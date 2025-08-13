Следователи ГБР вручат Шабунину обновленное подозрение, - ЦПК
Следователи ГБР прибыли в Харьковскую область, где служит председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, чтобы вручить ему подозрение.
Об этом сообщили в ЦПК, передает Цензор.НЕТ.
"Детали пока неизвестны. Ждем прибытия адвокатов для вручения обновленного подозрения. Пока понятно, что ГБР не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Меняют описание обстоятельств совершения "преступления", - отметили в Центре.
В ЦПК считают это очередным подтверждением, что "намерения и методы власти не изменились".
"В духе раннего ФСБ опричники Зеленского пытаются закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти", - добавили там.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
мамкаОПа кровиночку годує. щ
Так що крім тих кого ви вказали немає 5-6 менеджерів дефективних і їх атца раднога....і всіх по списку.депів, міністрів рчільників ова і мва.....пару великих рулонів папіру кілограмів на сто в обріз вистачить аби всі ці прізвища крадіїв має.вистачити. А Гаьуеін отримав УБД, це пільги по сплаті комуналки, це 900 000 тисяч зп, хоч він і дня не був у війську і тмм більше не брав участь в бойових діях. Це злочин!
шабуня, тебе ж не влаштовував барига з договорняками. ти ж будував демократію з новими ліцамі.
ти ж реформував мєнтів та суддів.
то, того ти скиглиш? чого метушишся?
як справжній правдоруб данко, вирви своє серце та виведи україну з пітьми до сонця.
йди у суд! доводь свою правоту!
шабуня, ти ж за справедливість?
чи, ти тільки за своє особисте бачення справедливості? типу, недоторканості?
не було ???