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Новини Індустрія дронів
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Ексміністр Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі, - Шабунін

Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі

Колишній міністр оборони України Рустем Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Свіжа цитата міністра нового - Шмигаля: "Три виробники отримали державні контракти [на дрони-перехоплювачі]. Загалом маємо 4 контракти на 3 млрд грн".

Знаєте коли Умєров уклав той перший контракт - в кінці червня! А памʼятаєте скільки було красивих заяв і вказівок президента? Ото ж", - йдеться в дописі.

Шабунін додав, що команді Зеленського не можна вірити на слово - вони постійно заявляють неправду. А також перевіряти кожну заяву, кожне твердження.

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"Ми попросили народних депутатів запитати в Міноборони дати укладення контрактів по дронах-перехоплювачах. Міноборони продовжило відповідь аж на 30 днів. Це аж стільки часу треба цілому міністерству, щоб переписати дати укладення чотирьох контрактів? Серйозно!?

А може Зеленському просто соромно визнати, що його міністр оборони провалив чергову надважливу задачу — захист наших міст від шахедів? Той міністр, неспроможність якого ми в ЦПК детально описали РІК ТОМУ! І якого Зеленський продовжував тримати на посаді", - наголосив Шабунін.

Очільник Центру додав, що для того, щоб захистити міста від ворожих дронів, слід віддати частинку бюджету Міноборони волонтерам, які саме займаються закупівлею безпілотників.

"Умєров відмовився передати частинку бюджету волонтерським фондам, щоб ті НЕ показали ціни, за якими можна купляти насправді. Всю нормативку ми поклали міністру на стіл в перші ж дні на посаді.

Припускаю, що Шмигаль вестиме себе так само. Бо міністри Зеленського змінюються, а справа Міндіча має процвітати", - додав Шабунін.

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Автор: 

Шабунін Віталій (586) Умєров Рустем (714)


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Топ коментарі
+13
Всього один договір? А чого ви всі чекали від бариг і ворогів України? Він вірно служиів і служить хуцпі, а не українцям.
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29.07.2025 10:58 Відповісти
+9
За те як звіздять, не лише красиво, але й високопатріотично.
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29.07.2025 10:58 Відповісти
+5
Пропоную всіх негідників називати терміном міндічи
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29.07.2025 11:01 Відповісти
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За те як звіздять, не лише красиво, але й високопатріотично.
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29.07.2025 10:58 Відповісти
При закупівлі більшості дронів є проблема, бо в стандартній комплектації їх неможливо використовувати, потрібно міняти прошивки, частоти, антени, докуповувати і встановлювати системи скидів. Отже сама схема закупівель стандартних недопрацьованих дронів ущербна по суті і не дозволяє їх використовувати відразу і вони лежать без діла, чекають апгрейда.
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29.07.2025 11:11 Відповісти
Ага. Хочеться обійняти і плакати!
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29.07.2025 11:42 Відповісти
Всього один договір? А чого ви всі чекали від бариг і ворогів України? Він вірно служиів і служить хуцпі, а не українцям.
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29.07.2025 10:58 Відповісти
Скільки років це міндіч при владі? Ще з епохи магапотужного марафонно-екоанного Контрнаступу, силами барберШоп-експертів
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29.07.2025 10:59 Відповісти
Пропоную всіх негідників називати терміном міндічи
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29.07.2025 11:01 Відповісти
міндіч умєров...
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29.07.2025 11:04 Відповісти
Мені подобаєтьсяця ідея! Новий мем! По типу:" Не будь міндічем! Не гони бєса,бро "!
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29.07.2025 11:52 Відповісти
👍 на 100%
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29.07.2025 11:58 Відповісти
А вкрав скільки?
Кажуть уже в банках ячеєк для краденого бабла не вистачає. Все забите
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29.07.2025 11:06 Відповісти
Розумні крадії зберігають крадене у (банках) слоїках на городі, а не у банках, оскільки банківської таємниці вже давненько не існує.
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29.07.2025 11:24 Відповісти
А Шабунін потужний антикорупціонер
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29.07.2025 11:19 Відповісти
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29.07.2025 11:21 Відповісти
Не "лише один", а аж цілий один!
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29.07.2025 11:22 Відповісти
Невже контракти на зброю досі відкриті дані?
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29.07.2025 11:22 Відповісти
Є ще один нюанс неприємний. Коли рашка перейде на реактивні шахеди, а це в будь-якому випадку станеться і швидше за все дуже скоро. Щоб не вийшло, що наші перехоплювачі вже не потрібні, бо не наздоганяють. Вони потрібні прямо зараз, але Умерову про це начхати
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29.07.2025 11:23 Відповісти
Треба збільшити виробницво ударних дронів. Щоб на параші частину потужностей виробицтва перекинули на виробництво дронів перехоплювачів.
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29.07.2025 11:34 Відповісти
ну, шо ви накинулися.
чисто технічний момент.
міндіч з арахамією не встигають на себе фірми переписувати, що дрони виготовляють.
а й ще, це кляте набу з прослушкою.
оно, зе!поц руками ногами вигрібає, а все глибше і глибше у своєму ж гімні.
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29.07.2025 11:35 Відповісти
😂
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29.07.2025 11:59 Відповісти
Де наше доблесне сбу? Чому не заарештований зрадник, агент фсб, який саботує військові закупівлі, цим самим вбиває тисячі українців?
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29.07.2025 11:40 Відповісти
Їм не до того - проводять безпекові заходи ....
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29.07.2025 12:19 Відповісти
Зрозумійте вже, смерть українців від жадібності влади, казнокрадства та просто жахливої корупції.
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29.07.2025 12:18 Відповісти
 
 