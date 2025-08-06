Рахункова палата почала перевірку через затримки із постачанням безпілотників для ЗСУ

Індустрія дронів

Рахункова палата розпочала аудит на тему "Закупівля безпілотних систем", під час якого планує дослідити процес здійснення закупівель БПЛА для потреб оборони.

Аудит охопить процес закупівель від етапу планування до укладання договорів та контролю за їх виконанням, повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зокрема, аудитори планують перевірити, як ці процеси організовані Міністерством оборони, Генштабом та "Агенцією оборонних закупівель".

Звіт за результатами цього аудиту планується оприлюднити у листопаді 2025 року.

"Як очікується, результати цього аудиту дадуть можливість виявити недоліки в плануванні закупівель та надати рекомендації для усунення причин затримок у постачанні безпілотних систем. Це у підсумку сприятиме забезпеченню нагальних потреб війська у вчасному та якісному забезпеченні безпілотними системами", – додали у Рахунковій палаті.

Читайте також: У Міноборони засекретили статистичні дані про ефективність закупівель дронів

Як повідомлялося, напередодні президент України Володимир Зеленський доручив відчутно збільшити пряме фінансування безпосередньо бригадам на закупівлю дронів.