"Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа", - Шабунін
Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа і закрити/залякати критиків та викривачів. Потім – ближче до виборів – переключиться на військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голова ЦПК Віталій Шабунін написав у фейсбуці.
"Коли ж він зрозуміє, що і це не допомагає виграти вибори, то спробує їх сфальсифікувати. Це зі свого боку призведе до далеко не мирного протистояння на вулицях.
Вище — один з найнегативніших сценарії, але саме за ним ми зараз рухаємося. Вірніше, за ним йде Зеленський і тягне за собою Україну", - зазначив він.
Чесно виграти вибори шансів у нього все менше і менше. Зеленський розуміє, що після програшу потрібно буде відповісти на багато процесуальних питань (велике будівництво, "підготовка" до війни, оборонні закупівлі і т.д.). Відповідати доведеться і йому, і всім його "любим друзям", яких він врятував від вʼязниці, знищивши незалежність НАБУ/САП", - наголосив Шабунін.
На думку Шабуніна, ми вже не є демократією. Роздирання силовиками повік для розблокування FaceID, перешкоджання фіксації побоїв, шабаш в Раді, тиск на публічних військових. Зеленський вже розгорнув гібридний режим з елементами авторитаризму і клептократії. Сьогодні ми всі прокинулися в сильно іншій країні.
Шабунін додав: "Безперечно, зовнішні ворог — наша загроза #1. Проте гібридний режим Зеленського вже робить нас перед цим ворогом значно слабшими".
Що передувало
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.
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Там інші рулять...
Це і твоїми руками робили держпереворот-2019 "хоть поржом"
або ж дуже сильно прикрутять
В раші також декілька видань діяли аж до самої війни, це так у всіх країнах з диктатурою, спочатку перехідний період контрольованої свободи слова і створення ручної опозиції, щоб захід міг закривати очі на те що відбувається і вкладав гроші.
- Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Я, ЗЕленський світлолиций,
Що бажаю, те й роблю.
Ви підозри слали ницо
Тим, кого з руки кормлю!
Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Корупційну нині тлю
У своїй держу десниці.
Б'ю чужих, своїх - люблю,
Я, ЗЕленський владолиций.
Гей, НАБУ та САП, скоріться!
Тебе, бл'ядь, попереджали що воно собою являє? Попереджали.
Ти забив - бо самий вумний плюс гранти? Забив.
Схєра зараз має бути довіра до тебе та тобі подібних?
Ви ж зах'уярили це щастя на Банкову а тепер з ним боретесь, буцім його НЛО з Альфи Центра притягло. Не ви?
А де гарантія що ви знову не "помиляєтесь" - і потім знову як з гуся вода? Йшло б ти...
Однозначно, що спробує, немає жодних питань
Уже і "спробував" щодо Прямого і Еспрессо і не тільки
через якийсь час критиків влади не залишиться
Давай організовуй мітинги і сам - будь в перший рядах, бо ти, сучий сину, цих зе-покидьків до влади і привів.