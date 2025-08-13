Слідчі ДБР вручать Шабуніну оновлену підозру, - ЦПК
Слідчі ДБР прибули на Харківщину, де служить голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, щоб вручити йому підозру.
Про це повідомили у ЦПК, передає Цензор.НЕТ.
"Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення "злочину", - зазначили у Центрі.
У ЦПК вважають це черговим підтвердженням, що "наміри та методи влади не змінились".
"В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади", - додали там.
Справа Віталія Шабуніна
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мамкаОПа кровиночку годує. щ
Так що крім тих кого ви вказали немає 5-6 менеджерів дефективних і їх атца раднога....і всіх по списку.депів, міністрів рчільників ова і мва.....пару великих рулонів папіру кілограмів на сто в обріз вистачить аби всі ці прізвища крадіїв має.вистачити. А Гаьуеін отримав УБД, це пільги по сплаті комуналки, це 900 000 тисяч зп, хоч він і дня не був у війську і тмм більше не брав участь в бойових діях. Це злочин!
І не мутіть води. Кваліфікацію здочину давно описано в кримінальному кодексі України, а не у вашій вибірковій свідомості крапка
Судя по предыдущим коментариям - это же надо быть такой зеленой бл"дью
тут же цілий борець проти неправди.
розпеченим залізом випалює несправедливість!
а, у вільний час, від війни та боротьби з корупцією час продовжує знищувати алкоголь та дорогу їжу по кабакам.
Зрозуміли?
шабуня, тебе ж не влаштовував барига з договорняками. ти ж будував демократію з новими ліцамі.
ти ж реформував мєнтів та суддів.
то, того ти скиглиш? чого метушишся?
як справжній правдоруб данко, вирви своє серце та виведи україну з пітьми до сонця.
йди у суд! доводь свою правоту!
шабуня, ти ж за справедливість?
чи, ти тільки за своє особисте бачення справедливості? типу, недоторканості?
шабуню хтось чіпав? шабуні рота затикали? карні справи відкривали?
нє?
от жеж.....
на святу людину хвіст підняли.
не хочуть виходити з картонками на захист полум'яного антикорупціонера?
Святих у нас двоє, Порошенко та зеленський.
Коли поливають лайном українців, тут чомусь пости не труть.
Так і тут. Я дуже чекаю список всіх убедешників серед богеми і доброчесних. Сподіваюсь за пару місяців це щільно заповнений грозбух ми прочитаємо. Цого можна випустити як рімейк романа Гоголя «Мертві душі 2». Пророкую йому долю світового ремейку повісті про необмежений цинізм доброчесних!
за наші гроші!!