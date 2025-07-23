Зеленський, рятуючи своїх друзів від тюрми, убив не лише НАБУ і САП. Він убив наш вступ в ЄС, зароблений кров’ю найкращих серед нас, - Шабунін

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, як він ставиться до обіцянок президента Володимира Зеленського про справедливість.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розкажу вам історію, як я ставлюсь до обіцянок Зеленського про справедливість. Рівно 5 років тому, я вночі гнався до свого вщент спаленого будинку, де лише Божим чудом не згоріли живцем батьки моєї дружини. Тоді президент Зеленський заявив: "Завдання правоохоронних органів – якнайшвидше розслідувати цей злочин. Доручив Генеральному прокурору та міністру внутрішніх справ взяти розслідування під особистий контроль". Силовики Зеленського не просто нікого не знайшли, вони навіть допитати відмовилися тих, кого знайшли ми. Слідчі і прокурор тупо ігнорували наші офіційні запити з купою доказів", - написав Шабунін.

Керівник ЦПК нагадав, що через пів року його мамі під двері кинули гранату.

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"А через півроку моїй сліпій мамі під двері кинули гранату. Так само зробили батькам дружини, які на той час тільки-но психологічно відійшли від підпалу. Тих зловмисників (навіть виконавців!) силовики Зеленського, як ви розумієте, теж не знайшли. Сьогодні — через 5 років — так само всю ніч, я буду гнатися зі сходу Харківщини до Києва на терміновий виклик в ДБР. Я так розумію, там мені вручать нову підозру", - пише Шабунін.

Він додав, що Зеленський "рятуючи своїх друзів від тюрми, убив не лише НАБУ і САП. Він убив наш вступ в ЄС, зароблений кровʼю найкращих серед нас".

"Ось так я ставлюся до обіцянок Зеленського щодо справедливості", - підсумував Шабунін.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Нагадаємо, що у зверненні 23 липня президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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