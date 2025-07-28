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Новини Закупівлі АОЗ
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Закупівлі вітчизняної зброї збільшено на 158 млрд грн за перші пів року, - Міноборони

Закупівлі української зброя збільшилися Подробиці від Міноборони

Україна протягом перших пів року значно збільшила закупівлі вітчизняної зброї. Найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"З січня по липень 2025 року "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала контракти зі взяттям бюджетних зобов'язань з українськими виробниками на 158 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель АОЗ зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем.

"Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників", - додали в міністерстві.

Також читайте: Українські виробники можуть виготовити до 10 млн FPV-дронів, але держава закупить лише половину, – Жумаділов

Автор: 

Міноборони (7589) закупівлі (3505) Агенція оборонних закупівель (135)


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За документами -закупівля зброї. По факту- дерибан по кишенях.
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28.07.2025 11:44 Відповісти
И как писал Николов - все эти продавцы БПЛА по "странному" стечению обстоятельств имеют отношение к ближайшим гельминтам Зеленского. И цены там будь-здоров.

Зато приснопамятные 3000 дальнобойных ракет летают почти каждый день. А то, что мы их не видим - это обман зрения.
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28.07.2025 11:46 Відповісти
Звітність у виділених гривнях. Не у кількості, не у ціні за штуку, а у обсягах освоєних коштів.
Зручно.
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28.07.2025 11:48 Відповісти
.....чим більше вкрав, тим потужніша перемога.
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28.07.2025 11:49 Відповісти
Питання? А у кого ви це накурили у підставних потвор від дєрмєлі і абрахамії?
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28.07.2025 11:52 Відповісти
як вже неодноразово доказувала ZEлена шобла, збільшення фінансування на закупівлю зброї не збільшує кількість реально виготовленої та поставленої у ЗСУ зброї, харчів тощо. Просто в когось з кумів-друзів-партнерів ZEлідора збільшується бабло на криптогаманцях, в офшорах, в нерухомості за кордоном.
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28.07.2025 11:53 Відповісти
Усі ВСЕ розуміють.
Необхідне обговорення екологічного закону ПРО:
-дератизацію;
-деглистизацію;
- ну і традиційно - деопаришизацію!
Можливо об'єднати в один.
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28.07.2025 12:33 Відповісти
 
 