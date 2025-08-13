УКР
Слідчі ДБР вручать Шабуніну оновлену підозру, - ЦПК

ДБР повідомить Шабуніну про оновлену підозру Що відомо

Слідчі ДБР прибули на Харківщину, де служить голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, щоб вручити йому підозру.

Про це повідомили у ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

"Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення "злочину", - зазначили у Центрі.

У ЦПК вважають це черговим підтвердженням, що "наміри та методи влади не змінились".

"В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади", - додали там.

Читайте: Думаю, Зеленський сказав: "Негайно кінчати НАБУ і САП!". А ми цьому заважаємо, - Шабунін

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Шабунін

Шабунін Віталій (591) ДБР (3688) підозра (845)


Смієтесь, вони його, здадуть разом з Харковом...
13.08.2025 09:48 Відповісти
Ви справді вважаєте, що прчинати треба із Шабуніна, яуий ні на що а тим паче грошові потоки не впливає, а не з Рєзнікова з бандою, з тієї ж ОПи, яка того Рєзнікова поставила на потоки, прикривала від антикорупційних органів і робить це далі? Ви справді не розумієте, що якщо умовний шабунін обікрав армію на один пістолет, то зелені мародери у владі обікрали на три-чотири танкові корпуси? І мало того, доки доблесні пси режиму ганяються за умовним шабуніним, умовні рєзнікови залишать армію без танків, літаків і ракет, не кажучи про дрони? У вас є критичне мислення? 🤔
13.08.2025 10:21 Відповісти
вручить слідчим повістки в бусик і хай звільняють Вовчанськ .
13.08.2025 09:45 Відповісти
вручить слідчим повістки в бусик і хай звільняють Вовчанськ .
13.08.2025 09:45 Відповісти
Смієтесь, вони його, здадуть разом з Харковом...
13.08.2025 09:48 Відповісти
Не для того мамка ОПа кровиночку годує. щ
13.08.2025 10:01 Відповісти
дбр- "портнов жівой"
13.08.2025 09:46 Відповісти
Все за що боровся цей донкіхот іде до нього
13.08.2025 09:48 Відповісти
показати весь коментар
таваріщь Зьо вишла чудовіщьная ашібка
13.08.2025 09:49 Відповісти
Шо ж я це підтримую. Є за що. Сподіваюсь за того хто обікрав армію з картонками не вийдуть. Закон один для всіх і для Шабуніна в тому числі. Сподіваюсь всі хто проходив липову службу на фронті отримайть реальні терміни ув'язнень. Бо це злочин!
13.08.2025 09:55 Відповісти
З цього місця "обікрав армію" будь-даска з деталями і всіма прізвищами. Деякі я вам допоможу згадати: Умєров, Рєзніков... Далі ви самі. Гаразд?
13.08.2025 10:05 Відповісти
Так. І це крапля в морі, бо.там ще є купа інших шерембєєв, вакарчуків, ніколових.....і тих активістів про яких ще інфа не вилізла, але обов'язково скоро буде оприлюднена, і ми всі неаби як зливуємось цинізму «доброчесних».
Так що крім тих кого ви вказали немає 5-6 менеджерів дефективних і їх атца раднога....і всіх по списку.депів, міністрів рчільників ова і мва.....пару великих рулонів папіру кілограмів на сто в обріз вистачить аби всі ці прізвища крадіїв має.вистачити. А Гаьуеін отримав УБД, це пільги по сплаті комуналки, це 900 000 тисяч зп, хоч він і дня не був у війську і тмм більше не брав участь в бойових діях. Це злочин!
13.08.2025 10:13 Відповісти
Ви справді вважаєте, що прчинати треба із Шабуніна, яуий ні на що а тим паче грошові потоки не впливає, а не з Рєзнікова з бандою, з тієї ж ОПи, яка того Рєзнікова поставила на потоки, прикривала від антикорупційних органів і робить це далі? Ви справді не розумієте, що якщо умовний шабунін обікрав армію на один пістолет, то зелені мародери у владі обікрали на три-чотири танкові корпуси? І мало того, доки доблесні пси режиму ганяються за умовним шабуніним, умовні рєзнікови залишать армію без танків, літаків і ракет, не кажучи про дрони? У вас є критичне мислення? 🤔
13.08.2025 10:21 Відповісти
то, звісно, як що крадуть всі, то чому головному полум'яному правдорубу, борцю з корупцією, щось собі не замутить.
13.08.2025 10:31 Відповісти
