Українські виробники можуть виготовити до 10 млн FPV-дронів, але держава закупить лише половину, – Жумаділов
Індустрія дронів
Загальна виробнича спроможність українських виробників FPV-дронів у 2025 році становить орієнтовно від 8 до 10 млн виробів на рік. Однак держава ж цьогоріч планує викупити орієнтовно від 4 до 4,5 млн дронів – кількість частково залежатиме від наявності фінансового ресурсу.
Про це директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони Арсен Жумаділов розповів в інтерв’ю "24 каналу".
"На закупівлю решти ми не маємо фінансового ресурсу як держава. Відповідно додаткова спроможність у виробників є. Однак як вона буде завантажена – чи наші міжнародні партнери профінансують це виробництво через так звану данську модель, чи це буде відкритий експорт, – не можу наразі прокоментувати. Це стане зрозуміло приблизно у другому півріччі – чи дійсно запрацює на експорт певна номенклатура", – пояснив він.
За словами Жумаділова, якщо в середньому базовий FPV-дрон коштує 20 тис. грн за одиницю, то недозавантаженість у 5 млн виробів з тим, що є спроможність на ринку, означає, що потрібно ще додатково 100 млрд грн лише по цій номенклатурі.
"А це не єдина номенклатура, яка є дефіцитною. Майже все те, що потребує фронт, не забезпечується нами через брак фінансового ресурсу. Коли він з'являється, то розподіляється за пріоритетами й не так, що одна категорія фінансується на 100%", – пояснив директор АОЗ.
Як повідомлялося, вітчизняні виробники озброєнь, зокрема безпілотних систем, уже тривалий час закликають керівництво країни дозволити експорт продукції, яку не може законтрактувати держава. Експорт продукції ОПК був припинений з початком повномасштабної війни у 2022 році, хоча навіть у таких умовах третину зростання ВВП України у 2024-му забезпечила саме військова сфера. Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора "Як Україна готується до експорту озброєнь і що це їй дасть".
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краще заплатити 15 млн. за смерть одного Воїна, чим закупити на "гробові" гроші ЗСУ оті кляті 5 млн. дронів ?
отака аріфметика ЗЄржави, мудрий український наріте !
ще ржите ?
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Якщо вони одразу будуть "спроможні літати", то звідки виробники візьмуть гроші на відкати владі і хабарі силовикам?
От це був би справжній піар!
ЗЄполовичаста влада:
"Сойдьомся гдє-то посрєдінє"....
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Хай Кляча перераХУЄ в бюджет кошти витрачені на острів та острівці небезпеки.
але ми тоді не зможемо будувати дороги
Так !
а своїми руцями зробити хай не балістику, а дрони в достатній кількості не пробували ?
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