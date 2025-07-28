Закупки отечественного оружия увеличены на 158 млрд грн за первые полгода, - Минобороны

Украина в течение первых полгода значительно увеличила закупки отечественного оружия. Лучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С января по июль 2025 года "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило контракты со взятием бюджетных обязательств с украинскими производителями на 158 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря этому доля вооружения и техники отечественного производства в общем объеме закупок АОЗ выросла до 71,4%. Для сравнения, в январе-июле 2024 года этот показатель составлял 44,1%", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что лучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем.

"Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно на украинских производителей", - добавили в министерстве.

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