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Новости Закупки АОЗ
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Закупки отечественного оружия увеличены на 158 млрд грн за первые полгода, - Минобороны

Закупки украинского оружия увеличились Подробности от Минобороны

Украина в течение первых полгода значительно увеличила закупки отечественного оружия. Лучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С января по июль 2025 года "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило контракты со взятием бюджетных обязательств с украинскими производителями на 158 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Благодаря этому доля вооружения и техники отечественного производства в общем объеме закупок АОЗ выросла до 71,4%. Для сравнения, в январе-июле 2024 года этот показатель составлял 44,1%", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что лучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем.

"Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно на украинских производителей", - добавили в министерстве.

Также читайте: Украинские производители могут изготовить до 10 млн FPV-дронов, но государство закупит только половину, - Жумадилов

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Минобороны (9507) закупки (793) Агентство оборонных закупок (100)


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За документами -закупівля зброї. По факту- дерибан по кишенях.
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28.07.2025 11:44 Ответить
И как писал Николов - все эти продавцы БПЛА по "странному" стечению обстоятельств имеют отношение к ближайшим гельминтам Зеленского. И цены там будь-здоров.

Зато приснопамятные 3000 дальнобойных ракет летают почти каждый день. А то, что мы их не видим - это обман зрения.
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28.07.2025 11:46 Ответить
Звітність у виділених гривнях. Не у кількості, не у ціні за штуку, а у обсягах освоєних коштів.
Зручно.
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28.07.2025 11:48 Ответить
.....чим більше вкрав, тим потужніша перемога.
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28.07.2025 11:49 Ответить
Питання? А у кого ви це накурили у підставних потвор від дєрмєлі і абрахамії?
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28.07.2025 11:52 Ответить
як вже неодноразово доказувала ZEлена шобла, збільшення фінансування на закупівлю зброї не збільшує кількість реально виготовленої та поставленої у ЗСУ зброї, харчів тощо. Просто в когось з кумів-друзів-партнерів ZEлідора збільшується бабло на криптогаманцях, в офшорах, в нерухомості за кордоном.
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28.07.2025 11:53 Ответить
Усі ВСЕ розуміють.
Необхідне обговорення екологічного закону ПРО:
-дератизацію;
-деглистизацію;
- ну і традиційно - деопаришизацію!
Можливо об'єднати в один.
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28.07.2025 12:33 Ответить
 
 