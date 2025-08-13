РУС
Следователи ГБР вручат Шабунину обновленное подозрение, - ЦПК

Следователи ГБР прибыли в Харьковскую область, где служит председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, чтобы вручить ему подозрение.

Об этом сообщили в ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

"Детали пока неизвестны. Ждем прибытия адвокатов для вручения обновленного подозрения. Пока понятно, что ГБР не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Меняют описание обстоятельств совершения "преступления", - отметили в Центре.

В ЦПК считают это очередным подтверждением, что "намерения и методы власти не изменились".

"В духе раннего ФСБ опричники Зеленского пытаются закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти", - добавили там.

Читайте: Думаю, Зеленский сказал: "Немедленно кончать НАБУ и САП!". А мы этому мешаем, - Шабунин

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АОЗ поставила в ВСУ только 23% дронов от всех контрактов этого года, - Шабунин

Топ комментарии
+4
вручить слідчим повістки в бусик і хай звільняють Вовчанськ .
13.08.2025 09:45 Ответить
+3
дбр- "портнов жівой"
13.08.2025 09:46 Ответить
+3
Смієтесь, вони його, здадуть разом з Харковом...
13.08.2025 09:48 Ответить
вручить слідчим повістки в бусик і хай звільняють Вовчанськ .

13.08.2025 09:45 Ответить
13.08.2025 09:45 Ответить
Смієтесь, вони його, здадуть разом з Харковом...
13.08.2025 09:48 Ответить
Не для того мамка ОПа кровиночку годує. щ
13.08.2025 10:01 Ответить
дбр- "портнов жівой"
13.08.2025 09:46 Ответить
Все за що боровся цей донкіхот іде до нього
13.08.2025 09:48 Ответить
таваріщь Зьо вишла чудовіщьная ашібка
13.08.2025 09:49 Ответить
Шо ж я це підтримую. Є за що. Сподіваюсь за того хто обікрав армію з картонками не вийдуть. Закон один для всіх і для Шабуніна в тому числі. Сподіваюсь всі хто проходив липову службу на фронті отримайть реальні терміни ув'язнень. Бо це злочин!
13.08.2025 09:55 Ответить
З цього місця "обікрав армію" будь-даска з деталями і всіма прізвищами. Деякі я вам допоможу згадати: Умєров, Рєзніков... Далі ви самі. Гаразд?
13.08.2025 10:05 Ответить
Так. І це крапля в морі, бо.там ще є купа інших шерембєєв, вакарчуків, ніколових.....і тих активістів про яких ще інфа не вилізла, але обов'язково скоро буде оприлюднена, і ми всі неаби як зливуємось цинізму «доброчесних».
Так що крім тих кого ви вказали немає 5-6 менеджерів дефективних і їх атца раднога....і всіх по списку.депів, міністрів рчільників ова і мва.....пару великих рулонів папіру кілограмів на сто в обріз вистачить аби всі ці прізвища крадіїв має.вистачити. А Гаьуеін отримав УБД, це пільги по сплаті комуналки, це 900 000 тисяч зп, хоч він і дня не був у війську і тмм більше не брав участь в бойових діях. Це злочин!
13.08.2025 10:13 Ответить
оце шабуню припекло.
шабуня, тебе ж не влаштовував барига з договорняками. ти ж будував демократію з новими ліцамі.
ти ж реформував мєнтів та суддів.
то, того ти скиглиш? чого метушишся?
як справжній правдоруб данко, вирви своє серце та виведи україну з пітьми до сонця.
йди у суд! доводь свою правоту!
шабуня, ти ж за справедливість?
чи, ти тільки за своє особисте бачення справедливості? типу, недоторканості?
13.08.2025 09:58 Ответить
бажаю щоб всіх голосувальників папріколу 73-х відсоткових наздогнала карма, бо їх же клятий Барига не влаштовував і Свинарчуки що таємно доставляли з росії супердефіцитні комплектуючі до ППО С-300 і літаків
13.08.2025 10:04 Ответить
А , при попереднику корупції
не було ???
13.08.2025 10:12 Ответить
 
 