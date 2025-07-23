УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12181 відвідувач онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 306 31

Зеленський, рятуючи своїх друзів від тюрми, убив не лише НАБУ і САП. Він убив наш вступ в ЄС, зароблений кров’ю найкращих серед нас, - Шабунін

шабунін

Очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, як він ставиться до обіцянок президента Володимира Зеленського про справедливість.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розкажу вам історію, як я ставлюсь до обіцянок Зеленського про справедливість. Рівно 5 років тому, я вночі гнався до свого вщент спаленого будинку, де лише Божим чудом не згоріли живцем батьки моєї дружини. Тоді президент Зеленський заявив: "Завдання правоохоронних органів – якнайшвидше розслідувати цей злочин. Доручив Генеральному прокурору та міністру внутрішніх справ взяти розслідування під особистий контроль". Силовики Зеленського не просто нікого не знайшли, вони навіть допитати відмовилися тих, кого знайшли ми. Слідчі і прокурор тупо ігнорували наші офіційні запити з купою доказів", - написав Шабунін.

Керівник ЦПК нагадав, що через пів року його мамі під двері кинули гранату.

Читайте також: "Далі Зеленський спробує знищити вільні медіа", - Шабунін

"А через півроку моїй сліпій мамі під двері кинули гранату. Так само зробили батькам дружини, які на той час тільки-но психологічно відійшли від підпалу. Тих зловмисників (навіть виконавців!) силовики Зеленського, як ви розумієте, теж не знайшли. Сьогодні — через 5 років — так само всю ніч, я буду гнатися зі сходу Харківщини до Києва на терміновий виклик в ДБР. Я так розумію, там мені вручать нову підозру", - пише Шабунін.

Він додав, що Зеленський "рятуючи своїх друзів від тюрми, убив не лише НАБУ і САП. Він убив наш вступ в ЄС, зароблений кровʼю найкращих серед нас".

"Ось так я ставлюся до обіцянок Зеленського щодо справедливості", - підсумував Шабунін.

Дивіться також: "Вето на закон": в Києві люди вийшли на акцію проти законопроєкту №12414. ВIДЕО

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Нагадаємо, що у зверненні 23 липня президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Дивіться також: "Незалежність НАБУ та САП": у низці міст України люди вийшли на акцію проти закону №12414. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5217) Зеленський Володимир (24812) Шабунін Віталій (584) САП (2339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Дякуючи таким шабуням 73% у 2019 році,аби не Порошенко! Пам'ятаємо про це !
показати весь коментар
23.07.2025 20:53 Відповісти
+2
Навіщо ви цього шахрая що "у стрибку переодягається" цитуєте?!
Що, не знайшлося більш гідних людей?
Та якщо би на нього справу не встигли завести, то він би зараз "руками та ногами" топив би ЗА цей закон та Зеленського!
показати весь коментар
23.07.2025 20:53 Відповісти
+1
показати весь коментар
23.07.2025 20:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.07.2025 20:51 Відповісти
Правильно, жодного євроцента клятим корупціонерам
показати весь коментар
23.07.2025 20:53 Відповісти
гарант узурпатор-убийца
показати весь коментар
23.07.2025 20:59 Відповісти
ідіть до сраки
показати весь коментар
23.07.2025 20:58 Відповісти
Ну, учитывая что львиная доля нашего бюджета - это деньги Запада, то в заднице будем мы. Причем в глубокой и зеленой заднице.
показати весь коментар
23.07.2025 21:01 Відповісти
Вова Боневтік накрав, йому вистачить. А срака буде тобі.
Чи ти теж з тієї кодли?
показати весь коментар
23.07.2025 21:04 Відповісти
Это и стоило ожидать. Мы, к сожалению, благодаря нашему "мудрому" населению, пошли по грузинскому сценарию.
показати весь коментар
23.07.2025 20:59 Відповісти
ВІН ПРОСТО ЗДАЄ УКРАЇНУ *****
без 70% відростків бюджету від ЄС її затра не стане
показати весь коментар
23.07.2025 21:04 Відповісти
Немає такого, маніпулюєте як і Шабунін.
показати весь коментар
23.07.2025 21:04 Відповісти
Господа, у меня один вопрос:

Была бы предьявлена-Чернышову підозра, если бы Зе подписал закон 12414 месяц назад?

