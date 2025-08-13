Следователи ГБР вручат Шабунину обновленное подозрение, - ЦПК

Следователи ГБР прибыли в Харьковскую область, где служит председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, чтобы вручить ему подозрение.

"Детали пока неизвестны. Ждем прибытия адвокатов для вручения обновленного подозрения. Пока понятно, что ГБР не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Меняют описание обстоятельств совершения "преступления", - отметили в Центре.

В ЦПК считают это очередным подтверждением, что "намерения и методы власти не изменились".

"В духе раннего ФСБ опричники Зеленского пытаются закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти", - добавили там.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