Так. Починати треба з тих хто погнав отару голосувати за м'ясника крапка
13.08.2025 11:01 Відповісти
З тєлєвізора? З Голобородьки? 😲
13.08.2025 11:11 Відповісти
що ти таке? пусте місце яке тхне, намагаючись розмити відповідальність влади? затьмарити свавілля і коррупцію? та хай шабунін хоч в *опу їбеться, хай він вчора хоч хєр смоктав у Зе, сьогодні від твого корумпованного та знахабнілого преЗЕдента загроза втрати ДЕРЖАВНОСТІ, я навіть не кажу що шлях в ЄС який розпочали на Майдані в 2013 зачиниться!
13.08.2025 10:39 Відповісти
Шабунін як і всі інші мають і обов'язково відповідатимуть перед.законом.
І не мутіть води. Кваліфікацію здочину давно описано в кримінальному кодексі України, а не у вашій вибірковій свідомості крапка
13.08.2025 10:44 Відповісти
підміна понять найлюбленіша справа кацапів...ще раз питаю: що ти таке? Ти там згадало Ніколова, то він тобі де насрав? Що викрив яйця по 17?
13.08.2025 10:47 Відповісти
З нас двох, очевидно, що кацап саме ти, бо не здатен лонічно мислити і згадати як так сталося, що до влади добігли ті хто не просто розкрадає країну, а дере її як сарана посіви. Це ніколов і шабунін привели до влади рєзнікова, бо агітували голосувати за «я ваш вирок» і голосували за нього самі. Навчись користуватися головою.
13.08.2025 10:57 Відповісти
""Кваліфікацію здочину давно описано в кримінальному кодексі України, а не у вашій вибірковій свідомості крапка""
Судя по предыдущим коментариям - это же надо быть такой зеленой бл"дью
13.08.2025 11:14 Відповісти
а друга, після маніпуляції, улюблена справа кацапсіни, це брехня...а може й перша...бо саме Зєля призначає міністрів оборони, а не Ніколов... а третя улюблена справа кацапсіни це когось робити дурнем...
13.08.2025 11:18 Відповісти
Сотні тисяч в нас так служать...
13.08.2025 10:18 Відповісти
служать. але служать тихесенько, не відсвічують.
тут же цілий борець проти неправди.
розпеченим залізом випалює несправедливість!
а, у вільний час, від війни та боротьби з корупцією час продовжує знищувати алкоголь та дорогу їжу по кабакам.
13.08.2025 10:36 Відповісти
Ото ж бо і воно. І кожен думає, чому Шабуніну, Вакарчуку, Жадану, Ніколову можнл, а мені ні?
Зрозуміли?
13.08.2025 10:45 Відповісти
оце шабуню припекло.
шабуня, тебе ж не влаштовував барига з договорняками. ти ж будував демократію з новими ліцамі.
ти ж реформував мєнтів та суддів.
то, того ти скиглиш? чого метушишся?
як справжній правдоруб данко, вирви своє серце та виведи україну з пітьми до сонця.
йди у суд! доводь свою правоту!
шабуня, ти ж за справедливість?
чи, ти тільки за своє особисте бачення справедливості? типу, недоторканості?
13.08.2025 09:58 Відповісти
бажаю щоб всіх голосувальників папріколу 73-х відсоткових наздогнала карма, бо їх же клятий Барига не влаштовував і Свинарчуки що таємно доставляли з росії супердефіцитні комплектуючі до ППО С-300 і літаків
13.08.2025 10:04 Відповісти
Знову 2%повчають, мабуть Рошену присягнув, війна вже скільки йде, а він все намагається настроїти 2% против іншої частини населення. А потім знову нитиме, що його кандидат не пройшов. Швидше карма тебе дістане, за те що підриваєш едність народу. Даже якщо так в методиці написано
13.08.2025 10:55 Відповісти
звідки ти виліз придурку, я яких корчів що в твоїй дурній голові засіла думка що 98 відсотків населення підтримують цю владу??? Це хто у нас настроює і розєднує суспільство проваливши мобілізацію, зробивши одних недоторканими а інших безправними рабами в окопах??? Про яку єдність ти пишеш коли нарід масово втікає хто як може і не хоче воювати за цю владу, скільки населення вже виїхало закордон і НІКОЛИ вже не повернеться, особливо молодь і діти і ще скільки виїде.. А до речі у нас навіть є Міністерство єдності з корупціонером Чернишовим для порятунку якого твій улюблений президент скасував в турборежимі антикорупційні органи чим завдав непоправної шкоди для держави з боку довіри партнерів
13.08.2025 11:27 Відповісти
хммм.....
шабуню хтось чіпав? шабуні рота затикали? карні справи відкривали?
