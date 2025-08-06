Рахункова палата почала перевірку через затримки із постачанням безпілотників для ЗСУ
Індустрія дронів
Рахункова палата розпочала аудит на тему "Закупівля безпілотних систем", під час якого планує дослідити процес здійснення закупівель БПЛА для потреб оборони.
Аудит охопить процес закупівель від етапу планування до укладання договорів та контролю за їх виконанням, повідомляє пресслужба Рахункової палати.
Зокрема, аудитори планують перевірити, як ці процеси організовані Міністерством оборони, Генштабом та "Агенцією оборонних закупівель".
Звіт за результатами цього аудиту планується оприлюднити у листопаді 2025 року.
"Як очікується, результати цього аудиту дадуть можливість виявити недоліки в плануванні закупівель та надати рекомендації для усунення причин затримок у постачанні безпілотних систем. Це у підсумку сприятиме забезпеченню нагальних потреб війська у вчасному та якісному забезпеченні безпілотними системами", – додали у Рахунковій палаті.
Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський доручив відчутно збільшити пряме фінансування безпосередньо бригадам на закупівлю дронів.
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Така собі, група нікчемних осіб на посадах, по особистим інтересам, з оплатою їх перебування на посадах, за рахунок Українців та Західних Партнерів?? А виплати їм, чималенькі нараховують у відповідних бухгалтеріях, та плюс, безкоштовне, триразове харчування, водії, охорона, обслуга, щоб їм зади підносити до службового авто???!!!
А забезпечувати, ЩОДЕННІ потреби в дронах для ЗСУ, то, таке собі, як хоббі???? Головне, щоб записи акуратно вели, оті кадрові вертухаї з відповідними виплатами, за «особливо важливу роботу»!!?!?
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Какая палата? Идет война.
Проверку должно сделать СБУ с выламыванием дверей и мордой в пол.