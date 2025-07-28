Закупівлі вітчизняної зброї збільшено на 158 млрд грн за перші пів року, - Міноборони

Україна протягом перших пів року значно збільшила закупівлі вітчизняної зброї. Найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"З січня по липень 2025 року "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала контракти зі взяттям бюджетних зобов'язань з українськими виробниками на 158 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем.

"Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників", - додали в міністерстві.

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