Видите, все оень просто.
показати весь коментар
23.07.2025 20:51 Відповісти
Тут німці кажуть, що зеля і його манагери неправилно оцінили реакцію народу і "гребуть" тепер назад.. Німці не дуже церемоняться з виразами зазвичай.
показати весь коментар
23.07.2025 20:52 Відповісти
я взагалі в шоці що ми ще незалежна країна з тим квном-коломойським
показати весь коментар
23.07.2025 20:52 Відповісти
Навіщо ви цього шахрая що "у стрибку переодягається" цитуєте?!
Що, не знайшлося більш гідних людей?
Та якщо би на нього справу не встигли завести, то він би зараз "руками та ногами" топив би ЗА цей закон та Зеленського!
показати весь коментар
23.07.2025 20:53 Відповісти
Дякуючи таким шабуням 73% у 2019 році,аби не Порошенко! Пам'ятаємо про це !
показати весь коментар
23.07.2025 20:53 Відповісти
Шабуннін, то ти ще 5 років тому, після підпалу твого будинку, повинен був покаятись ща те, що в.т.ч. з-за допомоги твоєї брехні зелені уроди з головкою ЕрЗе узупрпували владу в Україні.
показати весь коментар
23.07.2025 20:55 Відповісти
"Хуже не будет". Так, Шабуня?
показати весь коментар
23.07.2025 20:56 Відповісти
А вірасюк каже - ніхріна він не вбивав
показати весь коментар
23.07.2025 20:56 Відповісти
шабунька- на фрон родину защищать
показати весь коментар
23.07.2025 20:57 Відповісти
Сподіваюсь, що цим він убив себе - самурай херів!
показати весь коментар
23.07.2025 20:58 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 20:59 Відповісти
На період свого правління і вбив своє політичне майбутнє.
показати весь коментар
23.07.2025 21:01 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 21:01 Відповісти
А що сталося, шабуня? Головне ж, що не "барига", який збагатився у 82 рази і якому "війна вигідна"! Що не так? Ти ж так піднімав хвилю "аби не Порошенко", чи щось в стилі "геть бюаригу"! "Новиє ліца" так "зборцювали", що твої "горішки" прищимили? А чого ти ще чекав, коли більш-менш притомні люди казали, що найвеличніше - то похоронна команда України? Сподівався, що тебе не зачепить?
Тож жери, борцун, щоб аж очі повилазили! "Дякую, дуже дякую" за твій вклад в те, що привів цю зелену плісняву до влади! Насолоджуйся і "ржи" до судом!
показати весь коментар
23.07.2025 21:01 Відповісти
Шабунін - чому не на фронті?
показати весь коментар
23.07.2025 21:02 Відповісти
зараз звьоздний час шабуні.
його рот не затикається не на секунду.
грантодавцям подобається? да шабуня?
шабуня, україна бутерброд? можна туди сюди?
показати весь коментар
23.07.2025 21:07 Відповісти
ЄС погрожує Україні відкликати безвіз і фінансову допомогу -Єврокомісар Марта Кос.
показати весь коментар
23.07.2025 21:07 Відповісти
Єврокомісар так би швидко санкції вводив до *****, тварюки двоосібні
показати весь коментар
23.07.2025 21:08 Відповісти
Пряма мова від німців: "Новим законом Україна позбавляє два антикорупційні агентства їхньої незалежності. Критика поширена як всередині країни, так і за кордоном, зокрема й проти президента Зеленського. Фактично, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) мають бути передані під юрисдикцію Генерального прокурора, якого, у свою чергу, призначає Зеленський. Раніше вже відбувалися рейди в офісах та серед співробітників цих агентств. Звинувачення: співпраця з ворогом воєнного часу Росією. Посадовці, як кажуть, передавали інформацію російській секретній службі та таким чином вели справи. В Україні відбувається багато протестів проти закону. Критика також надходить з Брюсселя. Європейська комісія заявила, що закон є кроком назад на шляху до вступу до ЄС. Президент Зеленський захищає цей крок як інструмент зміцнення правоохоронної діяльності. Однак під міжнародним тиском він оголосив, що протягом двох тижнів розробить план щодо кращої боротьби з корупцією та навіть запропонує новий закон. У своєму вечірньому зверненні він оголосив про намір зберегти незалежність агентств.

Яка мета Зеленського, підписуючи закон? Наскільки корумпований український державний апарат, і що стоїть за звинуваченнями у російському впливі? Аліка Юнг обговорює це в прямому ефірі на ZDFheute з репортером ZDF Торге Боде та експертом з безпеки Ніко Ланге. Приєднуйтесь до нас і ставте свої запитання"
https://www.youtube.com/watch?v=5m3TGpF-4oc
показати весь коментар
23.07.2025 21:07 Відповісти
 
 