АОЗ поставила до ЗСУ лише 23% дронів від усіх контрактів цього року, - Шабунін
Індустрія дронів
Станом на початок липня Агенція оборонних закупівель Міноборони поставила Силам оборони лише 23% дронів від усіх контрактів 2025 року.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
Центр протидії корупції спільно із нардепами з'ясував відсоток постачання БПЛА за цьогорічними контактами.
За словами Шабуніна, станом на 1 червня 2025 р. відсоток постачання БПЛА по укладених у 2025 р. контрактах такий:
- Нацгвардія - 88,6%;
- Прикордонники - 71,1%;
- Держспецзв’язок - 27%;
- (регіональні СБУ - 95,97%).
Він зазначив, що АОЗ - єдина, хто відмовився надати відсоток виконання своїх контрактів.
"Відсоток постачання по контрактах АОЗ вдалося зʼясувати народній депутатці Вікторії Сюмар. Так, в АОЗ (станом на початок липня) відсоток постачання по контрактах укладених в 2025 р. становить - 23%. Нагадаю, що саме АОЗ є найбільшим закупівельником БПЛА для війська - на 102 млрд грн контрактів укладено в 2025 р.
Чи можуть договори АОЗ передбачати поставки й наступного року? Можуть. Але знищення незалежності АОЗ (звільнення Чмута і т.д.) президент виправдовував саме цим показником - низьким відсотком виконання контрактів", - пояснив голова ЦПК.
Шабунін також нагадав, що президент Зеленський заявляв, що зволікання в забезпеченні ЗСУ призведе не лише до втрат серед військових, а й до загибелі цивільних та посилення позицій Росії.
"До речі, новий міністр оборони Зеленського заявив, що не має претензій до роботи АОЗ та нарікань по стабільності забезпечення війська. Переконаний, що у друга Зеленського - дронороба Міндіча - претензій до АОЗ теж не має", - підсумував він.
Тепер є оманський пакт Зелі - пуйла, як ділити Україну, про деталі якого узнаємо через 20-30 років.
Вава це ще на стадіоні казав:
-«Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Вы задаёте мне вопрос, на который должны отвечать вы - почему не закончилась война».
Якщо це так, то це ще не доказ того що Зеленський зі своєми друзями, яких він призначив по блату на відповідальні ділянки в країні такими як Єрмак, Мідич, Умеров, Шмигаль, порушуючи процедуру призначення дерржслужбовців згідно закону про держслужбу, узурпував владу і особисто вбиває ЗСУ, підігруючи Путіну у агресії.