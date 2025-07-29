Ексміністр Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі, - Шабунін

Колишній міністр оборони України Рустем Умєров уклав лише один контракт на дрони-перехоплювачі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Свіжа цитата міністра нового - Шмигаля: "Три виробники отримали державні контракти [на дрони-перехоплювачі]. Загалом маємо 4 контракти на 3 млрд грн".

Знаєте коли Умєров уклав той перший контракт - в кінці червня! А памʼятаєте скільки було красивих заяв і вказівок президента? Ото ж", - йдеться в дописі.

Шабунін додав, що команді Зеленського не можна вірити на слово - вони постійно заявляють неправду. А також перевіряти кожну заяву, кожне твердження.

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"Ми попросили народних депутатів запитати в Міноборони дати укладення контрактів по дронах-перехоплювачах. Міноборони продовжило відповідь аж на 30 днів. Це аж стільки часу треба цілому міністерству, щоб переписати дати укладення чотирьох контрактів? Серйозно!?

А може Зеленському просто соромно визнати, що його міністр оборони провалив чергову надважливу задачу — захист наших міст від шахедів? Той міністр, неспроможність якого ми в ЦПК детально описали РІК ТОМУ! І якого Зеленський продовжував тримати на посаді", - наголосив Шабунін.

Очільник Центру додав, що для того, щоб захистити міста від ворожих дронів, слід віддати частинку бюджету Міноборони волонтерам, які саме займаються закупівлею безпілотників.

"Умєров відмовився передати частинку бюджету волонтерським фондам, щоб ті НЕ показали ціни, за якими можна купляти насправді. Всю нормативку ми поклали міністру на стіл в перші ж дні на посаді.

Припускаю, що Шмигаль вестиме себе так само. Бо міністри Зеленського змінюються, а справа Міндіча має процвітати", - додав Шабунін.

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