нє?
от жеж.....
13.08.2025 10:23 Відповісти
Шабунина надо отправить под Покровск...
13.08.2025 10:26 Відповісти
Там вже той , у кого яйця по 17.
13.08.2025 10:32 Відповісти
прикольно що "вовк", але "серый"... ото кацапсіна спалилась
13.08.2025 10:49 Відповісти
Там же ж стріляють
13.08.2025 11:02 Відповісти
от, кляті порохоботи та зелеботи!
на святу людину хвіст підняли.
не хочуть виходити з картонками на захист полум'яного антикорупціонера?
13.08.2025 10:39 Відповісти
Не свята, як і всі.
Святих у нас двоє, Порошенко та зеленський.
13.08.2025 11:04 Відповісти
А чому мій пост потерли?
Коли поливають лайном українців, тут чомусь пости не труть.
13.08.2025 11:06 Відповісти
Та, мабуть в них відібрали посвідчення інвалідів, от вони і рвонули за посвідченням УБД
13.08.2025 10:44 Відповісти
Ого, то ви не знаєте, що до цього Шабунін видавав себе за непридатного через.дві родимки? А непридатні в нас тільки інваліди і то ті хто не довів, що в них ні нога, ні нирка, ні оегені нові не відростуть.
13.08.2025 10:47 Відповісти
Шабуніна я знаю давно, про нього не писав, бо рідко, а про прокурорів пожартував, хоча це може бути правдою. Раніше наші недоторканні так діяли. Відправляли одного зі списком до міротворців і всі ставали учасниками БД
13.08.2025 10:59 Відповісти
Уявіть картину яка скоро вскриється, раніше ніж ви собі уявити зможете, серед довжелезного списку лжевояк не буде прокурорів, або 0,08%, як їх зараз серед загальної кількості спецпенсіонерів))) але там ВСІ ДЕПУТАТИ І МІНІСТРИ, причому не иільки сьогоднішні депусрати, а і минулих скликань яким аби стати спецпенсіонерами треба кілька місяців перебування в ВРУ і жодних обмежень по віку, жодних вимог до суми внесених податків, і жодних обмежень пенсії.
Так і тут. Я дуже чекаю список всіх убедешників серед богеми і доброчесних. Сподіваюсь за пару місяців це щільно заповнений грозбух ми прочитаємо. Цого можна випустити як рімейк романа Гоголя «Мертві душі 2». Пророкую йому долю світового ремейку повісті про необмежений цинізм доброчесних!
13.08.2025 11:10 Відповісти
А, як Шабунін топив за Зеленського і "слуг народу" в 2019 році, просто з шкіри ліз, обсираючи Пороха.
13.08.2025 10:45 Відповісти
Так что вы хотели он грантоеда,кто платит тот и заказывает музыку.
13.08.2025 10:55 Відповісти
Скоріше той його і танцює
13.08.2025 11:00 Відповісти
Пруфи будуть що топив за боневтіка та його служок?
13.08.2025 11:07 Відповісти
Усіх зє-ботів - в спам, бо щось доводити та дискутувати марно
13.08.2025 10:55 Відповісти
А як же піздато,почесно і прибильно було бути антикорупніонером при баризі!Навіть шабуніну при баризі краще жилося
13.08.2025 10:56 Відповісти
Ой людоньки! Шо ж це робицця? Це ж хороша людина, яка проти всього поганого!
13.08.2025 11:00 Відповісти
Хлопці , не нервуйтесь ,кожна наступна влада стає гіршою від попередньої у відношенні до свого народу , порівняйте хоча би від 91 р.
13.08.2025 11:02 Відповісти
Шабунін при барігах і диктаторах остервеніло і вільно боровся за зміну влади, щоб сісти при нових ліцах і парнях с народу. Не заважайте йому.
13.08.2025 11:03 Відповісти
і це все зегуймо
за наші гроші!!
13.08.2025 11:15 Відповісти
Краще тих слідчих на фронт відправити! Там так бійців не вистарчає...
13.08.2025 11:18 Відповісти
Пацани накачені...
13.08.2025 11:28 Відповісти
Я вибачаюсь, а до судей що були впіймані на мега корупції і записалися в лави ЗСУ питань немає?
13.08.2025 11:28 Відповісти
Якщо не об'єднатися і не протистояти новому диктатору Зеленському , якій копіює усі дії Путіна по знищенню своїх критиків, то в Україні не буде діяти закон, а лише бажання диктатора. Усі диктатори спочатку знищують чесних журналістів та активістів, щоб потім не було кому розповісти про масові репресії, сфальсифіковані вибори та інші зловживання владою. М'ясні штурми та загранотряди на фронті, фізичне знищення своїх опонентів та вічний президент як в Росії може стати реальністю в Україні.
13.08.2025 11:32 Відповісти
 
 