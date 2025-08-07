АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Шабунін

Індустрія дронів

Станом на початок липня Агенція оборонних закупівель Міноборони поставила Силам оборони лише 23% дронів від усіх контрактів 2025 року.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Центр протидії корупції спільно із нардепами з'ясував відсоток постачання БПЛА за цьогорічними контактами.

Читайте: Україна законтрактувала дрони-перехоплювачі у трьох виробників, – директор АОЗ Жумаділов

За словами Шабуніна, станом на 1 червня 2025 р. відсоток постачання БПЛА по укладених у 2025 р. контрактах такий:

Нацгвардія - 88,6%;

Прикордонники - 71,1%;

Держспецзв’язок - 27%;

(регіональні СБУ - 95,97%).

Він зазначив, що АОЗ - єдина, хто відмовився надати відсоток виконання своїх контрактів.

"Відсоток постачання по контрактах АОЗ вдалося зʼясувати народній депутатці Вікторії Сюмар. Так, в АОЗ (станом на початок липня) відсоток постачання по контрактах укладених в 2025 р. становить - 23%. Нагадаю, що саме АОЗ є найбільшим закупівельником БПЛА для війська - на 102 млрд грн контрактів укладено в 2025 р.

Чи можуть договори АОЗ передбачати поставки й наступного року? Можуть. Але знищення незалежності АОЗ (звільнення Чмута і т.д.) президент виправдовував саме цим показником - низьким відсотком виконання контрактів", - пояснив голова ЦПК.

Читайте також: Закупівлі вітчизняної зброї збільшено на 158 млрд грн за перші пів року, - Міноборони

Шабунін також нагадав, що президент Зеленський заявляв, що зволікання в забезпеченні ЗСУ призведе не лише до втрат серед військових, а й до загибелі цивільних та посилення позицій Росії.

"До речі, новий міністр оборони Зеленського заявив, що не має претензій до роботи АОЗ та нарікань по стабільності забезпечення війська. Переконаний, що у друга Зеленського - дронороба Міндіча - претензій до АОЗ теж не має", - підсумував він.

Також читайте: Рахункова палата почала перевірку через затримки із постачанням безпілотників для ЗСУ