніна, ми вже не є демократією. Роздирання силовиками повік для розблокування FaceID, перешкоджання фіксації побоїв, шабаш в Раді, тиск на публічних військових. Зеленський вже розгорнув гібридний режим з елементами авторитаризму і клептократії. Сьогодні ми всі прокинулися в сильно іншій країні.

Також читайте: "У нас феодалізм! Корупція - законна", - військовий Маслов прокоментував закон проти НАБУ

Шабунін додав: "Безперечно, зовнішні ворог — наша загроза #1. Проте гібридний режим Зеленського вже робить нас перед цим ворогом значно слабшими".

Що передувало

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Читайте: "Агентура на Банковій почала демонтаж України зсередини" , - Каленюк

Автор: 

Зеленський Володимир (24812) медіа (237) Шабунін Віталій (584)


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Топ коментарі
+14
Кого-кого знищити? По телевізору і так по всім каналам ідьот телемарфет
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23.07.2025 10:39 Відповісти
+8
Зеленський - то є самозакоханий Пєтрушка.
Там інші рулять...
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23.07.2025 10:39 Відповісти
+8
Це і завдяки тобі, Шабуня! Дякуємо!
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23.07.2025 10:44 Відповісти
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Зеленський - то є самозакоханий Пєтрушка.
Там інші рулять...
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23.07.2025 10:39 Відповісти
Він не Петрушка, а вже Перець на Банковій. Невже не зрозуміло ? Памощьнікі тільки радять та узгоджують плани по захвату влади в Україні.
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23.07.2025 11:09 Відповісти
Ти ще забув розказати, що " сцарю, нєправільно докладівають"
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23.07.2025 13:00 Відповісти
Кого-кого знищити? По телевізору і так по всім каналам ідьот телемарфет
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23.07.2025 10:39 Відповісти
Знищать марахвон, залишиться на дворі в доміно грати та в бібліотеці сидіти
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23.07.2025 10:51 Відповісти
Какістрократ грьобаний!!!
Це і твоїми руками робили держпереворот-2019 "хоть поржом"
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23.07.2025 10:41 Відповісти
А чому ця гнида і досі не під вартою за незаконне привласнення виплат як військовослужбовець???? Чи йому крадіжки дозволено???
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23.07.2025 10:42 Відповісти
Знищення вільних медіа тебе не хвилює...
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23.07.2025 10:45 Відповісти
яких саме? яким ще грошей не заплатили?
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23.07.2025 11:44 Відповісти
Скажімо ...
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23.07.2025 12:14 Відповісти
Це і завдяки тобі, Шабуня! Дякуємо!
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23.07.2025 10:44 Відповісти
А далі - на Ростов, на Ростов, якщо вдасться!
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23.07.2025 10:45 Відповісти
думаю цензор скоро прикриють.

або ж дуже сильно прикрутять
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23.07.2025 10:46 Відповісти
Воно не критично для них деякі опозиційні видання, створює видимість демократії для заходу, більшість популярних під двома провладними олігархами, як пресса так і соцмедіа телеграм канали типу Труха і т.д..

В раші також декілька видань діяли аж до самої війни, це так у всіх країнах з диктатурою, спочатку перехідний період контрольованої свободи слова і створення ручної опозиції, щоб захід міг закривати очі на те що відбувається і вкладав гроші.
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23.07.2025 10:48 Відповісти
петня не дасть
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23.07.2025 10:49 Відповісти
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:46 Відповісти
Но хоть поржом!
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23.07.2025 10:47 Відповісти
Давай так.
Тебе, бл'ядь, попереджали що воно собою являє? Попереджали.
Ти забив - бо самий вумний плюс гранти? Забив.
Схєра зараз має бути довіра до тебе та тобі подібних?
Ви ж зах'уярили це щастя на Банкову а тепер з ним боретесь, буцім його НЛО з Альфи Центра притягло. Не ви?
А де гарантія що ви знову не "помиляєтесь" - і потім знову як з гуся вода? Йшло б ти...
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23.07.2025 10:48 Відповісти
Шлабунін, краще помовч, Зе і його шобла розпочала нищити демократію і Україні твоїми руками і руками таких, як ти: серлєща, пуштуна і заліщук.
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23.07.2025 10:48 Відповісти
Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа"
Однозначно, що спробує, немає жодних питань

Уже і "спробував" щодо Прямого і Еспрессо і не тільки
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23.07.2025 10:48 Відповісти
...а Шабунин цього навіть не помітив...
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23.07.2025 10:53 Відповісти
Не віддамо Цензор супостатам!
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23.07.2025 10:53 Відповісти
Якщо не було, то їдь за поребрик. Ну, щоб порівняти.
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23.07.2025 11:10 Відповісти
Процес почав набирати швидкість. Дякувати Шабуніну, що він спровокував цей повільний прихований процес. І не тільки йому. Все йшло до ... захвату влади. Ось ми й стаємо свідками цього. І це в країні, у якій 10 % зі зброєю в руках ! Це в країні, де кожна друга сім'я поховала воїна ! Невже народ такої країни зламали клоуни з шоу ?
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23.07.2025 11:13 Відповісти
"Все йшло до ... захвату влади" - добре, що ти прокинувся, бо захват влади відбувся ВЖЕ в 19-му, коли ЗЕлупа розігнав тодішній парламент, а зараз це вже наслідки отого наркотичного забуття від впливу на лохторат у вигляді "хотьПаржом" та "какаяРазніца". І головне ж - "хто угоднА толькА нє Парашенка!", як того бажали в кремлі. І пройшло тільки 6 років, а лохторат почав щось підозрювати про...захват влади.
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23.07.2025 11:45 Відповісти
ну грамотно роблять, санкціями по декілька чоловік закривають роти блогерам, це не януковичі, це еволюціонувавший більш умілий вид корупціонерів

через якийсь час критиків влади не залишиться
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23.07.2025 11:52 Відповісти
Де Ви бачите в Україні вільні медіа?
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23.07.2025 11:53 Відповісти
А он их еще не уничтожил? Или по блогерам будут менты бегать?
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23.07.2025 12:26 Відповісти
Дуже багато цього шабуніна невмирущого...
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23.07.2025 12:28 Відповісти
Он уже их уничтожает.
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23.07.2025 12:40 Відповісти
Написав шабуня.

Давай організовуй мітинги і сам - будь в перший рядах, бо ти, сучий сину, цих зе-покидьків до влади і привів.
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23.07.2025 13:26 Відповісти
 
 