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Новини Індустрія дронів
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Українські виробники можуть виготовити до 10 млн FPV-дронів, але держава закупить лише половину, – Жумаділов

Індустрія дронів

Держава закупить лише половину дронів, які можуть виготовити виробники, – Жумаділов

Загальна виробнича спроможність українських виробників FPV-дронів у 2025 році становить орієнтовно від 8 до 10 млн виробів на рік. Однак держава ж цьогоріч планує викупити орієнтовно від 4 до 4,5 млн дронів – кількість частково залежатиме від наявності фінансового ресурсу.

Про це директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони Арсен Жумаділов розповів в інтерв’ю "24 каналу".

"На закупівлю решти ми не маємо фінансового ресурсу як держава. Відповідно додаткова спроможність у виробників є. Однак як вона буде завантажена – чи наші міжнародні партнери профінансують це виробництво через так звану данську модель, чи це буде відкритий експорт, – не можу наразі прокоментувати. Це стане зрозуміло приблизно у другому півріччі – чи дійсно запрацює на експорт певна номенклатура", – пояснив він.

За словами Жумаділова, якщо в середньому базовий FPV-дрон коштує 20 тис. грн за одиницю, то недозавантаженість у 5 млн виробів з тим, що є спроможність на ринку, означає, що потрібно ще додатково 100 млрд грн лише по цій номенклатурі.

"А це не єдина номенклатура, яка є дефіцитною. Майже все те, що потребує фронт, не забезпечується нами через брак фінансового ресурсу. Коли він з'являється, то розподіляється за пріоритетами й не так, що одна категорія фінансується на 100%", – пояснив директор АОЗ.

Читайте також: Агенція Міноборони оголосила перші рамкові закупівлі FPV-дронів для ЗСУ на 3,3 мільярда

Як повідомлялося, вітчизняні виробники озброєнь, зокрема безпілотних систем, уже тривалий час закликають керівництво країни дозволити експорт продукції, яку не може законтрактувати держава. Експорт продукції ОПК був припинений з початком повномасштабної війни у 2022 році, хоча навіть у таких умовах третину зростання ВВП України у 2024-му забезпечила саме військова сфера. Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора "Як Україна готується до експорту озброєнь і що це їй дасть".

Автор: 

закупівлі (2695) дрони (397) Жумаділов Арсен (10) Агенція оборонних закупівель (33)


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Топ коментарі
+11
Це ті дрони, які потім волонтери та військові власним коштом переробляють, до стану "спроможний літати"...
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21.07.2025 14:38 Відповісти
+6
а може красти будете меньше тоді і на 10 млн фінансування вистачить
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21.07.2025 14:37 Відповісти
+2
А чомуб зє,з особистих мільярдів,не закупити другу половину цих дронів?
От це був би справжній піар!
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21.07.2025 14:46 Відповісти
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а може красти будете меньше тоді і на 10 млн фінансування вистачить
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21.07.2025 14:37 Відповісти
тобто ЗЄржаві, бо Державою я тих, хто при владі назвати НЕ можу,

краще заплатити 15 млн. за смерть одного Воїна, чим закупити на "гробові" гроші ЗСУ оті кляті 5 млн. дронів ?

отака аріфметика ЗЄржави, мудрий український наріте !
ще ржите ?

.
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21.07.2025 15:20 Відповісти
Це ті дрони, які потім волонтери та військові власним коштом переробляють, до стану "спроможний літати"...
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21.07.2025 14:38 Відповісти
Ну ви як дитина!
Якщо вони одразу будуть "спроможні літати", то звідки виробники візьмуть гроші на відкати владі і хабарі силовикам?
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21.07.2025 14:50 Відповісти
Захід обіцяв закупляти а потім передати ЗСУ
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21.07.2025 14:41 Відповісти
Мой прадед говорит: «Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем же за то, чтоб наши возможности всегда совпадали с нашими желаниями!
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21.07.2025 14:43 Відповісти
А чомуб зє,з особистих мільярдів,не закупити другу половину цих дронів?
От це був би справжній піар!
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21.07.2025 14:46 Відповісти
всьо ідьот по плану, другу половину закуплять керівники з ОП
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21.07.2025 15:12 Відповісти
...і лівобережну половину України окупують кацапи

ЗЄполовичаста влада:
"Сойдьомся гдє-то посрєдінє"....

.
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21.07.2025 15:26 Відповісти
в Україні безліч підприємств платить з/п в конвертах..., щоб це якось компенсувати держава час від часу підвищує податки..., ну а що ще вона може зробити..., інша безліч підприємств маючи в своєму розпорядженні державні кошти закуповує майже завжди щось по завищеним цінам... й тому нам ні на що не вистачає грошей...
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21.07.2025 14:54 Відповісти
Немає вже шалених зарплат в конвертах, зараз найбільше відмивають грошей через тзови однодневки, які зникають разом з пдв та офшорними компаніями але то вже велика ліга, до прикладу метал продають умовно по 100 офшорній компанії, та по 200 європейцям.
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21.07.2025 15:03 Відповісти
4,5 млн. дронов в год - это более 12 тыс. в день. Посмотрим.
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21.07.2025 14:55 Відповісти
І вони ще за цей постійний тотальний п..здьож гроші отримують...
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21.07.2025 14:56 Відповісти
Як немає коштів у держави, то нехай українські олігархи скинуться, в чому проблема, вони ж такі супер пупер багаті
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21.07.2025 14:57 Відповісти
оце саме для цього Кляча с подєльніками вгатили мільярди в знищення Острова та в так срані острівці небезпеки на вузьких вулицях! Єк хйла начальніка ДАЙ Країни по ПДР водій ЗОБОВЯЗАНИЙ пропутити пішохода но на якого дідька острівці небезпеки там де немає світлофора це шкідництво 110%.
Хай Кляча перераХУЄ в бюджет кошти витрачені на острів та острівці небезпеки.
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21.07.2025 14:57 Відповісти
"Українські виробники можуть виготовити до 10 млн FPV-дронів, але..."
але ми тоді не зможемо будувати дороги
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21.07.2025 15:14 Відповісти
"Захід нам поможе" ?
Так !

а своїми руцями зробити хай не балістику, а дрони в достатній кількості не пробували ?

.
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21.07.2025 15:22 Відповісти
Інша половина грошей піде на телемарафон
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21.07.2025 15:33 Відповісти

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