АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Шабунін

Індустрія дронів

Поставка дронів ЗСУ Скільки контрактів виконано

Станом на початок липня Агенція оборонних закупівель Міноборони поставила Силам оборони лише 23% дронів від усіх контрактів 2025 року.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

Центр протидії корупції спільно із нардепами з'ясував відсоток постачання БПЛА за цьогорічними контактами.

За словами Шабуніна, станом на 1 червня 2025 р. відсоток постачання БПЛА по укладених у 2025 р. контрактах такий:

  • Нацгвардія - 88,6%;
  • Прикордонники - 71,1%;
  • Держспецзв’язок - 27%;
  • (регіональні СБУ - 95,97%).

Він зазначив, що АОЗ - єдина, хто відмовився надати відсоток виконання своїх контрактів.

"Відсоток постачання по контрактах АОЗ вдалося зʼясувати народній депутатці Вікторії Сюмар. Так, в АОЗ (станом на початок липня) відсоток постачання по контрактах укладених в 2025 р. становить - 23%.  Нагадаю, що саме АОЗ є найбільшим закупівельником БПЛА для війська - на 102 млрд грн контрактів укладено в 2025 р.

Чи можуть договори АОЗ передбачати поставки й наступного року? Можуть. Але знищення незалежності АОЗ (звільнення Чмута і т.д.) президент виправдовував саме цим показником - низьким відсотком виконання контрактів", - пояснив голова ЦПК.

Шабунін також нагадав, що президент Зеленський заявляв, що зволікання в забезпеченні ЗСУ призведе не лише до втрат серед військових, а й до загибелі цивільних та посилення позицій Росії.

"До речі, новий міністр оборони Зеленського заявив, що не має претензій до роботи АОЗ та нарікань по стабільності забезпечення війська. Переконаний, що у друга Зеленського - дронороба Міндіча - претензій до АОЗ теж не має", - підсумував він.

Автор: 

Шабунін Віталій (590) дрони (5244) Агенція оборонних закупівель (137)


Ну а як ви хотіли: щоб і дрони були, і золотий унітаз був? НІ дорогенькі, так не буває
Очень сложно за откаты договорится . Зелёные ублюдки марадёрят на войне по полной.
Був пакт Молотова - Ріббентропа, коли ділили Європу, про який дізналися аж через 60 років.
Тепер є оманський пакт Зелі - пуйла, як ділити Україну, про деталі якого узнаємо через 20-30 років.
Ну а як ви хотіли: щоб і дрони були, і золотий унітаз був? НІ дорогенькі, так не буває
Очень сложно за откаты договорится . Зелёные ублюдки марадёрят на войне по полной.
Обіцяти для піару - це не виготовити і поставити
Був пакт Молотова - Ріббентропа, коли ділили Європу, про який дізналися аж через 60 років.
Тепер є оманський пакт Зелі - пуйла, як ділити Україну, про деталі якого узнаємо через 20-30 років.
ой, ну головне ж не дрони, їх кількість взагалі та поставлена кількість зокрема..., головне, що немає претензій..., ось, наприклад, питають оператори на ЛБЗ, а чому в нас немає дронів, а їм відповідають - в МО немає претензій до поставок, тому ваші претензії взагалі ні до чого...
Все, до чого торкається зеленський- перетворюється на... 95 квартал
Мені так подобається читати такі коментарі що якщо підпишему з ****** мирну угоду то не тільки Сосія буде готуватися до наступної фази війни а і Україна теж буде готуватися до війни... Ага. Тут під час жорстоких боїв не дуже спішать на фронт працювати а коли оголосять перемир'я то про фронт і рашистів зовсім забудуть і почнуть навернстувати втрачене за 4 роки війни хто красти, хто на курорти за кордон а хто за крісла рватися. А от рашисти спати не будуть, повірте.
Стопудово . А ще як пишуть що має бути прописано заборона на будівництво фортифікацій
Це наслідок потужних реформ, які просував Шабунін
Во всем виноват Порошенко!
Вава це ще на стадіоні казав:
-«Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Вы задаёте мне вопрос, на который должны отвечать вы - почему не закончилась война».
Нє вінаватий зе!Порошенко сам прішьол і дрони вкрав!!!
АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Нацгвардія - 88,6%; Прикордонники - 71,1%; Держспецзв'язок - 27%регіональні СБУ - 95,97%)."До речі, новий міністр оборони Зеленського заявив, що не має претензій до роботи АОЗ та нарікань по стабільності забезпечення війська. Переконаний, що у друга Зеленського - дронороба Міндіча - претензій до АОЗ теж не має", - підсумував він. Джерело: https://censor.net/ua/n3567481
Якщо це так, то це ще не доказ того що Зеленський зі своєми друзями, яких він призначив по блату на відповідальні ділянки в країні такими як Єрмак, Мідич, Умеров, Шмигаль, порушуючи процедуру призначення дерржслужбовців згідно закону про держслужбу, узурпував владу і особисто вбиває ЗСУ, підігруючи Путіну у агресії.
